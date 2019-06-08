 Конфликт возле ТЦ "Барабашово" в Харькове: пострадали 9 человек, оператор местного канала - в больнице в тяжелом состоянии

Информация о сборе граждан на территории торгового центра в Харькове поступила 7 июня около 19:20, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.
"Группа неизвестных в количестве 50 человек зашли на территорию рынка для выяснения спора имущественного характера с предпринимателями. Впоследствии переговоры перешли в конфликтную ситуацию", - сказано в сообщении.
Для урегулирования ситуации на место происшествия прибыли усиленные наряды батальона особого назначения и спецподразделение патрульной полиции по охране общественного порядка ТОР.
"Всего в результате событий, произошедших 7 июня на территории ТЦ "Барабашово", пострадали 9 человек, обратившихся за помощью в медицинские учреждения", - сообщили в полиции.
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Неизвестные нанесли телесные повреждения 36-летнему оператору одного из харьковских телеканалов и завладели его видеокамерой.
"Каретой скорой неотложной помощи он был доставлен в Харьковскую городскую больницу скорой неотложной помощи имени Мещанинова. В настоящее время находится в отделении интенсивной терапии", - говорится в тексте.
Следователями возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста), ч. 1. ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Кроме того, в Московском отделе полиции по факту группового нарушения общественного порядка открыто уголовное производство по части 1 статьи 293 Уголовного кодекса Украины.
Также по заявлению гражданина открыто уголовное производство по ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК.
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Как сообщает "Интерфакс-Украина", пострадавший в результате конфликта оператор - Вадим Макарюк. По словам журналистки местной службы новостей "Вести", у оператора произошло кровоизлияние в мозг, но он в сознании. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.
"Ему залили глаза газом, разбили лицо, разбили камеру. Сейчас он в реанимации в "неотложке" (больнице скорой и неотложной помощи - ИФ)", - сказала Черненко.
По информации пресс-службы ТЦ "Барабашово", конфликт произошел между представителями "Национального корпуса" и предпринимателем, ветераном АТО, который на законных основаниях арендовал магазин и вел торговую деятельность.
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"Группа бойцов "Национального корпуса" захватила магазин... Вещи были просто выставлены. Когда арендатор пришел и его не пустили, он обратился к ветеранским организациям, побратимам за помощью. Администрация рынка вызвала полицию. Представители Нацкорпуса не реагировали на документы арендодателя и блокировали вход. Позже, после прибытия очередной группы в спортивных костюмах от Нацкорпуса, представители радикалов стали провоцировать силовой конфликт с ветеранами АТО, с применением арматур, тупых и колющих предметов", - сообщает пресс-служба.
Картінкі пасатрєть?
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«Как сообщает "Интерфакс-Украина", пострадавший в результате конфликта оператор - Вадим Макарюк. По словам журналистки местной службы новостей "Вести", у оператора произошло кровоизлияние в мозг, но он в сознании. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Источник: https://censor.net.ua/n3131328»
Может потому Кернеса не трогали и он не рыпался при Порошенко?
только имеют разные задания и роли.
кернес, по кличке гепа, неоднократно судим, имел приговоры, получил справку из дурдома, чтобы не сидеть весь срок(кстати, абсолютно то же можно сказать и про еще одного харьеовского депутата в Раде - вадю рабиновича).
И вот, такого кандидата выбирают харьковчане. Заслуживают ли они другого слова, кроме как быдло? Еще если добавить сюда хамско-антиинтеллигентную, часто лишенную даже элементарной логики, манеру общения кернеса с окружающими.
В общем, настоящий предводитель
дворянствабыдла.
За время своих каденций
предводителем быдламэром гепа, чаще всего, негласно, скупил практически весь мелкий и не очень бизнес всего этого быдлограда(в том числе все рынки, кроме барабашова, за захват которого своими кацапскими методами(мерзкое слово "отжим") кернес сейчас и взялся. Забирает он рынок у не меньшей сволочи - фельдмана, которого тоже быдловчане выбрали в Раду не первый раз), коммунальные предприятия регулярно заносят, за чем зорко следят многочисленные смотрящие в каждом из них.
