 Саакашвили заявил, что пойдет на выборы самостоятельно: "Мы не можем по-прежнему выбирать из разных сортов, извините, дерьма". ВИДЕО

Об этом Саакашвили сказал в обращении, опубликованном на его странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Посмотрев на всех этих старых политиков, посмотрев на все эти старые партии. Посмотрев на эти договорняки. Посмотрев на то, что многие из них, независимо от моего личного отношения, еще больше подмочили свою репутацию, чем у них была даже полтора года тому назад, когда меня захватывали, высылали. Мы пришли к выводу, что надо идти на выборы самостоятельно", - заявил Саакашвили.
По его словам, "Рух нових сил" пойдет на выборы самостоятельно, потому что отличается от всех остальных политсил "и идеями, и драйвом, и энергией, и тем, что мы из себя представляем".
"Мы не можем идти на компромиссы. Мы не можем по-прежнему выбирать из разных сортов, извините, дерьма", - пояснил политик.
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Саакашвили утверждает, что его партия хочет попасть в парламент, чтобы "поддержать общую волну, которая пришла с избранием Владимира Зеленского, чтоб генерировать большие идеи, реально, которые приведут к тому, что Украина должна сделать скачок вперед".
Экс-глава Грузии подчеркнул, что вернулся в Украину не для того, чтобы играть в политические игры или гоняться за должностями. "
"Но нельзя, Украина сейчас - страна третьего мира, просто стала сейчас похожа на Субсахарную Африку. Просто реально сердце кровью обливается, когда на это смотрю", - сказал он.
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Ранее Саакашвили отказался от предложения Виталия Кличко возглавить партию УДАР.
Напомним, 28 мая президент Украины Владимир Зеленский вернул Михеилу Саакашвили украинское гражданство.
Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА прибыл в Киев 29 мая.
А от то що Саака президента Зеленського дерьмом охрестив, подякував як би, - це ржака))))
Какие же вы идиоты...
вот здесь
очень своеобразно написано украинское слово. какое?
30.06.18 16:57 Саакашвили заявил, что собирается вернуться в Грузию осенью до президентских выборов
https://timeze2019.blogspot.com/2019/06/blog-post_32.html
В пятницу, 7 июня Зеленский встретился с представителями СМИ. приглашенными по личным приглашениям, в лесу, в формате "никому ничего не говорите" - новая эпоха открытости и демократичности
Потому ограничения информационных потоков, выставление вместо себя подставных фигур типа Кучмы, вся эта "шаурма на лужайке" - это отчаянная попытка Зеленского увернуться в спасительный формат "шоу ".
Не получится, г-н Зеленский. "Не стрелять" - уже привело к гибели наших воинов и эту кровь вам не смыть.
И Кучма демонстративно умывший руки, заявив что он сказал то что хотел Зеленский - это первый ворон каркнувший над вашим "шоу"
У даному випадку щось подібне... персонаж не з різних сортів, а односолодове 💩
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зпочатку звертається як жебрак до всіх укр. політичних сил, щоб його взяли до себе на вибори. Деякі, як Кличко, протягують йому руку, та підставляють плече. А Міхо потім сере їм всім на голову, ображаючи "сортами лайна". Як це в його стилі! З такою поведінкою у нього ніколи не буде підтримки в українському політикумі, ніхто з таким безсовісним нахабою справи не захоче мати у майбутньому. А якщо він захоче свою окрему політ.силу створити, з першою десяткою у списку однодумців - відомих вихідців з Грузії, то постає резонне запитання, може йому цілком логічним було б саме в Грузії цю партійну діяльність і провадити?
- а пасматрітє шо там творіца: корупція, воровство, ********!!!
- то ви хатітє с етім бороца?
- я хачу в етом участвовать!!!
От тільки чому спаситель боїться туди повертатися....