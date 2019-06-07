 Никакого запрета на открытие огня не существует, - ОТГ "Север"

Об этом сообщили в пресс-группе ОТГ "Север", информирует Цензор.НЕТ.
"ОТГ "Север" в составе ООС выполняет боевые задачи на линии соприкосновения и руководствуются Конституцией Украины и действует в соответствии с требованиями уставов Вооруженных сил Украины.
Каждый солдат и офицер имеет право на открытие огня при отражении нападения противника, открытие ответного огня. Никакого запрета на открытие огня не существует. Никакого приказа о том, чтобы не открывать огонь никто и никогда не давал. Ни один вражеский обстрел не остается без адекватного огневой ответа со стороны ВСУ", - говорится в сообщении.
В ОТГ"Север" напомнили, что армия - вне политики, поэтому призвали "социальные сети и некоторые СМИ" не впутывать Вооруженные силы "в разного рода информационные баталии".
Просто исходя из логики и человеческой психологии....
Просто потому что воякам всегда не хватает огня - огня поддержки всегда мало...
Даже если бы не запрещали.... - они бы просто промолчали...
Просто для того, что бы такой приказ не появился в будущем...
Почему Зеленая Сопля в своем обращении (на Цензоре ниже) не опровергла наличие такого приказа?
Об этом кричит вся Украина уже сутки...
Почему ничего не сказал?
А потому что такой приказ он отдал... - вот почему...
Как раз накануне этой бойни...
Совпадение? Не думаю!
И из "Минска" и из ВСУ ?
Потому что он создает шум....
Старается что бы говорили о чем то другом...
Старается отвлечь скандалом в другом месте...
Даже если,у какого-то командира арты,ответку не запрещали, звонок родственников:
- слышал запрет на ответный огонь?
- нет, а кто, что?
- зеля сумму главным по Минску, а тот и сказал - запрет ответки...
И начали стрелять орки, и начали гибнуть люди. Наши Люди!
Но какой-то командир, имея возможность подавить орков, потратит время( минут 30, если не больше), размышляя: а вдруг мне приказ на запрет забыли прислать, а потом крайним сделают....а неизвестно, что ещё забыли.... Ой ссыкотно то, как зеленскому в олимпийский, ой накажут.... В ппд отправят .. а тут бабло и т.п.....
Вот так, вполне вероятно люди и погибли.
Спасибо жителям экрана....