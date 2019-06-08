 Военные в зоне ООС имеют и постоянно используют право стрелять в ответ, - Сырский

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.
"Сообщаем украинскому обществу, что трагические события ночного боя 7 июня стали поводом для грязных спекуляций и необоснованных обвинений командования объединенных сил в якобы запрете подразделениям ООС вести огонь на предупреждение, что не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
Командование ООС, "со всей полнотой ответственности, заявляет, что командиры подразделений объединенных сил имеют и постоянно используют право применять оружие по противнику по своему решению в случае возникновения угрозы жизни личному составу и гражданскому населению, а также угрозы потери нашей территории".
В сообщении подчеркивается, что оружие применяется адекватно, исходя из характера и степени угрозы.
"Подчеркиваем, что огонь русских оккупантов никогда не остается безнаказанным", - отмечают в штабе.
Военные напомнили, что 7 июня после полуночи боевики открыли артиллерийский огонь по позициям подразделений Национальной гвардии в районе Новолуганского.
Вследствие вражеского обстрела погибли два военнослужащих и одиннадцать бойцов получили боевые травмы и ранения различной степени тяжести.
"Мы имеем неопровержимые доказательства применения противником артиллерии 122 мм, запрещенной минскими договоренностями. По всем признакам действий противника, это была заранее спланированная операция", - сказано в сообщении.
Батарея боевиков в составе 4-х САУ 2С1 "Гвоздика" вышла на заранее подготовленные позиции вблизи жилых домов. В течение 5-ти минут было выпущено около 30 снарядов по украинским позициям и сразу по окончанию обстрела батарея переместилась в жилую зону Горловки.
По данным украинской разведки огонь батареи боевиков корректировался с использованием БПЛА и радиолокационного комплекса разведки и контроля стрельбы "Зоопарк".
Огневая позиция вражеской батареи была зафиксирована с помощью технических средств артиллерийской разведки ООС сразу после первых выстрелов.
Также, боевики применили другие огневые средства, которые были обнаружены и подавлены.
"С целью подавления огня противника, объединенными силами был открыт огонь из минометов и других огневых средств по выявленным и плановым целям. До 3:50 все вражеские цели были уничтожены или вынуждены прекратить обстрел, что свидетельствует о постоянной готовности и способности Объединенных сил оказывать достойный и своевременный отпор врагу. Силы и средства ООС находятся в полной боевой готовности и дают немедленный отпор агрессору", - резюмировали в штабе ООС.
С их тупизной они это тяжело воспринимают...
порохоботов это как раз настораживает))))
2. Дозволю собі скопіювати пост головреда. А ви вже самі міркуйте. Я навіть не коментую. Йому на його фб сторінці теж відкритим текстом пишуть ...
Юрий Бутусов
13 hrs ·
Главнокомандующий Зеленский, безусловно, виноват. Виноват по своей должности. Президент должен быть в ответе за жизни граждан, значит - виноват. Виноват, что не имеет своих идей, и договаривается о мире с чужими. Он также виноват в том, что взял с собой на переговоры в Минск бывших советников Порошенко Кучму и Демченко, которые озвучили все то, что твердили при Порошенко на переговорах в Минске последние четыре года. Зеленский виноват в том, что назначенный Порошенко командующий ООС Сырский выполняют по-прежнему те решения, которые были определены в Минске и выполнялись все последние годы - когда артиллерия применяется крайне редко, когда почти нет работы на упреждение. И я на самом деле рад, что сегодня ряды "зрадофилов", которые критиковали эту странную гибридную войну, бескомпромиссно и решительно пополнили хорошо организованными рядами сторонники Петра Алексеевича, которые сегодня осуждают тактику действий сил ООС, внедренную Порошенко и его военачальниками на основе Минских соглашений, подписанных Порошенко. Критика нужна новой власти - это топливо реформ. Уверен, что мощное общественное давление заставит нового президента задуматься над разработкой реалистичной и эффективной стратегии ведения боевых действий против РФ. Без оглядки на медведчуков и прочую агентуру Кремля. Потому что на данный момент никакого плана победы у Украины нет, а война давно превратилась в кровопролитную полицейскую операцию силам армии на тонкой линии передовых опорников, цели которой руководством страны не определены. Дипломаты должны говорить о мире, военные должны воевать, реформы должны делать людей богатыми, и задача президента быть успешным во всех этих стратегиях.
Так вот если Зеленский не обеспечит разработку стратегии победы в войне, и будет путать по-прежнему войну с дипломатией, а мирные переговоры с личными договорняками зависимых от Путина олигархов, то уже через месяц уже никто не скажет, что он виноват из-за использования давно устаревших людей и слов, всего несколько недель - и ошибки предшественника действительно станут личной виной Зеленского.
скорее бы эти несколько недель прошли...))))
Запад и раша.
Западу коллективному по многим и разным причинам удобнее "договариваться" за счет интересов Украины чем оказывать необходимое давление на рашу.
Это реальность и тут можно согласиться с жопоблоком,что у нас два пути пророссийский или прозападный,проукраинского пути нет потому что Украина слаба и экономически и в военном смысле что бы диктовать свои условия,а идя по западному пути Украине не комфортно,потому что запад сливает наши интересы в угоду кремлю.
И тогда не лучше ли пророссийский путь,ну просто как прагматичный расчет?
Віра приходить до мене ніччю
І тихо-претихо шепче,
Про місце, де жити ми будем вічно,
Про місце, де неможливо вмерти.
Печаль торкає мене вустами,
Розказує про безодню;
Вона показує, ким не стану
І хто я такий сьогодні.
Надія стискає мою долоню
І дотик плавить її у зброю.
Жах шепоче, що у полоні
Лиш біль і муки... і я б не встояв.
Сумнів, наче ніж для жертви,
Що топче священні трави.
Любов лиш не можем вмерти -
Ми з нею єдино праві.
Ночами не світять зорі -
Війна робить з мене звіра,
Що дико жадає волі
І в іклах чужого тіла.
Я дихаю разом з нею,
Ядухою, снігом, димом,
Тримаю плечима стелю,
І рву останні жили.
Я знаю: передчуття не збреше!
До чорта усі вагання.
Мій постріл не буде першим;
Мій буде для когось … останнім.
боєць 93-ї ОМБр Влад Сор (АТО)
Для чего тогда было посылать Кучму с "мирными" инициативами на переговоры?
Слово Пороху!
Епіфанію слово!
кто ж знал что там пираты нарисуются..
Что то ты нам горбатого лепишь...
Артилерія наша працює ?
Дивітся, якщо ви набрехали, то вас розіпнуть на київських каштанах.
JUN10 Зупини капітуляцію! 2019 at 7 PM - 8 PM Біля АП
Ось лінк на фб
https://www.facebook.com/events/309344260002574/