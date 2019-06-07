 Первое смертельное ДТП с участием Tesla произошло на трассе Киев-Житомир. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Информатор.
Предварительно, компания из трех человек ехала на мероприятие в Житомир, которое посвящено электрокарам.
"Водитель и пассажир электрокара, который сидел сзади, утверждают , что коммунальщики сдавали назад по правой полосе и это стало причиной аварии. Оба мужчины из Tesla не пострадали", - говорится в сообщении.
Пассажирка, которая сидела на переднем сидении Tesla ,от полученных травм погибла еще до приезда медиков. Удар пришелся на ее сторону. Девушке было около 30 лет.
"Это первый случай в Украине, когда в аварии погиб кто-либо, находящийся в салоне Tesla. По словам водителя, распиаренный автопилот в этом кроссовере в момент столкновения был отключен", - отмечает издание.
Из-за ДТП на трассе из Киева в Житомир выстроилась огромная пробка. На месте работала дорожная полиция и следственно-оперативная группа. Обстоятельства выясняются.
Обычная машина на батарейках. Но уже с более менее достаточным километражем пробега с зарядки. Ну и цена в 2 раза выша.
Но по соевой версии за рулем теслы сидели проклятые евробляхеры.
В газоні також сиділи євробляхери (котрим не вистачило коштів на мито). Подалися в комунальники - перейшли у підпілля.
Машина на фотке просто в хлам, в смятку, а они не пострадали?? Это как так?? Не могу себе представить шоб машина была полностью раскурочена , а пасажиры не пострадали, удар был бешеной силы....Брехня..не верю.
Судя по тому, во что превратилась Тесла - коммунальщики двигались назад на скорости 250 км/ч
И пусть только рада не проголосует за это.
У нас нет этого
Могу поспорить, что и в данном случае тоже
Судя по следу шин развернутого грузовика - он стоял на обочине, а летун решил протиснуться и... что-то пошло не так.
бачили хто вони є. Уних явно був регістратор.
Вы никогда не встречали на дороге яму , например, прямо в которую воткнуты железные трубы со знаком дорожные работы?
Я встречала. Просто в Одессе я их в основном знаю наизусть. А тут трасса.
Надеюсь, я не доживу до этого времени 🙈
Но судя по тому, что женщине пытались оказать первую медицинскую помощь до приезда скорой и никто не говорил о том, что её зажало, то не было никакой необходимости что либо раскурочивать. Плюс судя по обломкам возле теслы и вдоль дороги - эта версия ещё более сомнительная.
2. ***** было "девушке" разъезжать с мажорами (у которых в головах пустота в 99% случаев).
3. 2 охламона не пострадали, вывернув руль, что характерно, в сторону "девушки", которой захотелось сладкой жизни. Ну, за что и заплатила по полной.
А если в Тесле в командировку ехали директор, зам., и они обязали ехать бухгалтера?
Ты ничтожество, тупой чмошный уродец.