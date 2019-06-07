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Все про:разведка (2115) увольнение (1580) Полторак (1147) Федоров Юрий (2)

 Экс-охранника Порошенко Федорова уволили с должности замначальника ГУ разведки Минобороны, - Бутусов

Бывший личный охранник Порошенко, который всего за неделю дослужился до звания генерал-лейтенанта военной разведки, уволен с должности замначальника ГУР.

Об этом написал в Facebook главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. По его данным, министр обороны Степан Полторак уволил Федорова по представлению начальника ГУР МО Василия Бурбы.

Напомним, после поражения Порошенко на выборах и увольнения с должности начальника личной охраны президента Федоров был закрытым указом назначен заместителем начальника ГУР МО. По данным Юрия Бутусова, это было сделано даже без согласования с начальником ГУР Бурбой.

"Спустя неделю новоиспеченному военному разведчику Федорову закрытым указом президента присвоили звания генерал-лейтенанта! Таким образом, всего за неделю карьеры военного разведчика Федоров получил звание, к которому военнослужащие идут долгие годы, и достигают далеко не все", - написал Бутусов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Гриценко: "Генералы СБУ Юрий Федоров, Виктор Кононенко, Александр Довженко провоцируют насилие в стране"

Такое назначение и такой порядок присвоения звания возмутили многих военнослужащих.

"И надо отдать должное министру обороны Полтораку и начальнику военной разведки Бурбе, которых тоже вскоре собираются увольнять - они не махнули рукой на это дело, и сами исправили эту ошибку, сами уволили Федорова, чтобы не носить такого пятна на своей биографии", - пишет Бутусов.

По мнению главреда Цензор.НЕТ, история Федорова на этом не окончена.

"Он получил звание с очевидными и грубыми процессуальными нарушениями, и правоохранительные органы должны проверить законность присвоения ему звания генерал-лейтенанта", - считает журналист.

Также на Цензор.НЕТ: Сотрудник СБУ Коваленко получил звание генерал-майора за разоблачение Продана, - Бутусов

Источник: https://censor.net.ua/n3131281
 
   
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который всего за неделю дослужился до звания генерал-лейтенантаИсточник: https://censor.net.ua/n3131281

Хорошковский тоже - срочная - таможня - генерал!...
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У мокшів візьмуть на роботу із звінням вище. ЦЄННИЙ ДЛЯ кацапапердів фрукт.
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Зрада! Реванш! Рятуйте! Уси на майдан!11 захистимо здобутки пороха!11
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Личного охранника - в генерал-лейтенанты и замначальники разведки?
Как же вовремя дали пинок под зад Пете, еще 5 лет с ним - и у нас в Украине возник бы свой "кооператив Озеро"
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да,всё возможно)
но,тут другой кооперативчик вырисовывается - квартальчик 95)))
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"Он получил звание с очевидными и грубыми процессуальными нарушениями, и правоохранительные органы должны проверить законность присвоения ему звания генерал-лейтенанта", - считает журналист.Источник: https://censor.net.ua/n3131281

бутусов,всё правильно написано и нужно привлекать к ответственности
но,почему,вы,уважаемый не затрагиваете тему о присвоение звания генерала армии небезизвестному товарищу хорошковскому???
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Экс-охранника Порошенко Федорова уволили с должности замначальника ГУ разведки Минобороны, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8518Бот Савчука 25%‏ @ihor108 4 ч.4 часа назад
Агенти кремля вже в ГШ на високих посадах.Зам Хомчака Колесник на нараде, он в открытую заявил:"поменьше называйте Россию агрессором"и"многие хвастаются, сколько сепаратистов убили.Но не будем забывать, что это, граждане Украины и придется за это отвечать"

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" Бывший личный охранник Порошенко, который всего за неделю дослужился до звания генерал-лейтенанта военной разведки, уволен с должности замначальника "

Херой кондитерский .
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЭкс-охранника Порошенко Федорова уволили с должности замначальника ГУ разведки Минобороны, - Бутусов
 
 
 
 
 
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