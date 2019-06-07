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Все про:Бондарь (80) Генштаб ВС (975)

 Военным не нужно получать разрешение на ответный огонь, - Генштаб. ВИДЕО

Украинские военнослужащие не должны просить разрешения открывать огонь в ответ на агрессию со стороны оккупантов.

Об этом на брифинге в пятницу вечером заявил заместитель командующего ООС, руководитель группы безопасности Трехсторонней контактной группы по вопросам мирного урегулирования на Донбассе генерал-майор Богдан Бондарь, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В соответствии с распоряжением начальника Генштаба, главнокомандующего, командующего ОС и командиров бригад разрешается самостоятельно применять технику и вооружение в случае угрозы жизни или потери территории. После этого не проводятся какие-либо карательные мероприятия, разборки, поскольку от этого зависит жизнь и здоровье наших военнослужащих, от этого зависит, в том числе, моральный климат в тех коллективах, которые выполняют боевые задачи", - сказал Бондарь.

Он напомнил, что сегодня оккупанты обстреляли позиции Объединенных сил в районе Новолуганского с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, вследствие чего двое военнослужащих погибли, четверо получили ранения и шестеро военных получили боевое травмирование.

Читайте также на Цензор.НЕТ: Никакого запрета на открытие огня не существует, - ОТГ "Север"

Источник: https://censor.net.ua/n3131282
 
   
 Топ комментарии
 
ми вже ці помилки пройшли.
чому Зе тупо повторює і ризикує життями військових ?
це навмисне робиться.
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в генштабе косят под вазелина)) мол, стрелять из автоматов - запрета не было!
ага.. а ПРЕВЕНТИВНЫЙ удар из 152мм, и тем более из 203мм - фиг добьешься.. пока оттуда не убьют бойцов ВСУ.. потом полчаса согласование "ответки".. из 60-80мм минометов)
Когда расейская САУ давно уехала...
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шо, всралися вже в "оновленому" штабі зрадників? почали сліди замітати? типу я- не я, і хата не моя??? ДУЖЕ СПОДІВАЮСЬ, що НЕ ВИЙДЕ!!! Там цей сипло-гундявий бєнін кукаріка щось про "бізнес на крові" вякало??? Нехай тобі і твоїм поплічникам з Зєкаманди кожної миті обличчя загиблих наших воїнів, що загинули за вашим злочинним наказом, та крики родин їхніх, їхня кров ввижаються!!! Вбивці!!!
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У Коломойского с Зеленским 450 млрд. долларов в офшорах. Пусть купят боеприпасы для ВСУ. Ведь по их словам Петя был плохой и жадный, а хорошие и щедрые. Для примера за 450 млрд. дол. можно купить 100 000 танков Абрамс.
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450 квадриллионов! Беня богатейший человек во вселенной, ****.
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зебил, пойми простую вещь: ФБР вместе с расследованием Бени - ведёт и учёт его фабрики бото-зебилов) Військовим не потрібно отримувати дозвіл на вогонь у відповідь, - Генштаб - Цензор.НЕТ 7331 И Бене сейчас, мягко говоря, клистер будет по-полной) и тебе тоже)
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Да все там понятно. Лапша на уши. Не разрешение на ответку стрелкотней, а нужен ответый огонь батарей, а этого нет (отведены... нет приказа....., . ). Кинушка из ПТУР здесь не сработает. Простой вопрос - почему при наличии радаров не была в последнем случае смешана с землей батарея москальни? Хотя бв попытка была? Кто наказан? Кто проспал? Вот когда мы услышим такие ответы - тогда и лапши на ушах не будет.
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Если со времен Кучмы считать то болей шести Арсеналов Взорвано,под Мелитополем не от возгорания начало... было? Да и шесть заводов производящих БК вырезали не московиты!
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'Доходят чутки'?'А это вас знає'??
Да ты вообще уже оборзела . Как можно так нагло лгать?
Свои чутки держи при себе.
Такой наглой брехухи ещё свет не видывал !
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лариса, ти спалися, когда сама себе (под ником Лариса) МГНОВЕННО ставила лайки.. одна единсвенная) Да и єнергетика у тебя такая же.. зебильно-вопящая)
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Из тебя сыщик точно такой же, как и писатель. Мычи дальше)))
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бумеранг, ларисо, бумеранг.. и мычать не будешь)
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це танька приліпала, яка вже задовбала
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В твоєму нікові одна літера зайва - Ф.
Самий гавкіт від тебе...
Набрили ви мені, тролякі..
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хто б казав... саме двулітерне одноманіття з цифровим придатком.
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ваш креатив закінчився на започеному фанатському ла-ла-ла..
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Ну звичайно.У тебе ж в абетці тільки дві літери.Чого приперлась?Наказ підривати ПП-2 ніхто не відміняв.Сачкуєш,паразитка.
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Ты не женщина, а позорище. Не могу опускаться до твоего уровня хамки- порохоботки. Не буду тебя посылать и коверкать твой ник или имя. Мне тебя жаль даже
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Пропоную зміям не влаштовувати кубельце під моїми коментами.
Чи ви такі тупі чи просто нахабні.
Підібрали ніжки і потупцяли в правильному напрямі. ОБИДВІ.
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Напишите это на лбу у всех порохоботов, особенно Ксюши, что бы потом не задавали дурных вопросв.
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А це набєй сєбе:
«7 июня 2019
Российской авиакомпании запретили использовать украинские «Русланы».



