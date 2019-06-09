 ГБР проверяет законность передачи под застройку земель военного городка стоимостью 45 млн грн во Львове. ФОТОрепортаж

Согласно сообщению пресс-службы ГБР, чиновников подозревают в подделке документов, растрате военного имущества и небрежном отношении к военной службе, причинившем существенный вред (ч.2 ст.364 , ч.2 ст.366, ч.3 ст.191 и ч.3 ст.425 Уголовного кодекса Украины), информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, при заключении договора о пользовании земельным участком, принадлежащим Министерству обороны Украины, должностные лица одного из ведомств вышли за пределы предоставленных им полномочий. В результате злоупотреблений земельный участок на территории военного городка №1 по улице Княгини Ольги 1-5 во Львове выбыл из владения законного пользователя и был передан в распоряжение субъектам хозяйствования под застройку. Рыночная стоимость данного земельного участка составляет более 45 миллионов гривен.

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В ходе досудебного расследования данного уголовного производства по решению следственного судьи наложен арест на земельный участок с запретом проведения на ней каких-либо подготовительных или строительных работ как застройщику, так и каким-либо третьим лицам.

В настоящее время проводятся следственные действия с целью проведения всестороннего, полного и объективного расследования, а также установления виновных лиц и привлечения их к ответственности.







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