 Украина может стать следующим "экономическим чудом", - посол Италии

Об этом он сказал в интервью изданию KyivPost, информирует Цензор.НЕТ.

Я считаю, что Украина - это очередное экономическое чудо. Это действительно маленький Китай с точки зрения ресурсов, талантов и пространства", - сказал Ла Чечилиа. "Наши (итальянские. - Ред.) компании должны заранее подготовиться, чтобы максимально использовать момент, когда начнется этот экономический бум", - добавил он.

При этом итальянский посол отметил, что развитию туристического потенциала в Украине мешают плохие дороги, а иностранным инвестициям - коррупция.

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"Украине нужно лучше работать над обеспечением верховенства закона и борьбой с коррупцией, чтобы увидеть значительный рост итальянских инвестиций. В настоящее время в Украине работают около 300 итальянских фирм, а в стране проживают несколько сотен итальянцев", - сказал посол.

"Украина - совсем не та страна, что два или четыре года назад. Многое было сделано с точки зрения законодательства. Теперь следует сосредоточиться на его реализации", - подытожил Ла Чечилиа.

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