Военным не нужно получать разрешение на ответный огонь, - Генштаб - Цензор.НЕТ 7332
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Умник, давай тебя с автоматом отправим в бой против артиллерии. Стрелять из автомата разрешили, а поддержки артиллерии нет.
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Зазєля ти карячишся крутіше ніж ******* і заюлі разом взяті . Гарна оплата , чи ........ ?
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подивіться в твітері як наші військові дружньо ложать на преЗедента і його нада перестать стрєлять. мій друг дядя ігл тому приклад
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ответный огонь открывать надо тока патронами рошен
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Важке озброєння відвів ******. Хоча обіцяв, що поверне при загрозі. В ЗМІ такої інформацйії потім не було. З чого відповідає наше військо?
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дурик.. 5 лет "отвода" не мешало наносить превентивные удары из тяжелого вооружения.
Но тут пришел вазелин - и кучма официально начал требовать "запретить ответный огонь", а зебилам в ботоферы спустили ЦУ - "отмазать вову, во всем виноват Порох!"
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При Пете сепаратисты, даже с отведенным нашим тяжелым вооружением, дрожали от страха.
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шо, всралися вже в "оновленому" штабі зрадників? почали сліди замітати? типу я- не я, і хата не моя??? ДУЖЕ СПОДІВАЮСЬ, що НЕ ВИЙДЕ!!! Там цей сипло-гундявий бєнін кукаріка щось про "бізнес на крові" вякало??? Нехай тобі і твоїм поплічникам з Зєкаманди кожної миті обличчя загиблих наших воїнів, що загинули за вашим злочинним наказом, та крики родин їхніх, їхня кров ввижаються!!! Вбивці!!!
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А почему тогда запретили превентивно уничтожить кацапскую батарею из-за обстрела которой погибли украинские военнослужащие?☹️
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Пруфы будут, кроме больной фантазии дегенерата Доника? Там если что Азов стоит, они вряд ли бы замалчивали такое.
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Сообщат тебе дату похорон. Может без пруфа.
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не ожидали такой реакции. У ПИСЮАНИСТА считают, что войну поддерживал Алексеевич.
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Это да ! У писюаниста руки не болят - Народная мудрость .
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Сейчас ЗЕсепар проведёт в Раду в партии "слуга Бабломойского" всех прокремлёвских колаборантов, ещё Медведчук пролезет, а ещё и Бойко. Следующая Рада будет полностью прокацапская состоящая на 73% и кремлёвских манкуртов, потому что 73% устали от войны, устали от Украины, они хотят рузький язик, они хотят Сватов, и выберут всю сепарню. И тогда точно запретят стрелять в ответ. К этому явно всё идёт.
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"Вибачте", але я вже не витримав тупого піз...жу від хрєнєрала і вилию тут емоції. Звичайно, коли на тебе йде ДРГ або м'ясо ОРДЛО під прикриттям броні, то якраз ніякий клоун в погонах в тилу не може заборонити відбиватись. Але давайте увімкнем логіку: розвідка побачила розгортання артилерії десь за 15км від передка (Д-30) - інфа секретна і йде в штаб. Начальник контрбатарейного розрахунку про це не знає, хлопці на яких наводять приціл також про це не знають. Знає лише Богдан Бондарь і просто чекає, бо Кучма висвітив позицію ЗЄбені. І от як ***** - вриваються житті і калічаться наші захисники. Тоді звичайно можна відпрацювати по координатах і без кінця співати мантри в пресі. А хлопці зроблять висновок, що вони тепер переговорне м'ясо.
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Так неумело сколько БК просто неба держали, ЯО отдали,и людей скольких на небеса отправили,кому это нужно было и кто ответит?
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Александр Кушнарь
Вчера в 16:04

