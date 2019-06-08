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 Политика Украины
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Все про:Вакарчук (216) Голос партия (18)

 Святослав Вакарчук, Юлия Клименко, Кира Рудык, Ярослав Железняк, Александра Устинова и другие, - представлен список партии "Голос"

Святослав Вакарчук представил список своей партии "Голос", с которой он намерен идти на досрочные выборы в Верховную Раду.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В первую десятку списка партии вошли музыкант и основатель партии Святослав Вакарчук, экс-заместитель главы Министерства экономического развития Юлия Клименко, глава украинского подразделения международной IT-компании Ring Кира Рудык, эксперт по связям с ВР Стратегической группы советников при КМУ Ярослав Железняк, член правления "Центра противодействия коррупции" Александра Устинова, управляющий партнер ЮФ "Василь Кисиль и Партнеры" Олег Макаров, исполнительный директор Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин, заместитель главного редактора газеты "Зеркало недели" Сергей Рахманин, исполняющая обязанности председателя Одесской областной государственной администрации Соломия Бобровская, заместитель министра здравоохранения Ольга Стефанишина

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подавшая в отставку замминиистра здравоохранения Стефанишина присоединилась к партии "Голос"

Далее следуют юрист Александр Курдыдык, юрист Владимир Цабаль, эксперт рынка телекоммуникаций Андрей Осадчук, ветеран войны, киборг "Гром" Роман Костенко, Роман Лозинский, вице-президент Киевской школы экономики Инна Совсун, основательница и председатель правления правозащитной организации "Юридическая Сотня" Леся Василенко, главный исполнительный директор компании ASTEM и соучредитель Фонда ASTEM Foundation Рустем Умеров, Алина Свидерская, Андрей Шараскин.

Напомним, что Сергей Притула рассказал, что идет на внеочередные парламентские выборы в партии Святослава Вакарчука "Голос". Притула рассказал, что причиной идти на выборы стало желание, чтобы его дети жили и работали в Украине.

Источник: https://censor.net.ua/n3131350
 
   
 Топ комментарии
 
Претензии могут иметь место. Но не забываем, что рыги идут не одной колонной. Так что выбор есть. Сделаем рыгов и петюнчиков вместе.)))
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Починають топити Вакарчука. Відчувають теперішні і бувші владні сцуки, що для них запахло смаленим.
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набирается команда от демократической партии сша Святослав Вакарчук, Юлія Клименко, Кіра Рудик, Ярослав Железняк, Олександра Устінова та інші, - представлено список партії "Голос" - Цензор.НЕТ 9489.скоро будем переходить на двупартийную систему
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Вакарчук Святослав Іванович
За рік роботи у ВРУ, ні одного запиту і лише 2 (дві) поправки до законів, 5 виступів з місця.

АхвіГєнна активність. Святослав Вакарчук, Юлія Клименко, Кіра Рудик, Ярослав Железняк, Олександра Устінова та інші, - представлено список партії "Голос" - Цензор.НЕТ 8642
Цікаво, коли пройде - буде працювати, як віл?
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билецкий и ярош за 5 лет в раде (на работе) были раз по 5 за всю каденцию))) юля ни разу не голосовала против интересов рашистов. смотри за что челловек голосует
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Для розкрутки нового бренду потрібно до року ...Часу у тих *голосистих * не має .
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Lvbnhj - с баблом можно решить....

Вот Слуги Народа не парятся...., и Голосу так нужно...
https://t.co/dYlkHmEnFo

Святослав Вакарчук, Юлія Клименко, Кіра Рудик, Ярослав Железняк, Олександра Устінова та інші, - представлено список партії "Голос" - Цензор.НЕТ 164
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С покон віку так було Святослав Вакарчук, Юлія Клименко, Кіра Рудик, Ярослав Железняк, Олександра Устінова та інші, - представлено список партії "Голос" - Цензор.НЕТ 8668 ...Люба партія бере бабло .Спитай у *барижних * чи ригів по скільки вони башляють .
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Lvbnhj - а я разве спорю...?

Зе такие же барыги как и другие...
За бабло мать родную продадут...
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це Шоу -бізнес там інші закони і в парламент їм не треба - просто прокрутка бренду.
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Партєйки-одноденки під вибори, які не здолають прохідного бар"єру.
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А ты думал ,что эти зелепузики наберут столько ?
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Либерастов проводят в верховную синагогу для снятия моратория на прихватизацию земли. Голосовать можно только за Свободу, Корчинского и С14. Только националисты могут стать препятствием к изъятию собственности украинцев в пользу иудоглобализационной мафии.
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..А Корч там яким макаром ? ..ПРофурсетка при любій владі ?
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Націоналісти стали дуже радикальними, це і відштовхнуло від них народ.
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Олєкса Москаленко 7f040062 - народу клоуны любы.....

И хорошо что бы в это время война...
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народ не сприймає радикальних дій націоналістів.
Націоналістам потрібно стати більш демократичнішими і позбавитись агресивності.
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Олєкса Москаленко 7f040062 - а у нас нет радикальных националистов, поэтому следующая ВР будет под контролем росийских сил, а националисты сидеть по тюрьмам и схронам...

