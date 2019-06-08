 NASA отправит туристов на МКС

Американское космическое агентство объявило в пятницу о намерении разрешить платные полеты частных лиц на Международную космическую станцию. Таким образом управление по аэронавтике пытается коммерциализировать часть своей деятельности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".
Плата за пребывание на станции, включая пользование коммунальными услугами, составит в сутки 35 тысяч долларов с одного пассажира. Это, не считая полета на станцию и возвращения, о котором путешественник должен будет договариваться отдельно со специализированным турагентством. Ожидается, что одним из перевозчиков станет частная космическая компания Илона Маска SpaceX.
35 тысяч - это ориентировочная цена, фактическая стоимость будет варьироваться в зависимости от рыночной конъюнктуры.
Инициатива NASA является ответом на планы администрации Трампа, оглашенные в прошлом году, завершить к 2024 году государственное финансирование Международной космической станции и постепенно найти ей коммерческие альтернативы. Представители NASA заявляют, что их конечной целью является создание системы орбитальных поселений.
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Еще одно направление коммерческой деятельности - продажа на Земле предметов бижутерии, побывавших в космосе. NASA по-прежнему запрещает своим астронавтам получать деньги за рекламу узлов и деталей МКС. Вместе с тем астронавтам разрешено участвовать в закадровом монтаже рекламных роликов, сделанных на орбите.
Прежде руководители американской космонавтики энергично сопротивлялись идее коммерциализации космических исследований.
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NASA тратит на Международную космическую станцию от 3 до 4 миллиардов долларов в год, и доходы от задуманных коммерческих проектов не покроют сколь-либо существенной доли этих расходов.
Отже, "Хаббла" на орбіті нєтутя.
Наразі мене цікавить, що там з "Кеплером" та іншими орбітальними обсерваторіями.
К огромному сожалению, урон Штатам от правления Трампа будет очень и очень существенным... Олигарх у власти - это беда любой страны. Это мрази без принципов, морали и видения будущего...
Для штатов , безусловно, решающим есть высер пригожинского бота Мико из Лахта 2 и они его уволят без выходного пособия. А то, что в штатах сейчас небывалый экономический подъем и минимальная безработица, так сие свиннорылому быдлу аз-за поребрика не известно.
Ага, а на Станции бабка из ЖЭК-а всем заглянет в лапти и стянет штраф за непокрашенный шлем) Плюс неуважение к мощам, ыконкам и прочим атрибутам страны мракобесия)
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І так, Україна - не тоталітарна Растікова Федераска і не Казахстан. Навіть не авторитарна Біларусь. Культи особистості сонцеликих єлбаси несумісні з українським "геном махновщини". Тож громадянин має повне конституційне право ставитись як хоче до чинного топ-менеджера держави - і відкрито обкладати його зуями, якщо треба. А воно наразі треба.
Ось цей solution краще:
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Напомнило недавнюю историю,когда оператор интернет компании требовал чтоб я дал "хоть что-то" мастеру за установку.Я просто спросил-смогу ли я получать услугу за которую должен платить,если мастер не установит оборудование?
Тут та же фигня.35т $. Но добираться нужно на попутках или..ну как обычно-10 лямов +35т за сутки.Шапочка NASA в подарок.
А как же ЮжМаш? Думаю я что... Впрочем я лучше промолчу.
Мальдивский камандующий гулял за 500 000евро деля на мальдивах -7 дней как гаварится 7 начей. Источник: https://censor.net.ua/n3131321
И я не шучу.