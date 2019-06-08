Как передает Цензор.НЕТ, об этом Дюмон заявила в опубликованном 7 июня интервью "РБК-Украина", отвечая на вопрос о том, остается ли в силе идея ввести миротворческую миссию на Донбасс.
"Не думаю", – сказала она
Дюмон считает, что переговоры по урегулированию российской агрессии на востоке Украины будут проходить в нормандском и минском формате и ожидать изменений в этом плане не стоит.
"Мы всегда очень тесно привлекали США к этим процессам, но я не думаю, что какой-то новый формат появится", – сказала посол.
Она считает, что сейчас еще рано говорить о перспективе проведения встречи в нормандском формате на наивысшем уровне.
"[Президент Украины Владимир] Зеленский встретится с [президентом Франции Эммануэлем] Макроном, и они явно будут обсуждать этот вопрос. Мы не хотим ничего навязывать Украине – это очень важно. Мы здесь для того, чтобы помогать. Если мы увидим, что есть возможность идти дальше и сделать что-то в нормандском формате, то мы готовы. Но, повторюсь, пока рано говорить о чем-то конкретном", – отметила Дюмон.
Посол Франции Дюмон сомневается, что на Донбасс будут введены миротворцы
Посол Франции в Украине Изабель Дюмон сомневается, что миротворцев ООН могут ввести на территорию временно оккупированных частей Луганской и Донецкой областей.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Дюмон заявила в опубликованном 7 июня интервью "РБК-Украина", отвечая на вопрос о том, остается ли в силе идея ввести миротворческую миссию на Донбасс.
вставай
ответил на ваш комментарий в теме Разведение сил возле Станицы Луганской начнется 10 июня, при условии соблюдения тишины течение 7 дней, - Минобороны
Ти взагалі читати вмієш? Якесь звіздануте на всю голову створіння.
08.06.2019 00:24 Открыть на форуме Мне нравится
МОТОРТОЙ БАЯХ
ответил на ваш комментарий в теме Разведение сил возле Станицы Луганской начнется 10 июня, при условии соблюдения тишины течение 7 дней, - Минобороны
ты просто из какого-то ободристаного колхоза прилезло на украинский сайт. ты даже не Украинец . и твое мнение - это говно давленое. ты тут никто
08.06.2019 00:38 Открыть на форуме Мне нравится
Зелупенфюррер выступил с видобращением,с целью давления на КС.
Обвинил ВР во всех тяжких.
При этом,****, забыл объявить,что он трижды нарушил Конституцию, исказил налог декларацию, дал преступные указания Кучме, и по факту является виновным в боевых потерях за последние дни.
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дней
5 часов 47 минут https://ze.live/
Навіщо ви поміняли хорошу систему на точно таку ж, але х@евою?
Навіщо?
Решил зераду устроить на том, что эта труднейшая работа могла быть сделана даже дилетантом?
Гуманитарные ядерные ковровые бомбардировки кацапии восстановят статус-кво
Свіжа хохма з мого життя.
Знайомий приїхав з Чехії на авто на своїй чешский регістрації.
Зупиняє його наряд поліції. Не за порушення. Просто, так їм захтілося. Поченається розбір польтів і зясовується що наряд П'ЯНИЙ! Після того, як знайомий попросив їхні документи, та сказав що дзвонить на горячу лінію наряд втік з містя злочину!
Це те, що я тільки що бачив власними очима!
а вот с Порохом могут
правильно - свиньи свиновальцмана. Чтобы прикрыть мыролюбные реформы и мыролюбные перемирия. Никто и не собирался заниматься этими "миротворцами". Да и история не знает ни одного случая чтобы мЫротворцы прекратили конфликт. А в нашем случае только массовая денатурализация русни и дабмасни может прекратить эту войну.
если не найдешь , значит ты латентный хакасс.
Не будет французских - будут английские и канадские.
ярош - заканчивай чистить свой кулемет - пали уже давай..
а такой показательный подонок был - за бойко - помню