 Полицейский автомобиль сбил на пешеходном переходе ребенка в Конотопе, - прокуратура. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала в Фейсбуке пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко.
Она отметила: "Сегодня, 7 июня 2019 года, около 18.30 в г. Конотоп водитель, работающий в Конотопском отделе полиции, на служебном авто совершил наезд на 10-летнего мальчика, который двигался по пешеходному переходу на ул. Успенско-Троицкой.
Ребенок госпитализирован. По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины. Следствие проводят следователи ГБР под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области. Водитель прошел освидетельствование, он трезв.
Сейчас он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Продолжаются следственные действия".
За шо задержан ? С каких это пор , полиции нельзя наезжать на детей ? Нам же втирали , шо мы должны доверять полиции и подчиняться . Раз наехал на ребенка , значит на то были причины .
https://nv.ua/sport/football/ukraina-serbiya-schet-matcha-otbora-na-evro-2020-50025984.html
на регулируемых людей сбивают в разы меньше.
Ви що там курите? який автомобіль к ху@м, можливо водій на поліцейському авто, або працівник правоохороних органів?
200 человек.,,
Миллионы - терпилы. Да румыны бы уже вывернули мусаров наизнанку.