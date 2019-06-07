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 Никакого запрета на открытие огня не существует, - ОТГ "Север"

В зоне проведения операции Объединенных сил каждый солдат и офицер ОТГ "Север" имеет право на открытие огня при отражении нападения противника.

Об этом сообщили в пресс-группе ОТГ "Север", информирует Цензор.НЕТ.

"ОТГ "Север" в составе ООС выполняет боевые задачи на линии соприкосновения и руководствуются Конституцией Украины и действует в соответствии с требованиями уставов Вооруженных сил Украины.

Каждый солдат и офицер имеет право на открытие огня при отражении нападения противника, открытие ответного огня. Никакого запрета на открытие огня не существует. Никакого приказа о том, чтобы не открывать огонь никто и никогда не давал. Ни один вражеский обстрел не остается без адекватного огневой ответа со стороны ВСУ", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Информация о полном запрете применения оружия ВСУ - информационный вброс для усиления панических настроений, - заявление 30-й ОМБР

В ОТГ"Север" напомнили, что армия - вне политики, поэтому призвали "социальные сети и некоторые СМИ" не впутывать Вооруженные силы "в разного рода информационные баталии".

Никакого запрета на открытие огня не существует, - ОТГ Север 01

Читайте также: Командующий ООС Сырский: "Как только вражеская батарея выявила себя огнем, были задействованы огневые средства в ответ"

Источник: https://censor.net.ua/n3131280
 
   
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А порохня тут визжала похлеще жинкы 3 тысячилетия...
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вСРАВСЯ зЄ? тІЛЬКИ за твої замахи героїУкраїни віддали свої життя.
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и до сих пор сидят в тюрьмах,бо пэтины судьи постарались засадить по статьям сшитыми белыми нитками
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А почему Зелины судьи их до сих пор не выпустили из тюрем ?
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Там все судьи пэдры.Ты хоть раз слышал,шоб убрали хоть одного судью при Зе,посаженого при пэте
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Dnipro 75ed19bb - ни один бы нормальный командир не выступил бы с таким заявлением, если ему только не приказали, или на него бы не надавили...

Просто исходя из логики и человеческой психологии....
Просто потому что воякам всегда не хватает огня - огня поддержки всегда мало...
Даже если бы не запрещали.... - они бы просто промолчали...
Просто для того, что бы такой приказ не появился в будущем...
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Stepan Kuravlyov - ни разу не бред...

Почему Зеленая Сопля в своем обращении (на Цензоре ниже) не опровергла наличие такого приказа?
Об этом кричит вся Украина уже сутки...
Почему ничего не сказал?
А потому что такой приказ он отдал... - вот почему...
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...не надавили,как пэтя на бойцов азова?
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Ну так её и трахают сильнее и без солидола,да ещё и щекаладных минетов лишили..... Никакого запрета на открытие огня не существует, - ОТГ "Север" - Цензор.НЕТ 1722
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Вот те на! А соевые проститутки уже успели обвинить Зеленского в измене. Верь после этого людям...
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Кучма первый объявил...
Как раз накануне этой бойни...
Совпадение? Не думаю!
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Генералисимус ЗЕ разрешил отвечать огнем из автомата на артилерийские обстрелы. Вот счастье-то какое для зебилов.
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Порохососам треба зради, більше зради... А правда їх не цікавить.
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Уточни хто конкретно,невже САМ ВСЕВИШН!Й????? Никакого запрета на открытие огня не существует, - ОТГ "Север" - Цензор.НЕТ 743То при чому тут Зе?
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І жодна свиня,з Будки Порося не зайде на цю сторінку,бо їм це не цікаво,вони сцяки Петра смакують))
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... смакують.Так два бидона насцяв,шо на всех хватит
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Зебилы , вы почему не на передовой ? Почему те, кто в большинстве своем проголосовал за ПЕтю воюют. А те кто проголосовал за ЗЕнаполеона сидят в тылу? Это вас там должны убивать, а не бойцов "Азова".
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Почему как Зеля стал преЗЕдентом, так отовсюду полился поток ПРОТИВОРЕЧИВОЙ информации?!!
И из "Минска" и из ВСУ ?
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Спроси у порохнявой проститутки и её минетчиков-пороховатых дебилов.
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Small Jerboa - в своем обращении, где он старался унизить ВР..., он ничего не сказал ни о Минске, ни о приказе не отвечать на огонь...

Потому что он создает шум....
Старается что бы говорили о чем то другом...
Старается отвлечь скандалом в другом месте...
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В Рівному теж не було заборони на пікет . Ага , ага , ага ... І затримання , і адмінпротоколи і штраф батькам неповнолітньої дівчини то все мабуть фейки ... Так і тут ... "не існує ніякої заборони ..." Ага , ага , ага ... Всім вірити великому ЗЕ !
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Обосрались? Из личного оружия - да, а вот как с артой обстоит дело?
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Система работает примерно так:
Даже если,у какого-то командира арты,ответку не запрещали, звонок родственников:
- слышал запрет на ответный огонь?
- нет, а кто, что?
- зеля сумму главным по Минску, а тот и сказал - запрет ответки...
И начали стрелять орки, и начали гибнуть люди. Наши Люди!
Но какой-то командир, имея возможность подавить орков, потратит время( минут 30, если не больше), размышляя: а вдруг мне приказ на запрет забыли прислать, а потом крайним сделают....а неизвестно, что ещё забыли.... Ой ссыкотно то, как зеленскому в олимпийский, ой накажут.... В ппд отправят .. а тут бабло и т.п.....

Вот так, вполне вероятно люди и погибли.
Спасибо жителям экрана....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНикакого запрета на открытие огня не существует, - ОТГ "Север"
 
 
 
 
 
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