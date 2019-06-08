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 Враг за минувшие сутки 28 раз атаковал позиции ВСУ: 2 воина погибли, 12 получили ранения и травмы

7 июня вооруженные формирования Российской Федерации 28 раз нарушили режим прекращения огня, из них три раза - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерии 152 и 122 мм, а также минометов калибра 120 мм. Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и автоматического стрелкового оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 21 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

- вблизи населенного пункта Новоселовка Вторая - из артиллерии 152 мм, минометов калибра 82 мм и гранатометов;
- пять раз в районе города Павлополь - из гранатометов различных систем, пулеметов и стрелкового оружия;
- четыре раза в районе населенного пункта Водяное - из вооружения боевых машин пехоты, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- возле н.п. Новоалександровка Вторая - из артиллерии 152 мм, минометов 82 мм;
- дважды вблизи Марьинки - из минометов 82 мм и стрелкового оружия;
- два раза в районе Новогригорьевки - из гранатометов и пулеметов;
- вблизи населенного пункта Гнутово - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
- возле Николаевки - из противотанковых гранатометов;
- в районе Авдеевки - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны семь раз:

- вблизи населенного пункта Новолуганское - из 122 мм артиллерии и 120 мм минометов, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- возле Станицы-Луганской - из стрелкового вооружения;
- возле Крымского - из 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- дважды в районе Травневого - из вооружения боевой машины пехоты и автоматических гранатометов;
- возле Зайцево - из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли, пятеро получили ранения, семеро - боевые травмы.

На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки 6 июня двое оккупантов были уничтожены, один - ранен.

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С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил один раз. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил один обстрел из крупнокалиберных пулеметов позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Широкино.

Враг за минувшие сутки 28 раз атаковал позиции ВСУ: 2 воина погибли, 12 получили ранения и травмы 01
Враг за минувшие сутки 28 раз атаковал позиции ВСУ: 2 воина погибли, 12 получили ранения и травмы 02

Источник: https://censor.net.ua/n3131312
 
 
 Топ комментарии
 
Цаство Небесне загиблим Героям...
найскорішого одужання пораненим воїнам
ГОРІТЬ У ПЕКЛІ МОСКАЛІ (с)... і вата-дурнувата, яка закликала в наш дім чужого солдата
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152 мм артилерія, нормально. Рижий лис розповідає, що відбувся ЗНАЧНИЙ прогрес у Мінських домовленостях. Далі що, Іскандери в хід підуть?
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Герої не вмирають, вмирають вороги
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152 мм артилерія, нормально. Рижий лис розповідає, що відбувся ЗНАЧНИЙ прогрес у Мінських домовленостях. Далі що, Іскандери в хід підуть?
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Молодці, 30-тка. Так і продовжуйте, земляки.
Бережіть себе і посилайте тих, хто посміє віддати вам наказ =нє стрєлять= дуже далеко.

А про зе - що говорити ? Лише ідіотам ще щось незрозуміло.
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Цаство Небесне загиблим Героям...
найскорішого одужання пораненим воїнам
ГОРІТЬ У ПЕКЛІ МОСКАЛІ (с)... і вата-дурнувата, яка закликала в наш дім чужого солдата
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Співчуття родинам полеглих Героїв України!!! ((( Пораненним воїнам та травмованним скорішого одужання!!! смерть расіянським окупантам!!!! Нищить ворога жерстко, щоб маскавітські біси відправились до пекла!!!!
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Такм образом ***** намекает, что нужно договариваться с бандитами.
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Пресс секретарь Зеленского на весь мир озвучила то, что все и так знают.

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Адміністратор форуму.

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Земля пухом воїнам- захисникам України.
ПС ..Взагалі то в таких повідомленнях потрібно закривати коментування .
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К, сожалению, еще раз подтверждена простоя истина Хочешь мира, готовся у войне. Всем нормальным уже понятно, что хватит трепаться про безальтернативный Минск и бред про политико дипломатическое освобождение. Не будет мира, если к нему не принудят с помощью оружия. Всем уже понятно, что Украине делать в Минске уже нечего......
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При проукраїнській владі співвідношення втрат було 1 воїн української армії на 2,5 - 4 військовослужбовця армії РФ. Зараз навпаки! Забороняють стріляти! Ой, боюсь Україна цю владу не переживе!
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Дозволяють стріляти з автоматів, а арта мовчить.
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Командующий ООС Сырский: "Как только вражеская батарея выявила себя огнем, были задействованы огневые средства в ответ"
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Спокойно спим, работаем,отдыхаем, а совсем рядом убитые,искалеченные жизни...Чьи-то отцы,сыновья,братья...наши земляки ! Спасибо им ! Вечная память всем погибшим !!!
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Шкода наших загиблих..
Царство Небесне..
Одужання пораненим.
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Особливо непокоїть, що в українських ЗМІ почали демонструвати моменти гибелі українських воїнів! Мабуть, для "підняття" бойового духу! В той час, коли РФ дані по втратам засекречує! Навіть на Цензорі, який ніколи не був замічений в антиукраїнських настроях з'явився ролик обстрілу російськими найманцями з ПТРК українського авто ГАЗ-66!
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Ужас, каждый день 1-2-3.
Царство небесное погибшим
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг за минувшие сутки 28 раз атаковал позиции ВСУ: 2 воина погибли, 12 получили ранения и травмы
 
 
 
 
 
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