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 Политика Украины
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Все про:Гражданская позиция (54) Гриценко Анатолий (1330) Саакашвили (2732) Рух нових сил (14)

 Гриценко хочет объединиться с Саакашвили для выборов в Раду

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко инициировал создание единой команды для участия в выборах в Верховную Раду с "Рухом новых сил" Михеила Саакашвили и просит совета у своих подписчиков в Facebook.

"Дорогие друзья, хотел бы услышать Ваше мнение об уместности объединения усилий на этих выборах", - написал Гриценко в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Политик напомнил, что "Гражданская позиция" уже объединилась в единую команду с партиями "Народный контроль", "Родная Страна" и "Европейская партия Украины".

По его словам, многие в письмах и комментариях предлагают объединить усилия с "Рухом нових сил" Михеила Саакашвили.

"Хочу выступить с инициативой - объединить усилия опытных принципиальных и прогрессивных лидеров политических сил выступить вместе на парламентских выборах. Тем самым максимально мобилизовать и объединить наших избирателей. Как Вы думаете, создания общей команды с РНС и наша общая участие в выборах - на пользу Украине?" - написал Гриценко.

Саакашвили уже отреагировал на предложение Гриценко.

"Я не просто ради красного словца сказал, что у нас все будут решать люди, а мы это еще и реально практикуем. Поэтому я уже спрашивал вас о предложении Виталия Кличко, а сейчас спрашиваю о предложении Анатолия Гриценко", - написал он в Facebook.

Читайте на Цензор.НЕТ: Садовый призвал Гриценко и Вакарчука объединить усилия и дать бой "мажоритарным феодалам"

Сегодня лидер "Руху нових сил" Михеил Саакашвили заявил, что его партия пойдет на выборы самостоятельно. "Мы не можем идти на компромиссы. Мы не можем по-прежнему выбирать из разных сортов, извините, дерьма", - пояснил политик.

Ранее Саакашвили отказался от предложения Виталия Кличко возглавить партию УДАР.

Также на Цензор.НЕТ: Шоумен Притула присоединился к партии "Голос" и попросил 30-е место в списке. ВИДЕО+ФОТО (обновлено)

Источник: https://censor.net.ua/n3131339
 
   
 Топ комментарии
 
сукишвили действительно заявлял, что он приехал не для того, чтобы в политику лезть, или это фейк был...
Гриценко хочет объединиться с Саакашвили для выборов в Раду - Цензор.НЕТ 3520
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Главное не пустить в раду пэтину банду ..
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сукишвили действительно заявлял, что он приехал не для того, чтобы в политику лезть, или это фейк был...

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Также он заявил, что ни к кому не примкнёт, т.к. все партии - разный сорт говна.
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Саакашвілі вже був в коаліції з Гриценком, але сам з тої коаліції випав, коли відразу після досягнення домовленостей про спільні дії, через 10 хвилин відмовився від спільних дій з Гриценком та іншими демократами та патріотами і пішов брати штурмом Жовтневий палац! Тому об'єднання з Саакашвілі воно логічне та цікаве, тільки чи довго витримає Саакашвілі в цьому об'єднанні? Як швидко Саакашвілі кинеться штурмувати черговий вітряк? Я за об'єднання зусиль демократів-патріотів з Саакашвілі, бо одну справу робимо - знищуємо путіна!
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У тебя столько фантазий, что я давно перестал читать твои посты, уж извини...
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Сто раз печатал---Миха таран, он пробьёт, ему нравится, он умеет, он этим живёт! Дальше дело технарей, менеджеров, усидчивых, бальцеровичей! Это видео когда молодой Миша с своими друзьями врывается в парламент Грузии, без оружия, в зале пусто---все сбёгли, а в президиуме жирный Шеврнадзе с кучей телохранителей и с оружием просто сползают со сцены за кулисы истории, страны и жизни! А ведь стрелять было нельзя---следом влетал народ! Классика жанра! Грузию сделал Каха Бендукидзе, а взорвал Саакашвили! Он по любому в истории той страны! Но у нас была кровь. Мы в долгу кто сделал первый шаг для всех---но последний для себя! Надо идти--надо пройти!
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Міхо зараз як багата красива наречена, скільки женішків з рейтингами як в Голохвастова.
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Просто никто не хочет видеть,что рост ВВП был в то время (и "при Тимошенко", в том числе) во многих странах (можно в google посмотреть и по соседним к Грузии странам, в Грузии был чуть больший рост). А если посмотреть на те же года в Беларуси, то что такого сделал Лукашенко, что был рост?
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Михо, на самом деле торпеда, которую в своё время призвал Порох, чтоб потопить Сеню Чеченского. Но, бумеранги, как известно возвращаются и карма таки догнала Петю. Ща, зебло призвало Михуила, чтоб он хоть как то уравновесил Бабушку Кончиту и Бахиню. Сцыкливо одному недомерку в схватке бульдогов под ковром.
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Интересно, с какой целью заспамили мой пост с заявлением Саакашвили?

