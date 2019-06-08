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 Конфликт возле ТЦ "Барабашово" в Харькове: пострадали 9 человек, оператор местного канала - в больнице в тяжелом состоянии

Накануне вечером на территории ТЦ "Барабашово" произошла массовая драка с участием представителей "Национального корпуса" и ветеранов АТО. Больше всех пострадал оператор местного телеканала: камера разбита, сам - в больнице.

Информация о сборе граждан на территории торгового центра в Харькове поступила 7 июня около 19:20, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Группа неизвестных в количестве 50 человек зашли на территорию рынка для выяснения спора имущественного характера с предпринимателями. Впоследствии переговоры перешли в конфликтную ситуацию", - сказано в сообщении.

Для урегулирования ситуации на место происшествия прибыли усиленные наряды батальона особого назначения и спецподразделение патрульной полиции по охране общественного порядка ТОР.

"Всего в результате событий, произошедших 7 июня на территории ТЦ "Барабашово", пострадали 9 человек, обратившихся за помощью в медицинские учреждения", - сообщили в полиции.

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Неизвестные нанесли телесные повреждения 36-летнему оператору одного из харьковских телеканалов и завладели его видеокамерой.

"Каретой скорой неотложной помощи он был доставлен в Харьковскую городскую больницу скорой неотложной помощи имени Мещанинова. В настоящее время находится в отделении интенсивной терапии", - говорится в тексте.

Следователями возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста), ч. 1. ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Кроме того, в Московском отделе полиции по факту группового нарушения общественного порядка открыто уголовное производство по части 1 статьи 293 Уголовного кодекса Украины.

Также по заявлению гражданина открыто уголовное производство по ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК.

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Как сообщает "Интерфакс-Украина", пострадавший в результате конфликта оператор - Вадим Макарюк. По словам журналистки местной службы новостей "Вести", у оператора произошло кровоизлияние в мозг, но он в сознании. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

"Ему залили глаза газом, разбили лицо, разбили камеру. Сейчас он в реанимации в "неотложке" (больнице скорой и неотложной помощи - ИФ)", - сказала Черненко.

По информации пресс-службы ТЦ "Барабашово", конфликт произошел между представителями "Национального корпуса" и предпринимателем, ветераном АТО, который на законных основаниях арендовал магазин и вел торговую деятельность.

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"Группа бойцов "Национального корпуса" захватила магазин... Вещи были просто выставлены. Когда арендатор пришел и его не пустили, он обратился к ветеранским организациям, побратимам за помощью. Администрация рынка вызвала полицию. Представители Нацкорпуса не реагировали на документы арендодателя и блокировали вход. Позже, после прибытия очередной группы в спортивных костюмах от Нацкорпуса, представители радикалов стали провоцировать силовой конфликт с ветеранами АТО, с применением арматур, тупых и колющих предметов", - сообщает пресс-служба.

