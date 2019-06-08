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Все про:война (3484) обстрел (7906) штаб (1189) операция Объединенных сил (1274) Александр Сырский (8)

 Военные в зоне ООС имеют и постоянно используют право стрелять в ответ, - Сырский

Командование операции Объединенных сил опровергает распространенную информацию о запрете подразделениям ООС вести огонь на предупреждение в случае возникновения угрозы жизни личному составу и гражданскому населению.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

"Сообщаем украинскому обществу, что трагические события ночного боя 7 июня стали поводом для грязных спекуляций и необоснованных обвинений командования объединенных сил в якобы запрете подразделениям ООС вести огонь на предупреждение, что не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Командование ООС, "со всей полнотой ответственности, заявляет, что командиры подразделений объединенных сил имеют и постоянно используют право применять оружие по противнику по своему решению в случае возникновения угрозы жизни личному составу и гражданскому населению, а также угрозы потери нашей территории".

В сообщении подчеркивается, что оружие применяется адекватно, исходя из характера и степени угрозы.

"Подчеркиваем, что огонь русских оккупантов никогда не остается безнаказанным", - отмечают в штабе.

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Военные напомнили, что 7 июня после полуночи боевики открыли артиллерийский огонь по позициям подразделений Национальной гвардии в районе Новолуганского.

Вследствие вражеского обстрела погибли два военнослужащих и одиннадцать бойцов получили боевые травмы и ранения различной степени тяжести.

"Мы имеем неопровержимые доказательства применения противником артиллерии 122 мм, запрещенной минскими договоренностями. По всем признакам действий противника, это была заранее спланированная операция", - сказано в сообщении.

Батарея боевиков в составе 4-х САУ 2С1 "Гвоздика" вышла на заранее подготовленные позиции вблизи жилых домов. В течение 5-ти минут было выпущено около 30 снарядов по украинским позициям и сразу по окончанию обстрела батарея переместилась в жилую зону Горловки.

По данным украинской разведки огонь батареи боевиков корректировался с использованием БПЛА и радиолокационного комплекса разведки и контроля стрельбы "Зоопарк".

Огневая позиция вражеской батареи была зафиксирована с помощью технических средств артиллерийской разведки ООС сразу после первых выстрелов.

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Также, боевики применили другие огневые средства, которые были обнаружены и подавлены.

"С целью подавления огня противника, объединенными силами был открыт огонь из минометов и других огневых средств по выявленным и плановым целям. До 3:50 все вражеские цели были уничтожены или вынуждены прекратить обстрел, что свидетельствует о постоянной готовности и способности Объединенных сил оказывать достойный и своевременный отпор врагу. Силы и средства ООС находятся в полной боевой готовности и дают немедленный отпор агрессору", - резюмировали в штабе ООС.

Военные в зоне ООС имеют и постоянно используют право стрелять в ответ, - Сырский 01
Военные в зоне ООС имеют и постоянно используют право стрелять в ответ, - Сырский 02