24 июня может стать днем предательства Совета Европы в отношении Украины. А может и не стать. Это зависит от нас с Вами. Переходите на страницы Парламентской ассамблеи СЕ в Facebook и Twitter и оставляйте в комментариях призывы к тому, чтобы европейские парламентарии ни в коем случае не проголосовали за возврат голоса Москве. Путинская администрация - людоед, не имеющий право находиться в этой организации. ПАСЕ - символ демократических стандартов, а путинская Россия - страна, уничтожившая эти стандарты в бомбардировках Грузии, Украины и Сирии. Москва не выполнила ни единого условия для снятия санкций, которые Совет Европы наложил на нее за аннексию Крыма. Крым все еще аннексирован, на Донбассе не стихают бои, российские базы по-прежнему стоят на грузинских территориях, а российская авиация в эти дни снова бомбит Сирию. В случае, если путинская Россия получит голос в ПАСЕ, это станет концом ПАСЕ и началом разрушения современного миропорядка, который пытается разрушить агрессивная Россия. Давайте заставим европейских парламентариев предотвратить новый "мюнхенский сговор" прежде, чем станет слишком поздно. Переходите по этим ссылкам и выскажите свою позицию на страницах ПАСЕ. Особая надежда - на украинцев: ребята, я знаю, что вы умеете делать виртуальный флэш-моб. Вспомните, как вы "опустили" рейтинг ФИФА. Вперед! Выкинем агрессора из ПАСЕ.

Ссылка на страницу ПАСЕ в Facebook: https://www.facebook.com/ParliamentaryAssembly/
Ссылка на страницу ПАСЕ в Twitter: https://twitter.com/pace_news
Страница Совета Европы в Facebook (здесь можно писать в личку): https://www.facebook.com/SovetEvropy/
PS. Писать желательно на английском. Лично я сформулировал так: Russia should not be in the PACE. Do not appease the aggressor who attacked Georgia, Ukraine and Syria. Remember the lessons of the Second World War. 24 of June vote AGAINST Russia's return in PACE. ("России не должно быть в ПАСЕ. Не умиротворяйте агрессора, который напал на Грузию, Украину и Сирию. Помните об уроках Второй мировой войны. 24 июня голосуйте ПРОТИВ возвращения России в ПАСЕ").
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... но подумалось - когда смотришь на зелю , то до того противно , что тянет на рвоту .
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Кивають один на одного і хрен знайдеш крайнього.
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....Военным не нужно получать разрешение на ответный огонь, - Генштаб. ВИДЕО.....

овтетный огонь из чего аткрывать, из тех антаматов,что у них были в окопах на передовой??
там пушек нет на передовой.

а пушки есть в тылу, а вот пушки не дали использовать.
3 часа данецкие снаряды летели, разрешения не давали 3 часа, те сидели в блиндаже -прятались. от антаматов толку мало.
ждали, пока кучма давал предложения, как начинать вазить макароны в данецк.

но **** военная штабная говорит, да не все, как всегда-недоговаривает про пушки и разрешения на пушки.

