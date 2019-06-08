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 "Проиграли фейковому государству! Снимите с себя майки с изображением великого герба древних сербских княжеств", - российский журналист Малосолов о поражении сербов в отборе Евро-2020

Российский журналист и спортивный функционер Андрей Малосолов с горечью прокомментировал разгромное поражение Сербии от Украины (0:5) в отборе Евро-2020.

Об этом он написал у себя в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Стыдно за сборную Сербии. У вас остатки чести и достоинства остались еще? Кому вы сейчас летите 0-5? Команде фейкового государства, которое возглавляют алкаши, дебилы, пчеловоды и клоуны? Чьи фанаты орут "Сербов на вербу". Сдайте майки сборной и исчезните, уроды. Позор вам, курацы", - написал Малосолов.

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"Это не вы проиграли украинцам. Это мы вместе с вами вляпались, болея за вас. Снимите с себя майки с изображением великого герба древних сербских княжеств и королевств, вы их недостойны. Сербские герои, тысячу лет строившие сербское государство, сейчас переворачиваются в гробу, видя потуги богатеньких футболистов, готовых порвать задницу за европейский клуб, но не за Мать Србию", - не унялся Малосолов и добавил в Фейсбуке.

Проиграли фейковому государству! Снимите с себя майки с изображением великого герба древних сербских княжеств, - российский журналист Малосолов о поражении сербов в отборе Евро-2020 01

Проиграли фейковому государству! Снимите с себя майки с изображением великого герба древних сербских княжеств, - российский журналист Малосолов о поражении сербов в отборе Евро-2020 02

Источник: https://censor.net.ua/n3131332
 
   
 Топ комментарии
 
Как этого ублюдка плющит. И вот с этими гандонами Зебилы хотят дружить?
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О, так наші не тільки сербам, а виявляється й рассєянцам пердаки аорвали!
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и это говорит существо с фейковой идентичностью "руцкий", с фейковым государством Рашка"(на старо славянском "домашнее помойное ведро для бытовых отходов); это говорит моральный уродец, насаживающий дидов на палку, чей стадион "Зенит" склевали бакланы, чья сборная по футболу известна только пьяными дебошами и позорными проигрышами..
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Ещё один аргумент для наших в пользу того, чтобы вообще выиграть это евро 2020.
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Украины,как таковой, уже для кацапов как бы нет, а победа Украины есть и еще будет.
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По шайбе лица ,этого Малосольного . сразу видно ,что это потомок В Тартарии ,а именно монголоидной его части .чьи предки обуздали славянское наречие и нареклись русскими .Белый негр - Малосольный кругляш !
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Якщо відійти від політики, то збірна виглядала дуже симпатично і дуже потішила грою. А Львів, як завжди, не перевершений! Це було свято. "Програли фейковій державі! Зніміть із себе майки із зображенням великого герба древніх сербських князівств", - російський журналіст Малосолов про поразку сербів у відборі Євро-2020 - Цензор.НЕТ 3402І, мало не забув: дякую Богу, що я не кацап! Амінь.
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как можно прекратить стрелять,вот в это вот всё вот это?их травить нужно как паразитов,а не только стрелять,беня сваливай пока жив...
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Вонючка кацапская.
Кстати, если у сербов есть хоть какое то чувство собственного достоинства, им следует переломать ноги этому кацапскому козлу.
Чтобы приятные воспоминания о пребывании в сербской больнице, сгладили "горечь от поражения".
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Не понял, ...это фейковый двухглавый генно-модифицированный бройлерный петух говорит? Ускоренного 30 дневного созревания?
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Нет. Это идеологическая установка что "никакой Украины нет и никогда не было".
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Кого-то это косорылое мне напоминает из Зелиных дружбанов. Совпадение? Не думаю.
"Програли фейковій державі! Зніміть із себе майки із зображенням великого герба древніх сербських князівств", - російський журналіст Малосолов про поразку сербів у відборі Євро-2020 - Цензор.НЕТ 6820
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Тупая жирная свинья. Твоя свинская московия вот истинно фейковая страна. Страна созданная на крови Киевской Руси. Страна раззорившая и разрушившая Киев. Страна у которой нет ничего кроме ворованных земель, ворованных богатств. Страна, которая вечно поклоняется кровавым упырям - Ивану IV, Петру I, Сталину, пупкину. Высокомерные ничтожества, сами ни на что не способные. Посмотри в зеркало и докажи хотя бы себе что ты не абориген самого вонючего, кровавого, рвотного болота на земле...
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Кацапские кацапы - генетические отбросы человечества. От же попало славянам жить с этими агрессивными дегенеративными репоедами!
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Примечательно, что именно фейковые империи устами фейковых журналистов любят называть бывшие свои колонии фейковыми государствами.
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Кстати, Сербия - это мини-Россия в масштабах Балканского полуострова. Типа, "империя". Приятно её взуть.
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Проиграли фейковому государству! Снимите с себя майки с изображением великого герба древних сербских княжеств", - российский журналист Малосолов о поражении сербов в отборе Евро-2020
 
 
 
 
 
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