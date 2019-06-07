 "Лучше всего не стрелять из пулеметов, установленных на наши станки", - компания по модернизации вооружений "Armorum Solutions" о призыве Кучмы прекратить огонь. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке компании

В сообщении отмечается: "Обращаем особое внимание небезразличных граждан на то, что "не стрелять в ответ" лучше всего со станковых пулеметов, установленных на станки нашего изготовления, снабженных оптический прицел, Которые безвозмездно поставляют наши друзья-волонтеры.

Рекомендуемая дистанция, с которой лучше всего не стрелять - 1,5 - 2,5 км, из заранее обородованных ДОС".





