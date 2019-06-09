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 Крымские татары будут баллотироваться в Раду по спискам шести проукраинских и проевропейских партий, - Чубаров. ВИДЕО

Представители крымских татар примут участие во внеочередных парламентских выборах.

Об этом лидер Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Рефат Чубаров сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Пять лет временной оккупации Крыма кардинально изменили сознание украинского общества, в том числе и украинских политиков, по крайней мере, значительной их части, относительно Крыма и крымскотатарского народа. К сожалению, чрезвычайно высокая и ужасная цена этого переосмысления: Крым оккупирован Россией, а на востоке Украины пять лет идут боевые действия", - сказал он.

По его словам, он вместе с лидером крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым провел консультации с представителями шести политических партий, часть которых в настоящее время уже включила в свои списки представителей крымских татар.

Так, в списках партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко будут представлены Мустафа Джемилев и заместитель главы Меджлиса Ахтем Чийхоз. В списках партии "Украинская стратегия", которую возглавляет премьер-министр Украины Владимир Гройсман, - первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джаппарова. В партии "Голос", которую возглавил Святослав Вакарчук, - два представителя крымских татар. На третьей позиции в списках партии "Сила и честь" Игоря Смешко - он сам.

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Лидер Меджлиса крымскотатарского народа сообщил, что идут консультации о включении в списки представителей крымских татар с еще одной партией.

Чубаров отметил, что представителей крымских татар, которые баллотируются в Верховную Раду по спискам разных проукраинских и проевропейских партий, объединяет одна цель - деоккупация Крыма, будущее Украины в ЕС и НАТО.

"Представленность крымских татар в нескольких партиях, которые идут в одном направлении, - это то, что мы воспринимаем как позитив", - пояснил Чубаров.

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Источник: https://censor.net.ua/n3131361
 
   
 Топ комментарии
 
насмешило педропартия и европейская-где ты в европе партии воров видел?а порохобот
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Пусть лучше в Лигу сексуальных меньшинств обратится.
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Смотри ты, как классически яйца в разные корзины пораскладывали... Татары татарами, а какие евреи...
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а кто их будет финансировать? у них же нет своего Али-бабы вот и разбежались как тараканы по теплым чуланам, будут послушными марионетками для кнопкодавства, кто прикажет, тому и будут служить
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ТАТАРСКОЕ ВОРЬЁ.... Крымские татары будут баллотироваться в Раду по спискам шести проукраинских и проевропейских партий, - Чубаров - Цензор.НЕТ 7976 Крымские татары будут баллотироваться в Раду по спискам шести проукраинских и проевропейских партий, - Чубаров - Цензор.НЕТ 6023
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антон сепарский...таких патриотов Украины,как Чубаров и Джемилев-среди украинцев надо поискать..если бы их было раза в три больше-Украина была бы уже свободная.
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Вірно! Головне не допустити в парламент і викинути їх на завжди з нього ригів вони ж жопоблоки та вори - зрадники, цинічнх жидів парашенків ворів мародерів, клоунів ляшка, тимошенківців, які такі ж, як і всі попередньо зазначені, просто стоять в черзі на деребан!
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Тут тоже пахнет деньгами кремля,вообще политика это грязное дело,только во время выборов я узнаю, что у нас много татар а кацапы и другие все находятся в своих столицах Кримські татари балотуватимуться в Раду за списками шести проукраїнських і проєвропейських партій, - Чубаров - Цензор.НЕТ 4009
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во все Европейской направленности - не не в Слугу же Бени - шо очень показательно)))))))
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У Луцьку під партії Вакарчука балотуватиметься колишній активіст "Украинского выбора" Медведчука ....вроде безобидная статья ,а делает своё грязное дело,интересно чьи деньги здесь кремля или Коломойского?
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ІНТЕРНЕТ АРХІВИ НЕ ГОРЯТЬ.. ВИБАЧАЙТЕ..а ВАКАРЧУК ЩЕ МАЄ ЧАС ВИПРАВИТИ ПОМИЛКУ В ЛУЦЬКУ)

