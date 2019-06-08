 Гриценко хочет объединиться с Саакашвили для выборов в Раду

"Дорогие друзья, хотел бы услышать Ваше мнение об уместности объединения усилий на этих выборах", - написал Гриценко в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Политик напомнил, что "Гражданская позиция" уже объединилась в единую команду с партиями "Народный контроль", "Родная Страна" и "Европейская партия Украины".

По его словам, многие в письмах и комментариях предлагают объединить усилия с "Рухом нових сил" Михеила Саакашвили.

"Хочу выступить с инициативой - объединить усилия опытных принципиальных и прогрессивных лидеров политических сил выступить вместе на парламентских выборах. Тем самым максимально мобилизовать и объединить наших избирателей. Как Вы думаете, создания общей команды с РНС и наша общая участие в выборах - на пользу Украине?" - написал Гриценко.

Саакашвили уже отреагировал на предложение Гриценко.

"Я не просто ради красного словца сказал, что у нас все будут решать люди, а мы это еще и реально практикуем. Поэтому я уже спрашивал вас о предложении Виталия Кличко, а сейчас спрашиваю о предложении Анатолия Гриценко", - написал он в Facebook.

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Сегодня лидер "Руху нових сил" Михеил Саакашвили заявил, что его партия пойдет на выборы самостоятельно. "Мы не можем идти на компромиссы. Мы не можем по-прежнему выбирать из разных сортов, извините, дерьма", - пояснил политик.

Ранее Саакашвили отказался от предложения Виталия Кличко возглавить партию УДАР.

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