EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Происшествия
  562  8
Все про:Кривой Рог (615) несчастный_случай (232) смерть (5926)

 Горнорабочий очистного забоя погиб на руднике в Кривом Роге

На руднике ЧАО "Сухая Балка" в Кривом Роге Днепропетровской области погиб горнорабочий.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, 7 июня 2019 года в 11:30 в горной выработке горизонта 1210 метра в бессознательном состоянии был обнаружен горнорабочий очистного забоя, передает Цензор.НЕТ. "Горным мастером и рабочим были предприняты меры оказания первой помощи пострадавшему. Он был оперативно поднят из шахты на поверхность, где констатировали его смерть", - информирует предприятие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Львовщине погиб мужчина, выпав из корзины собственного воздушного шара, - Нацполиция

О ЧП сообщили в правоохранительные органы, фонд социального страхования и территориальный орган Гоструда, проводится расследование.

Источник: https://censor.net.ua/n3131357
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
повод познакомиться с Ярославским
 показать весь комментарий
 
соболезнование родным и друзьям, всегда с большим уважением читаю о тех, кто работает в под земельном пространстве - в шахтах или строят туннели, признаюсь - если тунель глубже 200 метров - уже не очень приятно на такой глубине.
 показать весь комментарий
 
 
он просто глуп, не стоит обращать внимание
 показать весь комментарий
 
 
федор, я тебя хорошо знаю. не понтуйся
 показать весь комментарий
 
ЗНАКИ! Кривой Рог и смерть. Толи еще будет.
 показать весь комментарий
 
Странно, но никогда в центральных СМИ никогда не сообщают о несчастных случаях со смертельным исходом на предприятиях Ахметова. Буквально несколько дней назад произошел смертельный случай на шахте "Степная" в Павлоградугле той же Днепропетровской области г. Першотравенск.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГорнорабочий очистного забоя погиб на руднике в Кривом Роге
 
 
 
 
 
 вверх