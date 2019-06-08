EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Происшествия
  1439  59
Все про:ДТП (5582) Нацполиция (9512) Херсон (570)

 Полицейский в Херсоне сбил двух пешеходов

Накануне вечером полицейский на личном автомобиле сбил двух пешеходов. Пострадавших доставили в больницу, угрозы их жизни нет. Полицейского отстранили на время проведения расследования.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Херсонской области.

Полицейский сам сообщил о ДТП, позвонив по номеру 102.

"Полицейский сообщил, что на территории Днепровского района, находясь вне службы на личном автомобиле совершил наезд на двух пешеходов, которые в темное время суток переходили проезжую часть на участке дороги по ул. Ильи Кулика. Пострадавшие доставлены в больницу. Угрозы их жизни нет", - сказано в сообщении полиции.

Случившееся предварительно квалифицировали как нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством.

Читайте на Цензор.НЕТ: Полицейский автомобиль сбил на пешеходном переходе ребенка в Конотопе, - прокуратура. ФОТО

"Алкотестер "Драгер" в организме полицейского признаков алкогольного опьянения не обнаружил. У работника полиции также взяты анализы на содержание алкоголя в крови в медицинском учреждении", - сообщили в полиции.

Полицейского на время проведения расследования отстранили от службы.

Источник: https://censor.net.ua/n3131337
 
 
 Топ комментарии
 
Складається враження, що Аваков хоче перебити всіх українців.
 показать весь комментарий
 
"Дави их, плять!".
А.Аваков.
 показать весь комментарий
 
Президентское удостоверение Зеленского не зря упало на инаугурации,скоро на Ростов вместе с роялем и мешками поедет к своим "сватам".
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Складається враження, що Аваков хоче перебити всіх українців.
 показать весь комментарий
 
 
а при чому тут Авакян? це ж не він зробив!
ну, якось так
 показать весь комментарий
 
 
Гуня,при том. Шо он их начальник. И таких боков много.
 показать весь комментарий
 
 
На твой счет хвалы не будет )) Я же тебе не кукушка ,которая хвалит петуха ) Петуха-порохобота ))
 показать весь комментарий
 
І що тепер він повинен їх панькати поза службою? Ти таку маячню несеш, просто жах.
 показать весь комментарий
 
Глупец. На Западе и за меньшие провины люди идут в отставку. Потому и порядок.
 показать весь комментарий
 
шота господь бок о чем то намекает авакяну...видать не по плану тот шота делает
 показать весь комментарий
 
 
ну, хоть етот нє на пєрєходє наєхал???
 показать весь комментарий
 
Не желай другим того
,чего себе не пожелаешь.
 показать весь комментарий
 
Президентское удостоверение Зеленского не зря упало на инаугурации,скоро на Ростов вместе с роялем и мешками поедет к своим "сватам".
 показать весь комментарий
 
 
мало того, что полиция бездействует на беспредел всякой пьяни на дорогах, так еще и сами регулярно беспредельничают..
 показать весь комментарий
 
 
пороблено в україні...був такий серіал 95 кварталу на 1+1
 показать весь комментарий
 
 
после своеобразного прохождения тестов кандидатом владимиром, стало понятно - в новых условиях это процедура станет не важной...полиция уже отказывается...как было в переяславе
 показать весь комментарий
 
 
Раньше было много новостей про то, что сказал и сделал президент Украины - Порошенко, а сейчас - больше новостей о происшествиях. В Украине уже другой президент или его в Украине нет?
 показать весь комментарий
 
Переймайся своїм бацкай та інфантом Колею.. Ми в Україні зі своїми Президентами якось розберемось , на справиться - підсрачник.. А ти своєму бацкє можеш виписати підсрачник на виборах, чи й думати про це боїшся?
 показать весь комментарий
 
 
Ой, а я и не заметил, что Украина далеко впереди Беларуси по уровню жизни, после всех подсрачников президентам.
 показать весь комментарий
 
 
І цей фактор теж був одним з тих, через який ми дали підсрачника так тобою обожнюваному тут на форумі петі.. Переймайся бацкай, не встрявай в наші внутрішні справи - цим ти дуже уподоблюєшся кацапам - своїм співгромадянам по союзному государству.. Переймайся Білоруссю, виходь на протести проти бацки, проти поглинання Білорусі кацапнею.. В скількох акціях протесту в Білорусі проти поглинання кацапнею Білорусі ти приймав участь?
 показать весь комментарий
 
Ты уже забыл, что я поднял тему о том, что раньше было что публиковать о делах президента?
 показать весь комментарий
 
Слідкуй за публікаціями своєї преси про звершення бацки та інфанта Колі.. Ти вже забув , що я тебе запитував про те в скількох акціях проти поглинання Білорусі ти приймав участь..
 показать весь комментарий
 
