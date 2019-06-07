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 Происшествия, За рубежом
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Все про:корабль (1181) крейсер (32) Россия (72974) США (15030)

 Российский эсминец чуть не столкнулся с американским ракетным крейсером в Филиппинском море. ВИДЕО

Корабли сблизились настолько, что расстояние между ними составило 50 метров. И Россия, и США утверждают, что их корабль четко придерживался курса и обвиняют другую сторону в опасном поведении.

Эсминец "Адмирал Виноградов" и крейсер "USS Chancellorsville" двигались параллельным курсом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"В то время, как на USS Chancellorsville проводилась посадка вертолета, и корабль двигался стабильным курсом с постоянной скоростью, российский корабль DD572 провел маневр, двигаясь сзади справа от Chancellorsville, ускорился и сблизился на опасное расстояние 50 -100 футов (15-30 метров). Это опасное действие заставило USS Chancellorsville перевести все двигатели на полный задний ход и провести маневр, чтобы избежать столкновения", - заявил спикер Седьмого флота США Клейтон Досс.

В США поведение российского корабля назвали "небезопасным и непрофессиональным" и в доказательство своей позиции опубликовали видео инцидента.

Читайте на Цензор.НЕТ: Российский истребитель трижды перехватывал самолет-наблюдатель США над Средиземным морем, подвергнув американских пилотов опасности

В то же время в Тихоокеанском флоте России обвинили в инциденте американскую сторону.

"Американский ракетный крейсер Chancellorsville внезапно изменил курс и пошел наперерез курсу эсминца "Адмирал Виноградов", пройдя в 50 метрах от судна. По международным радиочастотах командирам американских судов, которых предупреждали о недопустимости таких действий, был заявлен протест", - говорится в сообщении РФ.

Также на Цензор.НЕТ: Истребители США F-22 перехватили возле Аляски шесть российских военных самолетов

Источник: https://censor.net.ua/n3131270
 
 
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Петух "красножопий" ти чого тут кукарекаєш - ану давай назад в свою помийку жрать рєпу та дивитися ще один мультік про "вялічіє комічєскіх воєнов, які бороздят простори ніщебродной сруськой срани"!
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кизяков нанюхаешься и не такое нарисуешь Російський есмінець мало не зіткнувся з американським ракетним крейсером у Філіппінському морі - Цензор.НЕТ 1087
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Цих ватних свино-собак треба знищувати .... американціям це повинно бути під силу, але туреціькі помідори кріпші .... мокша про це знає
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Однозначно, что кацапсячие свиньи делали это сознательно, мол мы щя покажем этим пиндосам!!!
Пока НАТа не присечет такие выходки, т.е. разок закуярит кацапсячее корыто или дельтаплан, кацапсячие свиньи и дальше будут быковать на широку ногу Российский эсминец чуть не столкнулся с американским ракетным крейсером в Филиппинском море - Цензор.НЕТ 5092
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За один раз свинособакам не дойдет. Таджики еще кораблей наклепают, а бабы еще свинособак нарожают. Так что надо хорошенько подготовиться...
Сначала был удивлен, как парашное корыто сумело двигаться на такой же скорости, как и американский корабль.Наверно, связано с посадкой вертолета?
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трошки уточнение...таджики бабам еще свинособак наклепают
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Эта шутка стОит всех "шуток" КГБ-КВН 95 квартала.
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Адмира́л Виногра́дов - большой противолодочный корабль проекта 1155.