08.06.19 13:04 Саакашвили заявил, что пойдет на выборы самостоятельно: "Мы не можем по-прежнему выбирать из разных сортов, извините, дерьма". ВИДЕО

https://censor.net.ua/news/3131323/saakashvili_zayavil_chto_poyidet_na_vybory_samostoyatelno_my_ne_mojem_poprejnemu_vybirat_iz_raznyh_sortov

По заданию или по велению лишней хромосомы?
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мда, этот не так пахнет как остальные. Нынче по запаху партии выбирают, а депутатов тогда как?
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Вона попросила представника Юри Єнакієвського, Недаву, якого взяв Порошенко у список, винести Юрія Левченка зі Свободи з зали ВР. Символізм зашкалює.
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Кацапчик в спам!
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цим кацапам зажди лаптєй не вистачає ..))
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Двамудила - то є сила! Сліпий вирішив об'єднатися з глухим і купити у спілку автомобіль. Я б не хотів ні їхати в такому авто, ні опинитися у нього на дорозі.
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Лаптеногий в спам!
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так мародер потрошенко уже прогавкал все что имел, теперь ему остается только скулить в воей будке Гриценко хоче об'єднатися із Саакашвілі для виборів у Раду - Цензор.НЕТ 1906
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Я дуже вибачаюсь, але тут про Порошенка вашого не йшлося. Я розумію, що ви без нього не можете, тому можу підказати хорошого майстра тату, який вам виб'є це бажане для вас обличчя навіть на п'ятій точці. 😊
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пройдись по веткам и почитай свои высеры про зебилов и зелю, ты срешь везде, где только можно, поэтому прежде чем тут пафосно писать, на себя в зеркало посмотри. Гриценко хоче об'єднатися із Саакашвілі для виборів у Раду - Цензор.НЕТ 9930 и если тебе уже 5 лет назад где то выбили тату с мародером порошенко, то мне этого советовать не нужно Гриценко хоче об'єднатися із Саакашвілі для виборів у Раду - Цензор.НЕТ 4662
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на самом деле анекдот заканчивается
...здравствуйте девочки!...
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хитрый хинкальщик хочет вымазаться в мыролюбие серливого анатоля - продавца надлышкового майна?
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Он хочет переквалифицироваться на шаурманщика...
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Припини дурню молоти. Жоден міністр оборони не має повноважень продавати зброю. Жоден! Список надлишкової зброї прем'єр міністру подає міністр економіки. Продаж зброї відбувається через структури РНБО - Укробопонпром, Спецтехносервіс, Укроборонсерівс тощо. І хто б його, Гриценка, підпустив до бюджету коли РНБО тоді керував такий матьорий зубр, як парашенко ?!
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мабуть, той закакашвілє чимось намазаний, шо вони всі злітаються
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просто у хинкальщика нету мыролюбства и реформизма как у свиносои к примеру. вот к нему и тянутся всякие воришки и серунишки.
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нельзя писать гавно. нужно писать мыролюбный шыкалад.
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Кацап - в спам? Сколько ж Вас юродівих что родную мать продадите тут на сайте сидит!
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а Порошенку давать медаль "За спасение рядового Свинарчука"?
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Главное не пустить в раду пэтину банду ..
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Тебя никто не спросит
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А, что, предложение ЗеКоМанды о том, что списки должны быть закрытыми Рада приняла?
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самое то, от него вас, кацапов шелудивых, прётъ
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А чего это нас, "кацапов шелудивых", должно переть, если Коломойский отмыл 470 Миллиардов Долларов США? Нам это - бальзам на душу.
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ошибаешься, беня отмыл миллион миллиардов, вырубал весь лес в Карпатах и украл весь бурштын...
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Сообщи это ФБР, а то они накатили на патриота

