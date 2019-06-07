 Никакого запрета на открытие огня не существует, - ОТГ "Север"

Об этом сообщили в пресс-группе ОТГ "Север", информирует Цензор.НЕТ.

"ОТГ "Север" в составе ООС выполняет боевые задачи на линии соприкосновения и руководствуются Конституцией Украины и действует в соответствии с требованиями уставов Вооруженных сил Украины.

Каждый солдат и офицер имеет право на открытие огня при отражении нападения противника, открытие ответного огня. Никакого запрета на открытие огня не существует. Никакого приказа о том, чтобы не открывать огонь никто и никогда не давал. Ни один вражеский обстрел не остается без адекватного огневой ответа со стороны ВСУ", - говорится в сообщении.

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В ОТГ"Север" напомнили, что армия - вне политики, поэтому призвали "социальные сети и некоторые СМИ" не впутывать Вооруженные силы "в разного рода информационные баталии".

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