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Все про:ДТП (5578) Tesla (7)

 Первое смертельное ДТП с участием Tesla произошло на трассе Киев-Житомир. ФОТОрепортаж

В пятницу, 7 июня, под Киевом произошло серьезное ДТП с участием самого дорогого электрокара. На 77 километре трассы Киев-Житомир кроссовер Tesla Model X влетел в ГАЗ дорожной службы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Информатор.

Предварительно, компания из трех человек ехала на мероприятие в Житомир, которое посвящено электрокарам.

"Водитель и пассажир электрокара, который сидел сзади, утверждают , что коммунальщики сдавали назад по правой полосе и это стало причиной аварии. Оба мужчины из Tesla не пострадали", - говорится в сообщении.

Пассажирка, которая сидела на переднем сидении Tesla ,от полученных травм погибла еще до приезда медиков. Удар пришелся на ее сторону. Девушке было около 30 лет.

"Это первый случай в Украине, когда в аварии погиб кто-либо, находящийся в салоне Tesla. По словам водителя, распиаренный автопилот в этом кроссовере в момент столкновения был отключен", - отмечает издание.

Из-за ДТП на трассе из Киева в Житомир выстроилась огромная пробка. На месте работала дорожная полиция и следственно-оперативная группа. Обстоятельства выясняются.

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Первое смертельное ДТП с участием Tesla произошло на трассе Киев-Житомир 01
Первое смертельное ДТП с участием Tesla произошло на трассе Киев-Житомир 02

Источник: https://censor.net.ua/n3131286
 
 
 Топ комментарии
 
"Водитель и пассажир электрокара, который сидел сзади, утверждают , что коммунальщики сдавали назад по правой полосе и это стало причиной аварии."

Судя по тому, во что превратилась Тесла - коммунальщики двигались назад на скорости 250 км/ч
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Ремонт дороги...скорее всего там было ограничение скорости...50 а ир и 30 км...летели сволрчи...низко...
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Дурнів і у вівтарі б'ють. Навіть ультрависокий рівень безпеки не допоможе.
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Ремонт дороги...скорее всего там было ограничение скорости...50 а ир и 30 км...летели сволрчи...низко...
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судячи з відстані по якій уламки посипало до остаточного "стопа" - витиснули всю можливу швидкість з цього недомобіля. м-к водятел
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та нє...це часта звичка київських водіїв обігнати (не випередити!) по обочині з правої сторони дороги, бо спішили. Це видно так...бо чого раптом швидкісна Тесла там опинилася....
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какие 15 метров между хламом Тесла и Газоном цистерной там все 80-100.... а удар разворот на месте авто перпендикульярно от того что в него влетела Тесла с какими параметрами шла 140 км-час не меньше... а потом свободный полет кручение девчонку джаль СОБОЛЕЗНОВАНИЯ.. могла просто от преегрузки умереть или ударялась об частиТеслы в свободном полете... там же представляте- едет авто 120-140 км-час и вдруг удар СТОП- разворот и в салоне у людей просто мозг начинает прыгать в голове...а G выросло- а с ним и масса собственного тела в 3-4 раза.....
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Дурнів і у вівтарі б'ють. Навіть ультрависокий рівень безпеки не допоможе.
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кто сказал что в тесле есть какой то "ультровысокий" кровень безопасности?
Обычная машина на батарейках. Но уже с более менее достаточным километражем пробега с зарядки. Ну и цена в 2 раза выша.
Но по соевой версии за рулем теслы сидели проклятые евробляхеры.
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Я не спеціаліст. Наче ж весь інтернет забитий статтями з результатами краш-тестів.

В газоні також сиділи євробляхери (котрим не вистачило коштів на мито). Подалися в комунальники - перейшли у підпілля.
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В твітері не збрешуть)) Не вірите своїм очам, що в хлам побито?
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Всюди нашого брата дурять. Клятий маркетинг.)
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через більше прискорення таке авто - підвищеної небезпеки коли за кермо сідає потвора яка на ремонтній дорозі "топить"
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Наши люди на Tesla в булочную не ездят.
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Оба мужчины из Tesla не пострадали", - говорится в сообщении.

Машина на фотке просто в хлам, в смятку, а они не пострадали?? Это как так?? Не могу себе представить шоб машина была полностью раскурочена , а пасажиры не пострадали, удар был бешеной силы....Брехня..не верю.
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это результат вырезания пневноножницами ты видишь.
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верхню фотку подивіться, свідок ножиць))
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Это же не ланос и не таз, а раскурочили её до такого спасатели, доставая людей.
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та в нього цих тесл було - шо гуталіну, а в гуталінах воно розбирається.
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Летели они, а не ехали, вот вам и результат на лицо.
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дівку шкода..Їй би ще жити..а тут таке паскудство...
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"Водитель и пассажир электрокара, который сидел сзади, утверждают , что коммунальщики сдавали назад по правой полосе и это стало причиной аварии."

