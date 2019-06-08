 Горнорабочий очистного забоя погиб на руднике в Кривом Роге

Как сообщили в пресс-службе предприятия, 7 июня 2019 года в 11:30 в горной выработке горизонта 1210 метра в бессознательном состоянии был обнаружен горнорабочий очистного забоя, передает Цензор.НЕТ. "Горным мастером и рабочим были предприняты меры оказания первой помощи пострадавшему. Он был оперативно поднят из шахты на поверхность, где констатировали его смерть", - информирует предприятие.

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О ЧП сообщили в правоохранительные органы, фонд социального страхования и территориальный орган Гоструда, проводится расследование.