 Необходимо отменить обязательное требование подавать декларации для членов международных набсоветов госпредприятий, - посольство США

В то же время, в диппредставительстве выразили недовольство относительно другого, оставшегося в силе аспекта е-декларирования, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter посольства.
"Хотя мы приветствуем решение о признании неконституционными требований электронного декларирования для антикоррупционных активистов, мы все еще обеспокоены относительно требований к членам международных наблюдательных советов государственных предприятий подавать имущественные декларации, которые предназначены для государственных служащих", - говорится в заявлении посольства.
В диппредставительстве уверены, что "эти требования отпугивают высококвалифицированных специалистов от работы в советах, не соответствуют передовой международной практике и влияют на способность власти осуществлять реформу корпоративного управления".
Напомним, 6 июня Конституционный суд признал незаконным обязательное электронное декларирование имущества общественных активистов.
7 июня решение об отмене электронного декларирования антикоррупционеров приветствовали послы стран-членов "Группы семи" (G7).
Фото внизу.
Кстати, журналист издания Цензор.нет Евгений Кузьменко отметил, что после встречи с ГлавЗебилом «скептицизма и тревоги не убавилось», к тому же «без ответа остался один вопрос - нафига он туда полез». Журналист имел в виду ЗЕбила
Є що приховувати???
На Рівненщині екс-начальнику поліції спалили будинок
Екс-начальнику Костопільської поліції, а нині висуванцю в народні депутати від Опозиційної платформи «За життя» Олексію Лозяну, за його словами, щойно підпалили хату.
Наразі наслідки пожежі і досі ліквідовують. Під час пожежі ніхто не постраждав, - повідомляє місцеве видання.
Подробиці з'ясовують. Як видно із фото, будинок згорів у вщент. Депутат вже має підозрюваних і хоче назвати їхні імена.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/308403-na_rivnenshchini_eks-nachaljniku_politsiji_spalili_budinok
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рентинг набирает.
как садовый во львове пулял себе из гранатемета по окнам.
с чего енто??
лещенки и прочие аХтивисты антикорупцыанеры - енто те же корупцыанеры
лещенко -квартирные по 300 000$, только
с другим аусвайсом.
ну и про бурисму-холдинг с сыном байдена не забываем.
Источник: https://censor.net.ua/n3131351
Зарубежные поездки Тимошенко во время пленарных недель уже стали традицией. Но здесь следует понимать: лидера "Батькивщины" меньше всего интересует, кто в Украине считает ее прогулы, она делает расчет на то, как ее поведение по этому вопросу оценит Запад.
Призвал Раду убрать декларирование для антикоррупционеров и Петр Порошенко. Делает он это не впервые. Летом прошлого года президент внес в парламент свой законопроект, однако депутаты до сих пор отказываются идти на уступки. По словам же председателя ВР Андрея Парубия, вопрос отмены процедуры электронного декларирования для общественных активистов и декриминализации статьи о непредставлении или несвоевременном представлении электронной декларации общественными активистами должен быть задан первым во вторник.
То есть, отменить нормы, которые возбуждают гражданское общество и наших западных партнеров, попробуют уже после того, когда те вступят в действие. Попытаются, ведь не факт, что отменят. Среди депутатов мнения разнятся - от требований декларировать полученные зарубежные гранты, чтобы общество видело, за какие средства антикоррупционеры борются с коррупцией, к требованиям декларирования всего имущества и денег, как это делают чиновники.https://www.depo.ua/rus/politics/gra-dlya-dyadka-sema-navischo-timoshenko-viyna-za-antikorupcioneriv-20180329750375
Нажаль, філософія, яку заклали в так звану судову реформу - це філософія монополізму, а тому магнатерія ( олігархат) закріпила монополію адвокатури в Конституції України. Тобто, на рівні Конституції України громадян країни позбавила права на вільний вибір правової допомоги.