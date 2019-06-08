 Бойцы 30-й бригады сняли момент уничтожения российских БМП и машины с боеприпасами – мощная детонация. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу подразделения в YouTube.
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https://timeze2019.blogspot.com/2019/06/blog-post_32.html
В пятницу, 7 июня Зеленский встретился с представителями СМИ. приглашенными по личным приглашениям, в лесу, в формате "никому ничего не говорите" - новая эпоха открытости и демократичности
Потому ограничения информационных потоков, выставление вместо себя подставных фигур типа Кучмы, вся эта "шаурма на лужайке" - это отчаянная попытка Зеленского увернуться в спасительный формат "шоу ".
Не получится, г-н Зеленский. "Не стрелять" - уже привело к гибели наших воинов и эту кровь вам не смыть.
И Кучма демонстративно умывший руки, заявив что он сказал то что хотел Зеленский - это первый ворон каркнувший над вашим "шоу"
До зеленського ?