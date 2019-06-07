EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, За рубежом
  141  4
Все про:G7 (265) электронное декларирование (657)

 Послы стран G7 приветствуют отмену электронного декларирования для активистов

По словам дипломатов, это решение укрепляет верховенство права и гражданское общество в Украине.

Послы стран "Большой семерки" (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) приветствуют решение Конституционного суда Украины о признании неконституционным положения законодательства по представлению электронных деклараций активистами, борющимися с коррупцией. Об этом говорится в сообщении французского председательства в G7 в Twitter Группы поддержки Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

"Послы стран G7 приветствуют решение Конституционного суда, который признал неконституционным введение э-декларирования для антикоррупционных активистов. Это долгожданное решение укрепляет верховенство права и гражданское общество в Украине", - говорится в сообщении.

Накануне, 6 июня Конституционный суд признал незаконным обязательное электронное декларирование имущества общественных активистов.

Также на Цензор.НЕТ: Конституционный суд отменил е-декларирование активистов, - Денисова

Источник: https://censor.net.ua/n3131292
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
тепер "активісти" ще більше елітних квартир та інших ніштяків придбають!
 показать весь комментарий
 
 
Іноземній агентурі у нас - зелена дорога.
Цікаво, що в тих же США за ухил від сплати податків можна заїхати на п'ять років (на негритянську зону).
 показать весь комментарий
 
Это декларирование был просто троллинг от нашей власти, которые безмежно воруют, хотя если критикуешь кого-то, то сам должен быть честным прежде всего, для меня такое верховенство права, что все должны быть равны перед законом, но у нас это проблема для всех
 показать весь комментарий
 
тепер соєві кацапи будуть писати , що країни G-7 нічого не розуміють , а праві лише провладні крадуни ! ..))
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПослы стран G7 приветствуют отмену электронного декларирования для активистов
 
 
 
 
 
 вверх