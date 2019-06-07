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 Политика Украины
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Все про:Польша (4782) членство в НАТО (314) членство в ЕС (187) Карчевский (5)

 Двери в ЕС и НАТО должны оставаться для Украины открытыми - маршалок Сената Польши Карчевский

Евросоюз и НАТО должны оставаться для Украины открытыми, убежден маршалок Сената Польши Станислав Карчевский.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Опыт прибалтийских стран и Польши показывает, что безопасность может обеспечить только Североатлантический Союз и развитие может дать только ЕС, поэтому двери в эти организации должны оставаться открытыми для Украины", - сказал Карчевский на открытии десятой сессии межпарламентской ассамблеи Верховной Рады, Сейма Литвы, Сейма и Сената Польши "Безопасность. Развитие. Демократия. Сильные вместе" в пятницу в Киеве.

Он также отметил, что исторический опыт Литвы, Польши и Украины учит – "в безопасности мы можем быть только вместе".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Северный поток-2" противоречит интересам Центрально-Восточной Европы, - глава Сената Польши Карчевский

"Какие-либо противоречия между нами, тем более исторические, снижают способность сотрудничества в пользу общей безопасности и служат на пользу Москве, избегать их - это наша обязанность", - подчеркнул Карчевский.

Источник: https://censor.net.ua/n3131288
 
   
 Топ комментарии
 
А почему звучит немного унизительно 'маршалок'? Что это значит? Просветите.
А так, все по делу и правильно говорит👍
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Шел 2359 год ...

Двери в ЕС и НАТО должны оставаться для Украины открытыми
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що, мабуть, означає: це чмо виглядає, як єдарас, говорить, як єдарас, чинить, як єдарас...
але ж таки, може, він ще не зовсім єдарас?
нажаль, порадувати нічим
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Тєорєтіки блін. Показують нам морковку як ішакові, А МИ ВІРИМО ЯК ЛОХИ.

як
і .
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А почему звучит немного унизительно 'маршалок'? Что это значит? Просветите.
А так, все по делу и правильно говорит👍
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Marszałek_Senatu_Rzeczypospolitej_Polskiej

Для поляков на их родном языке не унизительно. А в переводе, наверное, лучше было написать маршал.
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Ждем приглашения из этих дверей ! Будем счастливы быть вместе!
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Шел 2359 год ...

Двери в ЕС и НАТО должны оставаться для Украины открытыми
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....двери должны быть открыты...*. Они то открыты---да сквозняк у вас господа сильный, то хлопнет дверью то откроет! Уже больше 10 лет---с Бухарестского саммита в 2007г.
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Исторический опыт отношений Польши и Украины действительно поучителен...
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Предлагаю Новинкого заменить на человека>>>

Беручи участь в ефірі одного з
телеканалів, екс-депутат
Держдуми Російської Федерації
Ілля Пономарьов зазначив, що
легко може спілкуватися з
іншими учасниками ефіру
українською мовою.
Решта гостей, які приєднались до
ефіру, радісно привітали такий
крок від російського політика.
Подія мала місце в ефірі програми
Остапа Дроздова «Прямим
текстом» на телеканалі ZIK.
Представляючи гостя студії,
ведучий Остап Дроздов пригадав,
як приблизно півроку тому Ілля
Пономарьов зізнавався, що бере
уроки української. Відтак, запитав,
якими є результати. «Якщо ви
бажаєте, можемо поспілкуватися
українською мовою», - відповів
росіянин українською. Екс-голова
МЗС Володимир Огризко
підкреслив, що ще у спілкуванні
перед ефіром пан Ілля перейшов
на державну мову. Крім того,
успіхи росіянина у вивченні
української мови відзначив
народний депутат України Ігор
Гузь.
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А не хоче розповісти цей поважний маршалок, хто і за що хоче ці двері прикрити, без всяких мутних натяків.
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Можете тримати відкритими до скону віку . Запізно . Потяг вже розвернуто на Схід , до брацкагонарота . Зазєлі в масі 73% проголосували на курс України до *** та в ТС , очевидно в рамках реалізації плану "Малоросія" за пактом Путєна-Бєніціона . Десь так .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДвери в ЕС и НАТО должны оставаться для Украины открытыми - маршалок Сената Польши Карчевский
 
 
 
 
 
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