05.06.19 15:41 Коломойский и Боголюбов провели через счета на Кипре $470 миллиардов, - иск "Приватбанка"

https://biz.censor.net.ua/news/3130720/****************************************************************************************
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Ну логічно подумайте, на ці гроші можна було НАТО купити.
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Да,то воно,таке ж саме дерьмо,как и пэтина мичпуха..
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Не здивуюсь, якщо завтра петя запропонує Міхо об'єднатися або очилити список ПЄСу..
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Тепер під гаслом "Аби не Зеленський" вони обиратимуть Саакашвілі?
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Хороший вариант . Вы вариант для меня и моей семьи . Удачи ВАМ !
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Ни с кем Михо не объединится. **** ему задроченным клячам помогать, сам как минимум 2-е место на выборах возьмет.
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От хитрокручений впертий невдаха Гриценко! Знає, що на рейтингу Саакашвілі він таки може впертися в раду.
Саакашвілі, не ведися на майси цього недополковника. Він як чорна вдова - невдаха! Гриценко хочет объединиться с Саакашвили для выборов в Раду - Цензор.НЕТ 6356
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Журналіст Рахманін піде за списком "Голосу"

Відомий журналіст, перший заступник головного редактора видання "Дзеркало тижня" Сергій Рахманін буде включений до першої десятки списку партії Святослава Вакарчука "Голос".
Про це повідомляють джерела "Української правди".
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Ну если обое одновременно являются личными врагами пути и пети, то судя по бешенной и сплоченной реакции порохоботов и ольгинцев, предложение не в бровь, а в глаз.
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ну хай ходят с подбитыми Гриценко хочет объединиться с Саакашвили для выборов в Раду - Цензор.НЕТ 4706.один с глазом,второй с бровью
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Я очень уважал Михо, но последние его фрикции, с разными грязными политиками, выглядят уж очень позорно.
Ну, нельзя вот так уж откровенно предлагать свою жопу любому отребью, абы токо шобы попасть в ВР!!!
Нельзя. На этом теряется уважение к личности.
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Это не относится к Гриценко, я имел ввиду предыдущие танцы Михо.
Этот союз - самый лучший выбор/выход для Михо, если он не хочет окончательно распылить свой былой авторитет.
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Грыщ-и есть отребье!! недвижухи на 8 млн.зелени..при службе министром??? Всё на жену переписано!! Да на Грыще клейма позорного уже негде ставить а ОНО всё туда же..к кормушке!! тьфу на него три раза!!
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Грицько не знає до кого приліпитись.Всюди посилають.Товарісч Саахов-швілі теж пошле?Бо Грицько дуже ******** плутати своїх баранів з державними.
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Круче чем Михо, антикоррупционера в Украине на сегодня не существует. Если Гриценко реально хочет бороться с коррупцией, то это - стоящая идея...
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как пресыщенные дамы специфического поведения... Гриценко хочет объединиться с Саакашвили для выборов в Раду - Цензор.НЕТ 982

