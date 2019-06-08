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Все про:Стефанишина_Ольга (9) Голос партия (18)

 Подавшая в отставку замминиистра здравоохранения Стефанишина присоединилась к партии "Голос"

Подавшая в отставку заместитель министра здравоохранения Украины Ольга Стефанишина присоединилась к команде партии "Голос".

"Ольга Стефанишина – реформатор медицинских закупок – теперь вместе с "Голосом", - сообщается на странице партии "Голос" в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ,

В сообщении отмечается, что более 15 лет Стефанишина занимается вопросами обеспечения равного доступа украинцев к качественным медуслугам и лекарствам.

"Сначала в общественном секторе, со временем в реформаторской команде Министерства здравоохранения Украины, а уже вскоре – в парламенте!", - пишет пресс-служба партии.

Ранее в пятницу стало известно, что заместитель министра здравоохранения Стефанишина подала заявление об увольнении с должности.

Она работала в Минздраве на позиции заммминистра по вопросам европейской интеграции с января 2018 года. Координировала такие направления работы, как выполнение евроинтеграционных обязательств Украины в сфере здравоохранения, государственные закупки лекарств и медизделий, вакцинация и общественное здоровье.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Замминистра здравоохранения Стефанишина подала в отставку

Источник: https://censor.net.ua/n3131301
 
 
 Топ комментарии
 
Кто больше украл - свинарчуки или нацжены на свои акции, по обличению свинарчуков?
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Точнее партия *Свинячий голос* бо туди входять свинарчуки.
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Хіба у Вакарчука є голос? Це якийсь нудний свинячий галас.
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Точнее партия *Свинячий голос* бо туди входять свинарчуки.
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Кто больше украл - свинарчуки или нацжены на свои акции, по обличению свинарчуков?
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" Подавшая в отставку замминиистра здравоохранения Стефанишина присоединилась к партии "Голос" "

Странно ... Я думал , шо она устроиться работать водителем на троллейбус , будет приносить пользу людям , а она снова хочет нихрена не делать и жрать из бюджета Подавшая в отставку замминиистра здравоохранения Стефанишина присоединилась к партии "Голос" - Цензор.НЕТ 9111
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Хіба у Вакарчука є голос? Це якийсь нудний свинячий галас.
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У кловуна зато голос какой, вроде мама Рима его до сих пор от простуды вылечить не может..совсем осип. Подавшая в отставку замминиистра здравоохранения Стефанишина присоединилась к партии "Голос" - Цензор.НЕТ 2513
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Все буде добре і партія "Голос" буде у ВР.
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Побачимо, але краще замість Слуг народу.😃
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Краще собаки ніж перефарбовані регіонали - слуги одного народу😜
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не тебе
пес смердячий
сын свиньи и хряка
судить
где ты и твои личинки на страже своей родины????
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мнение гастрабайтеров в Украине - неинтересует
ты шо такое???
жывотное???
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я не гастарбайтер в Украине, вообще не гастарбайтер, теперь интересует?
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а с х ли тогда ты
хз шо
свое мнение среди людей выкладываеш???
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а, так тебя интересует мнение гастарбайтеров? тогда это не ко мне
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мне ваще пх на твое мнение
и на мнение муслимов
нвроди алибабая
откуда ты? жывотное?
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А вы за какую партию будете голосовать если не секрет.
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я не голосую, вообще
тем более за партии
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не тыкай мне, тыкалка не выросла еще, нет, не животное, я не голосую потому что не живу в этой стране, и голосовать, выбирать ее будущее, я не хочу, с моральной точки зрения это не правильно
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не будет жополизам добре
будете всю свою всраную жизнь нюхать чужое дерьмо
хто ты есть???
убогое чудо подвывающее корану????
нет
ты халдей и ишак насредина
ты личинка несостоявшейся нации
нет ни тебя
ни твоих предков
вы тля
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картавое безвкусицо поет вместе с папой ворам песню
хто подпоет???
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПодавшая в отставку замминиистра здравоохранения Стефанишина присоединилась к партии "Голос"
 
 
 
 
 
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