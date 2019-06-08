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Все про:NASA (75) космос (604) МКС (14) туризм (1121)

 NASA отправит туристов на МКС

Международную космическую станцию можно будет посетить с 2020 года. Одни сутки на орбите обойдутся в $35 тыс. Трансфер на МКС и обратно в стоимость не входит.

Американское космическое агентство объявило в пятницу о намерении разрешить платные полеты частных лиц на Международную космическую станцию. Таким образом управление по аэронавтике пытается коммерциализировать часть своей деятельности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Плата за пребывание на станции, включая пользование коммунальными услугами, составит в сутки 35 тысяч долларов с одного пассажира. Это, не считая полета на станцию и возвращения, о котором путешественник должен будет договариваться отдельно со специализированным турагентством. Ожидается, что одним из перевозчиков станет частная космическая компания Илона Маска SpaceX.

35 тысяч - это ориентировочная цена, фактическая стоимость будет варьироваться в зависимости от рыночной конъюнктуры.

Инициатива NASA является ответом на планы администрации Трампа, оглашенные в прошлом году, завершить к 2024 году государственное финансирование Международной космической станции и постепенно найти ей коммерческие альтернативы. Представители NASA заявляют, что их конечной целью является создание системы орбитальных поселений.

Читайте на Цензор.НЕТ: В 2020 году NASA возобновит полеты на Луну

Еще одно направление коммерческой деятельности - продажа на Земле предметов бижутерии, побывавших в космосе. NASA по-прежнему запрещает своим астронавтам получать деньги за рекламу узлов и деталей МКС. Вместе с тем астронавтам разрешено участвовать в закадровом монтаже рекламных роликов, сделанных на орбите.

Прежде руководители американской космонавтики энергично сопротивлялись идее коммерциализации космических исследований.

Также на Цензор.НЕТ: Украинско-американская ракета Alpha успешно прошла испытания в США. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

NASA тратит на Международную космическую станцию от 3 до 4 миллиардов долларов в год, и доходы от задуманных коммерческих проектов не покроют сколь-либо существенной доли этих расходов.

Источник: https://censor.net.ua/n3131321
 
 
 Топ комментарии
 
А в Якутии вылепят МКС из местной, кхм, биокерамики.
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Тим часом на кацапії... "Как вам такое?" (с)
Отже, "Хаббла" на орбіті нєтутя.
Наразі мене цікавить, що там з "Кеплером" та іншими орбітальними обсерваторіями.

NASA отправит туристов на МКС - Цензор.НЕТ 5443
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А в Якутии вылепят МКС из местной, кхм, биокерамики.
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Від цієї картинки кожного разу зкріпи з екрану починають сипатися NASA відправить туристів на МКС - Цензор.НЕТ 3990NASA відправить туристів на МКС - Цензор.НЕТ 3990NASA відправить туристів на МКС - Цензор.НЕТ 3990


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А можно всех кацапов одним рейсом? И даже без возврата
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Тим часом на кацапії... "Как вам такое?" (с)
Отже, "Хаббла" на орбіті нєтутя.
Наразі мене цікавить, що там з "Кеплером" та іншими орбітальними обсерваторіями.

NASA отправит туристов на МКС - Цензор.НЕТ 5443
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беснуются козломордые ...после того как Маск поимел весь их роскосмос , а потом ещё перевернул и морально надругался , им только и остаётся , что фейки распространять
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К 2024 году финансирлвание NASA будет прекращено...
К огромному сожалению, урон Штатам от правления Трампа будет очень и очень существенным... Олигарх у власти - это беда любой страны. Это мрази без принципов, морали и видения будущего...
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А чем тебе не нравится Трампваш? Записной придурок Жирик 3 дня поил вашу госдуру лучшим шаппанским.
Для штатов , безусловно, решающим есть высер пригожинского бота Мико из Лахта 2 и они его уволят без выходного пособия. А то, что в штатах сейчас небывалый экономический подъем и минимальная безработица, так сие свиннорылому быдлу аз-за поребрика не известно.
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Что за чушь? Никто не собирается прекращать финансирование NASA, а Трамп даже хочет увеличить (чтобы при его правлении слетали на Луну). А вот МКС финансировать действительно перестанут. Станция и так уже отработала больше чем планировалось.
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Всю ВР туда отправить, там кнопок много, пускай кнопкодавят.
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Отправьте туда пожалуста всех ублюдков из ,,жоппаблока,, !
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включая пользование коммунальными услугами Источник: https://censor.net.ua/n3131321\\\\\\