А простой народ, который боится своих националистов поедет в Мордовию лес валить.., как его бабуси и дедуси когда то...
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Тоді було середньовіччя, сьогодні інформаційний світ. Любу інформацію можна показати як завгодно.
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Колись у Києві була "молода команда" - Льоні Космоса.
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Инфантильный. Интересно, при упоминании кого сразу приходит на ум это слово?
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...у мене студент жив такий. Чуть що - "мама, що робити?"
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после появления притулы в списке голоса можно смело говорить о слиянии пинчука и коломойского...притула - лицо нового канала пинчука, а кучма - зять его...и кучму зеленский не просто так отправил в минск...ну, а опыт работы в голосі країни у вакарчука есть)
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выше читать: кучма - тесть его... или: зятя кучмы)))
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столько полезло желающих стать депутатом, что подсвинку порохохряку вообще не останется места, придется мародеру на свидание со следователем ходить, а не в раду Святослав Вакарчук, Юлія Клименко, Кіра Рудик, Ярослав Железняк, Олександра Устінова та інші, - представлено список партії "Голос" - Цензор.НЕТ 316
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Політика в Україні - один із видів бізнесу, який не підлягає податкам.
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И это ещё списков "слуги Бабломойского" никто не видел, прикидую сколько там скота сепарского бандюковского вылезет..
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"тушите свет, полезло быдло к верху - как будто дрожжи кинули в дерьмо." Святослав Вакарчук, Юлія Клименко, Кіра Рудик, Ярослав Железняк, Олександра Устінова та інші, - представлено список партії "Голос" - Цензор.НЕТ 3281
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Кто это вообще, если те что на фото то они и учится то не закончили.))
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После клоуна дураковатого прогулявшего всё образование и всю жизнь читавшего по бумажке притензия как минимум тупая.
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Вокарчук по крайней мере однозначно проукраиский и за укр мову в отличии от мутного малоросса клоуна покацапленого руцькоговрящего. Да да язык это важно. Именно поэтому козломордые так и цепляюца за язык, а месные дибилы не понимают. С русификацией пора заканчивать пока русификация не закончила с Украиной. К сожалению самого русифицировали скоты совковые..
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Без вирішення національного питання, будівництво держави даремна трата часу.
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Та начни с себе, прежде чем другим указывать на каком языке общаться.
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Тряпок с комплексами второсортности не спрашивал. Поедь на Рашку или в ДНР\ЛНР и заговори там на Украинском..,а потом пускай слюни что какая разница на каком язике гаварить, подкацапник малоросс.
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тобто ти вже за Петруся не будеш голосити? Святослав Вакарчук, Юлія Клименко, Кіра Рудик, Ярослав Железняк, Олександра Устінова та інші, - представлено список партії "Голос" - Цензор.НЕТ 7952
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Хуже клоуна всё равно никого не будет. ну если выкинуть откровенно дибилов типа Бойко Медведчука друга ЗЕбени. Так шо клоун твой в любом случае в пролёте как не крути. Ну и конечно ВОнЯ кремлядь консервированная, эта зубажилая аферистка само собой в пролёте - по умолчанию.
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то ти вже за Петруся не будеш голосити?

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Зебик свихнулся на Пете. Совсем поехал... Петя Петя ..ноешь с утра до ночи про Петю...В каждой теме визжишь про Петю...Сколько лет ты ещё про Петю плакать будешь?? Я более чем уверен шо ты ещё минимум 5 лет тут будешь в каждой теме где твой клоун обосрался приходить и сразу визжать про Петю и шо паперЭдники виноваты..
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яка різниця, який мовний відбере частину голосів?
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імхо Сергій Притула більше всіх голосів притягне у цей рой. Притула волонтер, порядний і сміливий, багато армії допоміг, поважаю цю людину
до речі, хто хоч е допомогти армії, але остерігається псевдоволнтерів - знайдіть контакти Притули і скиньте йому допомогу для армії, він доставить
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Кстати Вакарчук уже был в Раде и ничем особым не отличился.
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Все помнят Аваковскую замшу - Дееву? Так вот, такая была и в Миносвиты, у Квита - Инна Сосун. Дров наломала. И если она в "Голосе" - все, сливай воду. Взяли бы лучше Дееву, та хоть посимпатичнее.
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Инну Сосун не видел, не знаю, но есси гришь, шо Деева посимпатичней... а я видел Дееву... м-да...
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Реванш ригів очами порохобота: Порошенко за 5 років свого президентства усіх ригів пересаджав, майно їхнє конфіскував... а Зеленський прийшов 3 тижні тому і усіх їх повідпускав! Тепер ті на вибори йдуть! А якщо серйозно - ніякого "реваншу" не існує... Парашен та риги одна зграя! Страшный БЕНДЕРовец добавил(а),Під патронатом Ріната Ахметова"

Партії "Опозиційний блок", "Миру і розвитку", "Відродження", "Наші" і "Довіряй справам" об'єдналися для участі у виборах у Раду

http://censor.net.ua/ua/n3131179 Цензор.НЕТ
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А Оля Стефанишин зам.міністра охорони здоров'я там яким чином приклеїлась??Теперішні ціни на ліки,які дорощають кожний місяць це її "заслуга".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСвятослав Вакарчук, Юлия Клименко, Кира Рудык, Ярослав Железняк, Александра Устинова и другие, - представлен список партии "Голос"
 
 
 
 
 
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