Источник: https://censor.net.ua/n3131313
 
 
 Топ комментарии
 
избыточное стремление отмазать зелю настораживает
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Чем ответили на 122мм? Калашами? Что было задействовано, брыхуны?
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Это, вообще-то, информация в первую очередь для упоротых порохоботов!
С их тупизной они это тяжело воспринимают...
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избыточное стремление отмазать зелю настораживает
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Это, вообще-то, информация в первую очередь для упоротых порохоботов!
С их тупизной они это тяжело воспринимают...
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что то вы перепутали. это зедебилов успокаивают и поддерживают..))
порохоботов это как раз настораживает))))
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Армія завжди була заручницею політиків та їх політичних ігрищ. У ситуації, яка склалася у будь-якому випадку винне нове керівництво держави своїми недолугими і недалекими заявами про "втрату контролю кацапами над збройними формуваннями", про ПЛАНИ заборони відповідати вогнем на вогонь із цивільних об'єктів, про те, що головним, чим не торгує Зє є нелюдські життя, а території. Така абракадабра шкідливих заяв і призводить до напруги як у суспільстві, так і у військах. І хочу сказати, що заява Доніка, чи мала вона під собою справжні факти, чи надумані - зіграла на випередження саме тим спробам заборонити вогонь у відповідь. А те, що батарея "Гвоздик", наробивши лиха, втекла НЕУШКОДЖЕНОЮ у житловий сектор Голівки, вказує на те,що ворог теж читає ці шкідливі заяви українського керівництва. Одним словом -пацанва, яка не служила в армії і не розуміє війни прогнозовано провалила тест на відповідальність.
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Настораживает появление большого количества ботов-нулевок с не-украинскими IP, которые пытаются расскачать украинцев против действующей украинской власти.
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Чем ответили на 122мм? Калашами? Что было задействовано, брыхуны?
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Зеленский-Кучма ответили заявлением, что встреча в Минске прошла очень результативно.
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Звичайно. Двоє загиблих і біля десятка поранених і травмованих.
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1. Люди не вірять. Не переконливо. І це прикро найперше - для самих військових. Бо довіра до армії була (і поки ще є) дуже високою у суспільстві. І повага. Хай замисляться. Коменти вони мусять читати.
2. Дозволю собі скопіювати пост головреда. А ви вже самі міркуйте. Я навіть не коментую. Йому на його фб сторінці теж відкритим текстом пишуть ...

Юрий Бутусов
13 hrs ·

Главнокомандующий Зеленский, безусловно, виноват. Виноват по своей должности. Президент должен быть в ответе за жизни граждан, значит - виноват. Виноват, что не имеет своих идей, и договаривается о мире с чужими. Он также виноват в том, что взял с собой на переговоры в Минск бывших советников Порошенко Кучму и Демченко, которые озвучили все то, что твердили при Порошенко на переговорах в Минске последние четыре года. Зеленский виноват в том, что назначенный Порошенко командующий ООС Сырский выполняют по-прежнему те решения, которые были определены в Минске и выполнялись все последние годы - когда артиллерия применяется крайне редко, когда почти нет работы на упреждение. И я на самом деле рад, что сегодня ряды "зрадофилов", которые критиковали эту странную гибридную войну, бескомпромиссно и решительно пополнили хорошо организованными рядами сторонники Петра Алексеевича, которые сегодня осуждают тактику действий сил ООС, внедренную Порошенко и его военачальниками на основе Минских соглашений, подписанных Порошенко. Критика нужна новой власти - это топливо реформ. Уверен, что мощное общественное давление заставит нового президента задуматься над разработкой реалистичной и эффективной стратегии ведения боевых действий против РФ. Без оглядки на медведчуков и прочую агентуру Кремля. Потому что на данный момент никакого плана победы у Украины нет, а война давно превратилась в кровопролитную полицейскую операцию силам армии на тонкой линии передовых опорников, цели которой руководством страны не определены. Дипломаты должны говорить о мире, военные должны воевать, реформы должны делать людей богатыми, и задача президента быть успешным во всех этих стратегиях.

Так вот если Зеленский не обеспечит разработку стратегии победы в войне, и будет путать по-прежнему войну с дипломатией, а мирные переговоры с личными договорняками зависимых от Путина олигархов, то уже через месяц уже никто не скажет, что он виноват из-за использования давно устаревших людей и слов, всего несколько недель - и ошибки предшественника действительно станут личной виной Зеленского.
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Бутусов оправдывает своё зелеботство! Когда это сепарские сау могли при Пете подъехать для обстрела за последние года?
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А Бутусов все воює з Порошенком. І він занадто високої думки про розумові здібності Зеленського.
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"всего несколько недель -"
скорее бы эти несколько недель прошли...))))
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Проблема в том что некоторые не понимают что не Украина и ее президент определяют модальности.
Запад и раша.
Западу коллективному по многим и разным причинам удобнее "договариваться" за счет интересов Украины чем оказывать необходимое давление на рашу.
Это реальность и тут можно согласиться с жопоблоком,что у нас два пути пророссийский или прозападный,проукраинского пути нет потому что Украина слаба и экономически и в военном смысле что бы диктовать свои условия,а идя по западному пути Украине не комфортно,потому что запад сливает наши интересы в угоду кремлю.
И тогда не лучше ли пророссийский путь,ну просто как прагматичный расчет?
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о, ми тепер не порохоботи, а добре організовані ряди прихильників Петра Олексійовича. Це прогрес, я щетаю
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Жуть...азовцев саушки с корректировкой с беспилотника расстреливали. Это не случайное попадание. Из жилого сектора. Без ответки.
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Можно было подумать что на этом псиный вой уляжеться.Не брешут на все стороны с те же смыслом шо собака на луну.
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***
Віра приходить до мене ніччю
І тихо-претихо шепче,
Про місце, де жити ми будем вічно,
Про місце, де неможливо вмерти.
Печаль торкає мене вустами,
Розказує про безодню;
Вона показує, ким не стану
І хто я такий сьогодні.
Надія стискає мою долоню
І дотик плавить її у зброю.
Жах шепоче, що у полоні
Лиш біль і муки... і я б не встояв.
Сумнів, наче ніж для жертви,
Що топче священні трави.
Любов лиш не можем вмерти -
Ми з нею єдино праві.
Ночами не світять зорі -
Війна робить з мене звіра,
Що дико жадає волі
І в іклах чужого тіла.
Я дихаю разом з нею,
Ядухою, снігом, димом,
Тримаю плечима стелю,
І рву останні жили.
Я знаю: передчуття не збреше!
До чорта усі вагання.
Мій постріл не буде першим;
Мій буде для когось … останнім.