Ага, а на Станции бабка из ЖЭК-а всем заглянет в лапти и стянет штраф за непокрашенный шлем) Плюс неуважение к мощам, ыконкам и прочим атрибутам страны мракобесия)
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Ох сколько у нас кандидатов в одну строну. Украина бы поднатужилась и оплатила ( по подписке деньги бы собрали) Тем паче что они уже и списки составили. Сначала тех кто в комплексе "Динамо" собирались, потом кто на мосту с колясочником совокуплялись, ну а потом ну совсем "шоколадно - соевых" ( для полного комплекта). Да кстати можно еще забронировать места, думаю там и из "новых лиц" можно потом будет космический "состав" формировать. Все по грехам нашим.
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Хотелось бы узеленского отправить нах куда нибудь на Европу или Юпитер
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и чем же тебе Президент Украины не угодил, шоколадный?
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Переглянь компіляцію новин за останні півтора місяці, особливо після інавгурації. Ось усім ОЦИМ не догодив. І ще клоунадою до виборів, з порноактрисою та "сеньйором голодомором" в анамнезі.
...
І так, Україна - не тоталітарна Растікова Федераска і не Казахстан. Навіть не авторитарна Біларусь. Культи особистості сонцеликих єлбаси несумісні з українським "геном махновщини". Тож громадянин має повне конституційне право ставитись як хоче до чинного топ-менеджера держави - і відкрито обкладати його зуями, якщо треба. А воно наразі треба.
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Йому там настане моментальний гаплик, але навіщо забруднювати шляхетну чистоту Юпітера або його супутника? (до того ж є ймовірність існування примітивного біологічного життя в океані під кригою Європи... раптом його рештки туди потраплять і внесуть ДНК-код... страшно уявити, які ксеноморфи можуть розплодитися) NASA отправит туристов на МКС - Цензор.НЕТ 2107
Ось цей solution краще:

NASA отправит туристов на МКС - Цензор.НЕТ 8527
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Это, не считая полета на станцию и возвращения, о котором путешественник должен будет договариваться отдельно со специализированным турагентством. Источник: https://censor.net.ua/n3131321
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Напомнило недавнюю историю,когда оператор интернет компании требовал чтоб я дал "хоть что-то" мастеру за установку.Я просто спросил-смогу ли я получать услугу за которую должен платить,если мастер не установит оборудование?
Тут та же фигня.35т $. Но добираться нужно на попутках или..ну как обычно-10 лямов +35т за сутки.Шапочка NASA в подарок.
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Просьба отправить тудой Рогозина, Лавроконя и Путина по программе обмена опытом, а затем дистанционно сбросить всё ракетное топливо в сферический вакуум.
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Краще відправити їх на Тау Волантіс. Щоб перетворилися на некроморфів.


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Отправьте пожалуйста жопоблок, а также украинофобов труханова, гепу и прочую мразь. Пусть там территории на МКС делят, зае......али на Земле.
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Почему украинцы так гордятся достижениями США в области освоения космоса?

А как же ЮжМаш? Думаю я что... Впрочем я лучше промолчу.
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Одни сутки на орбите обойдутся в $35 тыс. -сущие пустяки - как в крутом отеле презмдентский номер.
Мальдивский камандующий гулял за 500 000евро деля на мальдивах -7 дней как гаварится 7 начей. Источник: https://censor.net.ua/n3131321
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Мне иногда кажется, что если бы Украина взяла энергию потраченную на "мовный вопрос"... И перенаправила эту энергию в ракетостроение. То Украина стала бы ведущей космической державой - с таким то наследием и энергией людей.

И я не шучу.
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