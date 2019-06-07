 Около 50 побратимов "Сармата" пришли в Печерский суд требовать взять под стражу подозреваемого в его убийстве Сигиду

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".

Протестующие заявляют, что судья выпустил человека, который лично угрожала жене "Сармата". Они требуют вызвать прокурора, заслушать его и взять Сигиду под стражу.

Со своей стороны судья Вовк настаивает: прокурор Юрий Грицай не сумел доказать в суде, что есть риск побега Сигиды. По словам судьи, сейчас единственный вариант - внесение ходатайства со стороны обвинения.

"Прокуратура скоро должна внести новое ходатайство. Если система распределит на меня рассмотрение, я его рассмотрю. Новое решение отменит предыдущее", - отметил Вовк.

"Сигиду, вероятно, везут уже сюда", - добавил он.

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Меру пресечения подозреваемому в убийстве Олешко Михаилу Сегеде изменили 6 июня. Вместо содержания под стражей его отправили под круглосуточный домашний арест. ГПУ пообещала обжаловать это решение суда.

На следующий день, 7 июня, под домашний арест из-под стражи отпустили второго подозреваемого в убийстве "Сармата" - Евгения Бродского. Вдова Олешко предположила, что это решение связано с тем, что Бродский дружит с народными депутатами Валентировым и Пономаревым.

Напомним, 31 июля 2018 года в Бердянске мужчина выстрелил в 43-летнего местного жителя, общественного активиста и участника АТО Виталия Олешко (позывной Сармат), после чего скрылся с места происшествия. От полученного телесного повреждения Олешко умер.

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В сентябре полиция задержала подозреваемого организатора убийства Виталия Олешко Михаила Сигиду. 16 декабря был задержан вероятный заказчик убийства Сармата - 34-летний бизнесмен из Днепра Евгений Бродский. 7 февраля 2019 года во Львове полиция задержала еще одного фигуранта дела Сармата - Виктора Власюка, который, по данным следствия, является лидером преступной группировки Днепра, бывший "торнадовец". Сейчас он уже отбывает наказание за стрельбу в мае 2013 года, в конце марта ему объявили подозрение по делу Сармата.

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Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов рассказал у себя в Facebook, что у Олешко был конфликт с Пономаревым и депутатом БПП Сергеем Валентировым, которые "контролируют всю власть" в Бердянске.