боєць 93-ї ОМБр Влад Сор (АТО)
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У зесрани левая рука не знает что делает прпвая и наоборот.
Для чего тогда было посылать Кучму с "мирными" инициативами на переговоры?
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Кучма- это реальность...зелемойский- картинка для пипла непритязательного.
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А для чого Поросенко посилав моряків через Керченський ?
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Антиколорадос писав шо каци вже майже-майже напали, але геніальний "Порох" послав. Морячків в полон і вкотре врятував нас усіх.

Слово Пороху!
Епіфанію слово!
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рутинный плановый переход по акватории, находящейся в совместном пользовании
кто ж знал что там пираты нарисуются..
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Наивно путать злой умысел, стратегию на капитуляцию с незнанием.
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Значит Рома Доник - трандабол? Или этот генерал? Или все на кучу?
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Нужно Кучму и ЗЕушлепка отправить на ПМЖ под Горловку и сразу " престать стрелять".
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..А ще краще створити батальон *Мажор * з синків депів та інш ..!
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да а зелю в этот батальон санитаром. (без оружия)
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верно. наркоты в спецаптечках хватает...
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Причем отвечать можно в любое время - и через год после обстрела с той стороны, и через 2 года, так что миссия ОБСЕ никогда не может понять, кто начал, а кто отвечал, но патриоты всегда знают, что ВСУ только отвечают, это аксиома.
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Тем более если ОБСЕ не фиксирует кто нарушил перемирие,то с чего бы вдруг ему(ОБСЕ или ей , "организация" ?)фиксировать ответку как нарушение?
Что то ты нам горбатого лепишь...
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Якось не віриться..
Артилерія наша працює ?
Дивітся, якщо ви набрехали, то вас розіпнуть на київських каштанах.
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А ви в курсі про цей захід (то ж в ізраїльській газеті, яку тут хлопці постили прочитала, а оце побачила):
JUN10 Зупини капітуляцію! 2019 at 7 PM - 8 PM Біля АП
Ось лінк на фб
https://www.facebook.com/events/309344260002574/

Військові в зоні ООС мають і постійно використовують право стріляти у відповідь, - Сирський - Цензор.НЕТ 2781
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Сырский сам себя опровергает. Сначала написал, что вражеские САУ спокойно вышли на позиции, отстрелялись и спокойно вернулись назад. А затем пишет, что наша артиллерия нанесла по их позиции удар. По пустым позициям уже стреляли что-ли ? Сразу понятно, что своими заявлениями начинают прикрывать задницу Зе-наполеона.
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Мир миром, але логіка каже, що всяка армія має бути випробувана в наступі. А то не ясно, чи вона на щось здатна, чи ні. Ще й десяток підрозділів МВС кинути у прикриття з тилу.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВоенные в зоне ООС имеют и постоянно используют право стрелять в ответ, - Сырский
 
 
 
 
 
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