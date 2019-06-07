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 Около 50 побратимов "Сармата" пришли в Печерский суд требовать взять под стражу подозреваемого в его убийстве Сигиду

Побратимы Виталия Олешко ("Сармата") требуют вновь взять под стражу подозреваемого в его убийстве Михаила Сигиду. Они пришли в Печерский суд столицы требовать объяснений от судьи Павла Вовка, отпустившего Сигиду под домашний арест.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".

Протестующие заявляют, что судья выпустил человека, который лично угрожала жене "Сармата". Они требуют вызвать прокурора, заслушать его и взять Сигиду под стражу.

Со своей стороны судья Вовк настаивает: прокурор Юрий Грицай не сумел доказать в суде, что есть риск побега Сигиды. По словам судьи, сейчас единственный вариант - внесение ходатайства со стороны обвинения.

"Прокуратура скоро должна внести новое ходатайство. Если система распределит на меня рассмотрение, я его рассмотрю. Новое решение отменит предыдущее", - отметил Вовк.

"Сигиду, вероятно, везут уже сюда", - добавил он.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Он близкий друг нардепов Пономарева и Валентирова", - жена убитого ветерана Сармата об изменении меры пресечения одному из заказчиков преступления. ВИДЕО

Меру пресечения подозреваемому в убийстве Олешко Михаилу Сегеде изменили 6 июня. Вместо содержания под стражей его отправили под круглосуточный домашний арест. ГПУ пообещала обжаловать это решение суда.

На следующий день, 7 июня, под домашний арест из-под стражи отпустили второго подозреваемого в убийстве "Сармата" - Евгения Бродского. Вдова Олешко предположила, что это решение связано с тем, что Бродский дружит с народными депутатами Валентировым и Пономаревым.

Напомним, 31 июля 2018 года в Бердянске мужчина выстрелил в 43-летнего местного жителя, общественного активиста и участника АТО Виталия Олешко (позывной Сармат), после чего скрылся с места происшествия. От полученного телесного повреждения Олешко умер.

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В сентябре полиция задержала подозреваемого организатора убийства Виталия Олешко Михаила Сигиду. 16 декабря был задержан вероятный заказчик убийства Сармата - 34-летний бизнесмен из Днепра Евгений Бродский. 7 февраля 2019 года во Львове полиция задержала еще одного фигуранта дела Сармата - Виктора Власюка, который, по данным следствия, является лидером преступной группировки Днепра, бывший "торнадовец". Сейчас он уже отбывает наказание за стрельбу в мае 2013 года, в конце марта ему объявили подозрение по делу Сармата.

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Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов рассказал у себя в Facebook, что у Олешко был конфликт с Пономаревым и депутатом БПП Сергеем Валентировым, которые "контролируют всю власть" в Бердянске.

Источник: https://censor.net.ua/n3131278
 
 
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курву судейско-************** катапультировать из того ******* суда!
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