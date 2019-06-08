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 Политика Украины
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 Смешко представил первую десятку партии "Сила и честь". СПИСОК

Экс-глава СБУ, лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко представил первую десятку кандидатов в депутаты от своей политсилы.

Об этом сообщает кореспондент Цензор.НЕТ.

Так, вторым номером в списке заявлена нардеп Елена Сотник ("Самопомич"), за которой идет лидер Меджлиса и нардеп от БПП Рефат Чубаров и еще один депутат от "Самопомочи" Иван Мирошниченко.

Под пятым номером в списке партии Смешко – экс-начальника Генштаба Владимир Замана, которого обвиняют в государственной измене.

Далее следуют бывшая заместитель министра ЖКХ Ольга Романюк, экономист и экс-замглавы ФГИ Андрей Гайдуцкий, депутат от "Самопомочи" Ирина Сысоенко, экс-первый заместитель председателя СБУ Владимир Тимошенко и экс-глава Государственной таможенной службы Анатолий Макаренко.

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Напомним, Смешко возглавлял СБУ в 2003—2005 годах. С октября 2014 по март 2015 года возглавлял комитет по вопросам разведки при президенте Украины. В первом туре выборов президента Украины 31 марта 2019 Смешко поддержали 6,04% украинцев. Он занял 6 место.

Источник: https://censor.net.ua/n3131322
 
 
 Топ комментарии
 
А что делает чубаров среди этих днгенератов?
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Это зашквар для Чубарова. Ити в партию шестерки кума хуйла, который имеет дом в Крыму, и куда Чуборов вход закрыт
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Смешко и Маломуж это карманные спецслужбисты Медведчука..
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А шо Чубарова к Петрулексеечу не взяли?
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там тiлькi новi рила , с прошлым покончено назавжди ...
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Дам только единомышленники, а Чубаров бабло стянуть не может
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Смєшко???? А бог його знає що це буде за політсила. Все рівно краще ніж ЄС дядя Пєті.
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Мервечук з парашкою краще? То ви "гурман"
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Повторю для вас свій пост. "Не стало Петра на Банковій, не стало і правди. Пєтухи курей без ентузіазму топчуть, а жуки, а жуки по картоплі так і шастають".
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ну вот, к примеру, Кучма остался.

но говорит уже совсем противоположное тому, что говорил раньше
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Это зашквар для Чубарова. Ити в партию шестерки кума *****, который имеет дом в Крыму, и куда Чуборов вход закрыт
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Так може вирішив, що є шанс додому повернутися?
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А что делает чубаров среди этих днгенератов?
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Главное - он на проходном месте.
Считаю, Чубаров в списке мутной команды - хорошая спец. операция.
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Все правильно он сделал, работает undercover в тьілу у врага, главное чтобьі он потом голосовал адекватно
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Ну, в плане "силы" - не могу судить, но "честью" - И НЕ ПАХНЕТ
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Смешко и Маломуж это карманные спецслужбисты Медведчука..
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Смешко был советником Парашенка. Теперь понятно на кого Парашенко работал, на Медведчука Смешко представив першу десятку партії "Сила і честь" - Цензор.НЕТ 9339
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Розвелось гетьманів як собак і кожен створює свою партєйку. Ніхто з вас не подолає прохідний бар"єр, дебіли мля. А різі оппи пройдуть і матимуть там більшість. Дограєтесь.
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народ увидел новое лицо в лице старого медведчуковского гебиста. интересно, каким местом смотрел. Смешко представил первую десятку партии "Сила и честь" - Цензор.НЕТ 3859
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народ увидел\\\\\\


