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 В ООС не было приказов, запрещающих вести ответный огонь, - командир 46-го батальона ВСУ Власенко

Военнослужащим, принимающим участие в Операции объединенных сил, не поступало никаких приказов с запретом вести ответный огонь.

Об этом сообщил в Facebook командир 46-го батальона ВСУ Вячеслав Власенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Никаких приказов по ООС, запрещающие вести адекватный огонь нет и не было. Повторяю - никаких!" - написал он.

Ранее об отсутствии запрета на ведение ответного огня заявили в Генштабе ВСУ. Позднее информацию о том, что запрета нет, подтвердил командующий силами ООС Александр Сырский. Кроме того, об отсутствии запрета на ведение огня сообщало командование ОТГ "Север".

Также на Цензор.НЕТ: Бойцы 30-й бригады сняли момент уничтожения российских БМП и машины с боеприпасами – мощная детонация. ВИДЕО

В ООС не было приказов, запрещающих вести ответный огонь, - командир 46-го батальона ВСУ Власенко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3131342
 
   
 Топ комментарии
 
Боєць Азова перед загибеллю тричі за день дзвонив дружині і скаржився що заборонили відповідати вогнем на обстріли. Я вірю його дружині.
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Что и требовалось доказать. А кто тут зраду разгонял? Понятно кто.)))
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Саботаж и дезинформация - занятие соевых на всех ресурсах, не фиг делать после выборов, появилось много свободного времени у шоколадки.
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Да им чем хуже в стране тем ближе мордор
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при Пепе это было реально вплоть до выговоров и даже посадок в тюрьму ( моего друга посадили за команды отвечать ) . Пепа был с сепарами в догворняках и при бизнесе , то глядел за этим в оба . А потом обуздал правый фланг . забрав у Свободы и надурил опять кучу людей типа он патриот и за все украинское .но лохи поверили . что есть жаль !
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А тепер Воїн тричі за добу дзвонив дружині і скаржився що заборонили відповідати на обстріли.
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Да это Свынопотам пустил слухи вместе Грицаками и Полтораками . баламутят мародеры . Но от этого у ЗЕ под 50 % возможностей в Раду . что тревожит и меня , а то и другие так могут не попасть . ПЕС подставляя ЗЕ отбирает у себя голоса . почему то работает сейчас это именно так .
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А я верю только петру лексеичу
Он у нас самый толстый и жирный брехун
Сказал,что брусчатку на место положит,сказал,что солдатам 1000 в день будет платить
Сказал,что будем В Европе так и случилось
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Сказал,что будем В Европе так и случилось

так ВОНИ і так в Європі - їх дітки , майно , бабло в офшорах ..))
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Так и мы географически живем в центре Европы только на карте
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Работаешь учителем труда в школе, получаешь 4000$ в месяц ?
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есть одно но- у Азова своя 122мм батарея д 30х есть
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да дайцте хоть одну фамилию кто запретил или кто запрашивал. Один пи____еж.
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Очередная ложь мерзотных свиноботов разоблачена.
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Судя по тому, как штабные вместе с зе-ботофермой кинулись прикрывать задницу ЗЕ-наполеона, приказ такой действительно был.
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Олигарх Порошенко готовит тяжелейшие диверсии против Президента Зеленского: ВАЖНАЯ НОВОСТЬ!
https://ua24ua.net/oligarh-poroshenko-gotovit-tyageleyshie-diversii-protiv-zelenskogo-vagnaya-novost/
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Посилання на російський ресурс мені не цікаві.
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Тим часом у нас тепер є офіційно зареєстрована партія ПП "Партия Шария".
Дякуємо Зеленському!
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Один шахрай-гадоник запустив фейк і третій день вся стецьковська шобла розганяє хвилю. Фейк спростували вже командири на всіх рівнях. 30-ка виклала відео, де 2 одиниці сепарської техніки в пекло відправили. Ботам пох - їм не за це гроші платять...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ ООС не было приказов, запрещающих вести ответный огонь, - командир 46-го батальона ВСУ Власенко
 
 
 
 
 
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