Вооружение БПК составляют: Две 100-мм АУ АК-100 с боекомплектом 1200 выстрелов;Две 45-мм полуавтоматические универсальные пушки 21-КМ;Четыре зенитных 30-мм шестиствольных установки АК-630;Восемь модулей по восемь ракет ЗРК «Кинжал»;Побортно две пусковые установки на 4 ракеты ПЛУР «Раструб-Б» с боекомплектом из восьми ПЛУР 85-РУ;Две бомбомётные установки РБУ-6000 «Смерч-2»;Два 533-мм ТА ПТА-53-1155 с боекомплектом из восьми торпед 53-65К, или СЭТ-65, или ПЛУР 83РН;Два вертолёта типа Ка-27ПЛ.
С 1 апреля 2019 года совершает дальний морской поход с заходами в порты государств Азиатско-Тихоокеанского региона. Примет участие в российско-китайском военно-морском учении «Морское взаимодействие-2019»[9]. 7 июня «Адмирал Виноградов» чуть не столкнулся с американским крейсером. Kораблю пришлось экстренно маневрировать, находясь в 50 м. от американского корабля Chancellorsville
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Зашибись вооружение))) - россия слепила из того что было)) Крейсера класса "тикандерога" только в "иджлисе" несут 122 томагавка - примерно на весь тихо(очень тихо)океанский флот)))Крейсеров,есле что 12 !!!
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"Слеплено" в СССР в 1987 году. БПК не оснащается ударным вооружением. У него специализация - подводные лодки.
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Хай идёт к своим подлодкам "Комсомолец", "Курск"... в подводное положение.
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Интересно, мокшанский капитан тоже кричал "дави справа, бл@дь"??
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блин...тепер туда пассажирским судам лучше не заходить....рашенским @авном еще месяц будет там смердеть...
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Теперь кацапы будут героями, это у них называется героизм....
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Раздайся море - говно плывет! 💩
Кацапы бубенцами всё звенят, даиграюцца.
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Ще трохі позвенять і ці передавлені санкціями бубенці посиніють і відпадуть, як вони кажуть "за ненадібністю"!
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не вышло у мордвы автоподставу устроить, чтобы хоть ктото их удмуртское корыто отремонтировал потом.
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На Лайф Ньюсе вывесли статью о недавних событиях, когда российский сухогруз заплыл в украинские воды, и его с почетом проводили обратно.
Видимо, они сами в шоке были от тупости хахлов.
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В конце видео то капитан на корму поссать вышел?
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Overtaking: The vessel that wishes to overtake is the Give-Way Vessel. The vessel being overtaken is the Stand-On Vessel. The Stand-On Vessel maintains course and speed.
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почём здесь обгон?классический случай пересечения курсов
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Это не непрофессионализм. Это обычная для свинособак ненависть ко всему живому, включая самих себя. И чем быстрее вы, западные тугодумы, это поймете, тем шансов выжить у планеты будет больше.
Везде, где оставили свой след большевики, эта ненависть превыше всего. С этой точки зрения даже Иран менее опасен для планеты Земля, чем вечно пьяные голодранцы в 1\8 части суши.
Все просто: разделяй и властвуй, только активное содействие дальнейшему развалу этой большевистской преступной берлоги поможет выжить всему миру, и вам в том числе.
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"- Ты ошибаешься, если думаешь, что паназиаты плохие, - говорил Петух. - Они не плохие, они просто другие. Все их высокомерие - от комплекса расовой неполноценности. Это такая коллективная паранойя, из-за которой они постоянно убеждают самих себя, что желтый ничуть не хуже белого, а куда лучше, и стараются доказать это на нашем примере. Запомни, сынок, больше всего на свете они хотят, чтобы к ним проявляли уважение."(Р. Хайнлайн. "Шестая колонна").
Ничего не напоминает?
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Тебе не нравится цитата Хайнлайна, говорящая о народе-парноике с комплексом неполноценности? Чикатило, кстати, психиатрами тоже был признан человеком с комплексом неполноценности - я это слышал на лекции по судебной психиатрии, когда учился... (что не помешало его "поставить к стенке..." ).
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Цитата Хайнлайна мне "ничего не напоминает". ИМХО, тут больше подходит именно Чикатило, с его необъяснимой жестокостью, принесшей смерть и горе стОльким людям. И нельзя настолько опасную для всего живого нечисть - кацапье - оправдывать словом "другой".

Просто подлежит истреблению, как штамм оспы или стадо тараканов.
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Ох і дограються москалята ..... Российский эсминец чуть не столкнулся с американским ракетным крейсером в Филиппинском море - Цензор.НЕТ 8346 Ну як пошкарябають то буде їм а-я-яй від міжнародної спільноти.
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руССкие свиньи совсем не соображают что делают! При параллельных курсах и таком близком расстоянии,в воде появляются силы которые притягивают корабли друг к другу,и как следствие было очень вероятно столкновение судов,которое могло закончится катастрофой и гибелью огромного числа людей! Вот что значат безмозглые раССеянские холопы!
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Тут даже и обсуждать нечего. Ху..лопы известные дегенераты. Могли просто нажраться спиртугана, коего на коробках валом, если не решили быконуть.
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Московитские свинособаки не учитывают, что у американцев длинная память.
За каждую борзость вседа прилетает ответка.
Что с "Курском?" Он утонул.
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Мокшанские корыта за очередным овцевозом соскучились? На ракетный крейсер поперли эсминцем, дебилы. Как тот еще их на дно не отправил? Вот это терпение...
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При совку есмінець сесере вийожувався перед американським авіаносцем в Середземці. Довийожувався шо той своїм носом зрізав йому кормову ракетну установку наче її там і не було. Сам бачив коли він припхався до Ватостополю.
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Ну ты уморил... В 1967 году я сидел по вечерам с отцом (он очень боялся,что опять начнется мировая война) и слушали Europa Liberă,про войну на Ближнем Востоке! У меня же рядом с флагом моим написано DEDA ! Російський есмінець мало не зіткнувся з американським ракетним крейсером у Філіппінському морі - Цензор.НЕТ 7409 Російський есмінець мало не зіткнувся з американським ракетним крейсером у Філіппінському морі - Цензор.НЕТ 7217
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Можешь вспомнить и описать свои ощущения? За кого тогда был? За США, или за СССР? Это 1970 год? Эсминец "Бравый" и британский авианосец "Арк Ройял? Ракетные установки тогда не пострадали, но погибло 2 советских моряка.
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Необучены. Даже к стенке корабль с трудом ставят, а тут - американцы!
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.....поди тоже ИСТЕРИЧЕСКИ орали всей КОМАНДОЙ : ....баш !!! всем держаться !!!)))))
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"Тарань його суку" цей раз чомусь не пройшло!
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брехня. 32 секуда відео видно як піндоси йдуть наперері3 кацапам й підрі3ають їх, хоч мають відвертати вліво.... а вони беруть праворуч до кацапського гівноступа який чьотко йде прямо....
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Підніміть шнурок і мило, хто вважає що кацапи були праві.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссийский эсминец чуть не столкнулся с американским ракетным крейсером в Филиппинском море. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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