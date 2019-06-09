 КС Молдовы отстранил Додона от должности и передал президентские полномочия Филипу

Об этом сообщает местное издание NewsMaker, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что на сайте КС Молдовы сообщили, что Додон нарушил Конституцию, не распустив парламент. В связи с этим суд решил временно передать полномочия Павлу Филипу.
"Павел Филип обратится в Конституционный суд, чтобы определить обстоятельства, оправдывающие роспуск парламента Х созыва", - отметили в решении.
Кроме того, судьи КС подчеркнули, что решение является окончательным и обжалованию не подлежит.
За час до отстранения Додон написал на своей странице в Facebook, что "Демпартия не собирается мирно передавать власть законному парламентскому большинству и законному правительству. И это несмотря на то, что вчерашние процессы в парламенте и новое сформированное правительство встретили поддержку подавляющего большинства граждан и были признаны нашими внешними партнерами с Запада и Востока".
Избрали идиота и отстраняют его ежемесячно.
Но слишком марудно.
Мы своего поставим один раз к стенке и делу конец.
Ярош, правда, предлагает повесить.
Ну, не знаю.
Вот педалик построил мост, так под ним отлично будет смотреться висящей вся маланская свора.
Попроси у богдана список, проголосовавших за отставку дегенерата - будет гораздо полнее, несмотря на то, что он прекратил голосование на третий день.
Мы напрасно не уделяем должного внимания последним событиям в Молдове. Вот это начавшееся противостояние ветвей власти, коллапс государственных институтов, выплёскивание конфликта на улицу - во многом, прообраз недалекого будущего Украины (вопрос только, в неделях или месяцах оно измеряется). Ну и, понятно, градус ненависти может быть разным - у нас все будет происходить на этот раз не в пример более кроваво.
Кремль более не покупает своих непокорных сателлитов - он их уничтожает изнутри, чтобы взять под контроль обескровленными и с немой поддержкой благодарного Запада.
Свой главный шаг в этом направлении Украина уже сделала в апреле. Ещё один на парламентских - и трагедия неминуема. Хотя возможно, точка невозврата пройдена уже.
Карл Волох
Именно понимание этого украинцами спасло от майдана олигарха Петю Порошенко.
Украинский аналог Додона - это, очевидно, Бойко, а ни разу не Зеленский.
Зеленський помилував державного зрадника
Зеленський помилував 72-річного уродженця Росії В'ячеслава Висоцького.
Він бувв так званому "списку на обмін", передає Мінюст.
Висоцький був у списку тих, кого Україна планувала обміняти на українців, які перебувають у в'язницях Росії і анексованого Криму.
Як відомо, уродженець Жовтневого району Курської області В'ячеслав Висоцький має українське громадянство. Він засуджений Деснянським судом Києва на 12 років позбавлення волі за державну зраду. Держзрада Висоцького полягала в шпигунстві. Він збирав відомості, які стосувались державних таємниць, "з метою передачі представникам іноземної організації".
Так повинен зробити і фуйло !
Вот за "Восток" Додон и должен пойти на х*р.
Президент Украины Зеленский либо глупец, либо предатель
В минувшие сутки войны на Донбассе российско-террористические войска устроили обстрелы из ствольной артиллерии запрещенного, согласно Минским договоренностям, калибра. В результате прямого попадания в блиндаж двое украинских воинов погибли. Еще 10 ранены и контужены.
После случившегося президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление: «Вопиющее нарушение Минских соглашений - применение артиллерии - свидетельствует, по меньшей мере, о частичной потере управления и контроля над наемниками. Мы надеемся, что российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями».
Это заявление вызвало бурю возмущения в Украине. Выходит, что, фактически, Зеленский не против российской оккупации Донбасса. Вместо требований убраться из Украины, президент страны попросил российскую сторону «возобновить контроль над этими подразделениями».
При этом президент Украины, то ли по своей глупости, то ли откровенно подыгрывая российской агрессии, по сути, опроверг что именно российские военные осуществляют и управляют обстрелами по украинцам, защищающим свою землю.
Недальновидный Владимир Зеленский, выходит, пляшет под дудку своего тезки Владимира Путина. Ведь именно президент России заявлял, что воюют на Донбассе «местные шахтеры и трактористы», а танки и артиллерийские установки не завезены из Российской Федерации, а найдены в местных шахтах.
Заявление Зеленского, предающего интересы своей страны, вызвало мощное осуждение в Украине.
К примеру, вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила: «Объяснения главы государства должны быть быстрыми и исчерпывающими, иначе это капитуляция, которую общество не воспримет. Президент должен понимать, каким опасностям он подвергает украинское государство. Зеленский говорит то, что хочет слышать Путин».
Также Климпуш-Цинцадзе призвала немедленно провести служебное расследование, дабы выяснить, это заявление Зеленский сделал самостоятельно, или ему кто-то посоветовал сказать такое.
Между тем, в Киеве и в других городах Украины на понедельник, 10 июня, уже намечены массовые митинги с требованием к Зеленскому объясниться по данной ситуации.
https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/210216