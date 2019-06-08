 Мюллер в своем расследовании по Трампу скрывал важные факты, - расследование "Голоса Америки"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Голос Америки.

Российско-украинский политический консультант, в прошлом многолетний коллега Пола Манафорта, Константин Килимник, которого отчет независимого прокурора США связал исключительно со спецслужбами России, в прошлом выступал ценным источником информации для Государственного департамента США о событиях в Украине и высоко ценился американскими дипломатами.

Об этом Джон Соломон написал в издании The Hill, говоря, что ознакомился с сотнями правительственных документов.

В статье про Килиминка Соломон отмечает, что тот еще в мае 2016 года во время визита в США представил план разрешения ситуации на Донбассе Администрации Обамы.

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Соломон обращает внимание, что этот контакт Килимника с Администрацией Обамы не вызвал у следователей вопросов, хотя предоставление варианта того же плана уже избирательной кампании Трампа позже стало объектом особого внимания СМИ США и независимого прокурора Мюллера, который отнесся к этому событию, как к подозрительному.

"Поэтому тот факт, что Килимник передал мирный план избирательному штабу Трампа в августе 2016 года привлек внимание Мюллера, как потенциально подозрительный, а вот то, что еще раньше его получила Администрация Обамы - не упоминается. Такое в мире разведки могли бы назвать "обман путем неупоминания", - пишет Соломон.

Как отмечает Соломон, Килимник часто проводил встречи с дипломатами политического отдела Посольства США в Украине, иногда несколько раз в неделю. Килимник информировал посольство о Януковиче и его окружении. Дипломаты Александр Касаноф и Эрик Шульц считали Килмника настолько ценным, что не указывали его имя в посольских отчетах, опасаясь, что ему может быть нанесен ущерб, если отчеты попадут в WikiLeaks, говорится в статье.

В отчете Мюллера, опубликованном по результатам следствия, отмечается, что Килимник связан с российской разведкой, а информация о его контактах с правительством США отсутствует, пишет Соломон.

Соломон отмечает, что тот факт, что эта информация не была включена в окончательный отчет спецпрокрора, создает неверный портрет Килмника. "Что еще обходит отчет?" - спрашивает Соломон.

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Соломон считает, что отсутствие информации в отчете независимого прокурора США Мюллера по контактов Килимника с правительством США до избрания Трампа, дает основания поставить вопрос относительно объективности и незаангажированности следствия.

Материал Соломона с восторгом восприняли сторонники президента Трампа и он сам. Публикация появилась на фоне усилий Демократической партии США касательно повторного рассмотрения материалов следствия относительно вмешательства России и поддержки идеи импичмента Трампа среди демократов.

"Джон Соломон: Фактические ошибки, отсутствие важной информации в докладе Мюллера указывают на то, что она вполне предвзятое против Трампа", - твитнул Дональд Трамп.

На то, что Килимник выступал источником правительства США, ранее обращали внимание журналисты The New York Times, Politico.

Отдельные комментаторы отмечают, что информация, о которой сообщает Соломон, не была тайной и раньше, а ее часть была включена в доклад Роберта Мюллера.

"Это было почти полностью озвучено в доступных общественности судебных документах и ​​в докладе Мюллера. Судья по делу Манафорта не счел это релевантным к вопросу связей Килимника с Россией", - написал журналист издания Politico Кайл Чейни.

Джон Соломон известен расследованиями, связанными со следствием в США по вмешательству России, в которых привлекал внимание к признакам предвзятости в работе следователей. Критики характеризуют Соломона как лоббиста. Между тем его публикации неоднократно содержали факты и документы, связанные со следствием относительно вмешательства России и др.

С Соломоном ранее общался генпрокурор Украины Юрий Луценко, председатель САП Холодницкий. Украинские чиновники отвечали на вопросы Соломона об обстоятельствах дела Манафорта, связанных с Украиной, расследовании в отношении компании "Бурисма" и др.

Отдельные фрагменты материалов Джона Соломона по Украине, по мнению обозревателей, содержали неточности, представляли события в Украине не во всей полноте, или же выборочно. Ряд журналистов, обозревателей в США обвиняли Соломона в политической ангажированности в его публикациях, касающихся посла США в Украине Марии Йованович, народного депутата Сергея Лещенко, якобы давления посольства США в Украине на ГПУ и др.