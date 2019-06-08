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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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 Саакашвили заявил, что пойдет на выборы самостоятельно: "Мы не можем по-прежнему выбирать из разных сортов, извините, дерьма". ВИДЕО

Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили заявил, что его партия "Рух нових сил" не станет для участия в парламентских выборах объединять усилия с какой-то другой политсилой.

Об этом Саакашвили сказал в обращении, опубликованном на его странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Посмотрев на всех этих старых политиков, посмотрев на все эти старые партии. Посмотрев на эти договорняки. Посмотрев на то, что многие из них, независимо от моего личного отношения, еще больше подмочили свою репутацию, чем у них была даже полтора года тому назад, когда меня захватывали, высылали. Мы пришли к выводу, что надо идти на выборы самостоятельно", - заявил Саакашвили.

По его словам, "Рух нових сил" пойдет на выборы самостоятельно, потому что отличается от всех остальных политсил "и идеями, и драйвом, и энергией, и тем, что мы из себя представляем".

"Мы не можем идти на компромиссы. Мы не можем по-прежнему выбирать из разных сортов, извините, дерьма", - пояснил политик.

Читайте на Цензор.НЕТ: Политических планов нет, - Зеленский о возвращении гражданства Саакашвили

Саакашвили утверждает, что его партия хочет попасть в парламент, чтобы "поддержать общую волну, которая пришла с избранием Владимира Зеленского, чтоб генерировать большие идеи, реально, которые приведут к тому, что Украина должна сделать скачок вперед".

Экс-глава Грузии подчеркнул, что вернулся в Украину не для того, чтобы играть в политические игры или гоняться за должностями. "

"Но нельзя, Украина сейчас - страна третьего мира, просто стала сейчас похожа на Субсахарную Африку. Просто реально сердце кровью обливается, когда на это смотрю", - сказал он.

Также на Цензор.НЕТ: Грузинская прокуратура продолжает требовать экстрадиции Саакашвили

Ранее Саакашвили отказался от предложения Виталия Кличко возглавить партию УДАР.

Напомним, 28 мая президент Украины Владимир Зеленский вернул Михеилу Саакашвили украинское гражданство.

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА прибыл в Киев 29 мая.

Источник: https://censor.net.ua/n3131323
 
   
 Топ комментарии
 
Спочатку полковник очолить хоча б батальйон і покаже себе у війні з ворогом.
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Наш вибір Гриценко, його партія Громадянська позиція та всі партії як приєднаються до Гриценка перед виборами!
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Спочатку полковник очолить хоча б батальйон і покаже себе у війні з ворогом.
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зверушки Саакашвили такие забавные - с одной стороны они утверждают, что Саакашвили построил "экономически мощную, честную и справедливую Грузию", с другой никак не могут обьяснить, почему в "экономически мощной, честной и справедливой Грузии" открыто дело против Саакашвили?
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Для совсем непонятливых - "как много в имени твоём...", вернее в фамилии, ИВАНИшвили. Если у нас придут к власти Медведчуки, Бойки - будет тоже самое.
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ну, то есть, михуил 5 лет тягал кота за хвост, но только не делал ничего, чтобы в "честной и справедливой Грузии" не мог произойти реванш?
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тобто якщо інші мають думку яка не така як в тебе то вони звєрушки. прикольно кєша... давай сюда кримінальну справу проти міхо. просто поржать з тебе дауніто хромосомо хочу. давай упоротий. чекаю. і суму позова бажано вказати.
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це ти його з ляшком переплутав. привіт кацахолу!
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Гриценко то таке.
А от то що Саака президента Зеленського дерьмом охрестив, подякував як би, - це ржака))))
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Фу, мерзкий типчик этот твой ненастоящий полковник
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Міхо, а рідну Грузію хто буде рятувати?
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слушал на Ютюбе одного грузина на этот счёт. он высказал такую вот интересную мысль: его в Грузии не хотят видеть даже в тюрьме т.к. этот "талантище" даже из тюрьмы нагадит. там на самом деле будут рады, если Украина его не выдаст.
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Вірю. А ще я чув як грузини називають його вбивцею і самодуром.
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Порохоботам Михо опасен даже в грузинской тюрьме?😁
Какие же вы идиоты...
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почему "справедливая Грузия, которую построил саакашвило" завела на него уголовное дело?
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покажи нам, порохоботам, какие мы идиоты. блесни интеллектом.

