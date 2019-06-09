 Крымские татары будут баллотироваться в Раду по спискам шести проукраинских и проевропейских партий, - Чубаров. ВИДЕО

Об этом лидер Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Рефат Чубаров сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Пять лет временной оккупации Крыма кардинально изменили сознание украинского общества, в том числе и украинских политиков, по крайней мере, значительной их части, относительно Крыма и крымскотатарского народа. К сожалению, чрезвычайно высокая и ужасная цена этого переосмысления: Крым оккупирован Россией, а на востоке Украины пять лет идут боевые действия", - сказал он.
По его словам, он вместе с лидером крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым провел консультации с представителями шести политических партий, часть которых в настоящее время уже включила в свои списки представителей крымских татар.
Так, в списках партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко будут представлены Мустафа Джемилев и заместитель главы Меджлиса Ахтем Чийхоз. В списках партии "Украинская стратегия", которую возглавляет премьер-министр Украины Владимир Гройсман, - первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джаппарова. В партии "Голос", которую возглавил Святослав Вакарчук, - два представителя крымских татар. На третьей позиции в списках партии "Сила и честь" Игоря Смешко - он сам.
Лидер Меджлиса крымскотатарского народа сообщил, что идут консультации о включении в списки представителей крымских татар с еще одной партией.
Чубаров отметил, что представителей крымских татар, которые баллотируются в Верховную Раду по спискам разных проукраинских и проевропейских партий, объединяет одна цель - деоккупация Крыма, будущее Украины в ЕС и НАТО.
"Представленность крымских татар в нескольких партиях, которые идут в одном направлении, - это то, что мы воспринимаем как позитив", - пояснил Чубаров.
«Необходимо, чтобы наш парламент на 80% состоял из украинцев, а остальные 20% - отданы национальным меньшинствам. Задача каждого избирателя - взяв бюллетень, выделить украинцев. А затем среди них найти кандидата с лучшим образованием, опытом, посмотреть на его работу, не на обещания ... Парламент надо сделать украинским, а тогда надеяться, что начнется возрождение Украины». - Лукьяненко. В нынешней ВР всего 47 депутатов украинцев, не 47%, а 47 депутатов из 450. Поэтому украинцы самые бедные в Европе и Украина занимает уже первое место в мире по смертности населения.
Медведчук и Бойко спокойно едут в маацкву, перетирают с путиным….. и СБУ, контрразведка молчит, как будто это абсолютно нормально на 5-м году войны.
Что за БРЕД???!!!
Костю СаприкінаМедведчука-Монтян-Шарія
Слава ВР!
Слава Коаліції БПП-НФ!
Слава Петру!
вітаю.
це правильно,що саме заступниця Стеця "пролітає" мимо парламенту.
Посачти її вина у імпотентній інформаційній політиці міністерства.
наші НЕІДЕОЛОГІЧНІ партії аналогічно беруть волонтерів,антикорупціонерів,воїнів АТО(ГЕРОЇ МАЙДАНУ,СПІВАКИ ТА СПОРТСМЕНИ ВЖЕ НЕ КОТУЮТЬСЯ)
Это то, что и нужно было кремлю? Для того чтоб нас начали сравнивать с Сирией? Чтоб Россия пришла как миротворец? Правда? Это позиция Зеленского и партии "слуга народа"? Или это позиция Мендель? Она же уже уволена за антиукраинские месседжи? Или получает звание лейтенанта в СБУ?
Но что делать вот с этой шмарой и агентом ФСБ Мендель?
Не подскажешь?