В скольких акциях в Украине ты принимал участие, чтобы в Украине ничего не изменилось и она была более отсталой, чем Беларусь с инфантом Колей?
 показать весь комментарий
 
пешеходы тоже разные бывают, есть вообще не смотрят куда идут
 показать весь комментарий
 
 
Я как-то перед перекрёстком притормозил одну даму, которая шла и кого-то зло обсуждала, разговаривая сама с собой...
 показать весь комментарий
 
Приказ Хомчака о присвоении Баканову звания "лейтенант" закрыт грифом "совершенно секретно "
 показать весь комментарий
 
Я конечно знал, что Хомчак не шибко вумный, но что он идиот, я не знал...
Объясните кто то Хомчаку, что теперь этот документ и все ему сопутствующие должны храниться десять лет
 показать весь комментарий
 
Потверждаю. За рулем был начальник полиции Конотопа. Водитель в это момент сидел в курилке.
 показать весь комментарий
 
 
они как с цепи сорвались от безнаказанности.
 показать весь комментарий
 
 
А не здається вам, що це ЗМІ цілеспрямовано підігрівають?
 показать весь комментарий
 
а вы считаете, что пресса должна скрывать убийства полицейскими украинцев по пьяни?
 показать весь комментарий
 
ну насколько я помню, как даже в Днепре по ночам освещались улицы, кроме центра- 100 метров в сторону и уже глаз выколи, а в жилых массивах тем более
то если представить что в Украине жили бы одни черные- то каждую ночь урожай сбитых был бы 100- 200 человек
 показать весь комментарий
 
 
Начался месячник убийства пешеходов полицейскими! Ибо, нефиг шастать!
 показать весь комментарий
 
"Полицейский в Херсоне сбил двух пешеходов" - рускоязычный Авако-рюкзак вопреки очевидному факту, пытается всем втереть, что реформы прошли успешно, а на самом деде они остановились, когда офшорный Пахан вместе с Авако-рюкзаком выгнали из Украины грузинок, и это очевидно по всем подразделениям МВД, и ещё раз доказывает, что совок саботирует и будет саботировать реформы, т.е. движение Украины в Европу, их надо не уговаривать, а отправлять на нары.
 показать весь комментарий
 
 
"Полицейский сообщил, что на территории Днепровского района, находясь вне службы на личном автомобиле совершил наезд на двух пешеходов, которые в темное время суток переходили проезжую часть на участке дороги по ул. Ильи Кулика. Пострадавшие доставлены в больницу. Угрозы их жизни нет", - сказано в сообщении полиции. Источник: https://censor.net.ua/n3131337\\\\\\\\\\\\\\

Пацаны, у вас было же такое что вы матерились, чуть не сбив быдло?
Ах, да, это сейчас же мент "попал".... Фас его туда и дай лапу.
Но мы с вами не быдло, и не ездим, считая зубы по ямам(если не повезло объехать).... И да, в Европу очередь можно не занимать..... Там лет 30-40 неважно. Да и то если будет потом президент Моисеенко
)валите, глупцы!(
 показать весь комментарий
 
 
ну прочитал.
но чЛентаСру = пропагандонская сеть.
т.е. вы не украинец.
Но в УПА ваши воевали тоже.
По вашему базару видно кто вы..... Шевченко для вас - враг.
хуг. честь имею!
 показать весь комментарий
 
Афигеть!!!
Не могу понять зачем всунули сюда профессию?
Вне работы! На своём автомобиле!
Что за провокация?
А если бы ехал пожарник? или слесарь? или... ...
 показать весь комментарий
 
Менти за отаній тиждень навмисно чи ні вбили щонайменше 2 дітей. Младой мЯнистр Авакян мовчить. Гідрат Конституцій зайнятий набиванням ротяки. Країна котиться в прірву...
Поліцейський в Херсоні збив двох пішоходів - Цензор.НЕТ 9885
 показать весь комментарий
 
Ару - Монстра создал Петручио. Именно он подчинил Сабакову погранцов, МЧСников и увеличил нац. гвардию. Пока Зеленому Сабакян явно не по зубам
Поліцейський в Херсоні збив двох пішоходів - Цензор.НЕТ 6741
 показать весь комментарий
 
очередной недолюстрированный сабаковец - Хача на свалку!!!
 показать весь комментарий
 
Ну херсонские мусора это отдельная тема,там упыри собрались ещё те ...
 показать весь комментарий
 
Хотел бы почитать комменты, если бы не указали бы профессию
 показать весь комментарий
 
Интересная у нас полиция какая-то.
Когда они в форме, то требуют от других соблюдения правил и законов. Но как токо они форму снимают, мгновенно превращаются в обычных гопников, которые могут устраивать тир вблизи детской площадки или сбивать пешеходов на зебре...
Аваков, кого ты туда набрал?!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолицейский в Херсоне сбил двух пешеходов
 
 
 
 
 
 вверх