вот здесь Саакашвили заявил, что пойдет на выборы самостоятельно: "Мы не можем по-прежнему выбирать из разных сортов, извините, дерьма" - Цензор.НЕТ 1528

очень своеобразно написано украинское слово. какое?
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Головокружіння від успіхів. А успіх лише один - Зє повернув Сахо в Україну. МолодецьЗє, відновив справедливість. А далі , добрячих партій - як собак недорізаних. Так що Міхо нічого не світить.
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зебилы, он вашего кумира обозвал.
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Судя по "высеру", грузинский мальчонка собрался сходить по большому
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А себя оно к какому сорту дерьма относит? Повылазило хамобыдло из всех щелей! Саакашвили заявил, что пойдет на выборы самостоятельно: "Мы не можем по-прежнему выбирать из разных сортов, извините, дерьма" - Цензор.НЕТ 8922
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І тут же під новиною:
30.06.18 16:57 Саакашвили заявил, что собирается вернуться в Грузию осенью до президентских выборов
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У РНС теж рило в пушку. Дискредитували себе, злигавшись із Дерев'янком. Так що в гівні побувала і ця партія
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скільки громадянств в Саакашвілі ? і які назви якщо зможеш
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одно, которое пеця незаконно отбирал
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То есть, все кроме михуя, дерьмо! Ха-ха три раза.
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а колись волав з трибуни:"Кличко, Кличко". Невихованість або залежність від інших нижчих постатей, не робить Міхо честі
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Вова хочет шоу ....
https://timeze2019.blogspot.com/2019/06/blog-post_32.html
В пятницу, 7 июня Зеленский встретился с представителями СМИ. приглашенными по личным приглашениям, в лесу, в формате "никому ничего не говорите" - новая эпоха открытости и демократичности
Потому ограничения информационных потоков, выставление вместо себя подставных фигур типа Кучмы, вся эта "шаурма на лужайке" - это отчаянная попытка Зеленского увернуться в спасительный формат "шоу ".
Не получится, г-н Зеленский. "Не стрелять" - уже привело к гибели наших воинов и эту кровь вам не смыть.
И Кучма демонстративно умывший руки, заявив что он сказал то что хотел Зеленский - это первый ворон каркнувший над вашим "шоу"
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флуд. бай бай!
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Порохосвины повесятся от такого заявления. Саакашвили заявил, что пойдет на выборы самостоятельно: "Мы не можем по-прежнему выбирать из разных сортов, извините, дерьма" - Цензор.НЕТ 3135
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От факта, что "слугу народа" записали в дерьмо? Неа. Но зная зебилов, очень легко предсказать тот факт, что они будут на радостях танцевать и благодарить того, кто их туда определил. Такова их природа, решившая на них отдохнуть.
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+. я за тебе . все в тебе буде 4.5.0.
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Трубка 15, прицел 120. Бац-бац и... мимо.(С)
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не бзди . бо в тебе твій пєрдоредуктор зламається.
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воно навіть не знає ваших політичних уподобань)))
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Секта св.Міхо, радійте! Ваш бох іде на вибори. )))
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очень очень хорошо - у зебилевичей глаза разбежаться от обилия предложений - они ведь не как не определаться - умные они или красивые - ну прямо как дамы ,но не все, (пардон заранее) ))))))))))))))
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кацапська риторика одразу. якщо таке виховання, то серед свого оточення розповідайте про зміст ваших нутрощів. Навіщо воно нам
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Его сорт не отличаеться от других. Для меня,но куда мне до этого тонкого ценителя! Он в сортах говна разбираеться.
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Михо-мятежник ему бы с Савченко в одной коляске ехать...
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Є таке поняття - "односолодовий віскі" (single malt). Це чистий, не купажований віскарь - цінується вище, до речі.
У даному випадку щось подібне... персонаж не з різних сортів, а односолодове 💩
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Выводы неправильные. Можно и нужно идти, только не на выборы, а на ...й.
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Боже, скільки клоунів. зєня, вакарчук, тепер ще міхо приєднався. вєркі сєрдючки не вистачає.
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Саакашвілі вражає принциповістю і чесністю. Порядність і чесність найвищого ступеню.
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ха-ха-ха! грызлоботы факапают на эту картинку, но в лазаньях по крыше замечен только михуил
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Саакашвили заявил, что пойдет на выборы самостоятельно: "Мы не можем по-прежнему выбирать из разных сортов, извините, дерьма". ВИДЕО



