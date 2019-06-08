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Все про:посольство (512) США (15032) электронное декларирование (659)

 Необходимо отменить обязательное требование подавать декларации для членов международных набсоветов госпредприятий, - посольство США

Посольство США в Украине приветствовало решение Конституционного суда об отмене электронного декларирования для антикоррупционных активистов.

В то же время, в диппредставительстве выразили недовольство относительно другого, оставшегося в силе аспекта е-декларирования, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter посольства.

"Хотя мы приветствуем решение о признании неконституционными требований электронного декларирования для антикоррупционных активистов, мы все еще обеспокоены относительно требований к членам международных наблюдательных советов государственных предприятий подавать имущественные декларации, которые предназначены для государственных служащих", - говорится в заявлении посольства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США призывают РФ освободить всех украинских политических заключенных, - посольство

В диппредставительстве уверены, что "эти требования отпугивают высококвалифицированных специалистов от работы в советах, не соответствуют передовой международной практике и влияют на способность власти осуществлять реформу корпоративного управления".

Необходимо отменить обязательное требование подавать декларации для членов международных набсоветов госпредприятий, - посольство США 01

Напомним, 6 июня Конституционный суд признал незаконным обязательное электронное декларирование имущества общественных активистов.

7 июня решение об отмене электронного декларирования антикоррупционеров приветствовали послы стран-членов "Группы семи" (G7).

Также читайте: Конституционный суд отменил е-декларирование активистов, - Денисова

Источник: https://censor.net.ua/n3131351
 
 
 Топ комментарии
 
вот и все что вы хотели знать про "антикоррупцию" - это инструмент влияния непойми кого на внутреннюю политику и на выборы, иначе почему сами борцуны не придерживаются своих принципов
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Вірна вимога. Навіщо українцям знати, скільки отримують ні за що мільйонів наших грошей члени спостережної ради наприклад Нафтогазу? Адже заздрість це не найкраща риса людини.
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Все по Оуреллу. Война - это мир. Свобода - это рабство.
Кстати, журналист издания Цензор.нет Евгений Кузьменко отметил, что после встречи с ГлавЗебилом «скептицизма и тревоги не убавилось», к тому же «без ответа остался один вопрос - нафига он туда полез». Журналист имел в виду ЗЕбила
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Между прочим. Адвокатом директора Чернобыльской АЭС Виктора Брюханова был Виктор Медведчук
Необхідно скасувати обов'язкову вимогу подавати декларації для членів міжнародних наглядових рад держпідприємств, - посольство США - Цензор.НЕТ 9071Фото внизу.
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спарва була політична, а цей покидьок був підставним адвокатом від КДБ. То чому дивуватись?
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Глянь как ганди попал в яблочко с вами - ЗЕбилами!

