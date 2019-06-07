....Военным не нужно получать разрешение на ответный огонь, - Генштаб. ВИДЕО.....

Об этом на брифинге в пятницу вечером заявил заместитель командующего ООС, руководитель группы безопасности Трехсторонней контактной группы по вопросам мирного урегулирования на Донбассе генерал-майор Богдан Бондарь, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"В соответствии с распоряжением начальника Генштаба, главнокомандующего, командующего ОС и командиров бригад разрешается самостоятельно применять технику и вооружение в случае угрозы жизни или потери территории. После этого не проводятся какие-либо карательные мероприятия, разборки, поскольку от этого зависит жизнь и здоровье наших военнослужащих, от этого зависит, в том числе, моральный климат в тех коллективах, которые выполняют боевые задачи", - сказал Бондарь.
Он напомнил, что сегодня оккупанты обстреляли позиции Объединенных сил в районе Новолуганского с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, вследствие чего двое военнослужащих погибли, четверо получили ранения и шестеро военных получили боевое травмирование.
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Да ты вообще уже оборзела . Как можно так нагло лгать?
Свои чутки держи при себе.
Такой наглой брехухи ещё свет не видывал !
Самий гавкіт від тебе...
Набрили ви мені, тролякі..
Чи ви такі тупі чи просто нахабні.
Підібрали ніжки і потупцяли в правильному напрямі. ОБИДВІ.
«7 июня 2019
Российской авиакомпании запретили использовать украинские «Русланы».
Но тут пришел вазелин - и кучма официально начал требовать "запретить ответный огонь", а зебилам в ботоферы спустили ЦУ - "отмазать вову, во всем виноват Порох!"
Вчера в 16:04
24 июня может стать днем предательства Совета Европы в отношении Украины. А может и не стать. Это зависит от нас с Вами. Переходите на страницы Парламентской ассамблеи СЕ в Facebook и Twitter и оставляйте в комментариях призывы к тому, чтобы европейские парламентарии ни в коем случае не проголосовали за возврат голоса Москве. Путинская администрация - людоед, не имеющий право находиться в этой организации. ПАСЕ - символ демократических стандартов, а путинская Россия - страна, уничтожившая эти стандарты в бомбардировках Грузии, Украины и Сирии. Москва не выполнила ни единого условия для снятия санкций, которые Совет Европы наложил на нее за аннексию Крыма. Крым все еще аннексирован, на Донбассе не стихают бои, российские базы по-прежнему стоят на грузинских территориях, а российская авиация в эти дни снова бомбит Сирию. В случае, если путинская Россия получит голос в ПАСЕ, это станет концом ПАСЕ и началом разрушения современного миропорядка, который пытается разрушить агрессивная Россия. Давайте заставим европейских парламентариев предотвратить новый "мюнхенский сговор" прежде, чем станет слишком поздно. Переходите по этим ссылкам и выскажите свою позицию на страницах ПАСЕ. Особая надежда - на украинцев: ребята, я знаю, что вы умеете делать виртуальный флэш-моб. Вспомните, как вы "опустили" рейтинг ФИФА. Вперед! Выкинем агрессора из ПАСЕ.
Ссылка на страницу ПАСЕ в Facebook: https://www.facebook.com/ParliamentaryAssembly/
Ссылка на страницу ПАСЕ в Twitter: https://twitter.com/pace_news
Страница Совета Европы в Facebook (здесь можно писать в личку): https://www.facebook.com/SovetEvropy/
PS. Писать желательно на английском. Лично я сформулировал так: Russia should not be in the PACE. Do not appease the aggressor who attacked Georgia, Ukraine and Syria. Remember the lessons of the Second World War. 24 of June vote AGAINST Russia's return in PACE. ("России не должно быть в ПАСЕ. Не умиротворяйте агрессора, который напал на Грузию, Украину и Сирию. Помните об уроках Второй мировой войны. 24 июня голосуйте ПРОТИВ возвращения России в ПАСЕ").
овтетный огонь из чего аткрывать, из тех антаматов,что у них были в окопах на передовой??
там пушек нет на передовой.
а пушки есть в тылу, а вот пушки не дали использовать.
3 часа данецкие снаряды летели, разрешения не давали 3 часа, те сидели в блиндаже -прятались. от антаматов толку мало.
ждали, пока кучма давал предложения, как начинать вазить макароны в данецк.
но **** военная штабная говорит, да не все, как всегда-недоговаривает про пушки и разрешения на пушки.
уже новая штабная.
Не высокого они о нем мнения прямо скажем...
https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/210216
Президент Украины Зеленский либо глупец, либо предатель
Да так и есть скорее всего...
Эту арту срисовали и на подходе и на позициях, где они разворачивались. Разрешение на огонь не дали. Три раза наблюдали перемещение этих орудий в зоне поражения. Знали что они рано или поздно по нам отработают. Три раза эту батарею могли разнести в клочья. Они явно нарушали минские по зоне отведения.
Но с самого верху запрет на открытие огня. Категоричный запрет на уровне Киева. С угрозами всех кар небесных.
Многие не знают, что от ствольной артиллерии крупного калибра, в подавляющем большинстве случаев, защиты нет. 152 мм разносит блиндажи в три и более наката, как домик из спичек. На "Зените", под Донецком, подземная станция РЛС все в бетоне. Выдержала несколько прямых попаданий, но треснула стена в бункере. Еще несколько попаданий и последствия могли быть самыми печальными. Когда работает ствольная артиллерия противника, люди просто сидят в блиндажах и молятся чтобы не было прямого попадания. Прямое попадание - это гарантированные погибшие, раненые и тяжело контуженные. Молятся и ждут, когда, в ответ, начнет работать на подавление наша артиллерия. Другого не бывает. Еще можно начать работать по артиллерии противника, когда она перемещается на позиции. Но из Киева запретили это делать.
Вот и все. Вот так это и работает. Война - это когда люди стреляют и убивают. Если не стреляем мы, убивают нас. Но нынешней власти плевать. Там никто не служил, не воевал, не хоронил близких. Для них война - это что-то виртуально. Для нас нет. Кроме артиллерии активизировались снайпера противника. Видимо им уже рассказали, знают, что им теперь можно все. Отстрел укропов как в тире.
На спостережні пункти нужна камеры видеонаблюдения. Пока это единственная профилактика" ©
а тут ще й Луценко невгамовний,зареєстрував три кримінальні виробництва - про підготовку до фінансування тероризму, про підготовку до перешкоджання діяльності Збройних сил України в особливий період та за фактом державної зради - після закликів заборонити вогонь і відновити торговельні відносини.