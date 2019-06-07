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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1681) роспуск (195)

 Зеленский поблагодарил ВР за то, что она своим поведением подтвердила правильность решения о ее роспуске. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Верховную Раду за то, что свое бездействием она доказывает, что его решение распустить парламент был правильным.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в видеообращении, размещенном в Фейсбуке Администрации президента 

"Президент должен быть объективным, поэтому, когда есть за что, нужно хвалить. Я хочу похвалить и от всей души сказать нашей Верховной Раде "Огромное спасибо "... Спасибо, что своей "плодотворной работой" доводите всей стране - решение о роспуске Рады было правильным ", - сказал он.

По словам Зеленского, после роспуска парламента у него были сомнения, а не ошибся ли он с этим решением. Однако за последние дни Рада своими действиями его успокоила.

"Депутаты оставили мажоритарку, оставили неприкосновенность, оставили старых министров, оставили старых силовиков на должностях, оставили возможность не отвечать за незаконное обогащение. Как много они оставили будущим поколениям!" - подчеркнул президент.

Он заявил: "Спасибо, что своей "плодотворной работой"  доказываете всей стране - решение о роспуске Рады было правильным. Спасибо, что перед парламентскими выборами не обманываете народ, не пытаетесь понравитсься избирателям, а остаетесь собой. Продолжаете прогуливать и кнопкодавить. Доказываете все те "горячие" слова, которые вам адресуют граждане. Они все заслуженные. Уровень вашей поддержки был 4% и спасибо, что не останавливаетсь, продолжаете пробивать дно. Люди все видят и все понимают. 21 июля они все это оценят.Обязательно. Итак "сделаем их вместе". Еще раз". 

Источник: https://censor.net.ua/n3131276
 
 
 Топ комментарии
 
Зеленский поблагодарил ВР за то, что она своим поведением подтвердила правильность решения о ее роспуске - Цензор.НЕТ 7886

Ось так треба, пан 3еленський... Тільки так...
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ЗЕшмарклі досить пірдіти . Чому неможна відкривати на обстріли , ЗЕ вже продае снаряди ? Чорт їбаннний.
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Дату бачилли ...Ви труси годами не праїте ? ДостаньТЕ щось свіже .)_)))
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Главное если спросить как это должно оправдать клоуна, то он шо то не внятное мычит в ответ..
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Клоун хочет повторить печальные ошибки.
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сам глянь н адату. Если бы тогда не остновились то сегодня были в Донецке. На твоем Пте вся кровь наших киборогов.
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Ви з іншої країни?! Не пам'ятаєте як країна була на грані дефолту, війна, армії нема, вторглась російська армія на територію України, кожен день багато гине військовослужбовців, Франція з Німеччиною ставлять Україні ультиматуми. Перші мінські домовленості, де створюється документ з пунктами відвід військ і припинення вогню. Після декількох таких режимів тиші, Порошенко стільки в свій адрес негативу від українців отримав.
Де ви були коли таке не знаєте?! Може ви з іншої країни чи сепаратист?!
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Отлично сказано! Без пи@дабольства и главное все по делу.
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Франческа - что?

Да там одно пи@дабольство и вообще не по делу....
Ну для вас может быть по делу, если вы не отслеживали все события...
У него - ложь, ложь и еще раз ложь....
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Давай не останавливайсяЗеленский поблагодарил ВР за то, что она своим поведением подтвердила правильность решения о ее роспуске - Цензор.НЕТ 1574
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Про раду все правильно сказав. Ну де, в якому задзеркаллі таке можливо? Країна п"ять років воює, а у діпутанів обід і відпустка за розкладом. Сидить максимум тридцять рил і розглядає Закон.
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Та їх не гнати треба, а гнути писякою в сміттєві баки... і понижче, щоб наїлися гниди, нарешті. Порохосюсок прошу не перейматися, бо й вам побажаю.
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Екс-глава Генштабу України Володимир Замана: Порошенко і Путін були в змові. Порошенко здав Крим всупереч логіці і здоровому глузду в обмін на визнання його влади і президентське крісло

