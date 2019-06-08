 С начала суток враг шесть раз нарушил режим прекращения огня, один боец получил боевые травмы, - пресс-центр ОС. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела позиций: возле Водяного (из артиллерийских систем калибра 122 мм и вооружения танка), Лебединского (из 122-мм артиллерии), Широкино (из крупнокалиберных пулеметов), Красногоровки (из крупнокалиберных пулеметов).

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела позиций ОС вблизи Травневого (из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов).

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил боевые травмы. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - сообщили в пресс-центре.

Напомним, 7 июня враг 28 раз атаковал позиции ВСУ: 2 воина погибли, 12 получили ранения и травмы.

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