Источник: https://censor.net.ua/n3131328
 
 
 Топ комментарии
 
титушня нации не имеет. який в биса "нац.корпус"?
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Титушня под крылом ублюдка кернеса занимаеться беспределом а мусора делают вид что так и нужно Конфликт возле ТЦ "Барабашова" в Харькове: пострадали 9 человек, оператор местного канала - в больнице в тяжелом состоянии - Цензор.НЕТ 407
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЖЕНЫ АВАКОВА.. Конфликт возле ТЦ "Барабашова" в Харькове: пострадали 9 человек, оператор местного канала - в больнице в тяжелом состоянии - Цензор.НЕТ 902
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Шо ж ви сюди малописьменні ходите?
Картінкі пасатрєть?
Попроси когось, щоб тобі прочитав:
«Как сообщает "Интерфакс-Украина", пострадавший в результате конфликта оператор - Вадим Макарюк. По словам журналистки местной службы новостей "Вести", у оператора произошло кровоизлияние в мозг, но он в сознании. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Источник: https://censor.net.ua/n3131328»
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а он за кого был, за бальшавяков яли за коммунистов?
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"в Московском отделе полиции....", "По словам журналистки местной службы новостей "Вести"..." у Харкові совковий заповідник😟
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Слово "заповедник" слишком хорошее для этого быдлогородка. Достаточно просто посмотреть, за кого голосует это быдлонаселение много лет, со времен дохлого сепара кушнарева. Особенно вас повеселит список того отборного дерьма, которым эти совки регулярно наполняют Раду...
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И кто с ним мог справиться кроме Кернеса?
Может потому Кернеса не трогали и он не рыпался при Порошенко?
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петин, гепин, труха, мертвдчук и ПРочая антиукраинская шушера курируется из-за поребрика.
только имеют разные задания и роли.
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В первую очередь, гепа кернес был выбран мэром подавляющим большинством быдла, живущего в харькове.
кернес, по кличке гепа, неоднократно судим, имел приговоры, получил справку из дурдома, чтобы не сидеть весь срок(кстати, абсолютно то же можно сказать и про еще одного харьеовского депутата в Раде - вадю рабиновича).
И вот, такого кандидата выбирают харьковчане. Заслуживают ли они другого слова, кроме как быдло? Еще если добавить сюда хамско-антиинтеллигентную, часто лишенную даже элементарной логики, манеру общения кернеса с окружающими.
В общем, настоящий предводитель дворянства быдла.
За время своих каденций предводителем быдла мэром гепа, чаще всего, негласно, скупил практически весь мелкий и не очень бизнес всего этого быдлограда(в том числе все рынки, кроме барабашова, за захват которого своими кацапскими методами(мерзкое слово "отжим") кернес сейчас и взялся. Забирает он рынок у не меньшей сволочи - фельдмана, которого тоже быдловчане выбрали в Раду не первый раз), коммунальные предприятия регулярно заносят, за чем зорко следят многочисленные смотрящие в каждом из них.
Когда вы говорите "справиться", мне не совсем понятен смысл: это вот такое будет справляться? Если оно справится по своему усмотрению, что тогда из этого получится? Куда можно еще ниже падать этому городишке, заселенном люмпэном?
То есть, какие-то мелкие изменения - ну, типа, Аваков вместо кернеса - не помогут этому проклятому богом поселению совкового отребья. Которое, если бы гепу тронули, перекрыло бы трассу Киев-харьков и еще много чего могло бы наделать. Не трогают - потому что быдло взбунтуется, а у самих руки коротки тронуть одновременно всю верхушку ОПГ гепы.
Интересно, чьи интересы на этом фоне представляет "Нацкорпус"?
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Я разбирался ещё в 2014 году - почему не трогают Кернеса. И выяснил, что он имеет огромное влияние в бизнес среде и среди политиков в Харькове. И стало понятно, что ему выдали индульгенцию, если он утихомирит сепаров. У Порошенко также была задача, кроме отражения внешней агрессии не допустить любой ценой образование "народных республик".
Попутно и по Медведчуку скажу - я находил информацию, что он имеет большое влияние на *****, что вызывало у окружения удивление...
Вот так вот в политике...
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"И стало понятно, что ему выдали индульгенцию, если он утихомирит сепаров."

