 Зеленский поздравил сборную Украины по футболу с победой над Сербией

"Поздравляю сборную Украины с победой!!!", - написал он в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
После этой победы Украина единолично возглавила свою группу с 7 набранными в трех матчах очками. У Люксембурга – 4 очка после трех туров. Португалия, которая сыграла пока два матча, имеет в своем активе 2 очка, Литва и Сербия набрали в двух играх по 1 очку.
Ми мало того, що відчуваємо - так іще й бажаємо цього якнайшвидше.
То помагає. Прискорює і підсилює, так би мовити ...
https://www.youtube.com/watch?v=gVrP7eQCEhU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yUNhnh74TrM lang=UK
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