 "Проиграли фейковому государству! Снимите с себя майки с изображением великого герба древних сербских княжеств", - российский журналист Малосолов о поражении сербов в отборе Евро-2020

Об этом он написал у себя в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Стыдно за сборную Сербии. У вас остатки чести и достоинства остались еще? Кому вы сейчас летите 0-5? Команде фейкового государства, которое возглавляют алкаши, дебилы, пчеловоды и клоуны? Чьи фанаты орут "Сербов на вербу". Сдайте майки сборной и исчезните, уроды. Позор вам, курацы", - написал Малосолов.

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"Это не вы проиграли украинцам. Это мы вместе с вами вляпались, болея за вас. Снимите с себя майки с изображением великого герба древних сербских княжеств и королевств, вы их недостойны. Сербские герои, тысячу лет строившие сербское государство, сейчас переворачиваются в гробу, видя потуги богатеньких футболистов, готовых порвать задницу за европейский клуб, но не за Мать Србию", - не унялся Малосолов и добавил в Фейсбуке.