Судя по тому, во что превратилась Тесла - коммунальщики двигались назад на скорости 250 км/ч
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кроссовер Tesla Model X влетел в ГАЗ дорожной службы - вообще то тесла для езды, если хотел модерно летать, то надо покупать Х Спаце
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Президент должен внести в раду законопроект, по которому считать не эмвеквадрат деленное на два, а эмвеквадрат деленное на 256.
И пусть только рада не проголосует за это.
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Виробникам Тесли, можна було б вже якось запам'ятати, що розпіарений автопілот ніколи не переможе іконку.
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Схоже, що для нашого ринку з Тесли взагалі можна спокійно знімати третину опціону з безпеки руху - всеодно повідключають, щоб не заважав влітати в перебігаючі стовпи з деревами та підрізаючи асфальтоукладчики.
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А прочесть, что автопилот был выключен, не?
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Спецтранспорт дорожной службы заграницей очень сильно освещён и обвешен со всех сторон предупреждающими знаками и светом.
У нас нет этого
Могу поспорить, что и в данном случае тоже
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і що? Це привід на швидкості лупитися в автівку комунальщиків?
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Нет. Но у нас вообще мало делается для безопасности на дорогах , и дороги плохие- все это плюс скорость даёт жуткий результат
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Да, это так, но лететь с такой скоростью,чтобы не отреагировать на препятствие (любое) и убить человека - это преступление.
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Мы ничего не знаем ни о дорожных знаках, ни о сигналах машины дорожников. Мы знаем факт: водитель не отреагировал на препятствие, в результате чего погиб человек. Версии могут быть разными. Но версию о том, что дорожная машина "внезапно выскочила" на проезжую часть, надо с порога отметать, как несостоятельную. А обстоятельства, как и скорость "Теслы", установят экспертизы.
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То есть здоровенная оранжевая бочка на грузовике - это ни о чем не говорит, и ни о чем не предупреждает?
Судя по следу шин развернутого грузовика - он стоял на обочине, а летун решил протиснуться и... что-то пошло не так.
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Ліхтарики потрібно почіпити на тих двох дебілів що залишилися живими що б інші
бачили хто вони є. Уних явно був регістратор.
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Вы меня не поняли. С этой аварией понятно почти все. Я говорю о превентивных мерах.
Вы никогда не встречали на дороге яму , например, прямо в которую воткнуты железные трубы со знаком дорожные работы?
Я встречала. Просто в Одессе я их в основном знаю наизусть. А тут трасса.
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Не,,Tesla,, а дебіла на автомобілі.А автомобіль тут нідочого.
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Якби загорівся, то було б 3 трупика в салоні
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Скоріше за все трусики з хімічними опіками.
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Думаю, досить скоро настане час, коли автомобілі будуть передавати онлайн місце і швидкість, з якою вони рухаються. При перевищенні дозволеної в данному місці швидкості штраф нараховуватиметься автоматично. І це зменшить кількість ДТП в рази.
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І сплачуватиметься автоматично. А якщо на картцінема грошей, то дбайлива команда хірургів чекатиме в пункті призначення на вашу нирку.
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А ещё при задаванииив поисковик слов и словосочетаний, которые служба безопасности будет считать угрозой (как нанять киллера, как сделать бомбу) будет автоматом составляться протокол нарушений и информация передаваться в полицейский участок

Надеюсь, я не доживу до этого времени 🙈
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А як на рахунок обгону,тут і віз щоб обігнати треба надати прискорення яке буде зафіксовано приладами які Ви пропонуєте.А не ліпше в такому разі випускати двигуни для автомобілів в одну курську силу і аварій зразу поменшає та і половина поліції можна буде ,,оптимізувати,,?
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Навіщо дурні питання? ПДД на все дають відповідь.
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Интересно как Тесла 5 звезд по безопасности получила... Салон раскурочен сильнее чем морда и жопа, чего не должно быть в принципе по стандартам...
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А людей как оттуда доставать? МЧСники разворотили.
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Возможно ты прав.
Но судя по тому, что женщине пытались оказать первую медицинскую помощь до приезда скорой и никто не говорил о том, что её зажало, то не было никакой необходимости что либо раскурочивать. Плюс судя по обломкам возле теслы и вдоль дороги - эта версия ещё более сомнительная.
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Просто так ножницами кромсали, из любопытства.
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1. В 30 лет уже не девушка.
2. ***** было "девушке" разъезжать с мажорами (у которых в головах пустота в 99% случаев).
3. 2 охламона не пострадали, вывернув руль, что характерно, в сторону "девушки", которой захотелось сладкой жизни. Ну, за что и заплатила по полной.
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Он не сволочь, он завистник и у него жигули.
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Что ты мелешь, #@$#? Ты йогнулся?
А если в Тесле в командировку ехали директор, зам., и они обязали ехать бухгалтера?
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Самая совершенная техника в руках дебила - груда железа...
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Так можно сказать и про Гагарина, и про Цоя, и про Марка Болана.
Ты ничтожество, тупой чмошный уродец.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПервое смертельное ДТП с участием Tesla произошло на трассе Киев-Житомир. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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