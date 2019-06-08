 Военные в зоне ООС имеют и постоянно используют право стрелять в ответ, - Сырский

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

"Сообщаем украинскому обществу, что трагические события ночного боя 7 июня стали поводом для грязных спекуляций и необоснованных обвинений командования объединенных сил в якобы запрете подразделениям ООС вести огонь на предупреждение, что не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Командование ООС, "со всей полнотой ответственности, заявляет, что командиры подразделений объединенных сил имеют и постоянно используют право применять оружие по противнику по своему решению в случае возникновения угрозы жизни личному составу и гражданскому населению, а также угрозы потери нашей территории".

В сообщении подчеркивается, что оружие применяется адекватно, исходя из характера и степени угрозы.

"Подчеркиваем, что огонь русских оккупантов никогда не остается безнаказанным", - отмечают в штабе.

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Военные напомнили, что 7 июня после полуночи боевики открыли артиллерийский огонь по позициям подразделений Национальной гвардии в районе Новолуганского.

Вследствие вражеского обстрела погибли два военнослужащих и одиннадцать бойцов получили боевые травмы и ранения различной степени тяжести.

"Мы имеем неопровержимые доказательства применения противником артиллерии 122 мм, запрещенной минскими договоренностями. По всем признакам действий противника, это была заранее спланированная операция", - сказано в сообщении.

Батарея боевиков в составе 4-х САУ 2С1 "Гвоздика" вышла на заранее подготовленные позиции вблизи жилых домов. В течение 5-ти минут было выпущено около 30 снарядов по украинским позициям и сразу по окончанию обстрела батарея переместилась в жилую зону Горловки.

По данным украинской разведки огонь батареи боевиков корректировался с использованием БПЛА и радиолокационного комплекса разведки и контроля стрельбы "Зоопарк".

Огневая позиция вражеской батареи была зафиксирована с помощью технических средств артиллерийской разведки ООС сразу после первых выстрелов.

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Также, боевики применили другие огневые средства, которые были обнаружены и подавлены.

"С целью подавления огня противника, объединенными силами был открыт огонь из минометов и других огневых средств по выявленным и плановым целям. До 3:50 все вражеские цели были уничтожены или вынуждены прекратить обстрел, что свидетельствует о постоянной готовности и способности Объединенных сил оказывать достойный и своевременный отпор врагу. Силы и средства ООС находятся в полной боевой готовности и дают немедленный отпор агрессору", - резюмировали в штабе ООС.