Как вы считаете, он утихомирил сепаров, или твари только сидят по углам и ждут его, гепыной команды, чтобы порвать на куски этот, пока еще мирный городишко?
Выдача индульгенции - официальное действие только в католицизме. В Украине это называется преступным бездействием должностного лица. луценко, судей, ВСП, ВККСУ, и, в конце концов, парашенки.
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Это называется политикой, если ещё не понятно - почему она грязная и в результате такой политике Порошенко удалось сохранить Украину.
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Сохранить от кого(или чего)? Крым забрали, Лугандон тоже. Свын визжал 5 лет, а толку? Сохраняльщик сраный....
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Представляешь, а что бы было, если бы ещё ***** напало!?
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А сожалению,73 % избирателей считают,что управлять государством и поддерживает стабильность в обществе очень просто - отобрать,разделить,посадить,расстрелять и тому подобные методы способны,по мнению большинства,сделать народ богатым,а страну - процветающей.
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Просто 73% устали слушать вой Свына, надоело.
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Теперь будете слушать вой каломойши,зебилы.
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ми є тими, що вживаємо. у данному випадку Україна повністю програла інформаційну війну. А війна, яку ми не помічали йшла з кінця 90. Може і раніше. Тому зростили те що вживали роками і зараз воно дало свої плоди. Ми звикли щнущатися з себе, глузувати над собою, а чужинці це сприйняли, як інструкцію до дії. Не зовсім останні роки тут винні, жаль лише загиблих та їх родини
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И помогают паРаше в информационной войне такие, как Максим Максимов 8ff70aff, если только он не "полезный идиот", то участник на стороне паРаши, судя по тому, как в комментарии чуть выше он смешал всё в кучу...
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Та ні, він якраз на правильних українських позиціях. А оголошувати противників бариг і різних покидьків "агентами Кремля" - це методичка порохоботів.
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На правильных для кого? Для Зелемойского? Так это "порохоботам" и без методичек очевидно.
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Разве можно делить украинцев на порохоботов и зебилов? Подумайте, кому выгодно это противостояние(и парашенку, и зеленскому и еще кое-кому). Сколько в первом туре набрали эти 2 кандидата в сумме? А второй тур - это уже не выборы, это глухой угол для избирателя.
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А разве я в разговоре начал делить? Разве я кому-то отказывал в нормальном обсуждении?
В случае когда кто-то разговаривает пропагандистскими штампами и лозунгами и не хочет разбираться - что заложено и с какой целью в них - как его назвать? У нас это - лукашисты, что полностью характеризует такой электорат, в Украине зелекторат ведёт себя точно также и оправдания для своего мессии находят - слово в слов, только здесь, в Беларуси, мы называемся не "порохоботы", а БэНэЭфовцы, т.к. на БэНэфовцев пропаганда Лукашенко и сам он навешала всех собак и выдуманных страшилок....
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"Порохоботов" в Украине хоть 25%. А бнеефовцев у нас 0,025%," узок их круг, и страшно далеки они от народа..."
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Спасибо, лукашист, что подтвердил мой комментарий.
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Да, не за что. Всегда готов указать вам свое место.
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А может, это народ страшно далек от них? Быдла практически всегда большинство...
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Пусть будет по вашему, страшно далек народ от них. Занимается своими делами и посылает маленькую группку неадекватов подальше, с их завиральными идеями.
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"Занимается своими делами и посылает маленькую группку неадекватов подальше, с их завиральными идеями." -- это не по-нашему. Ответ не защитан. Низачот!!!
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Лишнехромосомные веками вели войну с Украинцами на 2 результата - или истребить, или сделать таким же быдлом, как сами. Самое сильное оружие в этой войне, по непонятным мне до конца причинам расие дала Германия. Это был большевизм. Что позволило расиянским нелюдям, наряду с немыслимой информационной войной, массово истреблять украинцев в лагерях, голодоморах, травить Чернобылями и т.п. катастрофами.
Потому мы оказались в этой войне в не равных условиях с начала 90-х, потому и не смогли использовать тот шанс, который тогда открылся с беспрецедентной слабостью лишнехромосомных на тот момент(интересна роль в то время Германии, Франции, Штатов на стороне расиси), коим воспользовались нынешние страны восточной Европы.
И гибнут на этой войне всегда лучшие сыны, а замещает их в мирной жизни, в основном, быдло, часто навезенное большевиками из других мест...
Конечно, очень жаль погибших, но сдавшихся будет ждать еще худшая участь - если на неоккупированную территорию ступит грязный сапог расиянина, живые будут завидовать мертвым...
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скоріш за все, це НКВД навчило німців. Перший концентаційний табір для українців влаштував Ленін десь на Сумщині, якщо не помиляюся. Треба поритися в літературі поновити знання. За супротив, а потім так голодомори один за одним. Українці завжди були господарями і було що взяти ( у порівняти з сиротами рязанськими і іншими, в яких були лише лапті). І наш норов їм завжди не подобався, їм потрібно було рабське суспільство, а не заможно-господарське. Ним простіше управляти.
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ось посилання, поки російською, її використовували на пострадянському просторі:https://harmfulgrumpy.livejournal.com/1433532.html
http://www.kursach.com/biblio/0010024/303.htm

Зараз пошукаю українською
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"скоріш за все, це НКВД навчило німців"

