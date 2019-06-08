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 Происшествия, За рубежом
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Все про:авария (1089) Будапешт (24) теплоход (15)

 Капитан-украинец, причастный к аварии на Дунае с жертвами, не сообщил на допросе деталей, - полиция Будапешта

Венгерская полиция заявляет, что капитан круизного судна, который 29 мая на реке Дунай столкнулся с экскурсионным катером, на допросе не предоставил деталей происшествия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

В целом, полиция допросила 230 человек и 66 свидетелей смертельного столкновения судов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд в Венгрии оставил под стражей на месяц капитана-украинца, причастного к аварии на Дунае с жертвами

Напомним, 30 мая теплоход под управлением капитана-украинца врезался в катер с туристами в Будапеште. Семь человек погибли, 21 пропал без вести.

Источник: https://censor.net.ua/n3131355
 
 
 Топ комментарии
 
Вот это новость.. ну что здесь обсуждать? Не винят Зеленского в потоплении корабля - и то хорошо.
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Новость о Зе? Да вы за***ли уже со своим Зе в каждой новости! Дайте хоть комменты без ваших тупых сообщений почитать.
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Пресс-секретарь Зеленского обвинила ВСУ в убийстве жителей Донбасса
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Новость о Зе? Да вы за***ли уже со своим Зе в каждой новости! Дайте хоть комменты без ваших тупых сообщений почитать.
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как ти можеш так о президенте говорить
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З вашим, з вашим, секта-73.
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я чья там вина?? видео смотрел..??? как лайнер выписывал пьяные виражи...
100-пуд вина капитана+вахты на руле....
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-Кто свидетель? - Я свидетель! А что случилось? (с)
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У следствия есть записи видеонаблюдения. А то что капитан ушел в несознанку - ему же хуже, там суд европейский.
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Хуже было бы в Китае, на допросе за несознанку могут поломать и суд еще даст расстрел.
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Вот это новость.. ну что здесь обсуждать? Не винят Зеленского в потоплении корабля - и то хорошо.
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Да не уже. Все они сразу погибли. А теперь просто тех, чьи трупы нашли официально добавляют к погибшим.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКапитан-украинец, причастный к аварии на Дунае с жертвами, не сообщил на допросе деталей, - полиция Будапешта
 
 
 
 
 
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