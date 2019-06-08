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 Конфликт возле ТЦ "Барабашова" в Харькове: пострадали 9 человек, оператор местного канала - в больнице в тяжелом состоянии

Накануне вечером на территории ТЦ "Барабашово" произошла массовая драка с участие представителей "Национального корпуса" и ветеранов АТО. Больше всех пострадал оператор местного телеканала: камера разбита, сам - в больнице.

Информация о сборе граждан на территории торгового центра в Харькове поступила 7 июня около 19:20, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Группа неизвестных в количестве 50 человек зашли на территорию рынка для выяснения спора имущественного характера с предпринимателями. Впоследствии переговоры перешли в конфликтную ситуацию", - сказано в сообщении.

Для урегулирования ситуации на место происшествия прибыли усиленные наряды батальона особого назначения и спецподразделение патрульной полиции по охране общественного порядка ТОР.

"Всего в результате событий, произошедших 7 июня на территории ТЦ "Барабашово", пострадали 9 человек, обратившихся за помощью в медицинские учреждения", - сообщили в полиции.

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Неизвестные нанесли телесные повреждения 36-летнему оператору одного из харьковских телеканалов и завладели его видеокамерой.

"Каретой скорой неотложной помощи он был доставлен в Харьковскую городскую больницу скорой неотложной помощи имени Мещанинова. В настоящее время находится в отделении интенсивной терапии", - говорится в тексте.

Следователями возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста), ч. 1. ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Кроме того, в Московском отделе полиции по факту группового нарушения общественного порядка открыто уголовное производство по части 1 статьи 293 Уголовного кодекса Украины.

Также по заявлению гражданина открыто уголовное производство по ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК.

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Как сообщает "Интерфакс-Украина", пострадавший в результате конфликта оператор - Вадим Макарюк. По словам журналистки местной службы новостей "Вести", у оператора произошло кровоизлияние в мозг, но он в сознании. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

"Ему залили глаза газом, разбили лицо, разбили камеру. Сейчас он в реанимации в "неотложке" (больнице скорой и неотложной помощи - ИФ)", - сказала Черненко.

По информации пресс-службы ТЦ "Барабашово", конфликт произошел между представителями "Национального корпуса" и предпринимателем, ветераном АТО, который на законных основаниях арендовал магазин и вел торговую деятельность.

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"Группа бойцов "Национального корпуса" захватила магазин... Вещи были просто выставлены. Когда арендатор пришел и его не пустили, он обратился к ветеранским организациям, побратимам за помощью. Администрация рынка вызвала полицию. Представители Нацкорпуса не реагировали на документы арендодателя и блокировали вход. Позже, после прибытия очередной группы в спортивных костюмах от Нацкорпуса, представители радикалов стали провоцировать силовой конфликт с ветеранами АТО, с применением арматур, тупых и колющих предметов", - сообщает пресс-служба.

Источник: https://censor.net.ua/n3131328
 
 
 Топ комментарии
 
титушня нации не имеет. який в биса "нац.корпус"?
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Титушня под крылом ублюдка кернеса занимаеться беспределом а мусора делают вид что так и нужно Конфликт возле ТЦ "Барабашова" в Харькове: пострадали 9 человек, оператор местного канала - в больнице в тяжелом состоянии - Цензор.НЕТ 407
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Вот нацкорпус и засветился вчистую... Титушня сабаковская.
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титушня нации не имеет. який в биса "нац.корпус"?
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Титушня под крылом ублюдка кернеса занимаеться беспределом а мусора делают вид что так и нужно Конфликт возле ТЦ "Барабашова" в Харькове: пострадали 9 человек, оператор местного канала - в больнице в тяжелом состоянии - Цензор.НЕТ 407
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на. нічого не забула
Конфликт возле ТЦ "Барабашова" в Харькове: пострадали 9 человек, оператор местного канала - в больнице в тяжелом состоянии - Цензор.НЕТ 5370
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кого ведуть ?

ти ж не забув, як його прізвище і де він воював ?
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Я просила ссылку на верхний пост с Вакарчуком. А по этому фото - вопросы к Авакову, не ко мне. .
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а чого ж ти зараз виниш увсьому зеленського а не авакова та інших! може питання тоді до порошенка?
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Где я обвинила Зеленского в событиях в Барабашово?
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При Порошенко Аваков и Кернес сидели тихо... Что в Украине произошло, кроме смены президента?
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Сорян, если уж пригласил меня в палату, то скажи в какой ты хоть больнице лежишь? Палату твою я уж как-нибудь найду.
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Звернення до Святослава Вакарчука.
Андрій Полтава ВАТА ШОУ
https://www.youtube.com/watch?v=bGGki-zEwqs
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само себе пишешь,само себе лыбишься,зебил-что тут поделать
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Самолоайкание некоторых особей вышло на новый уровень!
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Лозунг : «Бєй порохоботов, спасай совок !», претворяєтся в дєло?
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ні.ти нумерний не вгадав. ми все помнимо....

Конфликт возле ТЦ "Барабашова" в Харькове: пострадали 9 человек, оператор местного канала - в больнице в тяжелом состоянии - Цензор.НЕТ 696
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если ты всё помнишь, то назови фамилию того, кого ведут на фото
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назви прізвища які на фото пласмасмасових спершу. відповідь надіюсь на твій розвиток відповідна
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а я повинен знати прізвища на фігурантів на тому фото, яке ти виклав і про події на якому ти пам'ятаєш ?

Це ти виклав фото

Це ти пам'ятаєш

Назви прізвища
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не відмазуйся . ти все зрозумів. дурачка кожен вміє включить. що ти і зробив доречі.
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фото виклав ти ?
про те, що пам'ятаэш події на цьому фото писав ти ?