Я мав на увазі часи ще до НКВС, коли Нимеччина привезла, спонсорувала та захищала, уль'янова до росії у 1917-му.
Але цікаві посилання, з приємністю вивчу.
Пробачте за мою українську, харків дає себе знати, вже не навчусь думати українською.
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Сколько это будет продолжаться???
Уверен, что полиция даже имена знаетг
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сабаков и гепа всё Харьков дерибанят,уроды
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от скажіть мені заради бога: якщо на територію ринку організовано заходить 50 молодиків " для выяснения спора имущественного характера с предпринимателями", то це ще не конфліктна ситуація???
вона потім настає?
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Интересная версия правды)
В реале все совсем иначе. Уже полгода администрация Фельдмановского барабашово силами свой службы безопасности( а это больше сотни охранников и нанятых бойцов-титушек) под руководством бывших сбушников выкидывают предпринимателей из их собственных магазинов, взламывает двери и вывозит товар, вынуждая покинуть места.
Полиция и прокуратура не реагируют, зачастую даже защищая это фельдмановское ОПГ.
Инициативные группы торговых площадок заключили договора о поддержке нацпорпусом предпринимателей, поскольку противостоять титушкам, когда их больше сотни крйне сложно.
Вчера предприниматель, собственик разграбленного накануне магазина отдал его под пункт-штаб нацкорпусу. На это быстро отреагировала администрация, нагнала своего титушечного сброда в камуфляже и разбила стекла вырезала болгаркой двери в магазине. Приехал владелец магазина, титушки с адмнистрации поранили его стеклом. И понеслась. Естественно приехал на помощь нацкорпус и слегка разогнал этот сброд.
Полиции куча была, смотрели тупо стояли как взламыаают магазин непонятные личности.
Сейчас предприниматели перекрыли дороги и протестуют против таких действий со стороны администрации не существующего ТЦ Барабашово.
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Хорошая история. Бутусов об этом или подобном хоть раз сообщал?
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фельдман=гепа два гомосека прокацапських, спалити нахрін треба готель Національної де гепа вештається тв хату фельдмана у парковій зоні на Сокольніках, оце буде діло!! "смерть ворогам України!!!!
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Фельдман,Кернес,Добкин,Аваков. ,,мама ,а в нашей семье рюзьгие были?,,
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всё понятно, но только зачем кернесовский Триолан пригнали?
тётя Роза в ****
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Да, в Харькове есть Московский район города
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Да, это спальный район "Салтовка". А в Киеве до недавнего времени был Московский мост, прикинь, деточка.
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Вместо Европы страна вернулась в пещерные 90-е.
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мацковський відділ поліції... це просто фініш...
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А что за "спор имущественного характера с предпринимателями"?
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какая то корова отбилась от стада, теперь разбираются, кто её доить будет Конфлікт біля ТЦ "Барабашово" у Харкові: постраждали 9 осіб, оператор місцевого каналу - в лікарні у важкому стані - Цензор.НЕТ 7099
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Там нечего доить. Покупателей нет. Глупый Нацкорпус.
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ПОРА НАЦИКОВ САЖАТЬ НА БУТЫЛКУ !!!ОФИГЕЛИ В КРАЙ !!!
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Простой спор.
Люди устали платить непомерную аренду за землю фельдмановским фирмам-прокладкам за свои же магазины. Земля выдана городом в аренду концерну авэк( фельдману), треть земли уже по договорам давно должна быть возвращена городу, треть самозахват от авэка, треть еще в официальной аренде между авэк и городом.
Нюанс в том, что ни одна из 150 фирм прокладок не имеет деюре отношения к концерну кторому выдавалась земля, и фельдман расплодил эти фирмочки чтобы не платить налоги.
И ситуация такая что предприниматели объединились , хотят платить официально напрямую в бюджет города. Причем город предлагает человеческие расценки официальные,которые в три раза ниже чем сдирает авэк.
За это их выдавливают , травят газом и огнетушителями, выгоняют из их же магазинов или заставляют подписать новые договора которые лишат их возможности быть собственниками своих же магазинов.
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Получается, Фельдман с Кернесом не вместе? А кого поддерживает Национальный корпус?
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Кернес пламенно до выборов поддерживал предпринимателей,было много круглых столов, обещал умножить на ноль фельдмана и вернуть все земли в запас города если АВЭК не договориться с предпринимателями полюбовно. Выборы прошли , гепа уже дважды переобулся и забыл про всех. Или за спиной договорился с фельдманом.
Нацкорпус поддерживает предпринимателей и представителей инициативных групп ,которых официально выбрали на общих сборах под протокол. Инициатиные группы не имеют отношения ни к керенсу ни к фельдману.Это все собственники магазинов и соседи по бизнесу. Которые и строили весь этот рынок за свои деньги с нуля.
По сути Нацкорпус сейчас это единственная активная боевая единица которая может защищать предпринимателей, половина из которых женщины. Да, я понимаю что пацанам особо без разницы кому дать по голове. Но в данном случае они защищают обычных людей.
Чтобы было понятно- для сми концерн авэк делает проплаченные вбросы и создает картинку,,впутывая бывших АТОшников или псевдоатошников которых брали на работу в охрану , и которым раздавали магазины. И теперь можно делать вбросы что мол нацкорпус бьет атошников и отбирает у них объекты-магазины..Хотя в реале такого нету. Потому когда читаете подобное, проверяйте инфу и смотрите чьи ресурсы такое распространяют
Рынок Барабашово почти сдох. Тысячи магазинов брошены хозяевами потому что нету клиентов и высокая аренда которую авэк снижать не захотел,и они стоят пустыми опечатанными.но фельдману выгодно создавать инфо фэйки и переводить вопрос в плоскость политики или проиивостояния нацкорпуса с атошниками. или наезда на него городскими властями. Фельдман тот еще затейник.
А те остатки людей которые еще на плаву, борятся там за свое имущество и бизнес
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Вот и я говорю, что на Барабашово делить особо нечего. Покупателей давно нет. Прибылей нет. Помню очереди стояли на документальное оформление закрытия бизнеса в 2014. Что там делить? Пустой рынок?
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Я вот думаю нет там идеи никакой, ну невозможно вот так взять и собрать кучу здоровых ребят в указанном месте в будний день потому что нормальные люди работают а эти вот собираются! Заплати им- снесут памятник Жукову! Заплати больше - пойдут сносить памятники Шухевичу и Бандере.
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странно московский отдел полиции,это значит ,что есть московский район,а улицы имени Путина,на шестой год оккупации там нет ?
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Кроме того, в Московском отделе полиции Источник: https://censor.net.ua/n3131328\\\\\\\