Когда вы говорите "справиться", мне не совсем понятен смысл: это вот такое будет справляться? Если оно справится по своему усмотрению, что тогда из этого получится? Куда можно еще ниже падать этому городишке, заселенном люмпэном?
То есть, какие-то мелкие изменения - ну, типа, Аваков вместо кернеса - не помогут этому проклятому богом поселению совкового отребья. Которое, если бы гепу тронули, перекрыло бы трассу Киев-харьков и еще много чего могло бы наделать. Не трогают - потому что быдло взбунтуется, а у самих руки коротки тронуть одновременно всю верхушку ОПГ гепы.
Интересно, чьи интересы на этом фоне представляет "Нацкорпус"?
Попутно и по Медведчуку скажу - я находил информацию, что он имеет большое влияние на *****, что вызывало у окружения удивление...
Вот так вот в политике...
Как вы считаете, он утихомирил сепаров, или твари только сидят по углам и ждут его, гепыной команды, чтобы порвать на куски этот, пока еще мирный городишко?
Выдача индульгенции - официальное действие только в католицизме. В Украине это называется преступным бездействием должностного лица. луценко, судей, ВСП, ВККСУ, и, в конце концов, парашенки.
В случае когда кто-то разговаривает пропагандистскими штампами и лозунгами и не хочет разбираться - что заложено и с какой целью в них - как его назвать? У нас это - лукашисты, что полностью характеризует такой электорат, в Украине зелекторат ведёт себя точно также и оправдания для своего мессии находят - слово в слов, только здесь, в Беларуси, мы называемся не "порохоботы", а БэНэЭфовцы, т.к. на БэНэфовцев пропаганда Лукашенко и сам он навешала всех собак и выдуманных страшилок....
Потому мы оказались в этой войне в не равных условиях с начала 90-х, потому и не смогли использовать тот шанс, который тогда открылся с беспрецедентной слабостью лишнехромосомных на тот момент(интересна роль в то время Германии, Франции, Штатов на стороне расиси), коим воспользовались нынешние страны восточной Европы.
И гибнут на этой войне всегда лучшие сыны, а замещает их в мирной жизни, в основном, быдло, часто навезенное большевиками из других мест...
Конечно, очень жаль погибших, но сдавшихся будет ждать еще худшая участь - если на неоккупированную территорию ступит грязный сапог расиянина, живые будут завидовать мертвым...
http://www.kursach.com/biblio/0010024/303.htm
Зараз пошукаю українською
https://www.radiosvoboda.org/a/972240.htmlhttp://www.golos.com.ua/article/313519
оце останнє дослідження найкращій аналіз (на мій погляд)
http://www.golos.com.ua/article/313519
Я мав на увазі часи ще до НКВС, коли Нимеччина привезла, спонсорувала та захищала, уль'янова до росії у 1917-му.
Але цікаві посилання, з приємністю вивчу.
Пробачте за мою українську, харків дає себе знати, вже не навчусь думати українською.
Уверен, что полиция даже имена знаетг
вона потім настає?
В реале все совсем иначе. Уже полгода администрация Фельдмановского барабашово силами свой службы безопасности( а это больше сотни охранников и нанятых бойцов-титушек) под руководством бывших сбушников выкидывают предпринимателей из их собственных магазинов, взламывает двери и вывозит товар, вынуждая покинуть места.
Полиция и прокуратура не реагируют, зачастую даже защищая это фельдмановское ОПГ.
Инициативные группы торговых площадок заключили договора о поддержке нацпорпусом предпринимателей, поскольку противостоять титушкам, когда их больше сотни крйне сложно.
Вчера предприниматель, собственик разграбленного накануне магазина отдал его под пункт-штаб нацкорпусу. На это быстро отреагировала администрация, нагнала своего титушечного сброда в камуфляже и разбила стекла вырезала болгаркой двери в магазине. Приехал владелец магазина, титушки с адмнистрации поранили его стеклом. И понеслась. Естественно приехал на помощь нацкорпус и слегка разогнал этот сброд.
Полиции куча была, смотрели тупо стояли как взламыаают магазин непонятные личности.