Необхідно скасувати обов'язкову вимогу подавати декларації для членів міжнародних наглядових рад держпідприємств, - посольство США - Цензор.НЕТ 8148
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Вірна вимога. Навіщо українцям знати, скільки отримують ні за що мільйонів наших грошей члени спостережної ради наприклад Нафтогазу? Адже заздрість це не найкраща риса людини.
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Читайте уважно ! Ключове тут слово МІЖНАРОДНИХ , і не мається на увазі російських чи українських наглядових рад !
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вот и все что вы хотели знать про "антикоррупцию" - это инструмент влияния непойми кого на внутреннюю политику и на выборы, иначе почему сами борцуны не придерживаются своих принципов
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это дружеский совет или приказ хозяина?
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Все по Оуреллу. Война - это мир. Свобода - это рабство.
Кстати, журналист издания Цензор.нет Евгений Кузьменко отметил, что после встречи с ГлавЗебилом «скептицизма и тревоги не убавилось», к тому же «без ответа остался один вопрос - нафига он туда полез». Журналист имел в виду ЗЕбила
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Давно бы ввели обязательное всеобщее декларирование и не было бы этого идиотизма.
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шо такое, зрада задним числом? Зеленский хочет ввести всеобщее декларирование....и если прислушаться, уже где то возмущается порохобот...
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А если напрячь память, то именно "порохоботы" говорили о всеобщем декларировании и антикоррупционеры подали бы пример, но это трудно что-то напрячь, если памяти хватает только на одну статью... :D
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Какая зрада? Где возмущение увидел? Давно пора вводить общее декларирование как во Франции к примеру. Смешные вы. Сами себе придумываете что-то, пристегиваете к своим фантазиям порохоботов, сами потом в это и верите. Кстати говоря, не помню, чтобы Зе-беня что-то говорил про декларирование. Если подаст эту идею - я только ЗА.
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США вперше абсолютно відкрито долучаються до процесу перетворення України в неоколоніальну державу. Так зручніше виводити мільярди за мовчазної згоди і під радісне повискування та виляння хвостами "пригодованих" Коболєвих.
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сейчас кто то станет агентом кремля за такую правду
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Неоколоніалізм (наддорогі кредити і наддешева робоча сила) абсолютно невідворотний як фаза розвитку для України. Ми можемо обирати лише яким цей неоколоніалізм буде. Проросійським або проєвропейським. Зрозуміло що проросійський не має жодних перспектив як і сам *********, тому це буде просто тоталітарний колоніалізм з черговим голодомором, фізичним знищенням інтелегенції і перетворенням народу на дебілів та олігофренів. Ми вже це проходили... Є ще правда група жидівських змовників які мріють про "проізраїльскиий неоколоніалізм" і вже досягли деяких суттєвих результатів на цьому шляху...
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Логично Одна Эпл стоит больше чем вся украинская прмышленность, но идиотам важно найти второго идиота чтоб завести потомство, поэтому идиотизм неискореним!
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Показывая полный внешний контроль?Это не колониальность?
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Ми вчимося. Зокрема в Ізраїлю, де не-євреї всіх мастей мають пропорційну квоту - 11 місць в Кнессеті (всього 122 депутата). За законами Ізраїлю президентом України не може бути не-українець, а кількість жидів в ВР має бути пропорційно до населення - 0,1% Тобто в ВР жиди мають бути представлені 0,46% однієї особини - або верхня частина з головою і без ніг, або нижня - сракою Гройсмана.
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А лучшая неоколониальная политика, это когда сажают всяких Януковичей и Лукашенок и заробитчане работают в паРаше?
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Будь які контакти з токсичним *********** призведуть до важкої хвороби організму і невідворотніх страждань перед смертю.
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Стоит выбор между паРашей и ЕС. О чём речь?
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Тут большая проблема непонимания со стороны американцев, мы сами украинцы не уверены, что антикоррупционные органы таковыми являются ,по крайней мере ,можно с уверенностью сказать,что реформы судебной системы фактически не случилось
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Я вообще приветствовал бы прямое западно-евро-американское управление ,потому что с этим глядско-совковым-воровато-комуняцким быдло-населением(что продемонстрировали выборы) мы опять будем рабами крайне убогих подонков из рф
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ти ще ***** поклич "в управление" ...хоча ні ***** то м"ясник ...а "западно-евро-американское" ...ворье діє "цивілізованими" методами ...у себе там евро-амеро-западе їм такими методами діяти не дозволять а тут все можна ...головне ЗЕМЛЮ від КАЗЛОВ звільнити для "дойців" та "джондірів" ...
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Про бідло- население я уже писал вверху,поєтому ті свободен пока что ,урий...
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А ,так ты не быдло население,а с лахты строчишь,негодяй?
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В нас пряме американське правління давно вже впроваджено.
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Реформа произошла, но ещё рано говорить о результатах...
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Ой ,нет,здесь,к сожалению,ничего практически не случилось,знаю не по наслішке...
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Да не дают реформы результата сразу, как только произведены изменения законодательства... Только при диктатуре возможны изменения, а чтобы навсегда, то с расстрелами и то - не факт, кто-то и затаится, если ранее не засветился...
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Ну, как то не постеснялись т.н. члены наблюдательного совета Нафтогаза установить Кобелю зарплату в 10 МИЛЛИОНОВ В МЕСЯЦ!!!!!!!При этом имея зарплаты в сотни тысяч долларов в месяц. А коррупция как была так и осталась.
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При этом, в США, если гражданин просто забыл подать налоговую декларацию, его запросто могут отправить за решётку ))
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...На Рівненщині екс-начальнику поліції спалили будинок
На Рівненщині екс-начальнику поліції спалили будинок
Екс-начальнику Костопільської поліції, а нині висуванцю в народні депутати від Опозиційної платформи «За життя» Олексію Лозяну, за його словами, щойно підпалили хату.

Наразі наслідки пожежі і досі ліквідовують. Під час пожежі ніхто не постраждав, - повідомляє місцеве видання.

Подробиці з'ясовують. Як видно із фото, будинок згорів у вщент. Депутат вже має підозрюваних і хоче назвати їхні імена.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/308403-na_rivnenshchini_eks-nachaljniku_politsiji_spalili_budinok
...
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сам спалил.

