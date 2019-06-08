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 Бойцы 30-й бригады сняли момент уничтожения российских БМП и машины с боеприпасами – мощная детонация. ВИДЕО

Одно из подразделений 30 отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского уничтожило камаз противника, который пытался довезти боеприпасы до вражеского "опорника". После неудачной попытки враг пытался эвакуировать догорающие останки колесной техники бронемашиной типа БМП, которая стала следующей жертвой профессиональных действий украинских бойцов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу подразделения в YouTube.

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Источник: https://censor.net.ua/n3131314
 
   
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Вова хочет шоу ....
https://timeze2019.blogspot.com/2019/06/blog-post_32.html

В пятницу, 7 июня Зеленский встретился с представителями СМИ. приглашенными по личным приглашениям, в лесу, в формате "никому ничего не говорите" - новая эпоха открытости и демократичности
Потому ограничения информационных потоков, выставление вместо себя подставных фигур типа Кучмы, вся эта "шаурма на лужайке" - это отчаянная попытка Зеленского увернуться в спасительный формат "шоу ".
Не получится, г-н Зеленский. "Не стрелять" - уже привело к гибели наших воинов и эту кровь вам не смыть.
И Кучма демонстративно умывший руки, заявив что он сказал то что хотел Зеленский - это первый ворон каркнувший над вашим "шоу"
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Когда это было? Подача сладких новостей, чтобы замять промохи вчера?
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Прикольно. Солдикам подкинут премиальных, а собакам подкинут пару кусков поджаренных русскоглазых бурят))
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Интересно, сейчас нашим хлопакам тоже можно так стрелять или "надо просто перестать стрелять"?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБойцы 30-й бригады сняли момент уничтожения российских БМП и машины с боеприпасами – мощная детонация. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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