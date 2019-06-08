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 США призывают РФ освободить всех украинских политических заключенных, - посольство

В посольстве США в Украине прореагировали на осуждение в Крыму Константина Давыденко и продлении ареста Эдема Бекирова.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Посольства Соединенных Штатов Америки в Киеве.

"Мы глубоко обеспокоены вчерашними судебными решениями в Крыму о продлении ареста Эдема Бекирова и осуждения Константина Давыденко на 10,5 лет заключения. Россия должна немедленно освободить всех украинских политических заключенных", - говорится в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты в Крыму приговорили украинца Давыденко к десяти с половиной годам заключения

США призывают РФ освободить всех украинских политических заключенных, - посольство 01

Напомним, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими оккупантами на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позднее его доставили в здание ФСБ России в оккупированном Симферополе. Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Бекирова.

Также читайте: Оккупационный суд в Крыму продлил на 2 месяца содержание в СИЗО тяжелобольного крымскотатарского активиста Бекирова. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3131347
 
   
 Топ комментарии
 
Не набридло призивати? Можливо краще було б гроші конфікскувати?
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Давайте уже что то другое... свои призывалки оставьте себе, надоело слушать ету чушь.
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Такое ощущение, что везде за этими призывами стоит простенькая компьютерная программа, которая каждые пару месяцев генерирует эти призывы, к которым уже сами призывальщики относятся как к спаму.
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Не набридло призивати? Можливо краще було б гроші конфікскувати?
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За что денеровцы воюют?.. еще никто не ответил.
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Почали воювати за нарєчіє в Конституцію, а зараз вже і самі не знають за що.
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Давайте уже что то другое... свои призывалки оставьте себе, надоело слушать ету чушь.
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А чо все на жену Макрона смотрят?)))
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Такое ощущение, что везде за этими призывами стоит простенькая компьютерная программа, которая каждые пару месяцев генерирует эти призывы, к которым уже сами призывальщики относятся как к спаму.
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новая "глубокая обеспокоенность" ??...Пожалуй.она уже совсем не новая.кстати,куда теперь начнём складировать все эти "беспокойства".призывы к сторонам (не к разбойнику,а к пострадавшему в большей степени почему-то),приглашения найти компромиссы (если агрессор единым компромисом видит только подвластность Украины) и т. д? Наверное уже все хранилища забиты этими "обеспокоенностями".Есть устав ООН,где ещё 70 лет назад прописаны действия организации по отношению к агрессору в подобных случаях...есть службы,ежегодно получающие немалый кусок от взноса,в ведении каких прописана обязанность силового вмешательства...И все эти десятилетия Украина была платником этих взносов,а вот сечас реакция ООН показывает,что эти сотни тысяч долларов (или куда больше ) были истрачены ею даром..Практика показала,что все договоры касательно обязательств защиты не стоят листа,на котором прописаны.9Будапештский меморандум).
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Под Горловкой идут тяжелые бои. Есть попадания снарядов, местные жители напуганы

Под Горловкой идут тяжелые бои. Есть попадания снарядов, местные жители напуганы
Жители неподконтрольной Украине Горловки в социальной сети сообщают о тяжелых боях, которые ведутся в окрестностях города.

Пользователи отмечают, что члены НВФ обстреливают позиции ВСУ в районе Доломитного и Травневого.

Звуки обстрелов настолько сильны, что их слышат как в Горловке, так и в соседнем Торецке.

«Торецк. Прилетает. Тяжелое. Мне кажется, северней».

«Несколько взрывов до 82 мм в направлении Гольма - Доломит - Травневое».

Читайте также: "Откровенная ложь!" Пресс-секретаря Зеленского разнесли за скандальное заявление о Донбассе
«На Майорске сейчас слышно - со стороны Горловки не малым калибром стреляют. Причем, с одной точки. Прилетает в стороне Торецка через 15−20 секунд».

«Реально идет бой. Рядом. Очень интенсивно тяжелое, изредка автоматическое».

По данным очевидцев, бои стали очень интенсивными после 11:00. Они продолжаются почти весь день.

«Около 11.20 начали работать три 122-мм орудия путенских на севере Горловки».

После 12:00 ВСУ начали давать ответный огонь. Работала артиллерия.

«Горловка. С 12.00 пошла ответка ВСУ. Правда одновременно и прилеты продолжались».

«Горловка. 13:44. Нехарактерные для этого времени суток близкие бабахи, одиночные, с большим интервалом».

«14:05. Прилет как-будто в стороне Гольмы».

https://antikor.com.ua/articles/308381-pod_gorlovkoj_idut_tjahelye_boi._estj_popadanija_snarjadov_mestnye_hiteli_napugany
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А если нет, то шо??? Призывают...призывно чмокая губой... ***** аж обхезался кабаевой в бюстгальтер со смеху...не американцы, а прям вовказеленский - комик, клоун и президент, босс юльки мендель
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Они уже это раз 500 делали...Повторение мать учения?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСША призывают РФ освободить всех украинских политических заключенных, - посольство
 
 
 
 
 
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