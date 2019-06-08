 Капитан-украинец, причастный к аварии на Дунае с жертвами, не сообщил на допросе деталей, - полиция Будапешта

Венгерская полиция заявляет, что капитан круизного судна, который 29 мая на реке Дунай столкнулся с экскурсионным катером, на допросе не предоставил деталей происшествия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
В целом, полиция допросила 230 человек и 66 свидетелей смертельного столкновения судов.
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Напомним, 30 мая теплоход под управлением капитана-украинца врезался в катер с туристами в Будапеште. Семь человек погибли, 21 пропал без вести.Источник: https://censor.net.ua/n3131355
100-пуд вина капитана+вахты на руле....