Народу надо побольше попов и цирка.
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Смешко "пасется" на нивах "Самопомощи". В том то вся и беда. Что Вакарчук, Смешко, Гриценко, Садовый все играют на одном поле, и вдобавок на нем еще и Юля и Петя и Гройсман и Кличко и Яценюк и Михо и Свобода, и Нац. корпус да и тот же "Слуга народа" тоже не прочь поприсутствовать. Вот и получается что мимо 5% возможность пролететь у многих реальна. А кремлевские идут плотными двумя колоннами и наверняка уже оговорены условия последующего объединения. Маемо що маемо, как говорил один футбольный тренер. А то что "маемо" на букву "Ж", причем большая.
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Хоч работай, хоч сачкуй, а все рівно в Україні 20 -25% потенціальних сєпарів і друзів недолугого мокшанського народця.
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Да, Смешко-Вакарчук и прочие Гройсманы пролетят, так как их электорат 24%, на всех не хватит. Но что в этом плохого? Вот конкретно чем заявления Смешка-Вакарчука-Гройсмана отличаются - назовите хоть 1 отличие в предложении в развитии страны от них.
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наверное все люди Медведчука и агенты ФСБ как и сам Смешко........
Проверить всех нужно на полиграфе..., да кто это сделает?
СБУ под буратиной сейчас уже...
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Интересное соседство в списке Чубарова и Заманы....

Под пятым номером в списке партии Смешко - экс-начальника Генштаба Владимир Замана, которого обвиняют в государственной измене.

Источник: https://censor.net.ua/n3131322
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Але чому він взагалі опинився поруч із цими особинами?
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куди позвали. Поки є депутатська недоторканність, всі будуть туди лізти, шоб якось захистити себе
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Навіщо Чубарову недоторканність, за ним є якісь незаконні вчинки?
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Ще один пішов небуття...

Сумно, скоро окрім бариги не залишиться більш-менш притомних партій. Знову доведеться за якогось маргінала голосувати.
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И опять "все свои". Как для меня, еще одна партия "минус". И, кстати, что они все с Самонемочи бегут? Садовый, ау!!!
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Как говорится- это уже не смешно . Смешко представил первую десятку партии "Сила и честь" - Цензор.НЕТ 2224
Следующая партия- Кучма и Ко.
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А петіна мерзота буде всіх гімном поливати...крім медведчука...
Всі його шестьорки... Всі гамно... А от про саму ригобанду і кума путькіна мовчок...
Очкує падла.
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Не. Правда. 5000-7000 грн в місяць...
Це з 16 річним стажем Державної служби... Вже "відчув" покращення...
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чупакабров разве не со свиносоей? он ведь на выборах топил за свиней.
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экс-первый заместитель председателя СБУ Владимир Тимошенко
- голова Державної служби України з контролю за наркотиками. Звільнений з посади з підстав, передбачених Законом України «Про очищення влади»
экс-глава Государственной таможенной службы Анатолий Макаренко.

Макаренка А. В. було засуджено до 4 років позбавлення волі умовно. 3 березня 2014 року згідно з рішенням Печерського районного суду Києва Макаренка Анатолія Вікторовича звільнено від кримінальної відповідальності і визнано несудимим
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...те же яйца, только в профиль....

пусть смешко выдаст список расиских консервов сбушных - начиная с 2000 - все знает, но малчит как рыбаоблед.

ну и кто там ющенка отравил на званом обеде на даче смешка в 2004??
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десятку партии "Сила и честь".

Сила и честь - кагебешники - и кгбешники уже счас правят в маскве -результаты налице.
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Так а какая идеология у этой партии? "Мы хорошие, все остальные плохие"?
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Медведчуковский агент Смешко, против которого в 2000 СБУ возбуждала уголовное дело за измену Родине и Замана с той же статьей. Вот это действительно "Сила и честь". Бинго просто!
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погоны - старые ,но очень большие погоны - все бывшие - а Чубаров по тому шо надо в парламент, а первая десятка я думаю попадет
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На жаль забули, а може й не знали народну мудрість: гуртом і батька легше бити.


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Смешко не просто с союза, а КГБист,а еще подозревался в отравлении Ющенко.Это отребье Гордон на свет божий вытащил. Смешко ,для главы Меджлиса. нет слов...
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Список из опытных воров и крышевателей, все борцы с коррупцией "знающие" как её победить(возглавить), все сидели в этой гнилой системе всех в свое время все устраивало никто из них ни слова не пикнул за время нахождения их на должностях даже рапорт об увольнении не написали в знак несогласия с системой а теперь когда в свое время наворовали и понимают что можно еще стали "борцами" за справедливость ...........П....Ц
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Коротше партія "Смішно і Г**дон"

І от із цими персоналіями воно збирається ломати Систему ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСмешко представил первую десятку партии "Сила и честь". СПИСОК
 
 
 
 
 
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