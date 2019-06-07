 Российский эсминец чуть не столкнулся с американским ракетным крейсером в Филиппинском море. ВИДЕО

Эсминец "Адмирал Виноградов" и крейсер "USS Chancellorsville" двигались параллельным курсом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"В то время, как на USS Chancellorsville проводилась посадка вертолета, и корабль двигался стабильным курсом с постоянной скоростью, российский корабль DD572 провел маневр, двигаясь сзади справа от Chancellorsville, ускорился и сблизился на опасное расстояние 50 -100 футов (15-30 метров). Это опасное действие заставило USS Chancellorsville перевести все двигатели на полный задний ход и провести маневр, чтобы избежать столкновения", - заявил спикер Седьмого флота США Клейтон Досс.
В США поведение российского корабля назвали "небезопасным и непрофессиональным" и в доказательство своей позиции опубликовали видео инцидента.
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В то же время в Тихоокеанском флоте России обвинили в инциденте американскую сторону.
"Американский ракетный крейсер Chancellorsville внезапно изменил курс и пошел наперерез курсу эсминца "Адмирал Виноградов", пройдя в 50 метрах от судна. По международным радиочастотах командирам американских судов, которых предупреждали о недопустимости таких действий, был заявлен протест", - говорится в сообщении РФ.
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Пока НАТа не присечет такие выходки, т.е. разок закуярит кацапсячее корыто или дельтаплан, кацапсячие свиньи и дальше будут быковать на широку ногу
Сначала был удивлен, как парашное корыто сумело двигаться на такой же скорости, как и американский корабль.Наверно, связано с посадкой вертолета?
КГБ-КВН95 квартала.
Вооружение БПК составляют: Две 100-мм АУ АК-100 с боекомплектом 1200 выстрелов;Две 45-мм полуавтоматические универсальные пушки 21-КМ;Четыре зенитных 30-мм шестиствольных установки АК-630;Восемь модулей по восемь ракет ЗРК «Кинжал»;Побортно две пусковые установки на 4 ракеты ПЛУР «Раструб-Б» с боекомплектом из восьми ПЛУР 85-РУ;Две бомбомётные установки РБУ-6000 «Смерч-2»;Два 533-мм ТА ПТА-53-1155 с боекомплектом из восьми торпед 53-65К, или СЭТ-65, или ПЛУР 83РН;Два вертолёта типа Ка-27ПЛ.
С 1 апреля 2019 года совершает дальний морской поход с заходами в порты государств Азиатско-Тихоокеанского региона. Примет участие в российско-китайском военно-морском учении «Морское взаимодействие-2019»[9]. 7 июня «Адмирал Виноградов» чуть не столкнулся с американским крейсером. Kораблю пришлось экстренно маневрировать, находясь в 50 м. от американского корабля Chancellorsville
https://www.youtube.com/watch?v=gI63GMyM5Vs&feature=youtu.be
Кацапы бубенцами всё звенят, даиграюцца.
Видимо, они сами в шоке были от тупости хахлов.
Везде, где оставили свой след большевики, эта ненависть превыше всего. С этой точки зрения даже Иран менее опасен для планеты Земля, чем вечно пьяные голодранцы в 1\8 части суши.
Все просто: разделяй и властвуй, только активное содействие дальнейшему развалу этой большевистской преступной берлоги поможет выжить всему миру, и вам в том числе.
Ничего не напоминает?
Просто подлежит истреблению, как штамм оспы или стадо тараканов.
За каждую борзость вседа прилетает ответка.
Что с "Курском?" Он утонул.