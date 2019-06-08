 Посол Франции Дюмон сомневается, что на Донбасс будут введены миротворцы

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Дюмон заявила в опубликованном 7 июня интервью "РБК-Украина", отвечая на вопрос о том, остается ли в силе идея ввести миротворческую миссию на Донбасс.



"Не думаю", – сказала она



Дюмон считает, что переговоры по урегулированию российской агрессии на востоке Украины будут проходить в нормандском и минском формате и ожидать изменений в этом плане не стоит.



"Мы всегда очень тесно привлекали США к этим процессам, но я не думаю, что какой-то новый формат появится", – сказала посол.



Она считает, что сейчас еще рано говорить о перспективе проведения встречи в нормандском формате на наивысшем уровне.



"[Президент Украины Владимир] Зеленский встретится с [президентом Франции Эммануэлем] Макроном, и они явно будут обсуждать этот вопрос. Мы не хотим ничего навязывать Украине – это очень важно. Мы здесь для того, чтобы помогать. Если мы увидим, что есть возможность идти дальше и сделать что-то в нормандском формате, то мы готовы. Но, повторюсь, пока рано говорить о чем-то конкретном", – отметила Дюмон.





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