https://shocked.news/post/77988?fbclid=IwAR3lt-JVzAaJq5HAYfoV0wHUTzaJmpl65c6TDqtcG37i0yBcLqGPptFL6ZM … Зеленский поблагодарил ВР за то, что она своим поведением подтвердила правильность решения о ее роспуске - Цензор.НЕТ 5438
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от тільки біда порох президентом став вже після захоплення криму...і війна на донбасі вже палала. історики хєрові
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війна на донбассі запалала після 10 денного перемир'я ініційованого президентом миру педрою за цей час на Донбассі появились російські гради танки тощо....
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1. 16 марта 2014 года эрэфия провела референдум о статусе крыма.
2. 7 июня 2014 года Порошенко стал президентом Украины.
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Сколько ты ещё нагло брехать будеш постильщик говно картинок?? Когда Петю выбрали президентом Крым давно уже был окупирован. Брехливый троль.
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а то, что Порошенко на тот момент был никто, тебя не смущает, подкацапник?
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Народ ждет посадок геп деп и нардеп...
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Конституцию Украины для начала почитай!
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манипулятор хренов с голосом простуженной крысы...
Все законы в работе....
Многие уже приняты...., по обогащению на подходе и тоже примут...
По выборам, ты же подал с можеретаркой и с закрытыми списками - Все кто хотел увидел это по протоколам...
Ты бы Зеленая Сопля про переговоры в Минске рассказал и твой приказ не стрелять..., и про сдачу интересов Украины...
Все эксперты в шоке...
ВР это последний бастионом защиты от тебя коллаборанта и идиота..., и твоего папы Бэни..
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сам вали колаборант голосовавший за кремлёвкого карлика.
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тебе даже не предлагаю ответить на вопросик по украинской грамматике. достаточно всего лишь взглянуть на твой ник, кацапчег.
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Ахметов выделил 1 миллиард $ на МайданЗеленский поблагодарил ВР за то, что она своим поведением подтвердила правильность решения о ее роспуске - Цензор.НЕТ 8715 против Зеленского

Ахметов очень активно общается с Порошенко и Медвечуком. Именно эти 3 олигарха готовят дестабилизацию Украины и новый Майдан против Президента и народа

Читать:https://proua.com.ua/ahmetov-vydelil-1-milliard-na-majdan-protiv-zelenskogo.html?fbclid=IwAR31BwMd_ca3aKKnU3BdWC3EnMIG3BQFjzAPSkgWq5bqdt90BoEMdjFwUC8 … Зеленский поблагодарил ВР за то, что она своим поведением подтвердила правильность решения о ее роспуске - Цензор.НЕТ 3026

..Зеленский поблагодарил ВР за то, что она своим поведением подтвердила правильность решения о ее роспуске - Цензор.НЕТ 1044
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Его и так скоро погонят ссаными тряпками, без всяких миллиардов ахметова!
Где ты берешь эти фейки?
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Спамити зелену плісіняву. Там нема про шо говорити.
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Ща порохоботы похватают лопаты и примутся искать новое дно
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Каждый раз, когда нам кажется,что мы нащупали у приЗЕрватива дно, он стучится снизу...
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Каждый раз, когда открывает рот, такое впечатление , что оно бредит...
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Доволен воем сои, а тем временем всего за неделю рейтинг Слуги вырос на 5% а БПП упал.
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так рада у нас збіговисько ще те, парад клоунів дебілів злодіїв та грантоїдів. але і преЗедент ще той фрукт,пардон клоун! тому шо їхало то і надибило! чим довше будуть вибори, тим менше процент в слуги урода. поки грошики в бюджеті є(шо порох з гройсманом намародерив) ніхто нічого не помітить. але от біда їх надовго не вистачить...і казочки про баригу не нагодують і не оплатять пенсій
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Нет. Маленькая личинка большого диктатора.
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Залишили старих міністрів?
Ей *******, а ти нових пропонував?
І ще ВР звинувачує, повний неадекват
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Хавайте зелелохи. Ви таке любите...
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о ее роспуске. / Но :каждая новая Рада хуже предыдущей. Поэтому Анархия-мать порядка. А первая пуля попала во коня.А вторая пуля, а вторая пуля,А вторая пуля в сердце ранила меня.Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить,С нашим атаманом не приходиться тужить.
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Маленькая личинка большого диктатора.
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Як же ці п'явки пручаються. Хочуть ще 3 місяці пити кров українців, ніяк не нажеруться
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А шо на их место придёт кто то лутше? Шо ты всех за ЗЕленского держишь. Судя по всей кадровой политике, и по 73% лохтората могу с уверенностью скзать что следующая Рада будет намного хуже нынешней. Могу поспорить. Скринь и проверяй. Следующая Рада - сепары, воры и мародёры намного хуже нынешних. Ты за ЗЕленского тут всех не держи..То шо эти плохие, это никак не означает что следующие будут лутше.
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Реванш ригів очами порохобота: Порошенко за 5 років свого президентства усіх ригів пересаджав, майно їхнє конфіскував... а Зеленський прийшов 3 тижні тому і усіх їх повідпускав! Тепер ті на вибори йдуть! А якщо серйозно - ніякого "реваншу" не існує... Парашен та риги одна зграя!.. "Під патронатом Ріната Ахметова"
Партії "Опозиційний блок", "Миру і розвитку", "Відродження", "Наші" і "Довіряй справам" об'єдналися для участі у виборах у Раду