кого хочу -не знаю;
кого знаю-не хочу
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Саакашвили и Гриценко агенты влияния от США. Аваков от ЕС.
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Михо -- обезьяна с гранатой, договариваться бесполезно.
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Потому Порошенко от него и избавился, т.к. Саакашвили решил вести свою политику и раскачивать регион, который чуть удалось утихомирить...
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миша пока ещё ничего про пса-мародера порошенко не сказал, наверное ждет, пока соевый атаман вылезет из своей будки
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Партія "Сила двох балаболів".
Візьміть ще бабцю в долю. В трійці хай прибуде сила.
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Гриценко ето якорь который бросают с корабля олигархи чтобы тормозить инициативу народа выбраться с етой ямы
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Лучше с Гриценко ( поддерживаю) чем с строителем "стеклянных мостов", "сбитым велосипедистом" Виталиком.
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ТЕЖ думаю,що Міхо добавить рейтингу Гриценко.. якраз щоб разом подолати 5-сотковий бар"єр..
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ПЕС - партия мародера . ПУСсси - Гройсман вора . Смешко - хз , в среднем нормально . Голос - боюсь , что от Мародера . А если нет .то нормальная .ЗЕ И БЮТ и так наберут .Гриценко -Михо норм , от США .АЗОВ - Свобода и тд , нет веры Тягнибоку , Белецкий друг Авакака вора .Рыги и ост твари и так зайдут . Так что Гриценко и Михо - хороший выбор . на фоне других . И других у нас нет и не будет .то думайте .
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думаю,це будуть хороші пропозиції-
1Голос
2Гриценко з Міхо..

для того щоб послати Баригу на...й.
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О чем думать? Ой какие они хорошие все. Прекрасные такие. Не знаем прямо что и выбрать - то ли дом в Конче Заспе то ли виллу в Италии.
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Если на секунду представить, как может измениться расклад сил в новом созыве Рады - Зеленский допустим 40 -50%, Вакарчук, Гриценко с Саакашвили об'еденившись наверняка проходят ( не буду гадать с каким %, что бы не сглазить)
Совсем неплохая компания - может у Украины и правда есть шанс...
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Вы правы , все примерно так , главное что Вакарчук не оказался агентом Мародера .
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при рейтингу Зе більше 40 у ВР ПРОХОДИТЬ МАКСИМУМ 5 ПАРТІЙ.
Це статистика
зе,оппо,батьківщина гарантовано

а далі.. йде і буде йти"заруба"..
поки що Барига випереджає і Смєшка,і Голос,і Гриценко..
4 претенденти на 4 і 5 місця..
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Михо будующий украинский президент! Клоуна на помойку!
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очень смешно, насмеши комика просто, президент Зимбабве станет президентом Габона
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А че он с пасынком не поговорит по мужски, или он не мужик? Странно ...
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Я дивився художній фільм США про незаконні оборудки іхнього ВПК.

У ряду злочинів, пов'язаних із тим злочинним холдингом, згадувалась підтримка у вкладення грошей на відбудову і промисловий підйом Грузії, що завдало значних, невиправданих збитків США і було здійснене в інтересах відмивання і приховування грошей під прикриттям фінансування економічного підйому стратегічного союзника.
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До этих выборов все партии больше напоминали средство пролезть к власти
Партий по сути вообще не было
Надеюсь, хоть сейчас появятся
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Вот в этом весь Михо Гриценко хоче об'єднатися із Саакашвілі для виборів у Раду - Цензор.НЕТ 8367
Саакашвили заявил, что пойдет на выборы самостоятельно: "Мы не можем по-прежнему выбирать из разных сортов, извините, дерьма"

Сутки не прошли -

Саакашвили уже отреагировал на предложение Гриценко.
"Я не просто ради красного словца сказал, что у нас все будут решать люди, а мы это еще и реально практикуем. Поэтому я уже спрашивал вас о предложении Виталия Кличко, а сейчас спрашиваю о предложении Анатолия Гриценко"
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГриценко хочет объединиться с Саакашвили для выборов в Раду
 
 
 
 
 
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