 Экс-охранника Порошенко Федорова уволили с должности замначальника ГУ разведки Минобороны, - Бутусов

Об этом написал в Facebook главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. По его данным, министр обороны Степан Полторак уволил Федорова по представлению начальника ГУР МО Василия Бурбы.

Напомним, после поражения Порошенко на выборах и увольнения с должности начальника личной охраны президента Федоров был закрытым указом назначен заместителем начальника ГУР МО. По данным Юрия Бутусова, это было сделано даже без согласования с начальником ГУР Бурбой.

"Спустя неделю новоиспеченному военному разведчику Федорову закрытым указом президента присвоили звания генерал-лейтенанта! Таким образом, всего за неделю карьеры военного разведчика Федоров получил звание, к которому военнослужащие идут долгие годы, и достигают далеко не все", - написал Бутусов.

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Такое назначение и такой порядок присвоения звания возмутили многих военнослужащих.

"И надо отдать должное министру обороны Полтораку и начальнику военной разведки Бурбе, которых тоже вскоре собираются увольнять - они не махнули рукой на это дело, и сами исправили эту ошибку, сами уволили Федорова, чтобы не носить такого пятна на своей биографии", - пишет Бутусов.

По мнению главреда Цензор.НЕТ, история Федорова на этом не окончена.

"Он получил звание с очевидными и грубыми процессуальными нарушениями, и правоохранительные органы должны проверить законность присвоения ему звания генерал-лейтенанта", - считает журналист.

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