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Все про:Италия (887) посол (1290) экономика (3499)

 Украина может стать следующим "экономическим чудом", - посол Италии

Посол Италии Давиде Ла Чечилиа назвал Украину "маленьким Китаем" и заявил, что она может стать следующим "экономическим чудом".

Об этом он сказал в интервью изданию KyivPost, информирует Цензор.НЕТ.

Я считаю, что Украина - это очередное экономическое чудо. Это действительно маленький Китай с точки зрения ресурсов, талантов и пространства", - сказал Ла Чечилиа. "Наши (итальянские. - Ред.) компании должны заранее подготовиться, чтобы максимально использовать момент, когда начнется этот экономический бум", - добавил он.

При этом итальянский посол отметил, что развитию туристического потенциала в Украине мешают плохие дороги, а иностранным инвестициям - коррупция.

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"Украине нужно лучше работать над обеспечением верховенства закона и борьбой с коррупцией, чтобы увидеть значительный рост итальянских инвестиций. В настоящее время в Украине работают около 300 итальянских фирм, а в стране проживают несколько сотен итальянцев", - сказал посол.

"Украина - совсем не та страна, что два или четыре года назад. Многое было сделано с точки зрения законодательства. Теперь следует сосредоточиться на его реализации", - подытожил Ла Чечилиа.

Также на Цензор.НЕТ: Правительство обязало "Нафтогаз" снизить цены на газ

Источник: https://censor.net.ua/n3131320
 
   
 Топ комментарии
 
У нас уже есть одно чудо на должности президента
Спасибо, больше чудес не нужно
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Народ сильно воровитый так что чуда не будет
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уже слышали от кравчука шо будем жить як у франции
недавно шо Польшу догонми через 50 лет
щас правильно писать что Гондурас догоним через 50 лет
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без зели бы точно было бы - но и после парламентских выборов и с нормальным премьером так и будет и только попробует зеля быковать - враз в отставку попадет
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Украина и так уже - экономическое чудо. Просто не станет, а уже стала. Но знак отрицательный, хотя это детали.
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перефразирую посла: "фекаломойский вымыл из Украины 450 млрд долларов! а Украина продолжает жить, ну разве не чудо"
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Да, и уже даже посчитали когда чудо произойдет - через 120 лет. А получудо уровня Польши - через 50 лет.
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..."Наши (итальянские. - Ред.) компании должны заранее подготовиться, чтобы максимально использовать момент, когда начнется этот экономический бум", - добавил он....

ну так момент уже идет - видели уже ентот бум -
пастроили завод на электропровода для бмв-мерсов на западной украине,

зарплата 200 евро - круто, в италии-немеции нада платить 2000.

чем не выгодно??
и ишо хотят,

нахрен им платить китайцам 500, если в киеве можно 200,

еще и тарабанить с китая 100500 км.

им выгоДно.
патамушта - Дно.
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Не выгодно. Чтобы построить такой завод, нужно занести взяток решалам на 10 млн баксов, а потом каждый год башлять рэкетирам чтобы в итоге отдать его за гривню рейдерам.
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Рыги уже объединяются,чтоб сделать чудо
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«Я считаю, что Украина - это экономическое чудо.
К примеру: если бы Сеня Горбунков был сейчас мальчиком,
я даже не знаю, чем бы он игрался…» - подытожил Чечило.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомУкраина может стать следующим "экономическим чудом", - посол Италии
 
 
 
 
 
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