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ПЕС или БЕС,не знаю даже как лучше--с удовольствием примет татар,на сотые места в списках.
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Удивляет другое.
Медведчук и Бойко спокойно едут в маацкву, перетирают с путиным….. и СБУ, контрразведка молчит, как будто это абсолютно нормально на 5-м году войны.
Что за БРЕД???!!!
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а немає в України(досі) законів НА Костю Саприкіна Медведчука-Монтян-Шарія

Слава ВР!
Слава Коаліції БПП-НФ!
Слава Петру! Кримські татари балотуватимуться в Раду за списками шести проукраїнських і проєвропейських партій, - Чубаров - Цензор.НЕТ 832
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партий больше, чем татар...выбирай любую
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У списках партії "Українська стратегія", яку очолює прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, - перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джаппарова.

вітаю.
це правильно,що саме заступниця Стеця "пролітає" мимо парламенту.
Посачти її вина у імпотентній інформаційній політиці міністерства.
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Явное свидетельство что татарам все пофик, куда угодно примкнуть, но лишь бы к корыту, льготам и зарплате добраться. Воевать за свою Родину нет, это не для них, у нас на шее сидеть и с умным видом что-то вякать это лучше. Желаю чтобы все шесть партий найух вместе с ними, незваные гости и те лучше.
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тут ще й інший момент..Важливіший.
наші НЕІДЕОЛОГІЧНІ партії аналогічно беруть волонтерів,антикорупціонерів,воїнів АТО(ГЕРОЇ МАЙДАНУ,СПІВАКИ ТА СПОРТСМЕНИ ВЖЕ НЕ КОТУЮТЬСЯ)
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И Саакашвили как украинский Суходрищев везде уже баллотируется.
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Кримські татари балотуватимуться в Раду за списками шести проукраїнських і проєвропейських партій, - Чубаров - Цензор.НЕТ 274Роман Донік‏ @donikroman 36 мин.36 минут назад
Это то, что и нужно было кремлю? Для того чтоб нас начали сравнивать с Сирией? Чтоб Россия пришла как миротворец? Правда? Это позиция Зеленского и партии "слуга народа"? Или это позиция Мендель? Она же уже уволена за антиукраинские месседжи? Или получает звание лейтенанта в СБУ?

Кримські татари балотуватимуться в Раду за списками шести проукраїнських і проєвропейських партій, - Чубаров - Цензор.НЕТ 1134
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Роман уже должен снять форму ВСУ, нарушает Закон Украины и стрижет бабки выклянчивая их у людей и у Петьки на порохоботные тошнотики.
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NewUA UA - Романа нужно расстрелять....

Но что делать вот с этой шмарой и агентом ФСБ Мендель?
Не подскажешь?
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Самое смешное что де юре Меджлис не существует, только в стенах Парламента как нечто эфемерноне, кормушка для своих и лапша для народа.
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Комменты некоторых идиотов уже не удивляют. Им, этим идиотам, похоже нет дела до Крыма и крымских татар, которых десятками пакуют в автозаки по любому поводу. А Чубаров абсолютно прав в своей стратегии: чем больше представителей крымских татар пройдёт в парламент-тем чаще вопрос Крыма будет звучать в повестке дня.
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И что? Паковать меньше будут? Или всех обратно в Узбекистан? Что будет если их больше будет на нашей шее сидеть?
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От того что чаще вопрос Крыма будет звучать в повестке ничего не изменится, только отвлечение времени от решения вопросов которые действительно можно и нужно решать.
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Непонятно от какой партии пойдёт сам Чубаров, ведь он в стороне оставаться не собирается
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКрымские татары будут баллотироваться в Раду по спискам шести проукраинских и проевропейских партий, - Чубаров. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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