 Полицейскому, который наехал на ребенка в Конотопе, сообщили о подозрении. Его начальник отстранен от службы

Об этом сообщила полиция Сумской области на странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Подозрение объявили по части второй статьи 286 Уголовного кодекса, то есть "нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия".

По приказу руководителя полиции Сумщины, на период проведения служебной проверки начальника Конотопского отделения полиции, которому принадлежит авто, отстранили от исполнения служебных обязанностей.

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Напомним, 7 июня водитель, работающий в Конотопском отделе полиции, на служебном автомобиле наехал на 10-летнего мальчика на пешеходном переходе на улице Успенской-Троицкой в ​​Конотопе. Ребенка госпитализировали.

Следствие проводят следственные Государственного бюро расследований под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области.