ну так назви, шо конкретно ти пам'ятаєш,
тобто прізвище того, кого скрутили на фото.
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ось...а повинен пам'ятати замість помнити
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Сэстра, я узнал в какой ты палате. 100% в палате номер 6.

Осталось узнать в какой именно специализированной больнице.
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ну я не помилився з висновками на твій рахунок. добре так і бути будеш спати разом із порошенком.
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Ох нифига себе у вас в палате люди лежат? Даже порошенко? А ты кто там среди них ? Не Наполеончик? Или ты себя главврачём считаешь?
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Понятно, что не "Наполеон", только "Санитар" может считать себя врачом и ставить неописуемые диагнозы.
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Ну не расстраивайся так. Ты ж не один такой.
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треба казати "не твоя справа" Конфликт возле ТЦ "Барабашова" в Харькове: пострадали 9 человек, оператор местного канала - в больнице в тяжелом состоянии - Цензор.НЕТ 3331або "яке тобі діло"
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Нема такого слова «помнимо» в українській мові, запам'ятай це гебнявий раз і назавжди....
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Судя по последним событиям, те, кто не жрет шаурму на лужайке с ЗЕ, когда гибнут наши солдаты, те и есть порохоботы.
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Не. Порохоботы это те, которые орут "Дякую".
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Дужедякула?це нове погоняло зєлєбєні Конфликт возле ТЦ "Барабашова" в Харькове: пострадали 9 человек, оператор местного канала - в больнице в тяжелом состоянии - Цензор.НЕТ 4543
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Сепар, ты сознательно лифты игнорируешь?
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Гепа (Хервнос) не раз говаривал - ,Доверяй делам,, !
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Вот нацкорпус и засветился вчистую... Титушня сабаковская.
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так це ж другани пєті і юлі.
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я тебе открою тайну - оба они почитатели ЗЕ и друзья КО
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за этим торчат уши гепы.
повторение один в один бойни на Клочковской. , если кто помнит, его почерк.
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нацкорпус ???? говоришь ((((( ходят толпой , все АКЦИИ только для росСМИ !!!! ловить и ....дить !!!
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Пацаны мерялись писюнами?
Типа, кто кому морду набьет, тот и патриот.
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Дайте крысе яду,задержалась она в этом мире
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вмешалась полиция,

потому что для одних - єто работа за деньги,

а вторые просто убивают
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ага, пришел лесник и выгнал партизан и немцев из леса
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ну трупы полиции зачем, согласись ?

Если нацкорпусу нужно было на камеру нарисовать драку,
то атошникам на камеру ничего не надо было.

атошники драться на камеру разучились.
атошники научились убивать
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Шо ж ви сюди малописьменні ходите?
Картінкі пасатрєть?
Попроси когось, щоб тобі прочитав:
«Как сообщает "Интерфакс-Украина", пострадавший в результате конфликта оператор - Вадим Макарюк. По словам журналистки местной службы новостей "Вести", у оператора произошло кровоизлияние в мозг, но он в сознании. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Источник: https://censor.net.ua/n3131328»
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а он за кого был, за бальшавяков яли за коммунистов?
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"в Московском отделе полиции....", "По словам журналистки местной службы новостей "Вести"..." у Харкові совковий заповідник😟
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Слово "заповедник" слишком хорошее для этого быдлогородка. Достаточно просто посмотреть, за кого голосует это быдлонаселение много лет, со времен дохлого сепара кушнарева. Особенно вас повеселит список того отборного дерьма, которым эти совки регулярно наполняют Раду...
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Сколько это будет продолжаться???
Уверен, что полиция даже имена знаетг
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сабаков и гепа всё Харьков дерибанят,уроды
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Россияшкинский интерфакс уже сообщает нам украинцам про события происходящие в Украине,бутусик,крысёнок,ты ничего не попутал?
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от скажіть мені заради бога: якщо на територію ринку організовано заходить 50 молодиків " для выяснения спора имущественного характера с предпринимателями", то це ще не конфліктна ситуація???
вона потім настає?
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Интересная версия правды)
В реале все совсем иначе. Уже полгода администрация Фельдмановского барабашово силами свой службы безопасности( а это больше сотни охранников и нанятых бойцов-титушек) под руководством бывших сбушников выкидывают предпринимателей из их собственных магазинов, взламывает двери и вывозит товар, вынуждая покинуть места.
Полиция и прокуратура не реагируют, зачастую даже защищая это фельдмановское ОПГ.
Инициативные группы торговых площадок заключили договора о поддержке нацпорпусом предпринимателей, поскольку противостоять титушкам, когда их больше сотни крйне сложно.
Вчера предприниматель, собственик разграбленного накануне магазина отдал его под пункт-штаб нацкорпусу. На это быстро отреагировала администрация, нагнала своего титушечного сброда в камуфляже и разбила стекла вырезала болгаркой двери в магазине. Приехал владелец магазина, титушки с адмнистрации поранили его стеклом. И понеслась. Естественно приехал на помощь нацкорпус и слегка разогнал этот сброд.
Полиции куча была, смотрели тупо стояли как взламыаают магазин непонятные личности.
Сейчас предприниматели перекрыли дороги и протестуют против таких действий со стороны администрации не существующего ТЦ Барабашово.
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Да, в Харькове есть Московский район города
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Вместо Европы страна вернулась в пещерные 90-е.
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мацковський відділ поліції... це просто фініш...
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А что за "спор имущественного характера с предпринимателями"?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКонфликт возле ТЦ "Барабашова" в Харькове: пострадали 9 человек, оператор местного канала - в больнице в тяжелом состоянии
 
 
 
 
 
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