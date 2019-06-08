 В ООС не было приказов, запрещающих вести ответный огонь, - командир 46-го батальона ВСУ Власенко

Об этом сообщил в Facebook командир 46-го батальона ВСУ Вячеслав Власенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Никаких приказов по ООС, запрещающие вести адекватный огонь нет и не было. Повторяю - никаких!" - написал он.
Ранее об отсутствии запрета на ведение ответного огня заявили в Генштабе ВСУ. Позднее информацию о том, что запрета нет, подтвердил командующий силами ООС Александр Сырский. Кроме того, об отсутствии запрета на ведение огня сообщало командование ОТГ "Север".
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Он у нас самый толстый и жирный брехун
Сказал,что брусчатку на место положит,сказал,что солдатам 1000 в день будет платить
Сказал,что будем В Европе так и случилось
так ВОНИ і так в Європі - їх дітки , майно , бабло в офшорах ..))
https://www.5.ua/ru/obshchestvo/boitsi-oos-zablahovremenno-obnaruzhyly-artylleryiu-pod-novoluhanskym-no-kyev-zapretyl-streliat-volonter-193729.html
😁
https://ua24ua.net/oligarh-poroshenko-gotovit-tyageleyshie-diversii-protiv-zelenskogo-vagnaya-novost/
Дякуємо Зеленському!