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Все про:Freedom House (146) демократия (455)

 Freedom House заявил о снижении уровня демократии в мире. Украину отнесли к "частично свободным" странам

5 июня международная правозащитная организация Freedom House опубликовала ежегодный доклад "Свобода в мире 2019", согласно которому глобальный уровень демократии в 2018 году снижается тринадцатый раз подряд.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Гордон.

Украина в отчете определена как "частично свободная" страна с общей оценкой свободы в 60 из 100 возможных баллов. Похожие баллы получили Мексика (63) и Колумбия (66). Страны Западной Европы и некоторые страны Восточной Европы получили в рейтинге не менее 80 баллов.

При этом Украина обогнала по уровню свобод Казахстан (22 балла), Россию (20 баллов), а также Венесуэлу, Иран, Китай и Саудовскую Аравию, которые получили от 19 баллов до 7 баллов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украина является "частично свободной" страной, - отчет Freedom House. КАРТА

Уровень политических прав в Украине правозащитники оценили в три балла из семи, гражданских – в четыре балла из семи.

Беспокойство Freedom House вызывают более 50 нападений на украинских активистов в течение первых девяти месяцев года, расследование которых происходило только под давлением гражданского общества. Также они осудили нападения на ромов.

Среди ключевых тенденций в Украине Freedom House назвали:

Создание Антикоррупционного суда на фоне сомнений международных и внутренних наблюдателей в отношении процесса отбора его судей;
Продолжение нерегулярных боевых действий на Донбассе;
Введение военного положения в 10 регионах на 30 дней.
Выборы президента Украины Петра Порошенко и парламентские выборы Freedom House оценил как конкурентные и честные, за исключением невозможности голосования на оккупированных территориях Крыма и Донбасса. При этом правозащитники считают смешанную систему выборов в Верховную Раду уязвимой к манипуляциям и подкупу.

Отмечается, что новым политическим силы трудно конкурировать с уже известными, которые пользуются поддержкой олигархов.

По оценке правозащитников, российское влияние в Украине после отстранения от власти экс-президента Виктора Януковича уменьшилось, однако Москва имеет влияние в некоторых восточных и южных регионах. Живущие на оккупированных частях Украины люди находятся под мощным влиянием российской пропаганды и других форм контроля. Около 1,5 млн внутренне перемещенных лиц имеют законодательные и практические препятствия к голосованию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Демократические показатели в Украине снизились впервые с 2014 года, - Freedom House

Серьезной проблемой Украины названа коррупция.

"Не хватает политической воли для борьбы с ней, несмотря на сильное давление со стороны гражданского общества. Антикоррупционные агентства неоднократно попадали в политически опасные конфликты с другими государственными структурами и выборными должностными лицами", – говорится в отчете.

Отмечается, что Украина достигла некоторого прогресса в повышении прозрачности, однако недостаточно развитые институты не полностью способны идентифицировать и наказывать нарушителей.

По мнению Freedom House, украинское медиапространство демонстрирует существенный плюрализм, а журналисты нередко критикуют власти. Однако значительное количество СМИ контролируют бизнес-магнаты, имеющие свои политические интересы.

Независимый Институт массовой информации зарегистрировал 201 случай нарушения свободы СМИ в Украине в период с января по ноябрь 2018 года, в том числе 28 фактов избиений или нападений на журналистов.

Отмечается также запрет на въезд в Украину российским журналистам и растущее давление для ограничения публикаций на других языках, кроме украинского.

Также читайте: Украина прогрессирует на пути демократии, - доклад Freedom House

В отчете также упоминается решение суда, который по запросу Генеральной прокуратуры разрешил получить информацию из телефона журналиста, в том числе переписку и данные о местонахождении за 17 месяцев.

Правозащитники отмечают, что возросло количество нападений на гражданских активистов в 2018 году. Под угрозой оказались борцы с коррупцией и защитники прав ЛГБТ. Генеральный прокурор в сентябре высказал мнение о том, что общественные активисты сами спровоцировали нападение на себя из-за критики власти. Также в отчете упоминаются неудачные попытки отменить или ослабить требования о подаче деклараций о доходах членами неправительственных организаций, которые фокусируются на борьбе с коррупцией.

В апреле 2018 года в Freedom House отметили, что в Украине впервые со времени революции 2014 года наблюдается спад показателей демократических процессов.

Источник: https://censor.net.ua/n3131283
 
 
 Топ комментарии
 
Если бы пэте под зад не дали ,то через пару лет стали бы Северной Кореей..
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Двох учасників мітингу за імпічмент зеленського забрали до поліції і склали адмінпротоколи:

https://www.pravda.com.ua/news/2019/05/25/7216136/
Freedom House заявил о снижении уровня демократии в мире. Украину отнесли к "частично свободным" странам - Цензор.НЕТ 4187
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Ну после того, как Порохатому свинокондитеру дали увесистого стусана под жирную задницу, ситуация улучшится.
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Чому, олігархи ііз власними ЗМІ ніде з УККраїни не поділися.
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Типичная ватная реакция. "рейтинги неправильные", если они мне не нравятся. Точь-в-точь как расейское быдло реагирует.
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подтверждаю - именно так, когда его загонишь в угол, оно предлагает верить ему, а не сомнительным рейтингам.
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Говно все эти рейтинги! Параша проплачивает, что мол Киев один из опаснейших городов, но зато в масквабаде, где чурки режут кого хотят - все норм!
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Если бы пэте под зад не дали ,то через пару лет стали бы Северной Кореей..
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Двох учасників мітингу за імпічмент зеленського забрали до поліції і склали адмінпротоколи:

