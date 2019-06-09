 Оккупанты за прошедшие сутки 22 раза атаковали позиции ОС: потерь нет, уничтожен один террорист

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 16 раз обстрелял позиции Объединенных сил:
- Водяное - из артиллерийских систем калибра 122 мм, вооружения танка и БМП, гранатометов различных систем, пулеметов, стрелкового оружия;
- в районе населенного пункта Лебединское - из 122 мм артиллерийских систем;
- Опытное - минометы калибра 120 мм и крупнокалиберные пулеметы;
- вблизи населенного пункта Новоселовка Вторая - 82 мм минометы и автоматические гранатометы;
- два раза в районе города Павлополь - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- Широкино - крупнокалиберные пулеметы;
- вблизи Марьинки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- два раза в районе Красногоровки - крупнокалиберные пулеметы;
- в районе населенного пункта Павлополь - автоматические гранатометы и стрелковое оружие;
- дважды возле Богдановки - автоматические гранатометы крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
- вблизи Новотроицкого - станковый противотанковый гранатомет;
- два раза в раоне Старогнатовки - гранатометы различных систем, стрелковое оружие.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны шесть раз:
- вблизи населенного пункта Пивденное - из 120 и 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- Травневое - 120 мм минометы автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы;
- в районе Золотого - из минометов 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, пулеметов и стрелкового оружия;
- возле Станицы-Луганской - стрелковое вооружение;
- один раз возле Крымского - вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
- вблизи населенного пункта Хутор Вильный - гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий получил боевые травмы. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки 8 июня один оккупант был уничтожен и еще 2 получили ранения.
С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил три раза.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил два обстрела позиций украинских защитников: вблизи населенного пункта Верхнеторецкое - 120 мм минометы; Павлополь - станковый противотанковый гранатомет и крупнокалиберные пулеметы.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг совершил один обстрел в районе Новолуганского из минометов калибра 120 мм.
Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.
Кучму на елку, цуку!
Мабуть зважили на обурення суспільства і дозволили хлопцям оборонятися всіма способами.