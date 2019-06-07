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 Политика Украины
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Все про:Луганщина (4067) Минобороны (5769) перемирие (1086) Трехсторонняя контактная группа (108)

 Разведение сил возле Станицы Луганской начнется 10 июня, при условии соблюдения тишины течение 7 дней, - Минобороны

Если будут соблюдены все необходимые условия, разведение сил на согласованном участке в Станице Луганской начнется 10 июня. Если же продолжатся обстрелы, разведение автоматически будет перенесено.

Об этом сообщил во время брифинга заместитель командующего ВСУ, руководитель группы безопасности Трехсторонней контактной группы, генерал-майор Богдан Бондарь, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Относительно разведения. Если будут соблюдены все необходимые условия, то есть 7 дней тишины в районе участка разведения, если все это будет запечатлено СММ ОБСЕ, то тогда создаются условия для разведения сил и средств", - заявил Бондарь.

В то же время он отметил, что в основном российская сторона не придерживается договоренностей, осуществляет провокационные обстрелы, из-за чего сроки разведения постоянно переносятся.

"Посмотрим что будет на этот раз. Если будут обстрелы, то разведение будет автоматически переноситься на определенный срок", - пояснил руководитель группы безопасности. Он также напомнил, что договоренности от 2014 года относительно разведения сил и средств так и не были реализованы в полном объеме.

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"У нас есть определенные договоренности о разведении сил и средств на определенных участках. Частично они были выполнены, частично незаконченны. В 2016 году, когда все эти вопросы прописывались, была большая вероятность того, что мы сможем в короткие сроки решить их, в том числе с применением Минского формата. В дальнейшем, к сожалению, произошло обострение и захват дополнительных территорий. Если взять "минскую линию" от 19 сентября 2014 года, то противник продвинулся и занял территорию более чем 1700 кв. км", - сообщил Бондарь.

Он также заверил, что украинская сторона в своих действиях последовательно заставляет российскую сторону вернуться на линию разведения, определенную в Минских договоренностях.

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Напоминаем, рабочая группа по безопасности Трехсторонней контактной группы 5 июня обсудила перспективы возобновления режима прекращения огня и разведение сил в Станице Луганской 10 июня.

Как известно, в 2016 году на заседании ТКГ было подписано решение о начале разведения сил и средств на Донбассе на трех участках. В Петровском и Золотом оно произошло, однако в районе Станицы Луганской эти попытки на протяжении почти трех лет были безрезультатными.

Источник: https://censor.net.ua/n3131296
 
   
 Топ комментарии
 
Это ты про госслужащего, дававшего Присягу и стоявшего на сепарских баррикадах - Кернеса?
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категорически против! Это неправильно! Нельзя так писать! Не знаю, кем надо быть, чтоб так написать!
Слово Родина пишется с большой буквы.
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Если верхушка ВСУ имеет яйца- народ будет только ЗА. Не сдавать рубежи и упрятать в клетку всю прорасийскую мразь!
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Мдааа... Язык тонкой иронии Вам непонятен....
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2. Публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий, -

наказываются ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок.

Ст. 109 УК Украины
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Это ты про госслужащего, дававшего Присягу и стоявшего на сепарских баррикадах - Кернеса?
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Какой военной хунте? Во главе с шоколадным экс-главнокомандующим? Что-то Путина на Цензор.нете никто не ругает? Путин - ху*ло, или нет? Даже в последних обстрелах, чуть ли не президент Украины виноват!
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Уважают только сильных, а не шаурменов.
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Дуракам, вроде тебя, без силы никак не обойтись! Иди, пососи шоколадный на сладкой плитке, заслужил! И почитай о прямом президенстском правлении, что б не молол чепухи в Интернете, на которую и статья есть!
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Педро сильный? Расмешил. Сцыкуняра твой силач. За 5 лет начитался и насмотрелся на твоего тяжеловеса.
Трусливое дерьмо.
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много тот морячок знает. он даже Украину не сразу на карте найдет
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разведка ОТУ Донецк имела данные о развертывании батареи и имели возможность подавить, но не сделали это из-за приказа с Киева. Офицеры прямо говорит, что сегодняшние смерти - эти предательство руководства страны
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Зеб, это почему Зелемойский не виноват, а Порошенко был виноват? :D
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ты откуда выползло? ты даже не украинец,а шлак какой-то совково-колхозный.
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а почему не упомянуты свиньи и свиновальцман и прочая реформаторская мразь в этом посте?
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СБУ проверит с какого айпи ты это сейчас накалакало.
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то знову "НЕ СТРІЛЯТИ у відповідь", товарісч псевдоголобородько, псевдопрезиденте???
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От нічому життя не вчить. Підтягуйте озброєння. Кацапи "мирні плани" ******* вертіли як хотіли. І фабрика працювала.
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Кацапы думали, что на кривой козе объедут "петрика", но петрик всё повернул так, что их вертят.
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От завжди виникало питання, навіщо ти тут звиздиш? Йди виборюй свою незалежність. В своїй країні. Що, бацька і ЦУ від міністерства інформполітики не дозволяє покинути свій пост? Ну реально закумарив. Переїзжай, будемо вирішувати проблеми разом. Або не відсвічуй.
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Ты утверждаешь, как и *****, что санкции по Минским соглашениям - незаконны?
Может ты ещё утверждаешь, что Порошенко вместе с Турчиновым разрушили самую сильную армию, как это утверждают нацжены, и вместо Минских соглашений могли дойти до Камчатки?
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Ти взагалі читати вмієш? Якесь звіздануте на всю голову створіння.
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Я не умею, по-кацапски, читать между строк, а читаю о санкциях против паРаши, о разваленных ВСУ при и до убийцы-Януковича. Уж прости, что не такой как ты.
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Яке курва розведення яке пєрємириє????У сто двадцать п,ятий раз ?Який сенс в тому ??Таке враження що вони курва грають у якусь тупу гру
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хуже. это 3003 прикрытие мыролюбства и гешефта с русней.
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разводи... не разводи... все равно не договоримся... Крым это Украина...
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хреново у меня с ЗЕрифметикой - идут обстрелы-гинут люди - до 10го двое суток...Какие 7 дней?
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шо за розвод? Шоп тєрарістам здати території
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Розведення сил та ремонт мосту дозволить сепаратистам захопити Станицю Луганську. Ніякого розведення сил бути не може. Українська армія на своїй землі і нікуди відходити не повинна.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРазведение сил возле Станицы Луганской начнется 10 июня, при условии соблюдения тишины течение 7 дней, - Минобороны
 
 
 
 
 
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