https://www.pravda.com.ua/news/2019/05/25/7216136/
Freedom House заявил о снижении уровня демократии в мире. Украину отнесли к "частично свободным" странам - Цензор.НЕТ 4187
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благодаря зеле Украина стала хуже колумбии... успех...)))))
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здесь они явно поскомничали, украина -это полностью свободная и демократичная страна, ото всего, шо популярно в остальном мире
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А, Вам шашечки нужны
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Ну после того, как Порохатому свинокондитеру дали увесистого стусана под жирную задницу, ситуация улучшится.
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брехня
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Также они осудили нападения на ромов ...

желаю каждому осуждающему почаще встречаться с ромами...а под штабом организации табор и работающих ромов по карманам
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Окрім крадіжок, роми ще спеціалізуються на торгівлі наркотиками. Тож природньо, що ті хто "засуджує", насправді захищає своїх постачальників та дилерів.
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+++
Задолбали уже с этими ромами.
Ещё рейтинги из за цыган снижают.
Какие нафиг ромы вообще? Это цыгане. Они ими были, есть и останутся. Ворье и разносчики заразы и наркотиков.
Рейтинги у них(((
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напоминаю порохососным даунам, что снижение уровня демократии началось при Петюне

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а ты статью всю осилил? там внизу ссылочки на статьи еще при Порохе.ниже порохососному довену ответил. Ну и сам погугли, в гугле надеюсь не забанен? Freedom House заявил о снижении уровня демократии в мире. Украину отнесли к "частично свободным" странам - Цензор.НЕТ 7555
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Який же ти "ватник"? Ти "ходя" у сандалях. Не холодно тобі в лахті взимку?
Посидь у спамі, кацапчику вузькоокий.
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Протоплазмо ти козлиномокшанська, ти гадаєш що твої лінки мені цікаві? Іди спати, зоофіле у 16-му покоління.
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что правда, простому человеку у нас пока сложно отстоять свои права, частично можно, а иногда совсем нельзя, даже убить могут, где замешаны большие деньги, больших людей у власти
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Такое случается везде . Даже в так называемых демократических странах .
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це тільки в мене відчуття, що це напряму пов'язано з претензіями фашиської ********* на світове господство?
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"..возросло количество нападений на гражданских активистов в 2018 году. Под угрозой оказались борцы с коррупцией и защитники прав ЛГБТ."

Попри всі перепони рівень соціальної культури українців росте. Люди починають розуміти хто їх справжній ворог.
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Звичайно, що Freedom House є авторитетною організацією. Вважаю, що при початку репресій проти українців рейтинг зеленої влади зрівняється з рейтингом КНДР.
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поки є тілівізор, зебілоїди будуть вірити в телеефір, а не реальність
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Твій пост десь виглядає, як цитата з відомого фільму :

Знаешь что, Доцент, ты, конечно, вор авторитетный, но зачем ты при Мишке ?
Але
Правда світліша за сонце.

Топчи правду в калюжу, а все чиста буде.

Правду не сховаєш. До цього владу
в Україні
узурпував саме парашенко, тиранію впроваджував лише Мародер !
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Нам намагаються закрити рота, звинувачуючи у всіляких бідах, у профінансованій діяльності. Такі дії ведуть до толітаризму.
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кінець епохи демократії! зебільйо зробило це разом!
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Демократические показатели в Украине снизились впервые с 2014 года, - Freedom House

Международная неправительственная организация Freedom House отмечает, что в Украине впервые со времени Революции Достоинства 2014 года зарегистрирован спад показателей демократических процессов.Источник: https://censor.net.ua/n3060601



Политическое и экономическое давление заставляет украинские СМИ избегать критических тем, - Freedom House
Freedom House заявил о снижении уровня демократии в мире. Украину отнесли к "частично свободным" странам - Цензор.НЕТ 5938Политическое и экономическое давление заставляет украинских журналистов избегать критических тем, заявил 5 марта директор представительства правозащитной организации Freedom House в Украине Мэтью Шааф во время дискуссии в Национальном союзе журналистов Украины.и тут что шоколадное потекло из штанов
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Шо ж так ?!! Поця ж обіцяв життя по-новому ! Збудувати нову, демократичну країну ! Це напевно знову пукін завадив чи агенти кремля чинили беззаконня останні 5 років

Порошенко про
зміни, швидкість реформ

"Я хочу категорічно заперечити цьому: зміни або відбуваються швидко,
або не відбуваються ніколи. Люди або відчувають зміни за лічені місяці або за
перший-другий-третій рік, або вони переконані в тому, що тут змін чекати марно.І
подібний повільний темп лише консервує відсталість, хабарництво,
неефективність, непрозорість..."

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Чушь собачья . Украина пока одна из самых свободных стран в мире . Не знаю как долго продержится такая ситуацуя при шаурмене .
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Цензор.НЕТНовостиОбществоFreedom House заявил о снижении уровня демократии в мире. Украину отнесли к "частично свободным" странам
 
 
 
 
 
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