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Все про:испытания (214) Одесская область (1764) ракеты (780)

 Доступ к двум мысам и косе в Одесской области ограничат из-за испытаний ракет

С 12 по 14 июня будет ограничен доступ к мысам "Калфа", "Ледники" и части морской косы от населенного пункта Лебедевка Татарбунарского района Одесской области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Татарбунарской РГА.

"Командование Государственного испытательного полигона сообщает о проведении с 12 по 14 июня 2019 года испытаний с боевыми стрельбами. В этот период будет ограничен доступ к мысам "Калфа", "Ледники" и 1-10 километра морской косы от н.п. Лебедевка. Находиться на указанной территории в это время запрещено!", - говорится в сообщении.

В сообщении подчеркнули, что обломки ракет и беспилотных летательных аппаратов взрывоопасны, поэтому при их обнаружении необходимо немедленно сообщить об этом командованию полигона и до прибытия специалистов ограничить доступ людей к указанным предметам.

Также на Цензор.НЕТ: На Одесчине прошли заводские испытания противокорабельных ракет "Нептун"

Командование Государственного испытательного полигона принесло извинения жителям Одесской области за временные неудобства.

Источник: https://censor.net.ua/n3131293
 
   
 Топ комментарии
 
Давайте, рідненькі, зробіть кацапні подаруночок!
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Сразу в дырляндию едь, там все твои, кацапа
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Хлопці, про всяк випадок пристріляйте будинок профспілок та куликове поле.
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Добра новина. .хоч якась радісна звістка.
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по ходу пляжному сезону в одессе хана,придеца ехать месить лечебные грязи в бердяньськ и мариуполь
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Сразу в дырляндию едь, там все твои, кацапа
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а у тебя то,позволь спросить, все дома?
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давно уже пора не на одещщине а на крысме эти ракеты испытывать. там на севере есть несколько интересных места где русня сконцентрирована.
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Ничего страшного,испытайте на здоровье
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Як що ракета не може долетіти до кремля,то не ракета,то пітарда.
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После того, как разорван договор о ракетах средней и малой дальности можно за пару недель разработать такие ракеты или восстановить технологию?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДоступ к двум мысам и косе в Одесской области ограничат из-за испытаний ракет
 
 
 
 
 
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