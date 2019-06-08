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 Политика Украины
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 Шоумен Притула присоединился к партии "Голос" и попросил 30-е место в списке. ВИДЕО+ФОТО (обновлено)

Известный шоумен и волонтер Сергей Притула присоединился к партии музыканта Святослава Вакарчуку "Голос".

Об этом сообщила пресс-служба политсилы, информирует Цензор.НЕТ.

"В команде "Голоса" Сергей Притула", - говорится в сообщении.

Шоумен Притула присоединился к партии Голос и попросил 30-е место в списке 01

"Если бы мне нравилось все, что происходит в украинской политике в последнее время, а сейчас и подавно, я бы, пожалуй, этого не делал. Выходить из собственной зоны комфорта - это не очень приятно, но я хотел бы быть полезным этой стране и ее людям. И имея определенный кредит доверия от вас, я думаю, что я могу на это решиться", - пояснил он.

В то же время Притула сообщил, что попросил лидера партии Святослава Вакарчука поставить его на тридцатое место в списке, хотя тот предлагал включить его в первую десятку.

"Для того, чтобы я попал в парламент, партия должна набрать чуть более 10%. Это мое с вами соглашение. Я не против, я за, но это значит, что все вы, кто говорил мне "иди", должны не полениться, а прийти на участок и проголосовать. Если вы это сделаете, то поверьте, за меня вам в парламенте стыдно не будет", - заявил телеведущий.

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В пресс-службе "Голоса" также сообщили, что об остальных кандидатах в парламент от политсилы расскажут сегодня на мероприятии #GolosParty на Старокиевской горе возле Национального музея истории Украины, которое начнется в 20:00.

Шоумен Притула присоединился к партии Голос и попросил 30-е место в списке 02

Источник: https://censor.net.ua/n3131319
 
   
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Притула и против Порошенка 100%. Это хороший член партии. А ту Стефанишин из Минздрава пусть Вакарчук уберет.
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Притула нічим не дурніший за Зє. Класний чувак. Міняти політичну еліту , так міняти. Сім футів під кілем Вакарчуку і його команді.
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олігархи почали скуповувати артистів після нечуваного успіху Зеленського! Але мода на артистів швидко мине і люди почнуть голосувати за чесних політиків, таких як Анатолій Гриценко!
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Сейчас Сцявко обойдет все рыгаловки и подземные переходы с музыкантами-попрошайками в Киеве и наберет себе новую партию Гав-Гав.
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Антиколорадос нашел группу с которой Слава скопипастил стиль исполнения. Какой-то "Стереофоник". Но групп то тысячи и у каждой третьей - хриплый голос. Хотя похоже в общем то. А еще четверть музла сплагиатил отовсюду.
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Походу скоро мы за границей будем говорить шо с Беларуси, или даже с Параши. Ибо кому охота терпеть насмешки про "страну клоунов и дураков". После Овоща казалось что смешней некуда. Если хочешь насмешить Яхве - скажи емУ что "смешней уже не будет". И оН тебя обрадует прям до мокрых штанов(брюк) Шоумен Притула присоединился к партии "Голос" - Цензор.НЕТ 1526
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Класс нормальные люди оттянут часть зебилов из тех до кого дошло какую ДИЧЬ они упороли
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Как у Антиколорадоса - обзывают зебилами и быдлом, люмпеном и охлосом, но "нам нужны их голоса". То есть наложить кому то на голову, а потом - Эй, голосуй за наших....
......
Шоумен Притула приєднався до партії "Голос" - Цензор.НЕТ 7934

Я бы специально не проголосовал за тех, чьи фанаты такое высерают. И главное - не задумываются КАК это выглядит то
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Вакар оттягивает избирателей от Пети, Вы не знали?
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Еще один выбор по приколу?
Хватит, имхо
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Охренеть! Это типа...счастье то какое, облагодетельствовал своим участием народ Украины. ещё Пердуна с собой возьми и кучей взрослых идиотов со своего шоу...
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Притула патріот який доказав свій патріотизм ділами,а не тільки словами
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Напомните мне пожалуйста сколько сепаров он взял в плен а АТО?
Или может он стоял под пулями на Институтской??
Или патриотизм = Дякую? Шоумен Притула приєднався до партії "Голос" - Цензор.НЕТ 9294
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тепер про партію голос згадуватимуть не тільки 1+1 у голосі країни, а і новий канал у вар.ят-шоу...
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Вурст и Серючка на подходе! Партия "Голосистых"! Шоумен Притула приєднався до партії "Голос" - Цензор.НЕТ 1067
Союз гинекологов нервно курит и завидует, тоже собирается создать партию с профессиональным названием!
Шоумен Притула приєднався до партії "Голос" - Цензор.НЕТ 3740
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А чем хуже Сердючка Зеленского? Будет следующим президентом.
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Та на здоров'я. Думаю, що будуть союзниками Зеленського.
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Даффай даффай ..чим більше співаків та кловунів * ..
... Шоумен Притула приєднався до партії "Голос" - Цензор.НЕТ 1587
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Оце буде парламент. Шоумени, співаки, спортсмени. Не вистачає ще цирюльників та інших прибиральниць. Праххвесіанальні законотворці, мля. А на чолі країни блазень.
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А шо в партию "сосулька-лизулька", оли поляковой таких не принимают?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныШоумен Притула присоединился к партии "Голос" и попросил 30-е место в списке. ВИДЕО+ФОТО (обновлено)
 
 
 
 
 
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