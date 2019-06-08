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 5 лет назад российские диверсанты похитили и замучили четырех христиан-пятидесятников в Славянске

Братьев Альберта и Рувима Павелко, Владимира Величко и Виктора Брадарского схватили у молитвенного дома, из которого они выходили со своими семьями. Мужчин мучили два дня, после дали возможность сесть в одну машину и расстреляли этот автомобиль из гранатомета.

О случившемся на своей странице в Facebook напомнил посол Украины в Австрии Александр Щерба, сообщает Цензор.НЕТ.

"8 июня, ровно 5 лет назад люди, захватившие Славянск, арестовали четырех верующих - братьев Альберта (23) и Рувима Павелко (30), Владимира Величко (41) и Виктора Брадарского (40). Арестовали прямо возле молитвенного дома, откуда эти молодые мужчины выходили вместе со своими семьями. Арестовали на глазах родных и близких. Это был последний раз, когда семьи увидели своих мужей и отцов", - написал Щерба.

Российские диверсанты, захватившие христиан-пятидесятников, были из так называемой "Русской православной армии".

"Два дня их мучили. Потом дали возможность сесть в одну машину. Потом эту машину расстреляли из гранатомета. Кто выскочил - добили из огнестрельного оружия. Альберта убили восемью одиночными выстрелами в спину. Рувима - шестью (по некоторым данным, пятью) одиночными выстрелами в лицо. Виктор убежал, но истек кровью, его нашли утром у дороги. Владимир сгорел в машине, его потом опознали по ДНК. После освобождения Славянска их всех нашли в братской безымянной могиле", - пишет Щерба.

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По словам посла, эта история гибели христиан-пятидесятников в Славянске - не из тех, что любят упоминать международные медиа. "Даже западные братья по вере неохотно говорят об этом. Ну а для россиян эти люди, ясное дело, вообще никогда не существовали", - пишет он.

"Но мы, украинцы, должны помнить - и напоминать, напоминать, напоминать... Светлая память нашим мученикам! Царство Небесное!" - подытожил дипломат.

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Источник: https://censor.net.ua/n3131338
 
 
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Оно еще и сутулое в придачу к своей тупости...
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начнём с чистого листа и сойдёмся по середине.
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Это были не диверсанты., это были наши расийские свиносабаки которых и сейчас в Киеве как собак не резаных
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кому "напомнить"?? За пять лет нашли эту русню? или ее уничтожили тогда же?
Нет, это было не мыролюбно не по реформаторски.
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А почему западные братья не любят об этом говорить? Может тогда они и не братья?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия5 лет назад российские диверсанты похитили и замучили четырех христиан-пятидесятников в Славянске
 
 
 
 
 
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