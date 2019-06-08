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Все про:ДТП (5578) Нацполиция (9507) Сумщина (666)

 Полицейскому, который наехал на ребенка в Конотопе, сообщили о подозрении. Его начальник отстранен от службы

Водителю-полицейскому, который сбил 10-летнего мальчика на переходе в Конотопе, объявили подозрение, а его начальника отстранили на период расследования.

Об этом сообщила полиция Сумской области на странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Подозрение объявили по части второй статьи 286 Уголовного кодекса, то есть "нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия".

По приказу руководителя полиции Сумщины, на период проведения служебной проверки начальника Конотопского отделения полиции, которому принадлежит авто, отстранили от исполнения служебных обязанностей.

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Напомним, 7 июня водитель, работающий в Конотопском отделе полиции, на служебном автомобиле наехал на 10-летнего мальчика на пешеходном переходе на улице Успенской-Троицкой в ​​Конотопе. Ребенка госпитализировали.

Следствие проводят следственные Государственного бюро расследований под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области.

Источник: https://censor.net.ua/n3131318
 
 
 Топ комментарии
 
Во Франции автомобилист, наехавший на пешехода - на пешеходном переходе или не на пешеходном - ВСЕГДА виновен.
А почему? Потому, что авто - потенциальное орудие убийства и нужно ВСЕГДА быть осторожным и внимательным.
Не рули быстро - доедешь быстрее! Полицейскому, который наехал на ребенка в Конотопе, сообщили о подозрении. Его начальник отстранен от службы - Цензор.НЕТ 9569
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Когда же этого цепного пса кровавого режима Авакяна великий и благородный Зебил отправит в отставку? А, зелеботы?
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Коню понятно, что за рулем был сам начальник, а подчиненный согласился прикрыть шефа. Это результат сворачивания реформ поиции, Аваков выдавил из МВД Эку Сгуладзе и Хатию Деконаидзе, которые ну очень ему мешали и имеем результат: пенты стреляют в детей и сбивают их на переходах. Ужас в том, что они должны охранять нас от такого, а не охотиться на наших детишек!
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сейчас состояние ребенка стабильное. В ходе операции пострадавшему удалили селезенку.
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То есть почти инвалидность на всю жизнь.
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Завтра получат повышение по службе и премию.
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Во Франции автомобилист, наехавший на пешехода - на пешеходном переходе или не на пешеходном - ВСЕГДА виновен.
А почему? Потому, что авто - потенциальное орудие убийства и нужно ВСЕГДА быть осторожным и внимательным.
Не рули быстро - доедешь быстрее! Полицейскому, который наехал на ребенка в Конотопе, сообщили о подозрении. Его начальник отстранен от службы - Цензор.НЕТ 9569
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да ну, а если кто-то бросился резко? А если темно было? А если дождь, гололед? А если самоубийца? Ептиль, тогда надо везде ехать не более 20км/ч.
Ну как такое возможно что всегда виновен то? А если проезжал возле озера и слепануло солнце от воды? А если птица в лобовуху, а кто-то как раз перебегал? Что за бред то? Жабоеды ваще офонарели.
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Что значит - бросился? Самоубийца?
Я про себя крою благим матом падлу, которая в в темноте дождь в темной одежде кто знает где и как перебегает дорогу. Но народ-пешеход во Франции часто глуп и не понимает связи между своей сраной темной одеждой и тем, что его не видно на дороге. Да и водил много дурноватых.

А потому надо быть внимательным. А там...как судьба.
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Бросился = был пьян и/или быдло и/или таки самоубийца.
Я к тому что звучит дико - "сбил пофиг где и как = виноват(зона?)".
Это как с убийством - если убил чувака со стволом у себя в доме, это одно, а если убил на улице за деньги - это другое. По факту в обеих случаях убивший кто? правильно - убийца. Но наказание может быть - от медали и до 15-20> лет в камере.
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Та какая там зона. Отделываются легко. Даже если были пьяны или под кайфом.
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Водилы? Отделываются то?

Даже если были пьяны или под кайфом.\\\\\\\\


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Когда же этого цепного пса кровавого режима Авакяна великий и благородный Зебил отправит в отставку? А, зелеботы?
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это злободневный вопрос, но видимо такие как А нужны всем режимам.
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Специально для 24% - ылитки поясняю, что отправить в отставку министра внутренних дел может только верховная рада после обращения премьер-министра Поліцейському, який наїхав на дитину в Конотопі, повідомлено про підозру. Його начальника відсторонено від служби - Цензор.НЕТ 2959
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А почему пэтю не посадили, когда машина из его кортежа сбила пенсионера на переходе?
http://www.dsnews.ua/politics/kortezh-poroshenko-sbil-peshehoda-pochemu-etogo-ne-moglo-byt-06032018182800

А почему не посадили, когда пацана на велосипеде сбил его кортеж ?
https://strana.ua/news/144126-avtomobil-iz-kortezha-poroshenko-na-peshekhodnom-sbil-malchika-na-velosipede.html
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Коню понятно, что за рулем был сам начальник, а подчиненный согласился прикрыть шефа. Это результат сворачивания реформ поиции, Аваков выдавил из МВД Эку Сгуладзе и Хатию Деконаидзе, которые ну очень ему мешали и имеем результат: пенты стреляют в детей и сбивают их на переходах. Ужас в том, что они должны охранять нас от такого, а не охотиться на наших детишек!
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Антиколорадос в провале реформы обвиняет Михо и его команду.
Ну и Авакова, который когда был лоялен Петке - был добрый, а теперь - очень злым стал.
Как же это противно то - как по команде гавкают, как и киселевцы.
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Авакяна самого надо поставить на плацу и пусть на него наезжают родители пострадавших детей.
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СРОЧНО НУЖНО МЕНЯТЬ СТАТЬЮ ЗА НАЕЗД НА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ. Надо сильно ужесточить пока не поздно!
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Если несовершеннолетняя худобина тебе под колеса ВНЕЗАПНО бросится, то обрадуешься 10-ти годам вна зоне? Ты ваще ездил по "снг", или только по аулу? Сколько быдла вокруг - из-за каждого чмыря сидеть что-ли?(не относится к новости)
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Если бросится одно, а когда шуруешь с огромной скоростью и выпивший,то другое.Разберутся,Пусть бояться шуровать ,где есть детвора.4млн.Баку это аул?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолицейскому, который наехал на ребенка в Конотопе, сообщили о подозрении. Его начальник отстранен от службы
 
 
 
 
 
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