 Первое смертельное ДТП с участием Tesla произошло на трассе Киев-Житомир. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Информатор.

Предварительно, компания из трех человек ехала на мероприятие в Житомир, которое посвящено электрокарам.

"Водитель и пассажир электрокара, который сидел сзади, утверждают , что коммунальщики сдавали назад по правой полосе и это стало причиной аварии. Оба мужчины из Tesla не пострадали", - говорится в сообщении.

Пассажирка, которая сидела на переднем сидении Tesla ,от полученных травм погибла еще до приезда медиков. Удар пришелся на ее сторону. Девушке было около 30 лет.

"Это первый случай в Украине, когда в аварии погиб кто-либо, находящийся в салоне Tesla. По словам водителя, распиаренный автопилот в этом кроссовере в момент столкновения был отключен", - отмечает издание.

Из-за ДТП на трассе из Киева в Житомир выстроилась огромная пробка. На месте работала дорожная полиция и следственно-оперативная группа. Обстоятельства выясняются.

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