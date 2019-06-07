 Экс-охранника Порошенко Федорова уволили с должности замначальника ГУ разведки Минобороны, - Бутусов

Об этом написал в Facebook главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. По его данным, министр обороны Степан Полторак уволил Федорова по представлению начальника ГУР МО Василия Бурбы.
Напомним, после поражения Порошенко на выборах и увольнения с должности начальника личной охраны президента Федоров был закрытым указом назначен заместителем начальника ГУР МО. По данным Юрия Бутусова, это было сделано даже без согласования с начальником ГУР Бурбой.
"Спустя неделю новоиспеченному военному разведчику Федорову закрытым указом президента присвоили звания генерал-лейтенанта! Таким образом, всего за неделю карьеры военного разведчика Федоров получил звание, к которому военнослужащие идут долгие годы, и достигают далеко не все", - написал Бутусов.
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Такое назначение и такой порядок присвоения звания возмутили многих военнослужащих.
"И надо отдать должное министру обороны Полтораку и начальнику военной разведки Бурбе, которых тоже вскоре собираются увольнять - они не махнули рукой на это дело, и сами исправили эту ошибку, сами уволили Федорова, чтобы не носить такого пятна на своей биографии", - пишет Бутусов.
По мнению главреда Цензор.НЕТ, история Федорова на этом не окончена.
"Он получил звание с очевидными и грубыми процессуальными нарушениями, и правоохранительные органы должны проверить законность присвоения ему звания генерал-лейтенанта", - считает журналист.
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Хорошковский тоже - срочная - таможня - генерал!...
Как же вовремя дали пинок под зад Пете, еще 5 лет с ним - и у нас в Украине возник бы свой "кооператив Озеро"
но,тут другой кооперативчик вырисовывается - квартальчик 95)))
бутусов,всё правильно написано и нужно привлекать к ответственности
но,почему,вы,уважаемый не затрагиваете тему о присвоение звания генерала армии небезизвестному товарищу хорошковскому???
Агенти кремля вже в ГШ на високих посадах.Зам Хомчака Колесник на нараде, он в открытую заявил:"поменьше называйте Россию агрессором"и"многие хвастаются, сколько сепаратистов убили.Но не будем забывать, что это, граждане Украины и придется за это отвечать"
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Херой кондитерский .