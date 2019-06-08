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 Политика Украины, Спорт
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Все про:Зеленский (1693) сборная по футболу (124) Евро-2020 (4)

 Зеленский поздравил сборную Украины по футболу с победой над Сербией

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сборную Украины с уверенной победой над командой Сербии со счетом 5:0 в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года.

"Поздравляю сборную Украины с победой!!!", - написал он в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

После этой победы Украина единолично возглавила свою группу с 7 набранными в трех матчах очками. У Люксембурга – 4 очка после трех туров. Португалия, которая сыграла пока два матча, имеет в своем активе 2 очка, Литва и Сербия набрали в двух играх по 1 очку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сборная Украины уверенно обыгрывает Сербию в домашнем матче отборочного турнира на Евро-2020

Источник: https://censor.net.ua/n3131302
 
 
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Зеленский поздравил сборную Украины по футболу с победой над Сербией - Цензор.НЕТ 1762
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зе-"праця" сьогодні ...
Хтось там казав про скликання РНБО ? ...
Чуваки на розслабоні, у них все =зашибісь=
А потім воно гундоситиме, =шо устайот= ...
Зеленский поздравил сборную Украины по футболу с победой над Сербией - Цензор.НЕТ 9441
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Более низкопробного президента чем зеля у нас еще не было...
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ниче, порохоботье и тут зраду придумает Зеленский поздравил сборную Украины по футболу с победой над Сербией - Цензор.НЕТ 6283
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Это дишовый PR! При уважаемом Петре Алексеевиче никогда такого не было! Зеленский поздравил сборную Украины по футболу с победой над Сербией - Цензор.НЕТ 986
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8 пленных Только за 3 последних дня: 5 погибших Около 20 раненых В Майорске рашики обстерляли жилую многоэтажку Стягивают силы к границе. ОБСЕ фиксирует выход техники из зон отвода Президент созвал экстренное заседание РНБО. Вместе с военными, разведчиками, дипломатами работает

Зеленский поздравил сборную Украины по футболу с победой над Сербией - Цензор.НЕТ 1762
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Ну сам подумай, чувак уже 19 дней как преЗЕдент - устал, перетрудился..пора бы и в отпуск, а сегодня ещё и пятница, сам Бог велел раслабиЦЦо.Зеленский поздравил сборную Украины по футболу с победой над Сербией - Цензор.НЕТ 9654
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В мене одного така чуйка, шо нарко ЗЕбіл до кінця каденції не до сидить?
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Нє.
Ми мало того, що відчуваємо - так іще й бажаємо цього якнайшвидше.
То помагає. Зеленский поздравил сборную Украины по футболу с победой над Сербией - Цензор.НЕТ 6748 Прискорює і підсилює, так би мовити ...
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Чудак на задньому плані, на білому стільчику сидить. Підніс кулак до рота, наче натякає на "масть" відпочиваючих.
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грят, что футболистам было запрещено забивать ответные голы, но они нашли решение не пропустив голов в свои ворота, а иначе как знать
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Угомонись! При Порошенко Илловайск и Дебальцево, ИЛ-76, и даже БОИНГ-777!
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she, вот скажи сразу ты руснявая свинособака - чурка? Бо все украинцы знают, что виновником Илловасйка был, есть и навсегда останется - Хомчак, который получил 300 кусков зелени от каломойши, как и Семенченко и Береза за "взятие" Илловайска.(Зугреса)
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Слышь, ты.. я в цензоре с 2013 года, а ты тут новенький появился и сидишь ночью и срешь.. пошел на ***!
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зе-"праця" сьогодні ...
Хтось там казав про скликання РНБО ? ...
Чуваки на розслабоні, у них все =зашибісь=
А потім воно гундоситиме, =шо устайот= ...
Зеленский поздравил сборную Украины по футболу с победой над Сербией - Цензор.НЕТ 9441
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ПОРАЗИТЕЛЬНО, как он мог работать в лесу?
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Тебе ваЗелиновому ЗЕбилу это не понятно до сих пор?
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вазелиновый зебил, что именно мне не понятно?
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Ты ЗЕбил и в самом деле конченное мясо или прикидываешься?
8 пленных
Только за 3 последних дня: 5 погибших
Около 20 раненых
В Майорске рашики обстерляли жилую многоэтажку
Стягивают силы к границе.
ОБСЕ фиксирует выход техники из зон отвода
Президент созвал экстренное заседание РНБО.
Вместе с военными, разведчиками, дипломатами работает

Зеленский поздравил сборную Украины по футболу с победой над Сербией - Цензор.НЕТ 4709
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и? что именно из этого мне по твоему не понятно, вазелиновый?
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Дикість. Пир під час чуми. Хлопці загинули, 8 поранено.
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то есть в лес теперь ходить нельзя? да?
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100% по Козину ни один снаряд не упадет ..спорим ?
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Более низкопробного президента чем зеля у нас еще не было...
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А какой президент был самым высокопробным Зеленский поздравил сборную Украины по футболу с победой над Сербией - Цензор.НЕТ 3018
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та вони всі однакові - ****.ть і п.здять !Доки жодного не покарано - це не припиниться .
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Зеленский, я учитель, где моя зарплата в $4k, *****?
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*****, угомонись уже, тебя слишком много стало.
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Так от "дєдушка Льоня" - коли твій онук Сашенька Франчук, якому вже виповнилось 19 рочків, буде не в анексованому Криму шампанським ноги мить, а в окопах десь під Водяним чи на Світлодарській дузі - отоді тільки матимеш право розкидатись своїм маразмом, щодо "нє стрєлять"....

Зеленский поздравил сборную Украины по футболу с победой над Сербией - Цензор.НЕТ 2943

Зеленский поздравил сборную Украины по футболу с победой над Сербией - Цензор.НЕТ 2770

Зеленский поздравил сборную Украины по футболу с победой над Сербией - Цензор.НЕТ 893
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Єслі по "роялю"..і пєснєй "Каждый вечер вечер наступает вдруг!!!!"....кожен день тепер ржакі..харжусь сваєй тіпа тепер страной..
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Классный был матч! Особенно мне понравился комментатор-так болел, так болел, так аааааааа класно кричал, когда наши забивали гол, что можно навiть наодинцi дивися футбол, а будешь почуватися не сам! Дякую комментатору!)))
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