 Состояние телеоператора, оказавшегося в больнице после избиения на харьковском рынке "Барабашово", остается тяжелым, - журналистка Черненко

Об этом написала в Facebook коллега Вадима Макарюка Анна Черненко, передает Цензор.НЕТ.
"Состояние будет оставаться сложным (не могу заставить написать себя другое более правдивое слово) еще минимум 3 дня", - написал она, отметив, что в реанимацию не пускают категорически. "Нельзя тревожить, нельзя двигаться, нельзя думать. Осложнения могут быть неисправимыми", - подчеркнула журналистка.
Напомним, 7 июня вечером на территории ТЦ "Барабашово" произошла массовая драка с участием представителей "Национального корпуса" и ветеранов АТО. Больше всех пострадал оператор местного телеканала: камера разбита, сам - в больнице.
Не желаю никому подобного, но видимо карма все видит.
И когда титушки фельдмана избивали предпринимателей то как раз руками этого оператора выходили сюжеты что это они сами себя, спотыкались и падали...