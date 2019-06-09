EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Происшествия
  218  15
Материалы по теме:
Все про:война (3488) обстрел (7910) Донбасс (18699) операция Объединенных сил (1278)

 Оккупанты за прошедшие сутки 22 раза атаковали позиции ОС: потерь нет, уничтожен один террорист

8 июня вооруженные формирования Российской Федерации 22 раза нарушили режим прекращения огня, из них семь раз - с применением запрещенной минскими соглашениями 122 мм артиллерии, а также минометов калибра 120 и 82 мм и вооружения танка. Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и автоматического стрелкового оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 16 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

- Водяное - из артиллерийских систем калибра 122 мм, вооружения танка и БМП, гранатометов различных систем, пулеметов, стрелкового оружия;
- в районе населенного пункта Лебединское - из 122 мм артиллерийских систем;
- Опытное - минометы калибра 120 мм и крупнокалиберные пулеметы;
- вблизи населенного пункта Новоселовка Вторая - 82 мм минометы и автоматические гранатометы;
- два раза в районе города Павлополь - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- Широкино - крупнокалиберные пулеметы;
- вблизи Марьинки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- два раза в районе Красногоровки - крупнокалиберные пулеметы;
- в районе населенного пункта Павлополь - автоматические гранатометы и стрелковое оружие;
- дважды возле Богдановки - автоматические гранатометы крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
- вблизи Новотроицкого - станковый противотанковый гранатомет;
- два раза в раоне Старогнатовки - гранатометы различных систем, стрелковое оружие.

Смотрите также: Враг с территории Горловки обстрелял Пивденне из минометов, - ОТУ "Север". ВИДЕО

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны шесть раз:

- вблизи населенного пункта Пивденное - из 120 и 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- Травневое - 120 мм минометы автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы;
- в районе Золотого - из минометов 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, пулеметов и стрелкового оружия;
- возле Станицы-Луганской - стрелковое вооружение;
- один раз возле Крымского - вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
- вблизи населенного пункта Хутор Вильный - гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий получил боевые травмы. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки 8 июня один оккупант был уничтожен и еще 2 получили ранения.

Смотрите также: Бойцы "Азова" на передовой простились с погибшими побратимами Максимом Олексюком и Дмитрием Пругло. ФОТОрепортаж

С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил три раза.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил два обстрела позиций украинских защитников: вблизи населенного пункта Верхнеторецкое - 120 мм минометы; Павлополь - станковый противотанковый гранатомет и крупнокалиберные пулеметы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг совершил один обстрел в районе Новолуганского из минометов калибра 120 мм.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

Оккупанты за прошедшие сутки 22 раза атаковали позиции ОС: потерь нет, уничтожен один террорист 01
Оккупанты за прошедшие сутки 22 раза атаковали позиции ОС: потерь нет, уничтожен один террорист 02
Оккупанты за прошедшие сутки 22 раза атаковали позиции ОС: потерь нет, уничтожен один террорист 03

Источник: https://censor.net.ua/n3131365
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Надо навалять по скоплениям кацапских ублюдков Богом войны да и пару точек У запустить -- потом можно перемириваться
 показать весь комментарий
 
 
Результаты прихода команды "мирофилов" на лицо! Было бы смешно, если бы не было кроваво! Оккупанты за прошедшие сутки 22 раза атаковали позиции ОС: потерь нет, уничтожен один террорист - Цензор.НЕТ 7987
 показать весь комментарий
 
 
А по Дебальцево,Иловайску,аэропорту смешно или кроваво?
 показать весь комментарий
 
дайте ЗЕ книгу Аэропорт почитать. Может совесть проснется у жтого ФИГЛЯРА?
 показать весь комментарий
 
а краткий пересказ Британики тебе не сделать, кремлеботик?
 показать весь комментарий
 
 
Атоковал это как вперед за лднр за путина? Или обстрел какими калибрами и сколько выстрелов. Вы уж разберитесь как то. А то когда атака начнется,чтоб не вышло типа волки,волки как у того мальчика.
 показать весь комментарий
 
 
Упоротые кацапы на себе проверяют приказ " не стрелять"?
Кучму на елку, цуку!
 показать весь комментарий
 
 
пишут, что они (точнее наёмники их) от этого приказа в диком восторге
 показать весь комментарий
 
Это чудо еще с утра шаурмы не ело. Зачем ему новости?
 показать весь комментарий
 
Надо вывезти Кучму, ЗЕ и это пророссийское говорящее ПРЕСССЕКРЕТАРШУ НА ФРОНТ на недельку и прямо под обстрелы. Может мозги из Ж в голову вобьются.
 показать весь комментарий
 
Одужання воїну України!!! смерть расіянським окупантам!!!! Щось у хлопців влучність впала, 22 обстріла і тільки три рогатих майже до пекла до бігли за одним своїм... влучністі воїнам України!!!
 показать весь комментарий
 
Хоч день без втрат..
Мабуть зважили на обурення суспільства і дозволили хлопцям оборонятися всіма способами.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОккупанты за прошедшие сутки 22 раза атаковали позиции ОС: потерь нет, уничтожен один террорист
 
 
 
 
 
 вверх