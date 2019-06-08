 Полицейскому, который наехал на ребенка в Конотопе, сообщили о подозрении. Его начальник отстранен от службы

Об этом сообщила полиция Сумской области на странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Подозрение объявили по части второй статьи 286 Уголовного кодекса, то есть "нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия".
По приказу руководителя полиции Сумщины, на период проведения служебной проверки начальника Конотопского отделения полиции, которому принадлежит авто, отстранили от исполнения служебных обязанностей.
Напомним, 7 июня водитель, работающий в Конотопском отделе полиции, на служебном автомобиле наехал на 10-летнего мальчика на пешеходном переходе на улице Успенской-Троицкой в Конотопе. Ребенка госпитализировали.
Следствие проводят следственные Государственного бюро расследований под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области.
А почему? Потому, что авто - потенциальное орудие убийства и нужно ВСЕГДА быть осторожным и внимательным.
Не рули быстро - доедешь быстрее!
Ну как такое возможно что всегда виновен то? А если проезжал возле озера и слепануло солнце от воды? А если птица в лобовуху, а кто-то как раз перебегал? Что за бред то? Жабоеды ваще офонарели.
Я про себя крою благим матом падлу, которая в в темноте дождь в темной одежде кто знает где и как перебегает дорогу. Но народ-пешеход во Франции часто глуп и не понимает связи между своей сраной темной одеждой и тем, что его не видно на дороге. Да и водил много дурноватых.
А потому надо быть внимательным. А там...как судьба.
Я к тому что звучит дико - "сбил пофиг где и как = виноват(зона?)".
Это как с убийством - если убил чувака со стволом у себя в доме, это одно, а если убил на улице за деньги - это другое. По факту в обеих случаях убивший кто? правильно - убийца. Но наказание может быть - от медали и до 15-20> лет в камере.
Даже если были пьяны или под кайфом.\\\\\\\\
http://www.dsnews.ua/politics/kortezh-poroshenko-sbil-peshehoda-pochemu-etogo-ne-moglo-byt-06032018182800
А почему не посадили, когда пацана на велосипеде сбил его кортеж ?
https://strana.ua/news/144126-avtomobil-iz-kortezha-poroshenko-na-peshekhodnom-sbil-malchika-na-velosipede.html
Ну и Авакова, который когда был лоялен Петке - был добрый, а теперь - очень злым стал.
Как же это противно то - как по команде гавкают, как и киселевцы.