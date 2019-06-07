 Freedom House заявил о снижении уровня демократии в мире. Украину отнесли к "частично свободным" странам

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Гордон.
Украина в отчете определена как "частично свободная" страна с общей оценкой свободы в 60 из 100 возможных баллов. Похожие баллы получили Мексика (63) и Колумбия (66). Страны Западной Европы и некоторые страны Восточной Европы получили в рейтинге не менее 80 баллов.
При этом Украина обогнала по уровню свобод Казахстан (22 балла), Россию (20 баллов), а также Венесуэлу, Иран, Китай и Саудовскую Аравию, которые получили от 19 баллов до 7 баллов.
Уровень политических прав в Украине правозащитники оценили в три балла из семи, гражданских – в четыре балла из семи.
Беспокойство Freedom House вызывают более 50 нападений на украинских активистов в течение первых девяти месяцев года, расследование которых происходило только под давлением гражданского общества. Также они осудили нападения на ромов.
Среди ключевых тенденций в Украине Freedom House назвали:
Создание Антикоррупционного суда на фоне сомнений международных и внутренних наблюдателей в отношении процесса отбора его судей;
Продолжение нерегулярных боевых действий на Донбассе;
Введение военного положения в 10 регионах на 30 дней.
Выборы президента Украины Петра Порошенко и парламентские выборы Freedom House оценил как конкурентные и честные, за исключением невозможности голосования на оккупированных территориях Крыма и Донбасса. При этом правозащитники считают смешанную систему выборов в Верховную Раду уязвимой к манипуляциям и подкупу.
Отмечается, что новым политическим силы трудно конкурировать с уже известными, которые пользуются поддержкой олигархов.
По оценке правозащитников, российское влияние в Украине после отстранения от власти экс-президента Виктора Януковича уменьшилось, однако Москва имеет влияние в некоторых восточных и южных регионах. Живущие на оккупированных частях Украины люди находятся под мощным влиянием российской пропаганды и других форм контроля. Около 1,5 млн внутренне перемещенных лиц имеют законодательные и практические препятствия к голосованию.
Серьезной проблемой Украины названа коррупция.
"Не хватает политической воли для борьбы с ней, несмотря на сильное давление со стороны гражданского общества. Антикоррупционные агентства неоднократно попадали в политически опасные конфликты с другими государственными структурами и выборными должностными лицами", – говорится в отчете.
Отмечается, что Украина достигла некоторого прогресса в повышении прозрачности, однако недостаточно развитые институты не полностью способны идентифицировать и наказывать нарушителей.
По мнению Freedom House, украинское медиапространство демонстрирует существенный плюрализм, а журналисты нередко критикуют власти. Однако значительное количество СМИ контролируют бизнес-магнаты, имеющие свои политические интересы.
Независимый Институт массовой информации зарегистрировал 201 случай нарушения свободы СМИ в Украине в период с января по ноябрь 2018 года, в том числе 28 фактов избиений или нападений на журналистов.
Отмечается также запрет на въезд в Украину российским журналистам и растущее давление для ограничения публикаций на других языках, кроме украинского.
В отчете также упоминается решение суда, который по запросу Генеральной прокуратуры разрешил получить информацию из телефона журналиста, в том числе переписку и данные о местонахождении за 17 месяцев.
Правозащитники отмечают, что возросло количество нападений на гражданских активистов в 2018 году. Под угрозой оказались борцы с коррупцией и защитники прав ЛГБТ. Генеральный прокурор в сентябре высказал мнение о том, что общественные активисты сами спровоцировали нападение на себя из-за критики власти. Также в отчете упоминаются неудачные попытки отменить или ослабить требования о подаче деклараций о доходах членами неправительственных организаций, которые фокусируются на борьбе с коррупцией.
В апреле 2018 года в Freedom House отметили, что в Украине впервые со времени революции 2014 года наблюдается спад показателей демократических процессов.
https://www.pravda.com.ua/news/2019/05/25/7216136/
желаю каждому осуждающему почаще встречаться с ромами...а под штабом организации табор и работающих ромов по карманам
Задолбали уже с этими ромами.
Ещё рейтинги из за цыган снижают.
Какие нафиг ромы вообще? Это цыгане. Они ими были, есть и останутся. Ворье и разносчики заразы и наркотиков.
Рейтинги у них(((
Посидь у спамі, кацапчику вузькоокий.
https://censor.net.ua/news/3060601/demokraticheskie_pokazateli_v_ukraine_snizilis_vpervye_s_2014_goda_freedom_house
https://censor.net.ua/news/3053963/politicheskoe_i_ekonomicheskoe_davlenie_zastavlyaet_ukrainskie_smi_izbegat_kriticheskih_tem_freedom
обтекай молча
Попри всі перепони рівень соціальної культури українців росте. Люди починають розуміти хто їх справжній ворог.
https://censor.net.ua/news/3053963/politicheskoe_i_ekonomicheskoe_davlenie_zastavlyaet_ukrainskie_smi_izbegat_kriticheskih_tem_freedom
обтекай молча
Знаешь что, Доцент, ты, конечно, вор авторитетный, но зачем ты при Мишке ?
Але
Правда світліша за сонце.
Топчи правду в калюжу, а все чиста буде.
Правду не сховаєш. До цього владу
в Україні
узурпував саме парашенко, тиранію впроваджував лише Мародер !
Международная неправительственная организация Freedom House отмечает, что в Украине впервые со времени Революции Достоинства 2014 года зарегистрирован спад показателей демократических процессов.Источник: https://censor.net.ua/n3060601
Политическое и экономическое давление заставляет украинские СМИ избегать критических тем, - Freedom House
Политическое и экономическое давление заставляет украинских журналистов избегать критических тем, заявил 5 марта директор представительства правозащитной организации Freedom House в Украине Мэтью Шааф во время дискуссии в Национальном союзе журналистов Украины.и тут что шоколадное потекло из штанов
Порошенко про
зміни, швидкість реформ
"Я хочу категорічно заперечити цьому: зміни або відбуваються швидко,
або не відбуваються ніколи. Люди або відчувають зміни за лічені місяці або за
перший-другий-третій рік, або вони переконані в тому, що тут змін чекати марно.І
подібний повільний темп лише консервує відсталість, хабарництво,
неефективність, непрозорість..."