 С начала суток враг шесть раз нарушил режим прекращения огня, один боец получил боевые травмы, - пресс-центр ОС. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела позиций: возле Водяного (из артиллерийских систем калибра 122 мм и вооружения танка), Лебединского (из 122-мм артиллерии), Широкино (из крупнокалиберных пулеметов), Красногоровки (из крупнокалиберных пулеметов).
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела позиций ОС вблизи Травневого (из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов).
"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил боевые травмы. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - сообщили в пресс-центре.
Напомним, 7 июня враг 28 раз атаковал позиции ВСУ: 2 воина погибли, 12 получили ранения и травмы.
Користувачі відзначають, що члени НЗФ обстрілюють позиції ЗСУ в районі Доломітного і Травневого. Звуки обстрілів настільки сильні, що їх чують як в Горлівці, так і в сусідньому Торецькому.
«Торецк. Прилетает. Тяжелое. Мне кажется, северней».
«Несколько взрывов до 82 мм в направлении Гольма - Доломит - Травневое».
«На Майорске сейчас слышно - со стороны Горловки не малым калибром стреляют. Причем, с одной точки. Прилетает в стороне Торецка через 15−20 секунд».
«Реально идет бой. Рядом. Очень интенсивно тяжелое, изредка автоматическое».
За даними очевидців, бої стали дуже інтенсивними після 11:00. Вони тривають майже весь день.
«Около 11.20 начали работать три 122-мм орудия путенских на севере Горловки».
Після 12:00 ЗСУ почали давати вогонь у відповідь. Працювала артилерія.
«Горловка. С 12.00 пошла ответка ВСУ. Правда одновременно и прилеты продолжались».
«Горловка. 13:44. Нехарактерные для этого времени суток близкие бабахи, одиночные, с большим интервалом».
«14:05. Прилет как-будто в стороне Гольмы».
Но раз нет никакой возможности проанализировать склонность Кремля к соблюдению договоров, то мы люди не гордые и можем напомнить сами. Только слабовидящий аутист может не разобрать, кто хочет мира, а кто - бесконечной войны, чтобы как можно дольше не вспоминали о Крыме на фоне Донбасса. Тут, конечно, стоит оценить, что желание Украины делать уступки озвучивает пенсионер, которому наплевать на рейтинг, а не молодая команда напрямую. И не оставить за скобками, что новогодних и пасхальных перемирий уже было десятка три, вплоть до опечатанных миномётов и САУ в отдельных случаях. Так что тут, как в истории с динозавром, 50 на 50% - или встретишь, или нет. Или новая администрация серьёзно решила попробовать продавить уступки, дав Кучме полномочия, или это просто речи за всё хорошее против всего плохого. Но вспомнить события, которые были вчера по историческим меркам, крайне полезно. Помогает избавиться от необоснованных иллюзий о том, как весь мир хочет рассмотреть наш мирный порыв.
Первый убитый на переговорах офицер СБУ Геннадий Биличенко - 13 апреля 2014 года. Это, конечно, было давно и никому, кроме его семьи и коллег, в 2019 году неинтересно. Но помнить обстоятельства необходимо - на переговорах, прикрываясь гражданскими и захваченными автомобилями. В разгар первого раунда переговоров, ещё до Женевы. Не Гиркина, который нарушал обычаи ведения войны, захватывал инкассаторские автомобили и рассекал в охотничьем камуфляже без знаков различия, застрелили как собаку, а погиб украинский переговорщик. Погибших было бы больше, если бы военные не отработали из башенного пулемёта БТР. Кстати, в нарушение приказа, да. Одна чёрная костяшка на счетах, чтобы не забывать, как РФ ведёт переговоры.
17 апреля заявления в Женеве, с участием РФ - распустить незаконные вооружённые формирования, освободить административные здания и обеспечить амнистию всем, кто сложил оружие. Какая отличная пресс-конференция и прорывные решения. Что произошло 16-17 апреля в объективной реальности? Захват телевышки на горе Карачун и отжим 6 БМД и «Ноны» у десантников 25-й бригады. Дальше наркоман Пономарёв, мелькая гнилыми зубами, разъяснил, что где он, а где - Женева. Это закончилось людьми со вспоротыми животами в реке и ПТУР по вертолёту на Краматорском аэродроме. Перекинули костяшку на счетах, вспоминаем дальше.
25 мая ещё действует перемирие по поводу выборов президента-2014. Наплевав на эти тонкости, 22 мая Безлер, космический десантник, с медалями за службу ФСБ, позже эвакуированный в РФ, проводит рейд в Волноваху - 18 погибших у ВСУ. А 25 мая Ходаковский, позывной «Генерал», и прочие Павлы Зябкины наведались в Донецкий аэропорт имени Прокофьева. Если бы мы не подняли в воздух авиацию и не перебросили специальные части, то потеряли бы оба терминала и ВПП в считанные часы. Ещё одна костяшка в счёт, как выглядит мир, труд и май.
24 июня. Украина берёт на себя обязательства по прекращению огня. А боевики из ПЗРК валят Ми-8 МТ у Карачуна - номер 63 жёлтый. Там не только пилоты и бортинженеры, но и 5 сотрудников СБУ - специалисты по мониторингу мирного плана, которые ставили камеры и оборудование для фиксации, кто именно открывает огонь. 9 украинцев сгорают в обломках машины.
