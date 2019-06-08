 Смешко представил первую десятку партии "Сила и честь". СПИСОК

Об этом сообщает кореспондент Цензор.НЕТ.
Так, вторым номером в списке заявлена нардеп Елена Сотник ("Самопомич"), за которой идет лидер Меджлиса и нардеп от БПП Рефат Чубаров и еще один депутат от "Самопомочи" Иван Мирошниченко.
Под пятым номером в списке партии Смешко – экс-начальника Генштаба Владимир Замана, которого обвиняют в государственной измене.
Далее следуют бывшая заместитель министра ЖКХ Ольга Романюк, экономист и экс-замглавы ФГИ Андрей Гайдуцкий, депутат от "Самопомочи" Ирина Сысоенко, экс-первый заместитель председателя СБУ Владимир Тимошенко и экс-глава Государственной таможенной службы Анатолий Макаренко.
Напомним, Смешко возглавлял СБУ в 2003—2005 годах. С октября 2014 по март 2015 года возглавлял комитет по вопросам разведки при президенте Украины. В первом туре выборов президента Украины 31 марта 2019 Смешко поддержали 6,04% украинцев. Он занял 6 место.
но говорит уже совсем противоположное тому, что говорил раньше
Считаю, Чубаров в списке мутной команды - хорошая спец. операция.
Народу надо побольше попов и цирка.
Проверить всех нужно на полиграфе..., да кто это сделает?
СБУ под буратиной сейчас уже...
Под пятым номером в списке партии Смешко - экс-начальника Генштаба Владимир Замана, которого обвиняют в государственной измене.
Источник: https://censor.net.ua/n3131322
Сумно, скоро окрім бариги не залишиться більш-менш притомних партій. Знову доведеться за якогось маргінала голосувати.
Следующая партия- Кучма и Ко.
Всі його шестьорки... Всі гамно... А от про саму ригобанду і кума путькіна мовчок...
Очкує падла.
Це з 16 річним стажем Державної служби... Вже "відчув" покращення...
- голова Державної служби України з контролю за наркотиками. Звільнений з посади з підстав, передбачених Законом України «Про очищення влади»
экс-глава Государственной таможенной службы Анатолий Макаренко.
Макаренка А. В. було засуджено до 4 років позбавлення волі умовно. 3 березня 2014 року згідно з рішенням Печерського районного суду Києва Макаренка Анатолія Вікторовича звільнено від кримінальної відповідальності і визнано несудимим
пусть смешко выдаст список расиских консервов сбушных - начиная с 2000 - все знает, но малчит как рыбаоблед.
ну и кто там ющенка отравил на званом обеде на даче смешка в 2004??
Сила и честь - кагебешники - и кгбешники уже счас правят в маскве -результаты налице.
І от із цими персоналіями воно збирається ломати Систему ?