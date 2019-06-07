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Все про:вооружение (3205) модернизация (125)

 "Лучше всего не стрелять из пулеметов, установленных на наши станки", - компания по модернизации вооружений "Armorum Solutions" о призыве Кучмы прекратить огонь. ФОТО

Компания Armorum Solutions своеобразно отреагировала на слова Леонида Кучмы о прекращении огня на Донбассе, заявив, что "полностью поддерживает все мирные инициативы украинской стороны, направленные на снижение напряженности на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке компании

В сообщении отмечается: "Обращаем особое внимание небезразличных граждан на то, что "не стрелять в ответ" лучше всего со станковых пулеметов, установленных на станки нашего изготовления, снабженных оптический прицел, Которые безвозмездно поставляют наши друзья-волонтеры.

Рекомендуемая дистанция, с которой лучше всего не стрелять - 1,5 - 2,5 км, из заранее обородованных ДОС".

Лучше всего не стрелять из пулеметов, установленных на наши станки, - компания по модернизации вооружений Armorum Solutions о призыве Кучмы прекратить огонь 01
Лучше всего не стрелять из пулеметов, установленных на наши станки, - компания по модернизации вооружений Armorum Solutions о призыве Кучмы прекратить огонь 02
Лучше всего не стрелять из пулеметов, установленных на наши станки, - компания по модернизации вооружений Armorum Solutions о призыве Кучмы прекратить огонь 03

Источник: https://censor.net.ua/n3131279
 
   
 Топ комментарии
 
Хороший троллинг выжившего из ума и жадности бывшего Президента Украины👍
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Давайте будемо відверті: Кучма виконував вказівки Узеленського.
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Уявляю як куля з цієї милої іграшки відриває сєпару праве яєчко.
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Хороший троллинг выжившего из ума и жадности бывшего Президента Украины👍
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Саму найкраще для Кучмо ставати нашим воякам біля рову, щоб мокшам було теехнологічно легко вбимвати ЗАХИСНИКІВ уКРАЇНИ.
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Давайте будемо відверті: Кучма виконував вказівки Узеленського.
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Це зрозуміло, але там ще є комерційні інтереси Пінчука. Московія відмовилась закуповувати труби у України. Тому він хоче відкрити кордон в ОРДЛО для торгівлі, та через них збувати. ☹️
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Давайте будемо відверті, ми цього не знаемо а то що ви кажете то поросяча пропаганда. А такі як ви то є аналог путинських троллей. У вас аргументи навіть схожі.
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давай будем объективными- ты упоротый зелюк

Мы приехали с дорожной картой от Президента Украины. На заседании Трехсторонней контактной группы я высказал те пожелания, которые услышал от Президента.
Источник: https://censor.net.ua/n3130864
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Давайте будемо відверті, ми цього не знаемо а то що ви кажете то поросяча пропаганда. А такі як ви то є аналог путинських троллей. У вас аргументи навіть схожі.
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Уявляю як куля з цієї милої іграшки відриває сєпару праве яєчко.
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Лёжа стрелять с такого невозможно, стоя тоже. Сидеть как на фото---снайперу радость. Арабы утырки на джипаки ставят и молотят. В ходу. Такое на Волынь не поставишь. На 66 тоже одоробло. Позиционно только---прикопав. Возможно есть авиационный прицел. По авто хорошо лупить разве что.
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о не поставках на волынь, - это для янтарокопателей?...кто знает, как поведет себя новый силовой блок
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На Кучму уже три уголовных дела завели если конечно прокурор не брешет
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Ждем аналогичную рекламу от КБ "ЛУЧ"!!! "Лучше всего не стрелять из станковых пулеметов, установленных на наши станки", - компания по модернизации вооружений "Armorum Solutions" отреагировала на призыв Кучмы прекратить огонь - Цензор.НЕТ 4039
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А зебени аж кипятком писять начали....значит попали в цель...😀
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Только что общался с офицером со штаба ОТУ Луганск - говорит, что разведка ОТУ Донецк имела данные о развертывании батареи и имели возможность подавить, но не сделали это из-за приказа с Киева. Офицеры прямо говорит, что сегодняшние смерти - эти предательство руководства страны
(С)
@m170261m
☹️
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А хто це пише,ти з Тамбову під проксі?
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Александр Иванович з нулевим рейтингом, це пише Олександр Холодноярський. Хто це, можете пошукати.

Кстати, Как погода в Тамбове?😄
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Ви про якого з них? Про троля з Московії, чи про блогера?
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Зеленого підора повісити на березі. Через його злочинний наказ не відкривати вогонь загинули наші бійці
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Так, на бярьозкє буде скрєпно і сакрально.
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Так! Натягти, одну ногу до одної берізки прив'язати, а другу- до іншої. І відпустити.
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Я про це й кажу.
Хоч в математиці в ті часи лідерами були араби...
Але стародавні русичі все ж таки зналися на креативно-художньому множенні на ніль.
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Хай там бовтаєтся собі на гілці миролюбно.
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Господи , какие всё же падлы нами руководят и руководили ...
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установленных на станки нашего изготовления, снабженных оптический прицел, Которые безвозмездно поставляют наши друзья-волонтеры. Источник: https://censor.net.ua/n3131279

2019 год, а все ещё волонтёры поставляют
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За нашими джерелами, інфа про позицію ворожої артилерії надійшла до штабу три дні тому й був запит на знищення. В запиті відмовили, бо це може завадити мінським перемовинам.

Як ми бачимо, загострення відбулось серйозне.
(С)
@ukrnastup1
☹️
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Тепер за усі втрати відповідає узеленський. Далі будуть відповідати його прихильників, бо їх змусять воювати на пєрєдкє.
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Спочатку Порося відповість за 14 тисяч вбитих Українців,а потім будемо судити Зеленського.
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Мені цікаво,в тебе зовсім у макітрі порожньо?Писати на хрюському язиці,Українцю те шо він "русский",може тільки безмозгла худоба))
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Українська мова у тебе перекручена, але головне це твоя кацапська суть.
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Порох відповість і там гріхів буде менше, ніж за коротку роботу за😏
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Не боїся піти подєльником разом з Поросям?За анти Українську діяльність?
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а бутусов все рекламирует эти станки, поди жаба давит что обвесы доника и сотоварищи на дашку ушло в массы и уже программы новые по обучению в вышках готовят для них? а сие чудо инженерии кроме как на цензоре нигде не увидишь
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Лучше всего не стрелять из пулеметов, установленных на наши станки", - компания по модернизации вооружений "Armorum Solutions" о призыве Кучмы прекратить огонь. ФОТО
 
 
 
 
 
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