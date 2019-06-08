 Конфликт возле ТЦ "Барабашова" в Харькове: пострадали 9 человек, оператор местного канала - в больнице в тяжелом состоянии

Информация о сборе граждан на территории торгового центра в Харькове поступила 7 июня около 19:20, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.
"Группа неизвестных в количестве 50 человек зашли на территорию рынка для выяснения спора имущественного характера с предпринимателями. Впоследствии переговоры перешли в конфликтную ситуацию", - сказано в сообщении.
Для урегулирования ситуации на место происшествия прибыли усиленные наряды батальона особого назначения и спецподразделение патрульной полиции по охране общественного порядка ТОР.
"Всего в результате событий, произошедших 7 июня на территории ТЦ "Барабашово", пострадали 9 человек, обратившихся за помощью в медицинские учреждения", - сообщили в полиции.
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Неизвестные нанесли телесные повреждения 36-летнему оператору одного из харьковских телеканалов и завладели его видеокамерой.
"Каретой скорой неотложной помощи он был доставлен в Харьковскую городскую больницу скорой неотложной помощи имени Мещанинова. В настоящее время находится в отделении интенсивной терапии", - говорится в тексте.
Следователями возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста), ч. 1. ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Кроме того, в Московском отделе полиции по факту группового нарушения общественного порядка открыто уголовное производство по части 1 статьи 293 Уголовного кодекса Украины.
Также по заявлению гражданина открыто уголовное производство по ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК.
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Как сообщает "Интерфакс-Украина", пострадавший в результате конфликта оператор - Вадим Макарюк. По словам журналистки местной службы новостей "Вести", у оператора произошло кровоизлияние в мозг, но он в сознании. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.
"Ему залили глаза газом, разбили лицо, разбили камеру. Сейчас он в реанимации в "неотложке" (больнице скорой и неотложной помощи - ИФ)", - сказала Черненко.
По информации пресс-службы ТЦ "Барабашово", конфликт произошел между представителями "Национального корпуса" и предпринимателем, ветераном АТО, который на законных основаниях арендовал магазин и вел торговую деятельность.
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"Группа бойцов "Национального корпуса" захватила магазин... Вещи были просто выставлены. Когда арендатор пришел и его не пустили, он обратился к ветеранским организациям, побратимам за помощью. Администрация рынка вызвала полицию. Представители Нацкорпуса не реагировали на документы арендодателя и блокировали вход. Позже, после прибытия очередной группы в спортивных костюмах от Нацкорпуса, представители радикалов стали провоцировать силовой конфликт с ветеранами АТО, с применением арматур, тупых и колющих предметов", - сообщает пресс-служба.
ти ж не забув, як його прізвище і де він воював ?
Андрій Полтава ВАТА ШОУ
https://www.youtube.com/watch?v=bGGki-zEwqs
Це ти виклав фото
Це ти пам'ятаєш
Назви прізвища
про те, що пам'ятаэш події на цьому фото писав ти ?
ну так назви, шо конкретно ти пам'ятаєш,
тобто прізвище того, кого скрутили на фото.
Осталось узнать в какой именно специализированной больнице.
повторение один в один бойни на Клочковской. , если кто помнит, его почерк.
Типа, кто кому морду набьет, тот и патриот.
потому что для одних - єто работа за деньги,
а вторые просто убивают
Если нацкорпусу нужно было на камеру нарисовать драку,
то атошникам на камеру ничего не надо было.
атошники драться на камеру разучились.
атошники научились убивать
Картінкі пасатрєть?
Попроси когось, щоб тобі прочитав:
«Как сообщает "Интерфакс-Украина", пострадавший в результате конфликта оператор - Вадим Макарюк. По словам журналистки местной службы новостей "Вести", у оператора произошло кровоизлияние в мозг, но он в сознании. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Источник: https://censor.net.ua/n3131328»
Уверен, что полиция даже имена знаетг
вона потім настає?
В реале все совсем иначе. Уже полгода администрация Фельдмановского барабашово силами свой службы безопасности( а это больше сотни охранников и нанятых бойцов-титушек) под руководством бывших сбушников выкидывают предпринимателей из их собственных магазинов, взламывает двери и вывозит товар, вынуждая покинуть места.
Полиция и прокуратура не реагируют, зачастую даже защищая это фельдмановское ОПГ.
Инициативные группы торговых площадок заключили договора о поддержке нацпорпусом предпринимателей, поскольку противостоять титушкам, когда их больше сотни крйне сложно.
Вчера предприниматель, собственик разграбленного накануне магазина отдал его под пункт-штаб нацкорпусу. На это быстро отреагировала администрация, нагнала своего титушечного сброда в камуфляже и разбила стекла вырезала болгаркой двери в магазине. Приехал владелец магазина, титушки с адмнистрации поранили его стеклом. И понеслась. Естественно приехал на помощь нацкорпус и слегка разогнал этот сброд.
Полиции куча была, смотрели тупо стояли как взламыаают магазин непонятные личности.
Сейчас предприниматели перекрыли дороги и протестуют против таких действий со стороны администрации не существующего ТЦ Барабашово.