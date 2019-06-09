 Парламентское большинство Молдовы создало правительство и признало страну "захваченным государством"

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Сессию собрали сами эти партии, у которых вместе 61 место в парламенте из 101, и подписали соглашение о политическом сотрудничестве, выбрали ряд ведущих парламентских должностей и утвердили состав правительства.

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Конституционный суд Молдовы срочно откликнулся на обращение левоцентристской проевропейской Демократической партии Молдовы под руководством противоречивого олигарха Влада Плахотнюка, которая заявила, что не признает результаты работы внеочередной сессии. Конституционный суд сразу после избрания спикером парламента лидера Социалистической партии Республики Молдова Зинаиды Гречаной признал неконституционным это решение, как и все последующие решения сессии.

Несмотря на это, парламент утвердил на должность премьер-министра Молдовы Майю Санду, сопредседателя блока "Acum". Второй сопредседатель блока Андрей Нэстасе стал вице-премьером и министром внутренних дел. Василе Шова, советник по вопросам реинтеграции Молдовы пророссийского президента Игоря Додона, назначен вице-премьер-министром по вопросам реинтеграции. А ученый и политолог Николае Попеску стал министром иностранных дел и европейской интеграции.

Парламент также принял заявление, в котором осудил Конституционный суд за "попытку узурпировать государственную власть" в пользу Демократической партии и ее лидера Власти Плахотнюка, информирует Громадське.

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Парламентское большинство Молдовы также проголосовало за декларацию "О захваченном государстве". Это поддержал 61 депутат. Представитель блока "Acum" Андрей Нэстасе зачитал декларацию, в которой говорится об аннулировании смешанной избирательной системы и выражении вотума недоверия Конституционному суду страны. Также там содержится требование отправить в отставку главу Службы информации и безопасности и главу Национального центра по борьбе с коррупцией.

Нэстасе также предложил обратиться в ЕСПЧ в связи с тем, что КС Молдовы принимает решения, противоречащие закону.

"То, что сделали сегодня президент Игорь Додон и депутаты из Партии социалистов и политического блока "ACUM" является государственным переворотом. Действия Игоря Додона и его соратников из Партии социалистов представляют собой отчаянную попытку узурпировать власть в стране", - отметил председатель Демократической партии Молдовы Влад Плахотнюк во время брифинга, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

По его словам, Демократическая партия будет делать все возможное, чтобы избежать углубления политического кризиса, предоставив возможность государственным учреждениям работать в нормальном режиме.

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Плахотнюк заявил также, что у Молдовы "больше нет легального президента, так как он предал государственные интересы, выступая раньше за федерализацию Молдовы и получая деньги из России для финансирования своей партии".

Издание также сообщает, что в субботу вечером перед зданием Генеральной прокуратуры Молдовы и перед другими государственными учреждениями начали устанавливать палатки.

По словам организаторов акции, палатки устанавливаются в знак протеста против принятых парламентом Молдовы решений, включая утверждение нового правительства во главе с Майей Санду. Аналогичные акции протеста проходят перед зданиями МВД, правительства и парламента.