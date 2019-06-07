 Двери в ЕС и НАТО должны оставаться для Украины открытыми - маршалок Сената Польши Карчевский

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Опыт прибалтийских стран и Польши показывает, что безопасность может обеспечить только Североатлантический Союз и развитие может дать только ЕС, поэтому двери в эти организации должны оставаться открытыми для Украины", - сказал Карчевский на открытии десятой сессии межпарламентской ассамблеи Верховной Рады, Сейма Литвы, Сейма и Сената Польши "Безопасность. Развитие. Демократия. Сильные вместе" в пятницу в Киеве.
Он также отметил, что исторический опыт Литвы, Польши и Украины учит – "в безопасности мы можем быть только вместе".
"Какие-либо противоречия между нами, тем более исторические, снижают способность сотрудничества в пользу общей безопасности и служат на пользу Москве, избегать их - это наша обязанность", - подчеркнул Карчевский.
але ж таки, може, він ще не зовсім єдарас?
нажаль, порадувати нічим
як
і .
А так, все по делу и правильно говорит👍
Для поляков на их родном языке не унизительно. А в переводе, наверное, лучше было написать маршал.
Двери в ЕС и НАТО должны оставаться для Украины открытыми
Беручи участь в ефірі одного з
телеканалів, екс-депутат
Держдуми Російської Федерації
Ілля Пономарьов зазначив, що
легко може спілкуватися з
іншими учасниками ефіру
українською мовою.
Решта гостей, які приєднались до
ефіру, радісно привітали такий
крок від російського політика.
Подія мала місце в ефірі програми
Остапа Дроздова «Прямим
текстом» на телеканалі ZIK.
Представляючи гостя студії,
ведучий Остап Дроздов пригадав,
як приблизно півроку тому Ілля
Пономарьов зізнавався, що бере
уроки української. Відтак, запитав,
якими є результати. «Якщо ви
бажаєте, можемо поспілкуватися
українською мовою», - відповів
росіянин українською. Екс-голова
МЗС Володимир Огризко
підкреслив, що ще у спілкуванні
перед ефіром пан Ілля перейшов
на державну мову. Крім того,
успіхи росіянина у вивченні
української мови відзначив
народний депутат України Ігор
Гузь.