http://censor.net.ua/ua/n3131179 Зеленський подякував ВР за те, що вона своєю поведінкою підтвердила правильність рішення про її розпуск - Цензор.НЕТ 8364 . Страшный БЕНДЕРовец добавил(а),
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"Что сделали депутаты за эти дни? Оставили "мажоритарку", оставили неприкосновенность, старых министров, старых силовиков на должностях, оставили возможность не отвечать за незаконное обогащение. Спасибо, что своим плодотворным трудом доводите - решение о роспуске Рады было правильным. Спасибо, что перед парламентскими выборами не вводите народ в заблуждение, не пытаетесь понравиться избирателям, а остаетесь собой. Спасибо, что не останавливаетесь и продолжаете пробивать дно" Президент отметил, что избиратели "все видят" и оценят результат деятельности депутатов 21 июля, на внеочередных парламентских выборах.
бурные и продолжительные Зеленський подякував ВР за те, що вона своєю поведінкою підтвердила правильність рішення про її розпуск - Цензор.НЕТ 6618
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А нова рада буде краща? Марсіан наберемо? Поки що від Зе одні ляпи. Воно ж в політиці, як свиня в апельсинах. Будь-яка рада буде не подарок. І за їх художества будеш відповідати ти. Ти ж казав, що всі гівно, а ти дартаньян. Ну, давай...
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скільки воно приймає "на грудь" отого, від чого відмовилось проходити дослідження? неадекватне, ватяне, українофобське, підкаблучник олігархату, брехливе, хамське...(і так далі в тому ж ключі..)сипло-гундяве криворізьке бидло-- ось ваш вибір, мильне обдовбане аналами олігархів, та тупими серіалами, стадо!!! Їжте!!! Щоб ви вдавилися!!!
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Очередной пердеж из избитых клише и главный меседж-"Горжусь своими большими буквами", президент мля.
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У тебя "были сомнения"? А твои сомнения похер. Украина демократическая страна, Президент не Царь и у Президентской Власти должен быть противовес. И почему бездействие? Ввели же Закон об Импичменте. Очень кстати будет когда проект "Слуга Народа" закончится хаосом и разбродом внутри партии.
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как такую дешОвку можно было избрать? даже по меркам криворожского соцгорода это уже никуда не лезет )))
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А с чего зебики взяли что следующая рада будет лутше нынешней?? Каждый зебик прибегает и начинает визжать какая плохая эта Рада, и как бЭ автоматически намекают что мол Раду распустят выберут новых депутатов и дело пойдёт. С чего вы взяли ЗЕсепары?? Я вот думаю шо 73% колаборантов навыбирают одних сепаров прокремлёвских, и грабить воровать они будут ещё хуже.
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зеЛя,мантаки собирай!это 2й 'легетимный'
народ скоро тебя на ростов будет гнать! Зеленський подякував ВР за те, що вона своєю поведінкою підтвердила правильність рішення про її розпуск - Цензор.НЕТ 3961
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Плохая ВР, не дает свои друзей, кумовьев, родственником назначить на ключевые посты.
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Верховна Рада не зобов"язана виконувати придуркуваті примхи блазня. І правильно робить !
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский поблагодарил ВР за то, что она своим поведением подтвердила правильность решения о ее роспуске. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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