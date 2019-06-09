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 Состояние телеоператора, оказавшегося в больнице после избиения на харьковском рынке "Барабашово", остается тяжелым, - журналистка Черненко

Состояние Вадима Макарюка будет оставаться тяжелым не меньше трех дней. В реанимацию не пускают.

Об этом написала в Facebook коллега Вадима Макарюка Анна Черненко, передает Цензор.НЕТ.

"Состояние будет оставаться сложным (не могу заставить написать себя другое более правдивое слово) еще минимум 3 дня", - написал она, отметив, что в реанимацию не пускают категорически. "Нельзя тревожить, нельзя двигаться, нельзя думать. Осложнения могут быть неисправимыми", - подчеркнула журналистка.

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Состояние телеоператора, оказавшегося в больнице после избиения на харьковском рынке Барабашово, остается тяжелым, - журналистка Черненко 01

Напомним, 7 июня вечером на территории ТЦ "Барабашово" произошла массовая драка с участием представителей "Национального корпуса" и ветеранов АТО. Больше всех пострадал оператор местного телеканала: камера разбита, сам - в больнице.

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Источник: https://censor.net.ua/n3131359
 
 
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Этот оператор принимал участие во всех постановочно заказушных сюжетах со стороны Фельдмана. Такая себе дежурная служба новостей по быстрому вызову от администрации Барабашово.
Не желаю никому подобного, но видимо карма все видит.
И когда титушки фельдмана избивали предпринимателей то как раз руками этого оператора выходили сюжеты что это они сами себя, спотыкались и падали...
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У нас одного Лукашенковского пропагандиста (Азарёнок), который строгал пасквили про оппозицию, буквально в шею вытолкали с одной из акции оппозиции...
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На сколько я понял, про Фельдмана, это - версия нацкорпуса.
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Тоесть по мнению титушек нацкорпуса - избивать можно, и они имеют право избивать. кого посчитают нужным? Ну типо это плохой человек - имеем право избить? Это даже по версии что ты пишешь. В реальности может там получиться, что нацкорпус - обычные рекетиры, которые подрядились под кернеса.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСостояние телеоператора, оказавшегося в больнице после избиения на харьковском рынке "Барабашово", остается тяжелым, - журналистка Черненко
 
 
 
 
 
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