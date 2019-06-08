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 Политика Украины
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Все про:миротворцы (818) Дюмон (42)

 Посол Франции Дюмон сомневается, что на Донбасс будут введены миротворцы

Посол Франции в Украине Изабель Дюмон сомневается, что миротворцев ООН могут ввести на территорию временно оккупированных частей Луганской и Донецкой областей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Дюмон заявила  в опубликованном 7 июня интервью "РБК-Украина", отвечая на вопрос о том, остается ли в силе идея ввести миротворческую миссию на Донбасс.

"Не думаю", – сказала она

Дюмон считает, что переговоры по урегулированию российской агрессии на востоке Украины будут проходить в нормандском и минском формате и ожидать изменений в этом плане не стоит.

"Мы всегда очень тесно привлекали США к этим процессам, но я не думаю, что какой-то новый формат появится", – сказала посол.

Она считает, что сейчас еще рано говорить о перспективе проведения встречи в нормандском формате на наивысшем уровне.

"[Президент Украины Владимир] Зеленский встретится с [президентом Франции Эммануэлем] Макроном, и они явно будут обсуждать этот вопрос. Мы не хотим ничего навязывать Украине – это очень важно. Мы здесь для того, чтобы помогать. Если мы увидим, что есть возможность идти дальше и сделать что-то в нормандском формате, то мы готовы. Но, повторюсь, пока рано говорить о чем-то конкретном", – отметила Дюмон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Введение на Донбасс миротворцев в Минске не обсуждалось, - Кучма

Источник: https://censor.net.ua/n3131300
 
   
 Топ комментарии
 
Подведем итог сегодняшнего дня.
Зелупенфюррер выступил с видобращением,с целью давления на КС.
Обвинил ВР во всех тяжких.
При этом,сука, забыл объявить,что он трижды нарушил Конституцию, исказил налог декларацию, дал преступные указания Кучме, и по факту является виновным в боевых потерях за последние дни.
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А почему в комментах нет Зебилов?
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Давно хотів запитати виборців Зеленського. Скажіть, а навіщо ви поміняли тих, хто робив ті ж самі речі, але тільки добре, на тих, хто робить ті ж самі речі, але тільки х@ево?
Навіщо ви поміняли хорошу систему на точно таку ж, але х@евою?
Навіщо?
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А новообраний не сумнівається. Він вважає миротворцями кацапів. Ото прийдуть, відновлять втрачений контроль над НЗФ - і настане мир. Головне - не стріляти у відповідь.
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Они сейчас задумались - как обгадить ВКЛ_это_мы_01 после множества неудачных попыток.

вставай

ответил на ваш комментарий в теме Разведение сил возле Станицы Луганской начнется 10 июня, при условии соблюдения тишины течение 7 дней, - Минобороны
Ти взагалі читати вмієш? Якесь звіздануте на всю голову створіння.
08.06.2019 00:24 Открыть на форуме Мне нравится

МОТОРТОЙ БАЯХ

ответил на ваш комментарий в теме Разведение сил возле Станицы Луганской начнется 10 июня, при условии соблюдения тишины течение 7 дней, - Минобороны
ты просто из какого-то ободристаного колхоза прилезло на украинский сайт. ты даже не Украинец . и твое мнение - это говно давленое. ты тут никто
08.06.2019 00:38 Открыть на форуме Мне нравится
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МОТОРТОЙ БАЯХ - это рязанская портянка. На эту ветошь не стоит обращать внимания Посол Франции Дюмон сомневается, что на Донбасс будут введены миротворцы - Цензор.НЕТ 6345
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Як не звернути увагу на нік, написаний у білій гарячці? 😊
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В отличии от тебя ВКЛ имеет опыт проживания в стране под руководством московского холуя лукашенко . Зеленский почти точная копия и начинает точно также , только медленее чем в Беларуси . Потому что в Украине 20% патриотов ,а в Беларуси было всего 5% .
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Подведем итог сегодняшнего дня.
Зелупенфюррер выступил с видобращением,с целью давления на КС.
Обвинил ВР во всех тяжких.
При этом,****, забыл объявить,что он трижды нарушил Конституцию, исказил налог декларацию, дал преступные указания Кучме, и по факту является виновным в боевых потерях за последние дни.
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Президент Украины Владимир Зеленский и его команда не нарушали законы Украины