26 июня атакован 1-й блокпост - «Рыбхоз». Танки сбивают немногочисленную пехоту, расстреливают почти в упор оператора ПТРК и «утюжат» окопы в низине гусеницами. Гибнет ещё 4 украинских бойца. И только 30 июня, это уже после гибели 49 человек в Ил-76 в Луганске, выходит под камеры Порошенко и решением РНБО останавливает режим прекращения огня. Я помню, как сильно давили на власть тогда начать операцию, что, мол, разве это нормальная война, когда уже сбито 5 самолётов и вертолётов и за сотню убитых, а у нас как не Женева, так имплементация мирного плана. Это потом уже все устали и захотели снижения тарифов - тогда призывали или воевать, или сдаваться даже самые унылые.
Осада Донецкого аэропорта. Что делают боевики во время перемирий и прекращений огня, чтобы вывезти тела? Окапываются вокруг терминалов, ставят мины и выдвигают блоки к пожарной части и по направлению к Пескам. Помните, знаменитый блок «Моторолы», где «Купол» и ныне почивший любитель быстрой езды на лифте пожали друг другу руки? Вот так вот и докопались до того, что во время перемирий, чтобы не провоцировать обстрелы и гонки по ВПП, приходилось проходить досмотры и возить воду. А как заложили заряды в несущие стены и колонны? Проникли в подвалы во время гуманитарных пауз и игры в «кошки-мышки» вокруг терминалов.
А помните штурм Дебальцево, чуть ли не в прямом эфире переговоров и Путина, хлопающего глазами, что ВСУ в окружении и угрозы раздавить нашу армию? Это был какой по счёту Минский протокол? Он, конечно, не имеет альтернативы, но что-то и тогда не припоминаю готовности Кремля к компромиссу и твёрдому миру. В общем, много чёрных костяшек, пару сотен погибших у нас - это пляски вокруг перемирий, 31 блокпоста, обеспечения ротаций и столкновения на почве спорных территорий. Но помнится мне одно событие, недавно ему была годовщина, после которого партнёров по Минску как подменили.
3 июня 2015 года, где-то с 03:00 утра два батальона «Востока» и «Пятнашки», при поддержке различных экзотических новообразований «ДНР» (вроде спецназа прокуратуры) начали «шатать» блоки 28-й бригады в Марьинке. Обработали артиллерией, в том числе и тактический тыл, в самом городе прилетало и по госпиталю, и по садику «Золотой ключик» - почему-то боевики не послушали Кучму и были способны работать по садикам и школам. Нажали достаточно крепко, второй батальон одесситов вступил в плотный ближний бой на опорных пунктах, на одном из них пришлось отойти. Где-то с 04:30 дежурные батареи и САУ БрАГ-28 и 55-й ОАРБр, не дожидаясь отмашек, начали насыпать по наступающим. К обеду дело дошло до «Ураганов» в терапевтических количествах и 152-мм снарядов сотнями штук. К вечеру у противника было под 200 с копейками убитых, осколочных раненых и контуженых. Фактически оба батальона потеряли боеспособность и вернулись на исходные. И после этого любые действия уровнем от батальона как пошептало и рукой сняло. На секунду, с 2015 года. Набегают на «секреты» «Айдара» или пытаются устроить спам ПТРК, ведут снайперскую войну или ставят мины. Но вот двумя батальонами в лоб, как в Углегорске и Марьинке, не спешат - даже необучаемые поняли, что такое две роты, выведенные вчистую из строя за световой день.
Интересная штука, всё, чего мы добились в ООС - это результат силового воздействия. Транспортные вертолёты перестали сбивать, как при полётах на Карачун, не потому, что договорились, а потому, что проникнуть в тактический тыл ПЗРК немного тяжелее, чем попасть на кладбище при попытке. И всё чаще история с 31-м блокпостом и проблемами со снабжением повторятся у «гибридов». То на ЯБП у Царской охоты и «Прыща», то на недавно оставленной боевиками «Дерзкой», то по дороге в Жолобок. И чем больше проблем у них, тем меньше проблем у нас. После чего прекратились нападения на комендатуры переодетыми, убийства переговорщиков и демонстративные кормления пленных погонами? После того, как начался падёж скота на территории «республик».
Ни одни многочисленные переговоры с РФ - в Астане по Сирии, в Сочи по Украине, многочисленные круглые столы по Ливии и Венесуэле не привели ни к чему. Ноль. Зеро. Россияне продолжают оставаться в интересующих их странах, неся финансовые издержки и человеческие потери. Сколько это может продолжаться? Поколение человеческой жизни азербайджанцы катаются в Минск поговорить о мире в Карабахе. Папа Асада Хафез ещё в 1982 году «утюжил» Хаму танками, убив несколько тысяч человек. Как успехи Турции по переговорам с РФ - уже перестали бомбить Идлиб? А когда перестанут, Леонид Данилович? А когда выведут войска из Грузии? Когда перестанут убивать людей на Кавказе? Вот в этой плоскости примерно лежат все вопросы о мире - Кремль считает, скрипач не нужен.
Силовой операции против страны-носителя ядерной триады не будет, а экономическое давление и потери нескольких тысяч человек в год можно выдержать. Ну выпали россияне из первой пятёрки стран по тратам на обороне. Ничего - для Украины и Сирии хватит, ещё и на Венесуэлу останется. Пока максимально твёрдо и понятно эту простую идею не будут доносить в Украине из каждого утюга все СМИ и политики, мы так и будем скакать на граблях. Что легко можно было давно закончить войну, да не хотят олигархи. Только фамилия этих олигархов будет меняться - раз в 4 года.
И если посол делает подобные заявления, это значит, никакой подготовки миротворческих войск ЕС для ввода в ОРДЛО не ведётся.
Но вместе с тем ***** - не представитель ООН
Совпадение? Не думаю...