EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Общество
  644  18
Все про:оборона (1078) СНБО (3214) Кривонос Сергей (45)

 Гриф "секретно" с гособоронзаказа Украины реально снять уже в 2020 году, - Кривонос

Заместитель секретаря СНБО, глава межведомственной комиссии по вопросам ВТС и экспортному контролю при Совбезе Сергей Кривонос заявляет о возможности снятия грифа "секретно" с гособоронзаказа (ГОЗ) Украины уже в следующем году.

Об этом он заявил на встрече с участниками боевых действий, волонтерами и общественными организациями в субботу в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, что со следующего года секретность (с ГОЗ. - Ред.) будет снята", - сказал он.

По словам Кривоноса, снятие грифа "секретно" с действующего ГОЗ (на 2017-2019 годы. - Ред.) "не имеет смысла". "А на следующий - реально", - сказал он.

Замсекретаря СНБО также уточнил, что данные планы уже проговаривались на уровне Кабинета министров, а также с западными партнерами Украины по ВТС, и в частности с США.

Напомним, решением прошедшего 6 марта заседания СНБО по вопросам реформирования ОПК, закрепленного указом президента N 79/2019 от 15 марта, Кабинету министров поручено обеспечить в месячный срок, в том числе, подготовку и подачу в Верховную Раду предусматривающего повышение прозрачности оборонных госзакупок законопроекта о внесении изменений в действующий закон Украины "О государственном оборонном заказе".

Читайте на Цензор.НЕТ: Гособоронзаказ должен быть открытым и прозрачным. Рада должна принять соответствующее законодательство, - Полторак

Ранее, в мае 2018 года госконцерн "Укроборонпром" инициировал создание рабочей группы по разработке новой редакции закона Украины "О государственном оборонном заказе" с учетом требований нового времени, а также обеспечения баланса интересов военного госзаказчика и оборонных производителей государственной и частной формы собственности. К участию в работе в работе группы были приглашены представители СНБО, Минобороны, Нацгвардии,СБУ, ряда силовых структур и правоохранительных органов, а также общественных организаций, включая международные,

Также на Цензор.НЕТ: На сегодняшний день заказы Минобороны являются убыточными для оборонпрома, сотрудничество должно стать взаимовыгодным, - гендиректор "Завода им. Малышева" Чурсин

Согласно оценкам МЭРТ, объем ГОЗ на 2019 год оценивается в около 25 млрд грн. В 2018 году, по данным ведомства, в рамках ГОЗ на закупку, ремонт и модернизацию вооружения и военной техники, оборонные НИОКР, развитие оборонных производственных мощностей из госбюджета было выделено около 21 млрд грн. По данным военного украинского ведомства, в структуре исполнителей ГОЗ в последние годы более 50% составляют частные оборонные компании.

Источник: https://censor.net.ua/n3131340
 
 
 Топ комментарии
 
К тому времени Петя Свинорыленко расчитывает раздобыть депутатскую неприкосновенность.
 показать весь комментарий
 
нужно будет посмотреть сколько свинорыленко петя подсвинков в раду привет, может со свинорыленко сначала сдерут неприкосновенность, а потом и шкуру Гриф "секретно" с гособоронзаказа Украины реально снять уже в 2020 году, - Кривонос - Цензор.НЕТ 7880
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Странно, тени забытых предков не исчезают и в полдень.
 показать весь комментарий
 
Не знаю, можливо Кривоніс і нормальний мужик, але поставити всю свою карьєру на Петра означає що мудрість в нього бьє через край.
 показать весь комментарий
 
 
рохоже он знает, почему нельзя снять сегодня ...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
пецей зашкваренный "нос"
 показать весь комментарий
 
Ща пару бумаг пере....... , секретно можешь справку от практолога прятать
 показать весь комментарий
 
под грифом секретно секретный свинарчук
 показать весь комментарий
 
 
Гладковский и теперь возглавляет Спецоборонэкспорт . Суд признал не обоснованным его отстранение. Следственная группа готовит документы на арест Бигуса.
 показать весь комментарий
 
 
****** .... расийские ваеные с техникой через нашу территорию в преднистровье каждую неделю .... ТЫ ***** Украинец ? Хлопцы если увидите ету погань Убейте.
 показать весь комментарий
 
где то мразь пашинский затиховался, ниже травы, тише воды, на нем ещё выстрел в человека висит, интовка с майдана и спиленные деревья и это не считая заказов на оборонку, которые он проводил через свой комитет.
 показать весь комментарий
 
 
К тому времени Петя Свинорыленко расчитывает раздобыть депутатскую неприкосновенность.
 показать весь комментарий
 
 
нужно будет посмотреть сколько свинорыленко петя подсвинков в раду привет, может со свинорыленко сначала сдерут неприкосновенность, а потом и шкуру Гриф "секретно" с гособоронзаказа Украины реально снять уже в 2020 году, - Кривонос - Цензор.НЕТ 7880
 показать весь комментарий
 
 
Наконец то. дождались
при призерватенте Зе работают лифты для всех.
Встречайте! Партия Шария!

Гриф "секретно" с гособоронзаказа Украины реально снять уже в 2020 году, - Кривонос - Цензор.НЕТ 2099
 показать весь комментарий
 
На него у ГПУ тоже ничего нет? Тогда не удивляет
 показать весь комментарий
 
Свинарчуку тоже не имело смысла раскрываться перед Бигусом.Умник, журналюгам все интенесно,это их хлеб. А свинарчукам убыток.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоГриф "секретно" с гособоронзаказа Украины реально снять уже в 2020 году, - Кривонос
 
 
 
 
 
 вверх