 Гриценко хочет объединиться с Саакашвили для выборов в Раду

"Дорогие друзья, хотел бы услышать Ваше мнение об уместности объединения усилий на этих выборах", - написал Гриценко в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
Политик напомнил, что "Гражданская позиция" уже объединилась в единую команду с партиями "Народный контроль", "Родная Страна" и "Европейская партия Украины".
По его словам, многие в письмах и комментариях предлагают объединить усилия с "Рухом нових сил" Михеила Саакашвили.
"Хочу выступить с инициативой - объединить усилия опытных принципиальных и прогрессивных лидеров политических сил выступить вместе на парламентских выборах. Тем самым максимально мобилизовать и объединить наших избирателей. Как Вы думаете, создания общей команды с РНС и наша общая участие в выборах - на пользу Украине?" - написал Гриценко.
Саакашвили уже отреагировал на предложение Гриценко.
"Я не просто ради красного словца сказал, что у нас все будут решать люди, а мы это еще и реально практикуем. Поэтому я уже спрашивал вас о предложении Виталия Кличко, а сейчас спрашиваю о предложении Анатолия Гриценко", - написал он в Facebook.
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Сегодня лидер "Руху нових сил" Михеил Саакашвили заявил, что его партия пойдет на выборы самостоятельно. "Мы не можем идти на компромиссы. Мы не можем по-прежнему выбирать из разных сортов, извините, дерьма", - пояснил политик.
Ранее Саакашвили отказался от предложения Виталия Кличко возглавить партию УДАР.
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08.06.19 13:04 Саакашвили заявил, что пойдет на выборы самостоятельно: "Мы не можем по-прежнему выбирать из разных сортов, извините, дерьма". ВИДЕО
https://censor.net.ua/news/3131323/saakashvili_zayavil_chto_poyidet_na_vybory_samostoyatelno_my_ne_mojem_poprejnemu_vybirat_iz_raznyh_sortov
По заданию или по велению лишней хромосомы?
...здравствуйте девочки!...
05.06.19 15:41 Коломойский и Боголюбов провели через счета на Кипре $470 миллиардов, - иск "Приватбанка"
https://biz.censor.net.ua/news/3130720/****************************************************************************************
Саакашвілі, не ведися на майси цього недополковника. Він як чорна вдова - невдаха!
Відомий журналіст, перший заступник головного редактора видання "Дзеркало тижня" Сергій Рахманін буде включений до першої десятки списку партії Святослава Вакарчука "Голос".
Про це повідомляють джерела "Української правди".
Ну, нельзя вот так уж откровенно предлагать свою жопу любому отребью, абы токо шобы попасть в ВР!!!
Нельзя. На этом теряется уважение к личности.
Этот союз - самый лучший выбор/выход для Михо, если он не хочет окончательно распылить свой былой авторитет.
кого хочу -не знаю;
кого знаю-не хочу
Візьміть ще бабцю в долю. В трійці хай прибуде сила.
1Голос
2Гриценко з Міхо..
для того щоб послати Баригу на...й.
Совсем неплохая компания - может у Украины и правда есть шанс...
Це статистика
зе,оппо,батьківщина гарантовано
а далі.. йде і буде йти"заруба"..
поки що Барига випереджає і Смєшка,і Голос,і Гриценко..
4 претенденти на 4 і 5 місця..
У ряду злочинів, пов'язаних із тим злочинним холдингом, згадувалась підтримка у вкладення грошей на відбудову і промисловий підйом Грузії, що завдало значних, невиправданих збитків США і було здійснене в інтересах відмивання і приховування грошей під прикриттям фінансування економічного підйому стратегічного союзника.
Партий по сути вообще не было
Надеюсь, хоть сейчас появятся
Саакашвили заявил, что пойдет на выборы самостоятельно: "Мы не можем по-прежнему выбирать из разных сортов, извините, дерьма"
Сутки не прошли -
Саакашвили уже отреагировал на предложение Гриценко.
"Я не просто ради красного словца сказал, что у нас все будут решать люди, а мы это еще и реально практикуем. Поэтому я уже спрашивал вас о предложении Виталия Кличко, а сейчас спрашиваю о предложении Анатолия Гриценко"