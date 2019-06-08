 Конфликт возле ТЦ "Барабашова" в Харькове: пострадали 9 человек, оператор местного канала - в больнице в тяжелом состоянии

Информация о сборе граждан на территории торгового центра в Харькове поступила 7 июня около 19:20, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Группа неизвестных в количестве 50 человек зашли на территорию рынка для выяснения спора имущественного характера с предпринимателями. Впоследствии переговоры перешли в конфликтную ситуацию", - сказано в сообщении.

Для урегулирования ситуации на место происшествия прибыли усиленные наряды батальона особого назначения и спецподразделение патрульной полиции по охране общественного порядка ТОР.

"Всего в результате событий, произошедших 7 июня на территории ТЦ "Барабашово", пострадали 9 человек, обратившихся за помощью в медицинские учреждения", - сообщили в полиции.

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Неизвестные нанесли телесные повреждения 36-летнему оператору одного из харьковских телеканалов и завладели его видеокамерой.

"Каретой скорой неотложной помощи он был доставлен в Харьковскую городскую больницу скорой неотложной помощи имени Мещанинова. В настоящее время находится в отделении интенсивной терапии", - говорится в тексте.

Следователями возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста), ч. 1. ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Кроме того, в Московском отделе полиции по факту группового нарушения общественного порядка открыто уголовное производство по части 1 статьи 293 Уголовного кодекса Украины.

Также по заявлению гражданина открыто уголовное производство по ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК.

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Как сообщает "Интерфакс-Украина", пострадавший в результате конфликта оператор - Вадим Макарюк. По словам журналистки местной службы новостей "Вести", у оператора произошло кровоизлияние в мозг, но он в сознании. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

"Ему залили глаза газом, разбили лицо, разбили камеру. Сейчас он в реанимации в "неотложке" (больнице скорой и неотложной помощи - ИФ)", - сказала Черненко.

По информации пресс-службы ТЦ "Барабашово", конфликт произошел между представителями "Национального корпуса" и предпринимателем, ветераном АТО, который на законных основаниях арендовал магазин и вел торговую деятельность.

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"Группа бойцов "Национального корпуса" захватила магазин... Вещи были просто выставлены. Когда арендатор пришел и его не пустили, он обратился к ветеранским организациям, побратимам за помощью. Администрация рынка вызвала полицию. Представители Нацкорпуса не реагировали на документы арендодателя и блокировали вход. Позже, после прибытия очередной группы в спортивных костюмах от Нацкорпуса, представители радикалов стали провоцировать силовой конфликт с ветеранами АТО, с применением арматур, тупых и колющих предметов", - сообщает пресс-служба.