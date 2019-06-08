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 Горбулин возглавил наблюдательный совет новосозданного Украинского института исследований безопасности

С целью ускорения реформы национального сектора безопасности и обороны в Украине создается "Украинский институт исследований безопасности" (УИБД). Наблюдательный совет новой аналитической структуры возглавит экс-секретарь СНБО, первый вице-президент НАНУ академик Владимир Горбулин,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает  Интерфакс-Укарина.

Учредителями УИБД выступили Центр исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР), информационно-консалтинговая Defense Express, а также Центр по вопросам публичного управления и администрирования "КУБ".

По словам главы ЦИАКР Валентина Бадрака, новая аналитическая структура планирует сконцентрироваться на оперативном определении критических для Украины рисков в сфере безопасности и обороны, а также выработке для органов власти рекомендаций относительно первоочередных действий для преодоления существующих угроз.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко поблагодарил Горбулина за работу главой Института стратегических исследований

"Среди прочего, планируется проведение ряда профильных исследований, в частности, ознакомление органов власти, экспертного сообщества и общественности с альтернативными подходами к развитию сил обороны государства, наращиванию оборонного потенциала, преодолению имеющихся проблем функционирования ОПК", - отметил Бадрак, подчеркнув: формирование оптимальной государственной оборонно-промышленной политики станет одним из приоритетов УИБД.

80-летний Владимир Горбулин - секретарь Совета национальной безопасности в 1996-1999 годах. Один из авторов Концепции национальной безопасности и обороны Украины.

С 5 августа 2014 по 30 июля 2018 года Горбулин был директором Национального института стратегических исследований.

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Источник: https://censor.net.ua/n3131299
 
 
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занадто молодий у вас голова. Старшого треба.
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При правительстве Гройсмана госдолг вырос на $14,6 млрд
Июнь 7, 2019Без рубрикиКомментарии: 1


Горбулин возглавил наблюдательный совет новосозданного Украинского института исследований безопасности - Цензор.НЕТ 7651

Владимир Гройсман постоянно рассказывает, что его правительство отдает долги «попередников».

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Вот под такие мудрые крылья кадры с головой и пойдут, не боясь обгадить свою репутацию, как могли бы вымараться о ЗЕкоманду .
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не верю. само это НАНУ закацапленая богадельня. а ту "концепцию", что он в 1996-1999 году изобрел, кацабы уже использовали по назначению.
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Что это за ходячий пердун, неужели нет молодых достойных в Украине?
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Это один из умнейших людей в Украине. А метеоризм мозга у Вас Александр..Это очевидно по предедущему высеру
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Молодым везде у нас дорога,молодым везде у нас почет
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НАНУ рассадник совковой ваты, дрочащей на СеСесер и паРашу ***** педофильного.
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