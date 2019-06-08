 Полицейский в Херсоне сбил двух пешеходов

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Херсонской области.
Полицейский сам сообщил о ДТП, позвонив по номеру 102.
"Полицейский сообщил, что на территории Днепровского района, находясь вне службы на личном автомобиле совершил наезд на двух пешеходов, которые в темное время суток переходили проезжую часть на участке дороги по ул. Ильи Кулика. Пострадавшие доставлены в больницу. Угрозы их жизни нет", - сказано в сообщении полиции.
Случившееся предварительно квалифицировали как нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством.
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"Алкотестер "Драгер" в организме полицейского признаков алкогольного опьянения не обнаружил. У работника полиции также взяты анализы на содержание алкоголя в крови в медицинском учреждении", - сообщили в полиции.
Полицейского на время проведения расследования отстранили от службы.
А.Аваков.
ну, якось так
ги
,чего себе не пожелаешь.
змирися
ПЕПЕДОК:
Объясните кто то Хомчаку, что теперь этот документ и все ему сопутствующие должны храниться десять лет
то если представить что в Украине жили бы одни черные- то каждую ночь урожай сбитых был бы 100- 200 человек
Пацаны, у вас было же такое что вы матерились, чуть не сбив быдло?
Ах, да, это сейчас же мент "попал".... Фас его туда и дай лапу.
Но мы с вами не быдло, и не ездим, считая зубы по ямам(если не повезло объехать).... И да, в Европу очередь можно не занимать..... Там лет 30-40 неважно. Да и то если будет потом президент Моисеенко
)валите, глупцы!(
главное что бы потом до такого не опустились
Сбитый полицейским россиянин сбежал с места ДТП
но чЛентаСру = пропагандонская сеть.
т.е. вы не украинец.
Но в УПА ваши воевали тоже.
По вашему базару видно кто вы..... Шевченко для вас - враг.
хуг. честь имею!
Не могу понять зачем всунули сюда профессию?
Вне работы! На своём автомобиле!
Что за провокация?
А если бы ехал пожарник? или слесарь? или... ...
Когда они в форме, то требуют от других соблюдения правил и законов. Но как токо они форму снимают, мгновенно превращаются в обычных гопников, которые могут устраивать тир вблизи детской площадки или сбивать пешеходов на зебре...
Аваков, кого ты туда набрал?!