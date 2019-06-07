 Послы стран G7 приветствуют отмену электронного декларирования для активистов

Послы стран "Большой семерки" (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) приветствуют решение Конституционного суда Украины о признании неконституционным положения законодательства по представлению электронных деклараций активистами, борющимися с коррупцией. Об этом говорится в сообщении французского председательства в G7 в Twitter Группы поддержки Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

"Послы стран G7 приветствуют решение Конституционного суда, который признал неконституционным введение э-декларирования для антикоррупционных активистов. Это долгожданное решение укрепляет верховенство права и гражданское общество в Украине", - говорится в сообщении.

Накануне, 6 июня Конституционный суд признал незаконным обязательное электронное декларирование имущества общественных активистов.

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