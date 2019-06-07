 Тереза Мэй официально ушла в отставку

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Reuters.

В своем заявлении так называемый Комитет 1922, парламентская группа консерваторов в Палате общин, подтвердила, что Мэй сложила с себя полномочия партийного лидера.

Мэй возглавляла Консервативную партию с середины 2016 года. Она останется руководителем политсилы, пока ей не найдут замену.

Также Мэй останется на посту премьера до тех пор, пока партия не изберет ее преемника. Претенденты на пост лидера консерваторов представят свои кандидатуры 10 июня. Голосование по кандидатурам среди депутатов-консерваторов начнется в парламенте 13 июня. Ожидается, что нового премьер-министра выберут до 20 июня.

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Мэй объявила о том, что уходит в отставку, 24 мая. Причиной такого решения стали разногласия в стране и правительстве из-за выхода Британии из Европейского союза.