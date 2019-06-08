 Парубий: Украина может вступить в ЕС в 2025-2027 годах

Об этом спикер парламента заявил на брифинге в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "24 канал".
"Ключевой документ, который был нами подписан - это наша совместная резолюция и наш план действий на следующий период. Для нас было очень важно, что среди того плана действий мы согласовали то, что будем придерживаться стратегии "2025-2027". Это стратегия плана на пути Украины к ЕС", - сказал Парубий.
По словам председателя Верховной Рады, в этот период есть окно возможностей для вступления Украины в Евросоюз. Поэтому была совместно разработана стратегия относительно того, какие шаги необходимо сделать, чтобы "выйти на окончательное решение".
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Парубий подписал резолюцию по итогам проведения 10-й сессии Межпарламентской ассамблеи Украина-Литва-Польша. "Мы совместно определили, что этот период мы видим как период больших шансов для Украины на пути к ЕС. Ведь в 2025 году будет председательствовать Польша, а с 2025 по 2027 год будет председательствовать Литва", - сказал Парубий.
Именно потому ты и смотришь г+г, паРаша тв и повторяешь стенания киселева-скабеевой на цензоре.
Только три недели на посту, а уже надоел...
Это своего рода сигнал украинским еврофанатикам, продолжать еврогеноцид в Украине, интегрировать Украину в Европу не эволюционно, как это делает к примеру Турция, а революционно, ломая украинцев через колено.
5 лет назад кацапы на пену исходили что "Украина НИКОГДА безвиза НЕ получит - потому что законы не изменит!"
Если будут продолжать в том же духе, то вполне вероятно, что реванш будет.
ну, какай, какай, моя ясочко!
а шаурмою медіаповій нагодував?
какашнікови етава ні дапустят!
а нашо???
потім нюхнула тунця
тут горілки для тебе нема
Верующие регулярно проводят строевые учения («муштру») и некое подобие военных маршей, используя ветки вместо винтовок и рисуя на теле ордена и надписи «USA».
Потому ты выглядишь здесь лохом, даже среди любителей вазелина, со своими "стоит копейки"..
вітаю!
Цікаво, на кого цей відвертий звіздьош розрахований, адже повірити в таку брехню здатні лише глибоко невтаємничені та натхненні?
Зрештою, такі тут вже відзначилися...