Сейчас предприниматели перекрыли дороги и протестуют против таких действий со стороны администрации не существующего ТЦ Барабашово.
тётя Роза в ****
Люди устали платить непомерную аренду за землю фельдмановским фирмам-прокладкам за свои же магазины. Земля выдана городом в аренду концерну авэк( фельдману), треть земли уже по договорам давно должна быть возвращена городу, треть самозахват от авэка, треть еще в официальной аренде между авэк и городом.
Нюанс в том, что ни одна из 150 фирм прокладок не имеет деюре отношения к концерну кторому выдавалась земля, и фельдман расплодил эти фирмочки чтобы не платить налоги.
И ситуация такая что предприниматели объединились , хотят платить официально напрямую в бюджет города. Причем город предлагает человеческие расценки официальные,которые в три раза ниже чем сдирает авэк.
За это их выдавливают , травят газом и огнетушителями, выгоняют из их же магазинов или заставляют подписать новые договора которые лишат их возможности быть собственниками своих же магазинов.
Нацкорпус поддерживает предпринимателей и представителей инициативных групп ,которых официально выбрали на общих сборах под протокол. Инициатиные группы не имеют отношения ни к керенсу ни к фельдману.Это все собственники магазинов и соседи по бизнесу. Которые и строили весь этот рынок за свои деньги с нуля.
По сути Нацкорпус сейчас это единственная активная боевая единица которая может защищать предпринимателей, половина из которых женщины. Да, я понимаю что пацанам особо без разницы кому дать по голове. Но в данном случае они защищают обычных людей.
Чтобы было понятно- для сми концерн авэк делает проплаченные вбросы и создает картинку,,впутывая бывших АТОшников или псевдоатошников которых брали на работу в охрану , и которым раздавали магазины. И теперь можно делать вбросы что мол нацкорпус бьет атошников и отбирает у них объекты-магазины..Хотя в реале такого нету. Потому когда читаете подобное, проверяйте инфу и смотрите чьи ресурсы такое распространяют
Рынок Барабашово почти сдох. Тысячи магазинов брошены хозяевами потому что нету клиентов и высокая аренда которую авэк снижать не захотел,и они стоят пустыми опечатанными.но фельдману выгодно создавать инфо фэйки и переводить вопрос в плоскость политики или проиивостояния нацкорпуса с атошниками. или наезда на него городскими властями. Фельдман тот еще затейник.
А те остатки людей которые еще на плаву, борятся там за свое имущество и бизнес
Слово Пудину!
"Группа бойцов "Национального корпуса" захватила магазин... Источник: https://censor.net.ua/n3131328\\\\\\\\\\
Аваков.... ауууу.... Ах да, это передел.....(достает "кравчучку").
Но я поздравляю нас. Мы смеялись с Африки?
Мы сделаем Африку у себя. А высеры поцреотов о "поливаем грядки маслом", оставим для миротворцев оон, которые будут спасать остатки борцунов "за веру", "за курс", "за пошли вы все" и прочих "за дайте кусок "гуманитарки"".
Благо(им), у нас утырилы Ядерное оружие....
ЕП Европейская Папуасия - Ур.ра!(на флаге - калаш и бронекатер с клавиатурой(типо "айтишники" в землянках))
ПП Добкіну Кернесу Авакову Вятровичу слава!
Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3131328
титушки Кернеса ( сегодня это Нацкорпус) наезжают на денежную базу Фельдмана - главного финансового противника Гепы в Харькове
Фельдман от отчаяния апеллирует к Зеленскому
и всё
ветеран АТО - это так, к слову
Ну і яка наволоч за нього проголосувала на виборах?
Кернеси,Фельдмани - зжиділа Україна, а хохлуї ще і голосують за Зелебенських і Менделів!
есть Фельдман - типа молодец, глава всех рынков
есть Кернес - типа мэр, но с пулей в хребте - кстати, за дело!
есть Ярославский - трудяга, который не лезет наверх
и есть с десяток мелких
поэтому тёрки между кернесом и фельдманом никого не должны волновать
они сами договорятся в сауне