........................
зпочатку звертається як жебрак до всіх укр. політичних сил, щоб його взяли до себе на вибори. Деякі, як Кличко, протягують йому руку, та підставляють плече. А Міхо потім сере їм всім на голову, ображаючи "сортами лайна". Як це в його стилі! З такою поведінкою у нього ніколи не буде підтримки в українському політикумі, ніхто з таким безсовісним нахабою справи не захоче мати у майбутньому. А якщо він захоче свою окрему політ.силу створити, з першою десяткою у списку однодумців - відомих вихідців з Грузії, то постає резонне запитання, може йому цілком логічним було б саме в Грузії цю партійну діяльність і провадити?
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До каких всех? До партии Удар? Удар далеко не "все". Кто ещё?
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Украинцы! У вас хоть капля гордости есть?? Приехал беглый вор, мародер и покрыватель убийств мирных граждан, причем все эти обвинения официальные и доказанные. Назвал ВСЕХ в Украине дерьмом разного сорта, и только он среди нас, то есть дерьма, достойный человек. Я с вас дурею, долго еще вас любой заезжий или местный вор оскорблять и разводить как котят будет?
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Я украинец, но судя по тому, что у тебя нет возражений, ты - дерьмо, и заметь, так сказал Саакашвили.
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Хамло обоссаное, если ты будешь тут хамить, будешь сидеть в спаме. Перекручивать фразы и оскорблять это всё, на что ты способен.
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хотів здатися за нового українця, але проколовся
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шо, подохли циплята? жаль. а в мене ще стильки нових идей сгенерировано!
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у порохоботов задание обсирать любого кто составляет конкуренцию мародеру, а ведь Михо правильные вещи делает
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Эта тупейшая тактика привела Пэдро к разгрому во втором туре выборов.
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до чого тут тактика? тактика в нього така, щоб без тактики, бо хоче красти.
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А то, что Михо предъявлено доказанное обвинение в разворовывании бюджета Грузии во время войны это конечно мелочи для тебя, для тебя он не мародер, у воюющих грузин денег много, можно воровать, правильно?
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- зачєм ви ідьотє в парламєнт?
- а пасматрітє шо там творіца: корупція, воровство, ********!!!
- то ви хатітє с етім бороца?
- я хачу в етом участвовать!!!
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А разве это говно-звиздобол может создавать партии и заниматься политикой не прожив и нескольких лет в стране?
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Грузію вже «спас».
От тільки чому спаситель боїться туди повертатися....
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Українцям вже прямо харкають в обличчя...

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Все вокруг тридварасы, один я Дартаньян - в очередной раз заявил Михуил... Саакашвили заявил, что пойдет на выборы самостоятельно: "Мы не можем по-прежнему выбирать из разных сортов, извините, дерьма" - Цензор.НЕТ 1932
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСаакашвили заявил, что пойдет на выборы самостоятельно: "Мы не можем по-прежнему выбирать из разных сортов, извините, дерьма". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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