Слово Пудину!

"Группа бойцов "Национального корпуса" захватила магазин... Источник: https://censor.net.ua/n3131328\\\\\\\\\\

Аваков.... ауууу.... Ах да, это передел.....(достает "кравчучку").

Но я поздравляю нас. Мы смеялись с Африки?

Мы сделаем Африку у себя. А высеры поцреотов о "поливаем грядки маслом", оставим для миротворцев оон, которые будут спасать остатки борцунов "за веру", "за курс", "за пошли вы все" и прочих "за дайте кусок "гуманитарки"".
Благо(им), у нас утырилы Ядерное оружие....
ЕП Европейская Папуасия - Ур.ра!(на флаге - калаш и бронекатер с клавиатурой(типо "айтишники" в землянках))
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в МОСКОВСЬКОМУ відділі поліції в Україні

ПП Добкіну Кернесу Авакову Вятровичу слава!
Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3131328
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До чего довел страну Порошенко, но ничего выберем Зеленского и вот тогда...
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поскольку Триолан - частный телеканал Кернеса, - делаем выводы
титушки Кернеса ( сегодня это Нацкорпус) наезжают на денежную базу Фельдмана - главного финансового противника Гепы в Харькове
Фельдман от отчаяния апеллирует к Зеленскому
и всё
ветеран АТО - это так, к слову
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До чего довел страну Порошенко, долго еще будут отрыгиваться его рехВОРматорство, и мародерство.
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Причем здесь Порошенко? Это уже партнёры зе.
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Слава найуспішнішому меру України Кернесу!!!
Ну і яка наволоч за нього проголосувала на виборах?
Кернеси,Фельдмани - зжиділа Україна, а хохлуї ще і голосують за Зелебенських і Менделів!
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Как же надоели эти собачьи бои. Развелось псов цепных каких хочешь окрасов и названий, кто их прикормит, за того и жопы рвут, свои и противников. Это уже хуже девяностых, открытый бандитизм, рейдерство, захваты, стрельба и убийства стали обыденными новостями СМИ. Где законость и порядок, который нам обещали как результат реформ, люстраций и принятых Радой законов????
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Авакян я, смотрю, заигрался. Зря связался с Гепой (который и хочет отжать рынок у Фельдмана). Скоро его нацсучек будут отстреливать.
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А кто такие этот Национальный корпус ? Єто легальная какая то организация или что это за сброд?
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Замечательно у вас работает милиция. Однозначно лучшая реформа со времён майдана. Переименовывали правда зря.
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по регіонах "нацжон" відпустили у вільне плавання - кожен харчується , як може ..))
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евреи Харькова - это интересная тема
есть Фельдман - типа молодец, глава всех рынков
есть Кернес - типа мэр, но с пулей в хребте - кстати, за дело!
есть Ярославский - трудяга, который не лезет наверх
и есть с десяток мелких
поэтому тёрки между кернесом и фельдманом никого не должны волновать
они сами договорятся в сауне
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Еще есть сомнения о принадлежности этого "поцкорпуса"?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКонфликт возле ТЦ "Барабашово" в Харькове: пострадали 9 человек, оператор местного канала - в больнице в тяжелом состоянии
 
 
 
 
 
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