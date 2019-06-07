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Все про:Великобритания (2151) отставка (2411) Мэй Тереза (157)

 Тереза Мэй официально ушла в отставку

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй покинула пост лидера Консервативной партии. Она останется на должности главы правительства, пока партия не изберет ее преемника.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Reuters.

В своем заявлении так называемый Комитет 1922, парламентская группа консерваторов в Палате общин, подтвердила, что Мэй сложила с себя полномочия партийного лидера.

Мэй возглавляла Консервативную партию с середины 2016 года. Она останется руководителем политсилы, пока ей не найдут замену.

Также Мэй останется на посту премьера до тех пор, пока партия не изберет ее преемника. Претенденты на пост лидера консерваторов представят свои кандидатуры 10 июня. Голосование по кандидатурам среди депутатов-консерваторов начнется в парламенте 13 июня. Ожидается, что нового премьер-министра выберут до 20 июня.

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Мэй объявила о том, что уходит в отставку, 24 мая. Причиной такого решения стали разногласия в стране и правительстве из-за выхода Британии из Европейского союза.

Источник: https://censor.net.ua/n3131272
 
 
 Топ комментарии
 
В Украине премьеры свободно в отставку не подают, только пинком под сраку надо выбивать.
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як з деякими на цензорі. дякую за порозуміння. ну не всім.

Тереза Мэй официально ушла в отставку - Цензор.НЕТ 7076
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Маргарет Тэтчер уже давно все доказала
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Барига Гройша - бери прімєр.
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Лучше бы Британия вышла из "союза барыг", т.е. "ЕС". Для Британии лучше.
А чем для страны (стран) кончается власть барыг = можно увидеть на нашем украинском примере. ЕС туда же стремительно скатывается, только по другому склону.
Но не срослось у Британии. Ещё поплачет походу.
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как раз нет,лахтинцы...он сразу подал в отставку.но рада ее не приняла.
а шо у вас там,митяй мендель нащот отставки не подумывает?а ***** чо?ищет новые причины остаться на кремлядскими стенами?
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Та ні, не размазньой, а прихованим агентом сороса, і поступово злила Брекзіт в унітаз.
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британии срочно нужен черчилль...украинский Тереза Мэй официально ушла в отставку - Цензор.НЕТ 4775
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як з деякими на цензорі. дякую за порозуміння. ну не всім.

Тереза Мэй официально ушла в отставку - Цензор.НЕТ 7076
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в мене все добре забанений! труси гарні. форма файна. а тобі - піпєц кацик!
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В книгах истории она запомнится, как человек подведший свою страну к самому идиотскому решению в её современной истории.
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Брекзиту кранты, и Мэй как порядочный политик обязана подать в отставку
Дикие нравы
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за доведения страны до дефолта своим идиотизмом ей светит тюрьма, а не отставка. Рукожопые олигофрены везде одинаковые Что наш ********** что их тупая ****.
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У тебя, Ваня, всегда есть возможность собрать манатки, купить билет и сдёрнуть на историческую родину.
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переживем и это Тереза ​​Мей офіційно пішла у відставку - Цензор.НЕТ 7540.кстати,я и так на исторической родине.все жду пока остальные с родинами определятся
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Историческая родина - государство, к титульной нации которого человек относится. Забыл, к какой этнической общности относишься?
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та ты шо...это шо,падмацковье по твоему историческая родина якутов?бо этнически оне расияни,и большинство уже якутского и не знает...
я не забыл,и тебе не советую...
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Ні, не кранти, якраз навпаки. тереза робила все, щоби відтягнути Брекзіт.
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А навіщо приходила? Так, заради експерименту, що жінки щось можуть.... Помітили, як зараз це пропихається по всіх засобах комунікації. Сильна жінка - майбутнє людства Тереза Мэй официально ушла в отставку - Цензор.НЕТ 6631
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Так, бувають винятки із правил, але це всього лише винятки......
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Жаль, вона була на своєму місці. Зараз часи шокуючих змін, можливо англійцям також не вистачає екшину.
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ви, як справжній кацап краще за англійців знаєте, як воно їм)))
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Шановна Каралева Тамбову,до Англії їдуть навіть Рошенівські підсвинки на навчання,і чого це вони не навчаються у Ліпецьку?
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ви ж по ерефіх спец, то скажіть нам чому у Тамбові і Липецьку вишів немає. Тому що неуки ви
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Головне що у козлостані Рошен є))А у Англії,одні підсвинки у футболках "РАСЄЯ"))
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Схрде і конхвети, і хфудболки справа одніз кацапських рук
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Це така дамбасяцька методологія - багато років приводити до влади проросійські сили, як наслідок, профукати свої землі, потім втекти звідти, приїхати і пристосуватися у Києві, продовжуючи під час війни їздити на Дамбас, і при цьому ще й називати інших українців кацапами?
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о, я навмисно Лалалі написала, бо перевіряла дещо і мої підозри справдилися. І Кошовий ось він сам.
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То як щодо запитання? В вас є моральне право на подібні вчинки?
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Є, я вашою командою була тролена донесхочу, тепер ваша черга отримувати. Бумеранг.
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До ********* ПТУ нехай їде електоральне сміття навіть не з домбабве, а з луганди. Чомусь здається мені що воно тупіше.
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В Украине премьеры свободно в отставку не подают, только пинком под сраку надо выбивать.
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Наївні люди в коментах. В Британії вирішує не Мей, а королева та аристократи.
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ггрося даже представить себе не может, как это взять и самое хлебное место на базаре у входа без звездюлей покинуть..
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Так то ж вєлікій вчоний. Нам не зрозуміти цю величну елітність і монументальність підсвинка. Тільки казковий пендель віджене від корита.
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Ходят слухи , что ***** здохло .
Интерестно , какой из двойников ?
Их там штук пять ...
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Та не вірте. Воно там щотижня здихає. Нового призначать.
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_Туда ей и дорога, твари! Она очень старалась довести до финала задуманный в кремле брекзит - на радость путлеру и на ослабление и раскол Европы.
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Включи мозг и читай, пока до тебя не дойдёт, плужара.
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Амеба дезентерійна,у Британії був референдум,справжній,там немає ні Пуйла,ні Порося,за це голосували Британці,а не Ківалови))
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пропадет теперь Британия без Терезы Мей)) как и Украина без Пети))
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Место для Гройсмана освобождается . Великого ыкономиста .
Пусть бритты узнают , что такое по настоящему дешёвые лекарства и честная цена за газ .
А то всё только мы терпим ...
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