рентинг набирает.

как садовый во львове пулял себе из гранатемета по окнам.
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США влазят во внутренние дела Украины ,это уже перебор .
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Это недобор,пЯтрофич,надо вводить прямое управление США и я этого не стесняюсь ,потому что 73 % зелепузиков имеются
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Пряме управління США давно вже запроваджено. Вони грабують та нищать Україну.
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Американцы...сексизм...гендерное равенство...политкорректность...а я улавливаю неприкрытую дискриминацию по половому признаку: "для членов международных"... а для влагалищ? Уважаемые члены и влагалища международных организаций, зверніть увагу, будь ласка...
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Посольство США в Украине приветствовало решение Конституционного суда об отмене электронного декларирования для антикоррупционных активистов.

с чего енто??

лещенки и прочие аХтивисты антикорупцыанеры - енто те же корупцыанеры

лещенко -квартирные по 300 000$, только

с другим аусвайсом.

ну и про бурисму-холдинг с сыном байдена не забываем.

Источник: https://censor.net.ua/n3131351
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Должны быть обнародованы все списки грантоедов ,так называемых общественных организаций ,которые получают деньги от иностранных спецслужб и государств .
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Америка - агент кремля! Необхідно скасувати обов'язкову вимогу подавати декларації для членів міжнародних наглядових рад держпідприємств, - посольство США - Цензор.НЕТ 5077 Ой соя тупая ппц.
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Самым активным борцом за антикоррупционеров стала Юлия Тимошенко. Она начала шатать ситуацию вокруг внеочередного заседания ВР, предложив депутатам встретиться в пятницу. Хотя заранее знала, что этого не будет. Юлии Владимировне быстро напомнили, что 22 марта, когда Верховная Рада провалила два законопроекта, где предлагалось отсрочить е-декларирование для общественных активистов, ее не было в сессионном зале.
Зарубежные поездки Тимошенко во время пленарных недель уже стали традицией. Но здесь следует понимать: лидера "Батькивщины" меньше всего интересует, кто в Украине считает ее прогулы, она делает расчет на то, как ее поведение по этому вопросу оценит Запад.
Призвал Раду убрать декларирование для антикоррупционеров и Петр Порошенко. Делает он это не впервые. Летом прошлого года президент внес в парламент свой законопроект, однако депутаты до сих пор отказываются идти на уступки. По словам же председателя ВР Андрея Парубия, вопрос отмены процедуры электронного декларирования для общественных активистов и декриминализации статьи о непредставлении или несвоевременном представлении электронной декларации общественными активистами должен быть задан первым во вторник.
То есть, отменить нормы, которые возбуждают гражданское общество и наших западных партнеров, попробуют уже после того, когда те вступят в действие. Попытаются, ведь не факт, что отменят. Среди депутатов мнения разнятся - от требований декларировать полученные зарубежные гранты, чтобы общество видело, за какие средства антикоррупционеры борются с коррупцией, к требованиям декларирования всего имущества и денег, как это делают чиновники.https://www.depo.ua/rus/politics/gra-dlya-dyadka-sema-navischo-timoshenko-viyna-za-antikorupcioneriv-20180329750375
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Фактично США визнали, що держпідприємства України контролюються іноземними корпораціями. Там спостережні ради складаються з іноземців. Ці іноземці отримають величезну платню з якої не платять податків. Інакше чому вони не хочуть подавати декларації?
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Було б добре, щоб Конституційний Суд України впершу чергу захищав права та свободи громадян України. Так, змінами до процесуальних кодексів, які були внесені Верховною Радою України 3 жовтня 2017 року, громадян фактично було позбавлено можливості отримувати доступ до правосуддя. Був ліквідований Інститут представництва громадян в суді ( був ефективним інструментом в боротьбі з корупцією в суді), який існував з 1588 р. на українських землях. Саме в 1588 р. ураїнські ( руські) правники розробили шедевр зводу законів - Третій Литовський Статут, який написано староукраїнською/руською мовою.

Нажаль, філософія, яку заклали в так звану судову реформу - це філософія монополізму, а тому магнатерія ( олігархат) закріпила монополію адвокатури в Конституції України. Тобто, на рівні Конституції України громадян країни позбавила права на вільний вибір правової допомоги.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНеобходимо отменить обязательное требование подавать декларации для членов международных набсоветов госпредприятий, - посольство США
 
 
 
 
 
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