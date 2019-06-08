 Зеленский поздравил сборную Украины по футболу с победой над Сербией

"Поздравляю сборную Украины с победой!!!", - написал он в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

После этой победы Украина единолично возглавила свою группу с 7 набранными в трех матчах очками. У Люксембурга – 4 очка после трех туров. Португалия, которая сыграла пока два матча, имеет в своем активе 2 очка, Литва и Сербия набрали в двух играх по 1 очку.

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