уже новая штабная.
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А на хрена же тогда приобретали американские контрбатарейные радары точно вычисляющие точку выстрела летящей мины если мощной ответки, чтобы прямо врагу в борщ, дать низзя?¿
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не понял. а как же продолжение свиномыролюбных перемирий? а как же мыролюбная сучма?
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не обосрались а пустили по ляшкам соевый мыролюбный шыкалад.
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ПИСЮАНИСТЫ обосрались. Ещё вроде дело уголовное завели по госизмене. На Кучму. Может фейк, нужно дождаться завтра.
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это хорошо что сучму сразу к ответу.
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читаем прессу Израиля....
Не высокого они о нем мнения прямо скажем... Військовим не потрібно отримувати дозвіл на вогонь у відповідь, - Генштаб - Цензор.НЕТ 2076

https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/210216

Президент Украины Зеленский либо глупец, либо предатель

Військовим не потрібно отримувати дозвіл на вогонь у відповідь, - Генштаб - Цензор.НЕТ 5649

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вполне может...
Да так и есть скорее всего...
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"Ночью, ствольной артиллерией противника из застройки, были обстреляны наши позиции. Прямое попадание в блиндаж. Два погибших, 10 раненых и тяжело контуженных. Да, я знаю, что ООС подало 7. Но еще троих с контузиями увезли в госпиталь.
Эту арту срисовали и на подходе и на позициях, где они разворачивались. Разрешение на огонь не дали. Три раза наблюдали перемещение этих орудий в зоне поражения. Знали что они рано или поздно по нам отработают. Три раза эту батарею могли разнести в клочья. Они явно нарушали минские по зоне отведения.
Но с самого верху запрет на открытие огня. Категоричный запрет на уровне Киева. С угрозами всех кар небесных.
Многие не знают, что от ствольной артиллерии крупного калибра, в подавляющем большинстве случаев, защиты нет. 152 мм разносит блиндажи в три и более наката, как домик из спичек. На "Зените", под Донецком, подземная станция РЛС все в бетоне. Выдержала несколько прямых попаданий, но треснула стена в бункере. Еще несколько попаданий и последствия могли быть самыми печальными. Когда работает ствольная артиллерия противника, люди просто сидят в блиндажах и молятся чтобы не было прямого попадания. Прямое попадание - это гарантированные погибшие, раненые и тяжело контуженные. Молятся и ждут, когда, в ответ, начнет работать на подавление наша артиллерия. Другого не бывает. Еще можно начать работать по артиллерии противника, когда она перемещается на позиции. Но из Киева запретили это делать.
Вот и все. Вот так это и работает. Война - это когда люди стреляют и убивают. Если не стреляем мы, убивают нас. Но нынешней власти плевать. Там никто не служил, не воевал, не хоронил близких. Для них война - это что-то виртуально. Для нас нет. Кроме артиллерии активизировались снайпера противника. Видимо им уже рассказали, знают, что им теперь можно все. Отстрел укропов как в тире.
На спостережні пункти нужна камеры видеонаблюдения. Пока это единственная профилактика" ©
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Ти помиляєшся друже на рахунок Зеніта, нічого там не тріснуло, штукатурка зі щілин на стиках випала так, не більше. Витримував Зеніт не одне, ні два і даже не десять попаданні, воронки засипалися (закидали мішками з піском) і норм... А ось решта цілком згоден.
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Судя по числу опровержений приказ таки был .. Військовим не потрібно отримувати дозвіл на вогонь у відповідь, - Генштаб - Цензор.НЕТ 4207
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Ну звичайно ! Коли в Зєлі й Хомчака дупа запалала,тепер вже можна !
а тут ще й Луценко невгамовний,зареєстрував три кримінальні виробництва - про підготовку до фінансування тероризму, про підготовку до перешкоджання діяльності Збройних сил України в особливий період та за фактом державної зради - після закликів заборонити вогонь і відновити торговельні відносини.
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Возможно эти и те президенты Садомозахизмом любят заниматься??
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Сцут, когда страшно... Но черту уже перешли -поздно, люди погибли
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВоенным не нужно получать разрешение на ответный огонь, - Генштаб. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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