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дней
5 часов 47 минут https://ze.live/
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пороХНЯ-бреХНЯ
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Морвдін, свинопсына, хоча б один факт брехні приведи.
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запрета отрывать огонь не было. пороХНЯ берешет. за каждую порохнявую брехню надо избивать кастетом одного порохобота
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Давно хотів запитати виборців Зеленського. Скажіть, а навіщо ви поміняли тих, хто робив ті ж самі речі, але тільки добре, на тих, хто робить ті ж самі речі, але тільки х@ево?
Навіщо ви поміняли хорошу систему на точно таку ж, але х@евою?
Навіщо?
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опять пороХНЯ брешеш . затасуйся, 5% лузер
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Оно не может. У него про такое в методичке ничего не написано.
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методичка только у порохобыдла недорезаного.
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І забули додати, що дії цього вельми верткого пана стали причиною відкриття трьох кримінальних справ Генеральною прокуратурою. І все це - протягом одного дня. 😊
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Не могу ставить плюсы , но новое воинское звание Зеленского мне очень понравилось !
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Ну , а шо я вам говорил ? Весь этот порошенковский бред про миротворцев - это мыльный пузырь . Могу добавить , шо Лугандонии больше не будет в составе Украины , и Крыма тоже .
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когда *********** начнется смута, им будет не до Донбасса и Крыма.
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Это где у тебя мыльный пузырь, если уже шло обсуждений расставить миротворцев как Украина хочет или как *****?
Решил зераду устроить на том, что эта труднейшая работа могла быть сделана даже дилетантом?
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Пох,шо ты там говорил. Кацапии - точно не будет
Гуманитарные ядерные ковровые бомбардировки кацапии восстановят статус-кво
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Ок , так и запишем ... Форумчанин Виталька , будет бомбить московию ядерными боеголовками . Теперь я спокоен за безопасность Украины Посол Франции Дюмон сомневается, что на Донбасс будут введены миротворцы - Цензор.НЕТ 6566
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Та сри на здоровье , главное шоб запора не было .
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Може я трохи наглий і не втему, але;
Свіжа хохма з мого життя.
Знайомий приїхав з Чехії на авто на своїй чешский регістрації.
Зупиняє його наряд поліції. Не за порушення. Просто, так їм захтілося. Поченається розбір польтів і зясовується що наряд П'ЯНИЙ! Після того, як знайомий попросив їхні документи, та сказав що дзвонить на горячу лінію наряд втік з містя злочину!
Це те, що я тільки що бачив власними очима!
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Отправьте туда Зеленского с "95-ым кварталом".
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она сомневается, что введут, но таки надеется..надежда бессмертна.
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Дуже добре - принаймні це розвіє останні ілюзії у найнаївніших. Існує два шляхи повернення українських земель з під ворожого чобота. Перший - силовий, другий - залучення США в якості посередника в переговорному процесі з одночасним виключенням країн ЄЕС з нього. Перший не влаштовує так званих "нормальних" простих людей, другий - політичний істеблішмент.
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стоп. а кто похрюкивал мыролюбно о миротворцах?

правильно - свиньи свиновальцмана. Чтобы прикрыть мыролюбные реформы и мыролюбные перемирия. Никто и не собирался заниматься этими "миротворцами". Да и история не знает ни одного случая чтобы мЫротворцы прекратили конфликт. А в нашем случае только массовая денатурализация русни и дабмасни может прекратить эту войну.
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Мені ліньки гуглити. Але було б цікаво дослідити, звідки походить ідея щодо миротворців. І не факт що від Петра, це могли придумати і московити, маючи на увазі власних "миротворців".
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І я так кажу, поки ми не будемо мати знову ЯО, з мордвою ми нічого на переговорах не доб'ємось
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А толку от миротворцев? Проблему они не решат. Поубивают с десяток с обоих сторон и эти миротворцы сами оттуда свалят.
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мыротворцы это попытка русни спасти дамбасско бамбасское быдло от справедливого гнева народа Украины.
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И об этом пишет самый косоглазый мордвин этого сайта с 2014 года. Мордвин, тебе самому не смешно?
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Мы не хотим ничего навязывать Украине - это очень важно.,,,- именно немецко- французские подельники рашиста ,в лице завербованной гедеэровской меркели, с французским жабоедом оландом ,да с италянской газпромовской секретуткой могоричини,которая помогала рашисту в сливе грузинских територий ,навязали в Минске Украине план рашиста,создали на террритории Украины ,территории подконтрольные рашисту ,для замороженного военного конфликта, Цель этому одна- недопускать Украину через конфликт ни в ЕС,ни вНАТО..навязали и оставили наедине с рашистом....твари
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к стати по непровереным данным именно евроаферисты в 14 году дули в уши пластеру шлангу и кулявлобному недоноску чтобы Украина не уничтожала русню на крысме.
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Я лично наблюдал как ты косоглазый чурбан, мордвин из-за поребрика тут распинался о том, как утисняют рюзьгих свинособак. Wevelsburg - ты косоглазая свинособака, признайся.
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шокша. давай найди мой пост за последние 5 лет где я бы русню приравнивал к людям.
если не найдешь , значит ты латентный хакасс.
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Wevelsburg - срать на твои посты за 5 лет. Они уже ничего не стоят. В данный момент ты косоглазый *****, которого надо уничтожить.
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А по поводу косоглазия у вас есть возражений нет ?
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Изечка, не надо так надрываться - никто ни спрашивал чьто ви думаете про миготворцив.
Не будет французских - будут английские и канадские.
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никаких не будет, так как под эгидой СБ ООН, а там кацапстан с правом вето
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мы все проиграли - рыги вернулись..
ярош - заканчивай чистить свой кулемет - пали уже давай..
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рыгающие аналы никуда не уходили они все 5 лет хорошо подкармливались свиносоей.
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сбиваешься на слухи?
а такой показательный подонок был - за бойко - помню
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Мордовская чурка, ты как с бутылки соскочила, мордва косоглазая?
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велик ты - тупой кацапский долбень или с кацапским паспортом?
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пойди на кроликах потренеруйся жЫвотное.
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Косоглазый мордвин, азе пеленгаш. азе...азе...ваЗелиновый чурка, хочешь я тебя поймаю и на бутылку посажу?
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ты чувашское коми или удмуртский каратай? или иная монголоидная свинособака?
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Мордва, свинособака, призавайся косоглазый, что ******* твой любовник?
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корякская затейница расскажи ка нам кто такой этот ******?
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*******, это жид который сношает тебя в твои косые глаза дегроидного мутанта - малороса.
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вашье имья мадам? - надеюсь луиза, а не луиза - то тоже похер....
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За пять років , треба було потрохи ригоаналів перебити, щоб вде і не було кому йти на вибори, а тепер пізно вже розказувати, хоть я сумніваюся, шо в них буде в зраді більшість, но мутити воду будуть як завжди
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Какие миротворцы, главное чтобы россияне взяли донбасситов под контроль!!!
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нихт чипатен велика - нормальный зелик - просто она кацап
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПосол Франции Дюмон сомневается, что на Донбасс будут введены миротворцы
 
 
 
 
 
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